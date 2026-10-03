アメリカ代表がメキシコと対戦する24時間あまり前、タイラー・アダムスがチームの新キャプテンに任命された。最近引退したティム・リームの後任である。ポチェッティーノ監督は、彼がチームにもたらすリーダーシップと経験を理由に、「完璧」な人選だと語った。

土曜日の試合は、アダムスにとってメキシコ戦5度目となる。初対戦だった2018年の親善試合では、アメリカ代表での初ゴールも記録した。残る3試合はすべて決勝であり、この地域で両チームが優位を保ってきたことを考えれば驚きではない。そうした意味でアダムスは、多くの選手以上にこの試合を言い表すのにふさわしい立場にある。決して楽にならない一戦だからだ。

「最初の試合は覚えている」と、アダムスは金曜日に振り返った。「とにかく無我夢中で走り回っていた。どんな形でもいいから影響を与えたかったし、18歳か19歳だったから、こういう試合でどれだけ戦術的に規律を保たなければいけないか、あるいは感情面でどれだけ自制しなければいけないかを、必ずしも理解していたわけではなかった。ただピッチに出て、楽しんで、自分らしくやろうとしていたんだ」

実際にこの試合を経験した者にとって、その感情を言葉で説明するのは難しい。友好的なものではない。激しさに満ちている。物議を醸す場面は珍しくなく、殴り合いや突き飛ばしも決して見慣れないものではない。

「不満、憎しみ、つまりライバル関係なんだ」と、アダムスは語った。「ライバル関係をどう表現したいか次第だよ……長い間続いてきたものだ。そこには多くの歴史があって、その歴史が当然そのライバル関係を生み出している。でも結局は勝つ優位を手にしたいから、勝つためにできることは何でもするんだ」

また、CONCACAFネーションズリーグ決勝のメキシコ戦で小競り合いの末に退場処分を受けたことで知られるセルジーニョ・デストは、こう付け加えた。「ピッチ上ではちょっとした戦争みたいなものになる。分かるだろう？ もちろん、こういう試合は最も厳しいし、それを実感することになる」

もちろん、これまでは常にメキシコが強豪だった。だからこそ、ゴールドカップではアメリカ代表の7回に対して10回の優勝を誇る。通算79試合では、メキシコが38勝、これに対してアメリカは24勝だ。ただ、近年はアメリカ代表も差を縮めてきた。その始まりを2002年ワールドカップでの有名な「ドス・ア・セロ」だとする人もいる。あるいは、2012年にアメリカ代表がアステカで初勝利を挙げ、その神聖な地を後にした日が始まりだったという人もいる。

元アメリカ代表MFジョー・コロナは、あの日が何を意味していたかを知っていた。かつてユース年代では一時的にメキシコ代表としてプレーし、その後に変更していたからだ。何百万人ものメキシコ系アメリカ人と同じように、彼は両方から愛情を感じていた。ただ、一度アメリカ代表のユニフォームに袖を通すと、その愛情は止まった。

「メキシコと対戦した試合や、何度か勝ったことを覚えている」と、コロナはGOALに語った。「当時はショロスでプレーしていたんだけど、戻るとショロスのファンですら僕に厳しかった。試合中みたいに野次を飛ばしてきたし、しかも僕は彼らの選手だったんだ！ 僕は彼らと一緒に優勝していたから、ある種のアイドルみたいな存在だった。それでも、このライバル関係がどれだけ影響するかを物語っているよ」

もっとも、近年は振り子が行き来している。アメリカ代表はグレッグ・バーホルター体制の間、このライバル関係で優位に立った時期があった。ただ、より最近ではメキシコが流れをつかんでいる。現在のゴールドカップ王者であり、ネーションズリーグ王者でもあり、さらに育成年代でも主導権を握っている。

育成年代でのそうした対戦があるからこそ、この一戦の若いスターたちの中には、すでにこのライバル関係を味わっている者もいる。それはそのまま通用するのだろうか。