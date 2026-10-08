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Euro 2028 Power Rankings 1:1Getty/GOAL

早すぎるユーロ2028パワーランキング：スペインは実力を示し、ポルトガルはクリスティアーノ・ロナウド騒動を乗り越えるも、ノルウェーはワールドカップ後の厳しい現実に直面する

大会開幕までほぼ2年あるかもしれないが、長期化したインターナショナルブレークは、挑戦者たちがどのように形になりつつあるかについて、いくつかの早い手がかりを示した。

Tom Maston
翻訳者：

  • おめでとう。史上最長のインターナショナルウィークを乗り切った！ 通常の9月と10月の代表戦期間をまとめるため1週間延長されたことで、各国代表はワールドカップ後の新たな大会サイクルに入る中、世界各地でそれぞれ最大4試合を戦ってきた。

    欧州のチームにとって、そのサイクルの締めくくりとなるのが2028年欧州選手権だ。大会はイギリスとアイルランドで開催され、イングランド、スコットランド、ウェールズ、そしてダブリンで試合が行われる予定となっている。共催国はいずれも自動的には本大会出場を決められないが、可能な限り有利な扱いは受けることになる。そのため、グループステージの組み合わせ抽選に向けて争われる出場枠は24となっている。

    予選が始まるのは3月であり、この約2週間は各チームがネーションズリーグを戦っていた。これにより、ユーロ本大会の最初の組み合わせ抽選に向けたシード順が決まる。そしてユーロ本大会開幕まではまだ約20カ月あるものの、その試合の中には複数のチームの仕上がり具合を示す兆しも見られた。

    そうしたことを踏まえ、GOALではこのインターナショナルウィーク終了後の暫定FIFAランキングにおけるUEFA加盟国上位20チームをもとに、ユーロ2028のパワーランキングをスタートする。

  • 20．ウクライナ

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    ウクライナは、その後のネーションズリーグの試合でハンガリー戦の勝利を生かせなかった

    ロシアとの戦争下にありながら、ウクライナが主要大会出場を争う真の有力候補であり続けているという事実自体が非常に称賛に値する。今季最初の代表ウィークは明暗の分かれる内容となったが、2028年に向けても再び争いに加わるはずだ。

    第1節ではダニーロ・シカンのゴールでハンガリー相手に歴史的な勝利を収めた。しかしその後、アンドレア・マルデラ監督のチームはジョージアとのスコアレスドローで勝ち点1を得るのが精いっぱいで、北アイルランドとハンガリーに“ホーム”で2連敗を喫した。

    創造性の中心であるオレクサンドル・ジンチェンコが新年に負傷から復帰すれば、欧州選手権予選突破への望みを後押しするのは間違いない。ただ、この直近2週間は、今後数カ月で改善すべき点が多いことも示している。

  • 19. ポーランド

    FBL-EUR-NATIONS-POL-ROM
    AFP

    ロベルト・レヴァンドフスキがルーマニア戦で決めたハットトリックは、ポーランドにとって期待外れに終わった中断期間の中で唯一のハイライトとなった。

    ポーランドは過去5大会連続で欧州選手権出場を決めているが、2014年以降で初めてワールドカップ本大会進出を逃した直後でもある。ロベルト・レバンドフスキは3月のスウェーデン戦プレーオフ敗戦後、代表引退を示唆していたが、38歳の同選手はもう1サイクルは続けることを誓っている。

    現在はMLSのシカゴ・ファイアーでプレーするレバンドフスキは、10人となったルーマニアを6-0で粉砕した試合でハットトリックを記録し、その得点感覚が依然として鋭いことを示した。ただ、それがネーションズリーグで苦しんだポーランドにとって持ち帰ることのできた唯一の好材料となった。

    ヤン・ウルバン監督は、レバンドフスキの周囲に攻撃の選択肢が不足していると嘆いた。チームは残る3試合でわずか1得点、勝ち点1しか挙げられず、ボスニア・ヘルツェゴビナとのスコアレスドローの後、スウェーデンに3-1で敗れ、さらにボスニアとの再戦でも1-0で敗れた。

  • 18. ハンガリー

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    ドミニク・ソボスライは、ハンガリーを4大会連続となるEURO本大会出場へ導くことを期待している

    1986年大会以来となるワールドカップ出場までの待ち時間は、これで5つ目の10年期にまで及ぶことになったが、ハンガリーは近年、EUROの常連予選突破国となっており、今後2年間でも再び24の本大会出場国の一つを争うはずだ。

    UEFAネーションズリーグ初戦でのウクライナ相手のホーム黒星は警戒感を呼んだ。とりわけ、その後に北アイルランドとスコアレスドローに終わったことで不安は強まった。しかし、ハンガリーは立て直しに成功し、この活動期間をジョージア戦、ウクライナ戦での連勝で締めくくった。

    マルコ・ロッシ監督には依然として厳しい視線が注がれているが、少なくともその2勝によって、11月のグループ最終2試合までは指揮を執り続けることになりそうだ。

  • 17．ウェールズ

    Wales v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3
    Getty Images Sport

    ウェールズのノルウェー戦勝利は、そうでなければ記憶に残らない2週間の中で数少ない明るい瞬間だった。

    ウェールズは欧州でも屈指の熱狂的なファン層を誇っており、そのためクレイグ・ベラミー率いるチームにとって、自国開催で大会の試合を戦えるチャンスは見逃せない機会となる。しかも共同開催国の一つとして、予選突破のチャンスは最大限に与えられる見込みだが、ガレス・ベイル後の時代にあるチームはいまだ発展途上でもある。

    ワールドカップ準々決勝進出国ノルウェーをホームで破った一戦は、特にカーディフでのウェールズの実力を示したものだったが、それは勝ち点すら得られず、他の3試合では1点も奪えなかったチームにとって、この中断期間で唯一の明るい出来事に過ぎなかった。

    GKダニー・ウォードのミスからラスムス・ホイルンドに決勝PKを決められたことで喫したデンマークとのホームでの敗戦は、とりわけ痛手だった。そしてユーロ予選で有利なシード順を確保する望みは、すでにほぼ消えたとみられる。

  • 16. トルコ

    Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2
    Getty Images Sport

    アルダ・ギュレルは、トルコのネーションズリーグ開幕4試合で勝ち点獲得に導くことができなかった。

    主要大会に出場するたびに一貫してダークホース候補に挙げられてきたトルコだが、この2週間で見せた内容を踏まえれば、2028年にその評価を得るには大幅な改善が必要となる。それでも、ワールドカップでのまさかのグループステージ敗退の痛手が癒えない中、ヴィンチェンツォ・モンテッラ率いるチームはフランス、イタリア、ベルギーにまったく太刀打ちできず、4連敗を喫した。

    トルコはこの連敗で11失点を喫し、攻撃面ではケナン・ユルディズ不在の影響も色濃く出た。アルダ・ギュレルらも挙げた得点はわずか2つにとどまった。悲惨な2026年の責任を取り、モンテッラは職を失う見通しであり、後任には、現在意気消沈しているこのチームの士気を立て直すという大きな仕事が待っている。

  • 15. オーストリア

    FBL-EUR-NATIONS-KOS-AUT
    AFP

    オーストリアはこの代表ウィークを無敗で終えたが、勝ち点獲得を土壇場まで持ち越した試合も一度ではなかった。

    マルコ・アルナウトヴィッチ（代表引退）、ダヴィド・アラバ（未招集）、マルセル・ザビッツァー（休養）がいずれもオーストリア代表メンバーから外れたことで、この10年の最も著名なリーダーたちを欠くラルフ・ラングニック監督のチームが苦戦するのではないかという懸念もあった。だが、4試合で勝ち点8は十分以上の結果だった。

    もっとも、これだけでは全体像は語れない。ネーションズリーグ初戦では、オーストリアは退場者を出して10人となったイスラエルを相手に90分を迎えても足止めされていたが、終盤の2ゴールで勝利を手にした。一方、アウェーのアイルランド戦とコソボ戦では、いずれも最後の15分でビハインドから追いついて引き分けに持ち込まなければならなかった。

    それでも、そうした終盤の戦いぶりは、主要国際大会3大会連続での決勝トーナメント進出へ向けて歩み始めたラングニック監督のチームに備わるキャラクターを、少なくとも示していた。

  • 14. スウェーデン

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-ROU
    AFP

    ヴィクトル・ギョケレシュ、スウェーデン代表での得点力を見せつけてミケル・アルテタにメッセージを送る

    ワールドカップでいくつか心強い兆しを示したスウェーデンは、現在グレアム・ポッター監督の下でさらなる飛躍が期待されている。ネーションズリーグでもその期待を後押しする材料が示され、スカンディナビア勢は4試合で勝ち点10を積み上げたことで、今後2年間に向けて一層の希望を得た。

    主役となったのはヴィクトル・ギョケレシュだった。アーセナルでの出場機会不足を振り払うように、この2週間で行われたスウェーデンの全試合で得点を記録した。第1節のルーマニア戦勝利でリバプールのアレクサンデル・イサクが負傷し、前線の相棒を失ったものの、ギョケレシュにさびついた様子はまったくなく、喜々としてエースの役割を引き受けた。

    今大会で最も厳しい遠征になりそうだったボスニア・ヘルツェゴビナ戦をすでに終えていることもあり、ポッター監督のチームは11月にグループ首位で終えることに自信を持っていいはずだ。

  • 13. クロアチア

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    ルカ・モドリッチは9月に41歳を迎えるにもかかわらず、クロアチア代表でのキャリアを続けることを選んだ。

    ワールドカップ後にズラトコ・ダリッチが退任したことを受け、クロアチア代表はスラベン・ビリッチを代表監督に復帰させた。しかし、元ウェストハム監督の復帰は、この厳しい2週間を見る限り、決して順調なものとは言えない。

    クロアチアはUEFAネーションズリーグ初戦でチェコでの試合に勝利したものの、その後はスペインに1-4で敗れ、さらにイングランド戦では屈辱的な一夜に7失点を喫した。期待外れの代表ウィークは、その後もホームで再びスペインに敗れて終わりを迎え、41歳のルカ・モドリッチを中盤で起用し続ける判断の妥当性には早くも疑問の声が上がっている。

    現在のクロアチアは時代の狭間に取り残されているように見え、欧州選手権の時期までに脅威と見なされる存在になるためには、ビリッチがいくつか厳しい決断を下さなければならないかもしれない。

  • 12. ギリシャ

    Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2
    Getty Images Sport

    ギリシャはこの中断期間中、新たな「黄金世代」が何を成し得るのかを示した

    FIFAランキングで現在欧州20位のギリシャは、EURO2004王者の新たな「黄金世代」をめぐる声が上がる中、今後2年間で順位をさらに上げていくことが期待される。

    アーセナルが今夏に獲得した注目株クリストス・ツォリス、ボルシア・ドルトムントの若きゲームメーカー、コンスタンティノス・カレツァス、そして印象的な活躍を見せるブライトンの10代選手カラランポス・コストゥラスらには大きな期待が寄せられており、ギリシャはネーションズリーグで無敗スタートを切る中で、その理由を示した。

    最も印象的な結果は、言うまでもなく敵地ドイツでの1-0の勝利だった。ユルゲン・クロップの“帰還”に水を差す形となり、その後はホームでオランダ、ドイツといずれも引き分けた。さらに敵地セルビアでの勝利も加えれば、ギリシャが今後数回の大会サイクルにおいて侮れないチームであることを強く印象づけたと言える。

  • 11. デンマーク

    FBL-NATIONS-WAL-DEN
    AFP

    ラスムス・ホイルンドは、デンマークがネーションズリーグで明暗分かれる結果となった期間に3得点を挙げた。

    デンマークはワールドカップ出場を逃し、主要大会の不参加は10年ぶりとなったが、それでも十分なタレントを擁しており、今後1年ほどでEURO2028出場権を獲得することは十分に可能なはずだ。

    2021年大会で準決勝に進んだ時ほどの強さはないものの、デンマークは今もなお最高レベルの相手と渡り合える力を持っている。コペンハーゲンでのポルトガル戦では、2度追いつきながら敗れただけに不運でもあった。その結果は、その1週間前のノルウェー戦に続くものだった。この試合でもブライアン・リーマー率いるチームは0-2から追いついたが、最終的に3-2で敗れた。

    とはいえ、悪いニュースばかりではなかった。1992年欧州選手権王者はウェールズに連勝を収め、さらに3試合で得点したラスムス・ホイルンドの好調ぶりも心強い材料となった。

  • 10. イタリア

    Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4
    Getty Images Sport

    イタリアはベルギー戦の敗戦から立ち直り、残る3試合で勝ち点7を積み上げた。

    今のイタリアに何を期待すべきか、誰にも分からない。EURO制覇を成し遂げた指揮官ロベルト・マンチーニが、アズーリの3大会連続ワールドカップ予選敗退を受けて再び指揮を執っており、若い世代に信頼を託す形で世代交代を進めている。

    そして、マンチーニ復帰初戦はベルギーにホームで0-2と敗れるなど最高の滑り出しとはならなかったものの、その後は見事に立て直した。トルコにホームとアウェーの両方で勝利し、さらに敵地フランス戦でも高く評価できる勝ち点1を手にしている。

    新生イタリアではマイケル・カヨード、ピオ・エスポジト、アレッサンドロ・ロマーノらが印象を残しており、彼らがどのように連係を深めていくかは、EUROに向けた過程で追うべき興味深いテーマの一つとなりそうだ。

  • 9. ベルギー

    SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEY
    AFP

    ケビン・デ・ブライネがトルコ戦でのベルギー勝利で往年の輝きを取り戻した

    ベルギーはワールドカップでスペインに屈するまで勝ち上がり、準々決勝に進出した。これにより、新監督マルク・ファン・ボメルは、自国の「ゴールデン・ジェネレーション」の大半が引退した後も、今後の大会で上位進出を狙う希望を残すチームに自らを印象づけることができた。

    このベルギーサッカーの新時代をけん引する役割を担うと見られる一人がパリ・サンジェルマンのウインガー、ミカ・ゴッツであり、ファン・ボメルがイタリア相手に2-0の勝利で指揮を開始した一戦では主役となった。ただ、それでもなお旧世代の主力が数人残っており、ケビン・デ・ブライネはトルコを退ける中で圧巻のパフォーマンスを見せた。

    ただ、ベルギーにとってこの中断期間は2勝2敗に終わった。フランス戦では2試合とも、終盤のミカエル・オリーズに苦しめられたからである。バイエルン・ミュンヘン所属の同選手は、ブリュッセルでの一戦で88分に衝撃的な決勝点を決めると、パリでは2得点に加えてデジレ・ドゥエのゴールもお膳立て。ジネディーヌ・ジダン率いるチームは13分間で4得点を奪い、ビハインドをひっくり返して勝利した。つまりベルギーは、2028年に欧州の強豪国と最後まで渡り合うためには、なお埋めるべき差を残している。

  • 8. ノルウェー

    Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2
    Getty Images Sport

    アーリング・ハーランドは、不本意な2週間の間にノルウェーをわずか1勝に導くことしかできなかった。

    ワールドカップ屈指の好ストーリーの一つとなったノルウェーは、アーリング・ハーランドに率いられ、北米での大会でダークホースとしての前評判に応えた。スカンディナビアのこの国は、大会史上初のベスト8進出を果たした。その快進撃と、それに先立つ見事な予選キャンペーンを踏まえれば、ファンがステイル・ソルバッケン監督のチームを2028年欧州選手権の優勝候補として語っていたとしても無理はなかった。

    しかし、この2週間でハーランドらは厳しい現実へと引き戻された。UEFAネーションズリーグ第1節では、マンチェスター・シティの得点マシーンであるハーランドの2得点によりデンマークに3-2で勝利したものの、その後は3連敗。ポルトガルとのホーム＆アウェーでの敗戦の間には、ウェールズ戦で極めて失望的なパフォーマンスも挟まった。

    ノルウェーがワールドカップ後の反動に苦しんでいることは責められないし、2028年欧州選手権予選でつまずくより今この段階で敗れる方が、むしろ良いとも言える。もし出場を決めれば、それは同国にとって2度目の欧州選手権であり、2000年大会以来初となる。

  • 7. スイス

    FBL-EUR-NATIONS-SWI-SLO
    AFP

    スイスは一連の論争をものともせず、ネーションズリーグで全勝の結果を収めた

    直近2大会のEURO、さらに2026年ワールドカップでも準々決勝に進出しており、スイスが大会で上位進出を果たしても、もはや驚きではない。2028年にも再び、その実力を証明し、欧州でも屈指の安定感を誇るチームの一つであることを示しそうだ。

    グラニト・ジャカとブレール・エンボロが、新型コロナウイルスのワクチン接種書類を偽造したとして招集外となり、スイス代表には大きな論争の影が落ちていた。しかし、残った選手たちはその騒動に過度に影響された様子はなく、4試合すべてに勝利。11得点を挙げ、失点はわずか1だった。

    ネーションズリーグ第2層で最高ランキングのチームであることを踏まえれば、スコットランド、スロベニア、北マケドニアというスイスの対戦相手のレベルを指摘し、他チームの結果と比較するのは妥当だろう。それでも、このここ2週間でムラト・ヤキン監督のチームが大きな勢いを築いてきたことに疑いの余地はない。

  • 6. オランダ

    Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1
    Getty Images Sport

    2勝2分けを経て、オランダはネーションズリーグのグループ首位に立っている

    オランダは、ワールドカップでの屈辱的なベスト32敗退を払拭すべく、バルセロナのレジェンドであるシャビを招へいし、ファンが求める「トータルフットボール」への回帰に向けた移行を託した。そして、そのプレースタイルの再導入はいまだ発展途上にあるものの、オランダはネーションズリーグで無敗スタートを切ることに成功した。

    セルビアにはホーム、アウェーともに勝利し、その間にドイツ、ギリシャと引き分けた。いずれもそれぞれコーディ・ガクポ、タイアニ・ラインデルスの試合終盤の同点弾で勝ち点を確保した。また、この2週間はこれまで代表歴のなかったAZのFWメックス・メールディンクにとっても忘れられないものとなった。ブライアン・ブロビーの負傷を受けてチームに入ると、ベオグラードでの一戦で2得点を挙げ、勝ち点3獲得の立役者となった。

    中断期間中に代表通算100試合出場を達成したフィルジル・ファン・ダイクが引き続き主将を務め、メールディンクやルーベン・ファン・ボメルのような才能ある若手もインパクトを残していることから、オランダは2028年の欧州選手権で優勝争いを演じるチームの一つになるはずだ。

  • 5. ドイツ

    Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    ユルゲン・クロップは、ドイツ代表を率いて最初の数試合で何もかも思い通りに進めたわけではなかった。

    このここ数週間で初めて代表監督に就いたビッグネームの指揮官は数多くいたが、デビュー戦でユルゲン・クロップほど大きな期待を集めた人物はいなかった。過去3度のワールドカップでいずれもベスト16進出を逃してきたチームの再建役として送り込まれたクロップは、その実績ゆえにドイツ代表を立て直し、しかも素早く結果を出すことが求められている。

    ただ、前リヴァプール監督のクロップが44人のメンバーを招集し、その後に2試合ずつ戦う2グループに分ける形を選んだ以上、就任後最初の4試合をもって適切に評価するのはもともと難しかった。多くの選手が代表で第一歩を踏み出していたこともあり、結果とパフォーマンスにばらつきが出たのも、ある意味では当然だったと言える。

    初陣ではオランダにアディショナルタイムの同点弾を許し、クロップの初勝利は目前で逃したが、ホームでの初陣はギリシャにまさかの敗戦。続くセルビア戦では快勝したものの、この中断期間最後の一戦はテッサロニキでスコアレスドローに終わり、ドイツは4試合で勝ち点5となった。クロップはまだ自らが最強と考える陣容を選び切っていないことを踏まえれば、出発点としては決して悪くない。

  • 4. ポルトガル

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    ゴンサロ・ラモスは、ポルトガルの前線でクリスティアーノ・ロナウドの代役を務めるだけの十分な力があることを証明した。

    4試合で4勝。そして地球上で最も有名なサッカー選手による大荒れのひと騒動。ポルトガル代表を率いるジョルジェ・ジェズスの就任後最初の2週間は波乱なしではなかったが、期待外れに終わったワールドカップからの巻き返しを目指す中で、チームが見せた内容に新指揮官が大いに満足しているはずだ。

    ポルトガルはこの代表ウィークでウェールズ、ノルウェー（2度）、デンマークを退けた。攻撃陣ではジョアン・フェリックスとゴンサロ・ラモスがともに好印象を残し、それぞれ3得点を記録した。しかし、言うまでもなく最大の論点は、クリスティアーノ・ロナウドが最初のノルウェー戦勝利で出場機会のない控えだった後、途中で合宿地を離れる決断を下したことだ。

    ロナウドが直近3度の主要大会で見せてきた、あるいは見せられなかったものを踏まえれば、5度のバロンドール受賞者を戦力に含まないほうがポルトガルはユーロで成功する可能性が高いと考えても不思議ではない。もちろん、2028年夏をかなり前にしてチームに復帰する可能性はある。だが、20カ月後にロナウドがこのメンバーに入っていないと仮定するなら、ポルトガルは今や本物の脅威となった。

  • 3. イングランド

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    イングランドの攻撃陣は、ネーションズリーグ4試合でいくつかのスリリングな場面を生み出した。

    トーマス・トゥヘルには、ワールドカップ準決勝でのイングランド敗退の責任が自分にあると感じていたファンをなだめることが求められており、その手腕に大きな注目が集まっていた。ネーションズリーグは最高の滑り出しとはならなかったものの、この中断期間を通してユーロ2028の共催国であるイングランドのパフォーマンスには多くの好材料があった。

    スペイン戦の敗戦後、チェコにはホームとアウェーの両方で勝利し、さらにクロアチアを7-0で粉砕。この試合では、イングランドの攻撃陣が何をできるのかがまさに示された。ハリー・ケインはスペイン戦で重要なPKを失敗したにもかかわらず、全試合で得点を記録し、合計6ゴールをマーク。アンソニー・ゴードンとジュード・ベリンガムも何度も強い印象を残した。

    また、ワールドカップ後に再招集されたトレント・アレクサンダー＝アーノルド、ルイス・ホール、アレックス・スコットにも前向きな兆しが見られた。さらにデクラン・ライスが今回のキャンプを欠いていたことも踏まえれば、60年以上続く痛みの歴史に終止符を打つ可能性へ向けて、イングランドは再び上向きになっている。

  • 2. フランス

    TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-FRA-BEL
    AFP

    ミハエル・オリーセは、今回の代表ウィーク全体を通して際立ったパフォーマンスを見せた選手の一人だった。

    ディディエ・デシャンが退くのを長年待ち続けた末、ついにフランスではジネディーヌ・ジダン時代が幕を開けた。その序盤戦の内容は比較的ポジティブなものとなっている。

    フランスはUEFAネーションズリーグ初戦でトルコを1-0で下した。しかし、この結果には影が差した。得点者であり、主将であり、チームの絶対的支柱でもあるキリアン・エムバペが負傷し、残る3試合を欠場することになったためだ。もっとも、ジダンにとって幸いだったのは、マイケル・オリーズがその穴を十分以上に埋めていることだ。

    バイエルン・ミュンヘンのMFはこの代表ウィークで4ゴール2アシストを記録。ベルギー戦では終了間際に圧巻の決勝点を奪い、イタリアとの引き分けでは先制点をマークし、さらに月曜日のベルギー戦では逆転勝利を締めくくる2得点を挙げた。

    オリーズが世界屈指のアタッカーの一人として台頭を続けていることで、すでにタレント豊富なフランスの前線には新たな厚みが加わった。今後の大会で頂点に立つためには、こうした選手たちの特長とチーム全体の守備の堅固さの間に十分なバランスをもたらすことが、ジダンの役目となる。

  • 1. スペイン

    Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    ラミン・ヤマルが先頭に立って引っ張る中、スペインにワールドカップ後の失速の兆候は見られなかった

    欧州王者であり、そして今や世界王者でもあるスペインは、年齢面でなお全盛期に達していない主力選手を複数抱えていることもあり、2028年の本大会でもほぼ間違いなく倒すべきチームとして臨むことになる。

    そうした選手の1人が、言うまでもなくラミン・ヤマルである。クラブシーズン序盤の好調を代表戦にも持ち込み、スペインの最初の3試合すべてで先制点を記録。そこには、ウェンブリーでのイングランド戦で収めた印象的な勝利も含まれている。スペインはその後、クロアチアにホーム＆アウェーで連勝し、さらにチェコにも勝利して、ネーションズリーグの戦いを完璧なスタートで切った。

    ミケル・メリーノは今回もルイス・デ・ラ・フエンテ率いるチームでゴール前の決定的な場面を生み出し、ペドリはワールドカップで外された悔しさを見事に跳ね返した。現時点で、スペインの快進撃を止められそうなものはほとんど見当たらない。