フォラリン・バログンがワールドカップでアメリカ男子代表のスターとなってから、約5カ月がたった。その後は、思い描いた通りには進んでいない。ゴールを決めて瞬く間に脚光を浴びたバログンにとって、あの大会は飛躍の足がかりとなるはずだった。だが、状況は同じくらい急速に変わり得る。バログンはそのことを誰よりもよく知っている。

ワールドカップのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で受けたレッドカード、出場停止処分を延期するFIFAの決定をめぐる論争、エヴァートン移籍の破談。バログンは今夏の話題の中心人物の一人だった。しかし、秋に入ってからはほとんど音沙汰がない。エヴァートンへの移籍が実現しなかった後、モナコでの役割は小さくなった。以来、モナコに残るのか、ほかのクラブへ移るのかも定まらないままだ。

「これまでとは違う状況だ」と、バログンは木曜日に記者団に語った。「ご存じの通り、夏には移籍を試みたけど、実現しなかった。モナコでは自分にはどうにもできないことがいろいろ起きている。でも、次の移籍市場ではまた移籍を目指すつもりだ」

この移籍騒動により、バログンはクラブでの今後を整理するため、ワールドカップ後最初のアメリカ代表合宿にも参加しなかった。だが、2度目の合宿には戻ってきた。失った時間を取り戻そうと意欲を燃やしている。今夏、バログンは最高峰の舞台を経験した。代表に復帰した今、あの大会で得た勢いを取り戻したいと考えているようだ。

「最高の舞台でプレーすることを本当に楽しめたし、そこで力を発揮できた」とバログンは語った。「ああいう舞台にはプレッシャーがある。それが個人的には自分の力を最大限に引き出してくれると思う」

それ以降、バログンが最高の力を発揮する姿は見られていない。今回の合宿が、そこへ近づくために必要な一歩を踏み出すきっかけになることが期待される。