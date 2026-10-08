おめでとう。史上最長のインターナショナルウィークを乗り切った！ 通常の9月と10月の代表戦期間をまとめるため1週間延長されたことで、各国代表はワールドカップ後の新たな大会サイクルに入る中、世界各地でそれぞれ最大4試合を戦ってきた。

欧州のチームにとって、そのサイクルの締めくくりとなるのが2028年欧州選手権だ。大会はイギリスとアイルランドで開催され、イングランド、スコットランド、ウェールズ、そしてダブリンで試合が行われる予定となっている。共催国はいずれも自動的には本大会出場を決められないが、可能な限り有利な扱いは受けることになる。そのため、グループステージの組み合わせ抽選に向けて争われる出場枠は24となっている。

予選が始まるのは3月であり、この約2週間は各チームがネーションズリーグを戦っていた。これにより、ユーロ本大会の最初の組み合わせ抽選に向けたシード順が決まる。そしてユーロ本大会開幕まではまだ約20カ月あるものの、その試合の中には複数のチームの仕上がり具合を示す兆しも見られた。

そうしたことを踏まえ、GOALではこのインターナショナルウィーク終了後の暫定FIFAランキングにおけるUEFA加盟国上位20チームをもとに、ユーロ2028のパワーランキングをスタートする。