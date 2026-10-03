「時には乱闘もある」 USMNTとメキシコのライバル関係は新時代に突入、それでも敵対心が消えることはない
フェニックス発 -- 2025年のゴールドカップ決勝でメキシコに敗れてから、ほぼ1年後。マウリシオ・ポチェッティーノはオレンジカウンティーのオフィスに座っている。アメリカ男子代表はワールドカップで2試合を戦い終え、ムードは高まっている。それでも、あのゴールドカップ決勝でのある瞬間が、今なおポチェッティーノの胸をむしばんでいる。
「自分たちの場所で、自分たちの国で戦っているのに、7万人のメキシコ人がいて、自分たちの国で『Cry and cry』、『Llorar y Llorar』と歌っている」と彼は語る。「あれは受け入れられない。本当に苦しかった。本当に苦しかった」
そして、そのわずか3カ月あまり後、アメリカ男子代表もメキシコも、ともに移行期にある。ポチェッティーノは戻ってきた。一方、あのゴールドカップで対峙したハビエル・アギーレはすでにおらず、メキシコの伝説的なエル・トリのスター、ラファ・マルケスに交代。その人事はメキシコのファン層をさらに活気づけている。 そして土曜日、この新時代におけるアメリカ男子代表対メキシコの最初の激突で、その移行は続いていく。
確かに、興味深い時代である。このライバル関係は近年も何度もの激しい衝突が示す通り、これまで以上に熱を帯びている。そうした対戦には、いつもの要素があった。タイトル、感情、そして時折起こる小競り合いだ。だがその一方で、両国の協力関係もまた、かつてないほど頻繁になっている。MLSとリーガMXは今や敵というより友に近く、リーグスカップ、カンペオーネスカップ、オールスターゲームで手を組んでいる。さらに言えば、直近の2026年男子ワールドカップ、そして今後開催される2031年女子ワールドカップもある。
では、このライバル関係はいまどのような状態にあるのか。アメリカ男子代表とメキシコは激しいライバルなのか、それともCONCACAFの兄弟なのか。そして、新世代のスターを擁して土曜日に対戦するこの両チームにとって、こうしたすべては今後何を意味するのだろうか。
アメリカ男子代表DFセルジーニョ・デストの言葉が、それを最も端的に表していた。
「時にはケンカになることもある」と彼は言う。「そして、そうならない時もある」
戦いの歴史
アメリカ代表がメキシコと対戦する24時間あまり前、タイラー・アダムスがチームの新キャプテンに任命された。最近引退したティム・リームの後任である。ポチェッティーノ監督は、彼がチームにもたらすリーダーシップと経験を理由に、「完璧」な人選だと語った。
土曜日の試合は、アダムスにとってメキシコ戦5度目となる。初対戦だった2018年の親善試合では、アメリカ代表での初ゴールも記録した。残る3試合はすべて決勝であり、この地域で両チームが優位を保ってきたことを考えれば驚きではない。そうした意味でアダムスは、多くの選手以上にこの試合を言い表すのにふさわしい立場にある。決して楽にならない一戦だからだ。
「最初の試合は覚えている」と、アダムスは金曜日に振り返った。「とにかく無我夢中で走り回っていた。どんな形でもいいから影響を与えたかったし、18歳か19歳だったから、こういう試合でどれだけ戦術的に規律を保たなければいけないか、あるいは感情面でどれだけ自制しなければいけないかを、必ずしも理解していたわけではなかった。ただピッチに出て、楽しんで、自分らしくやろうとしていたんだ」
実際にこの試合を経験した者にとって、その感情を言葉で説明するのは難しい。友好的なものではない。激しさに満ちている。物議を醸す場面は珍しくなく、殴り合いや突き飛ばしも決して見慣れないものではない。
「不満、憎しみ、つまりライバル関係なんだ」と、アダムスは語った。「ライバル関係をどう表現したいか次第だよ……長い間続いてきたものだ。そこには多くの歴史があって、その歴史が当然そのライバル関係を生み出している。でも結局は勝つ優位を手にしたいから、勝つためにできることは何でもするんだ」
また、CONCACAFネーションズリーグ決勝のメキシコ戦で小競り合いの末に退場処分を受けたことで知られるセルジーニョ・デストは、こう付け加えた。「ピッチ上ではちょっとした戦争みたいなものになる。分かるだろう？ もちろん、こういう試合は最も厳しいし、それを実感することになる」
もちろん、これまでは常にメキシコが強豪だった。だからこそ、ゴールドカップではアメリカ代表の7回に対して10回の優勝を誇る。通算79試合では、メキシコが38勝、これに対してアメリカは24勝だ。ただ、近年はアメリカ代表も差を縮めてきた。その始まりを2002年ワールドカップでの有名な「ドス・ア・セロ」だとする人もいる。あるいは、2012年にアメリカ代表がアステカで初勝利を挙げ、その神聖な地を後にした日が始まりだったという人もいる。
元アメリカ代表MFジョー・コロナは、あの日が何を意味していたかを知っていた。かつてユース年代では一時的にメキシコ代表としてプレーし、その後に変更していたからだ。何百万人ものメキシコ系アメリカ人と同じように、彼は両方から愛情を感じていた。ただ、一度アメリカ代表のユニフォームに袖を通すと、その愛情は止まった。
「メキシコと対戦した試合や、何度か勝ったことを覚えている」と、コロナはGOALに語った。「当時はショロスでプレーしていたんだけど、戻るとショロスのファンですら僕に厳しかった。試合中みたいに野次を飛ばしてきたし、しかも僕は彼らの選手だったんだ！ 僕は彼らと一緒に優勝していたから、ある種のアイドルみたいな存在だった。それでも、このライバル関係がどれだけ影響するかを物語っているよ」
もっとも、近年は振り子が行き来している。アメリカ代表はグレッグ・バーホルター体制の間、このライバル関係で優位に立った時期があった。ただ、より最近ではメキシコが流れをつかんでいる。現在のゴールドカップ王者であり、ネーションズリーグ王者でもあり、さらに育成年代でも主導権を握っている。
育成年代でのそうした対戦があるからこそ、この一戦の若いスターたちの中には、すでにこのライバル関係を味わっている者もいる。それはそのまま通用するのだろうか。
次世代
土曜日のメキシコ戦は、ザビエル・ゴゾにとって初のA代表戦となる。とはいえ、このライバル関係はすでに経験している。楽しいものではないと彼は言う。これは本気の戦いなのだ。
「メキシコとの試合は毎回、絶対に叩きのめしたくなる」と、彼はGOALに語った。「この感覚をどう説明したらいいのか分からない。メキシコ相手に親善試合なんてない。どの試合も乱闘みたいなものだ。みんなこの試合を楽しみにしていると言っていた。招集された瞬間、全員が『メキシコ戦があるぞ』という感じだった。この試合は、エンブレムのために命を懸けたいと思うような一戦だ。すべてを出し尽くしたくなる」
USMNTのメンバー18人のうち、A代表レベルでメキシコと対戦したことがあるのは12人だけだ。昨夏のゴールドカップ決勝で初めてそれを経験した選手も数人いる。
それでも、両チームが新たなページをめくる中で、新しい物語が生まれている。USMNTの陣容には10代の選手がずらりと並び、その筆頭が17歳のカバン・サリバンだ。最年少で、最も大きな注目を集める存在でもある。メキシコにもまた、自国の10代スターがいる。ジルベルト・モラだ。ワールドカップに向けたCONCACAFでブレイクし、大会本番でもおおむね落ち着いたプレーを見せた。それでも彼が18歳になるのは10月になってからだ。
そう考えると、サリバン、あるいはUSMNTキャンプにいる他の8人のティーンエージャーのうち誰かが、次世代の顔になる可能性は十分にある。一方のモラは、エル・トリでその世代の顔になることがすでに確実視されている。土曜日の一戦は初対戦になるかもしれないが、何人かの新星にとっては、これが数多くあるうちの最初の1回になる可能性が高い。
元USMNT MFで、現在はApple TVで解説を務めるサシャ・クリエスタンは「これから先の15年間、2人の選手が対峙し続ける構図になるかもしれない」と語り、「そういうものは、おそらくランドン（ドノバン）と“チチャリート”以来なかった」と続けた。
では、若い選手たちはそれをどう受け止めるのか。アダムスによれば、彼がやったようにすればいい。大舞台を避けてしまうより、その方がいいという。
アダムスは「彼らに伝えたいのはこういうことだ」とし、こう続けた。「ただ引いて試合を眺めているくらいなら、タックルに行って、あちこち走り回って、ボールに絡んで、気持ちをむき出しにして、少し闘争心を持ってプレーしてほしい。明日の試合に出るチャンスがある選手たち全員に対して、私たちが必要としているのはそれだ」
とはいえ、言うは易く行うは難しだ。特にアメリカの10代選手たちにとってはなおさらである。今ウィンドーのペルー戦とチリ戦の最初の2試合では、敵対的なファンの一角もあった。土曜日、USMNTは事実上のアウェー側となり、これらの選手たちはアメリカサッカー特有の力学の一つを経験することになる。
雰囲気
両チームのファンには、それぞれ勝利の歌がある。「エル・レイ」はメキシコのものだ。ポチェッティーノの脳裏に今も焼き付いている一曲でもある。一方、アメリカ代表には今や「カントリー・ロード」がある。土曜日にどちらが流れるかは、誰にも分からない。
ただ、その前に雰囲気について驚きはほとんどないだろう。試合が行われるのはフェニックスで、アメリカとメキシコの国境にも比較的近い。それでも、アメリカ国内でメキシコ戦がアウェーゲームのようにならない場所はほとんどない。試合前日の記者会見で、ポチェッティーノは観客が50対50になることを願うと冗談交じりに語った。メキシコ戦はこれが3試合目、しかもアメリカの地では2試合目となるだけに、それがいかに現実的でないかは理解している。
なぜそうなるのかをひもとくのは簡単ではない。スタンドにはアメリカ人もいる。メキシコ人もいる。そして何より、複雑な忠誠心を抱えるメキシコ系アメリカ人が少なくない。
「簡単なことではないと思う」とコロナは言う。「彼らの立場に立って考えるし、両方の国を応援するかもしれないことを責めるつもりはない。自分も両方の文化にアイデンティティーを感じてきたからだ。おそらく、それが背景にある理由なんだと思う。もちろん、このライバル関係や、メキシコとアメリカのこれまでの歴史全体を考えれば、両国を同時に応援しているファンがいるという事実を受け入れるのは難しいとも思う」
「最終的には、彼らが正直で、そして応援してくれる限り、僕たちは彼らのためにここにいる。僕たちはファンのためにいるんだ」
アメリカ代表にとっての課題は、おそらく起こるであろう大きな雑音を無視することになる。もっとも、それはプラスに働く可能性もある。ワールドカップ予選が近づく中、アメリカ代表の若い選手たちは、アステカでの可能性のある試合や、ゴールドカップ、ネーションズリーグを前に、そうした雰囲気に慣れておかなければならない。自国開催のワールドカップがあった前回サイクルの複雑な事情により、アメリカ代表とメキシコは、特に両者の直接対決において、例年ほど多くの公式戦を戦ってこなかった。だが、それはまもなく変わる。
「チリ戦の終盤には、チームが持ち込める熱さの片りんが見えた」とDFアントニー・ロビンソンは語った。今後起こることへの前菜のようでもあった終盤の小競り合いに触れながらの発言だ。「若い選手たちには、メキシコと対戦すればそういうもの、しかもそれ以上のものを覚悟しないといけないとずっと言っている。観客は大きな要素になり得る。おそらく、そこにいると予想される以上にメキシコのファンが多くなるはずだ。
「この試合が両チームにとってどれほど大きな意味を持つかは分かっているし、初めてのキャンプでそれを若い選手たちが経験するのは興味深いことになるだろう。全員がそれを受け入れ、楽しみ、そして戦う準備を整えてくれることを願っている」
若きスターたちは、何を予想すべきかをすでに伝えられている。同時に、彼ら自身もこのライバル関係とともに育ってきた。とりわけ、互いに勝ったり負けたりしてきた時代の中で育っている。大一番でメキシコを下す姿も知っていれば、ライバルに苦杯をなめさせられるアメリカ代表を見ることがどんなものかも知っている。
また彼らは、少なくともこのライバル関係の未来を部分的に規定する、前例のない協力関係の時代の中でも育ってきた。
コラボレーションと未来
アメリカ代表とメキシコ代表がフェニックスでの因縁の一戦へ向かう一方で、コロナはサンディエゴでクラブ・アメリカと行動をともにしていた。創設110周年を祝っている同クラブは、クルス・アスルとの親善試合に臨んでいた。
アメリカはメキシコ屈指のビッグブランドだ。そして、アメリカのサッカー界においてもそうである。このクラブは米国とメキシコ全体で4400万人のファンを抱えていると推定されている。この数字で両国がひとまとめにされているという事実は重要だ。
「遠征していた頃のことを覚えている」とコロナは語った。「米国に到着すると、空港には黄色いシャツを着た何千人もの人たちが待っていた。彼らは熱狂的なファンだった。それがこのクラブの大きさを示している。ファン層はメキシコ人や米国在住のメキシコ人だけで成り立っているわけではない。アメリカ人もいる。私にとって、それはとても大きなことだ」
これまで以上に、米国のファンには自分たちのクラブを見て、応援する機会がある。今週のような親善試合からリーグスカップまで、リーガMXの強豪クラブは米国でかなりの時間を過ごしている。リーグを代表するスター選手たちはオールスターゲームのためにシャーロットへ集結した。ワールドカップでさえ、CONCACAFのライバル同士による共同の取り組みとなっている。USサッカー連盟とFMFはかつてないほど友好的になっているが、その友好関係は何を意味するのだろうか。
「これは間違いなく、両国でこのスポーツがどこへ向かっているのかを示すサインだと思う」とコロナは語った。「もしかすると、両国が毎週のように参加する巨大なリーグを見ることになっても驚かない。でも代表チームとなれば、ライバル関係は常に存在し続ける」
では、すべてはどこへ向かっているのか。これは血で血を洗う確執なのか、それとも兄弟のような結びつきなのか。世界のサッカー情勢が変化する中で、米国とメキシコはますます深く結びついている。両国のリーグ、連盟、そして主要大会は一体化しつつある。多くの意味で、この2つのサッカー大国はこれまで以上に互いを必要としているのかもしれない。
その強まりつつあるパートナーシップは、ライバル関係を弱める必要はない。むしろ、両国の行き来が増えることで、クラブレベルでも、ユースでも、A代表でも、両者がぶつかる機会はさらに増えるだけだ。
ただし、土曜日にはそんなことは関係ない。ホイッスルが鳴れば友人などいない。そして、このライバル関係を取り巻く関係性が変わり続けたとしても、ライバル関係そのものがなくなることはない。デストが言うように、時には争いがあり、時にはそうでないこともある。