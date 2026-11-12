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Balogun GFX 1-1GOAL

「新たな生きる実感」 エヴァートン移籍が実現せず、クラブでの将来も不透明なフォラリン・バログン、アメリカ男子代表への復帰に安らぎを見いだす

エヴァートンへの移籍が実現せず、モナコでの出場時間も限られたフォラリン・バログンは、先行きの見えない状況に置かれている。アメリカ代表に戻った今、再び自分の居場所を見いだしつつある。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • フォラリン・バログンがワールドカップでアメリカ男子代表のスターとなってから、約5カ月がたった。その後は、思い描いた通りには進んでいない。ゴールを決めて瞬く間に脚光を浴びたバログンにとって、あの大会は飛躍の足がかりとなるはずだった。だが、状況は同じくらい急速に変わり得る。バログンはそのことを誰よりもよく知っている。

    ワールドカップのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で受けたレッドカード、出場停止処分を延期するFIFAの決定をめぐる論争、エヴァートン移籍の破談。バログンは今夏の話題の中心人物の一人だった。しかし、秋に入ってからはほとんど音沙汰がない。エヴァートンへの移籍が実現しなかった後、モナコでの役割は小さくなった。以来、モナコに残るのか、ほかのクラブへ移るのかも定まらないままだ。

    「これまでとは違う状況だ」と、バログンは木曜日に記者団に語った。「ご存じの通り、夏には移籍を試みたけど、実現しなかった。モナコでは自分にはどうにもできないことがいろいろ起きている。でも、次の移籍市場ではまた移籍を目指すつもりだ」

    この移籍騒動により、バログンはクラブでの今後を整理するため、ワールドカップ後最初のアメリカ代表合宿にも参加しなかった。だが、2度目の合宿には戻ってきた。失った時間を取り戻そうと意欲を燃やしている。今夏、バログンは最高峰の舞台を経験した。代表に復帰した今、あの大会で得た勢いを取り戻したいと考えているようだ。

    「最高の舞台でプレーすることを本当に楽しめたし、そこで力を発揮できた」とバログンは語った。「ああいう舞台にはプレッシャーがある。それが個人的には自分の力を最大限に引き出してくれると思う」

    それ以降、バログンが最高の力を発揮する姿は見られていない。今回の合宿が、そこへ近づくために必要な一歩を踏み出すきっかけになることが期待される。

  • 「サインすることに気が進まなかった」

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    ABACAPRESS

    バログンはエヴァートン行きが決まるかに見えたが、土壇場で移籍を取りやめた。

    欧州の移籍市場が閉まる直前、バログンの去就は決まったかに見えた。ワールドカップでの3ゴールとモナコで積み重ねた得点が評価され、高額の移籍金を伴うプレミアリーグ移籍でエヴァートンへ向かうところだった。特にリーグ・アンでのパリ・サンジェルマン戦で輝きを放ち、大一番に強いストライカーだという評価をさらに高めていた。

    エヴァートンは獲得を望んでいたが、報道によれば、メディカルチェックへの懸念から移籍交渉は停滞した。バログンは、エヴァートンを離れるまでに、署名するはずだった契約内容が変更されていたと語った。結局、その条件で移籍を成立させることに抵抗を感じ、契約を見送った。

    「私の考えは非常にはっきりしていた」とバログンは語った。「これまで公には何も話していないが、当然、決まった契約内容を前提にエヴァートンへ飛んだ。それなのに、私が現地を離れるまでに契約内容が変わっていた。要するに、そういう状況だった。契約内容が変わったんだ」

    「最終的に、署名する気にはなれなかった。本当に、それだけのことだ」

    この不透明な状況は、チェルシーによるラミン・カマラ獲得の動きにも影響した。『Sky Sports』によると、バログンの移籍が危ぶまれた際、モナコは同MFの売却に合意したが、エヴァートンへの移籍が実現しそうになると、その合意を撤回した。最終的にバログンは契約を見送り、どちらの移籍も成立しなかった。

    結局、バログンはモナコに戻った。しかし、その復帰はさほど歓迎されるものではなかった。クラブはすでに、バログン抜きの将来をおおむね見据えており、それは復帰後の出場時間にも表れている。今季のリーグ・アンではわずか152分の出場にとどまるが、パリFCに敗れた試合ではゴールを挙げた。その得点が転機になったのかもしれない。数日後、新監督のフィリペ・ルイスはカンファレンスリーグのFCノアシェラン戦で、バログンを今季初めて先発起用した。

    「新しい監督が来れば、状況はいつも変わる」とバログンは語った。「望んでいたほどプレーできていないが、シーズンを通して出場時間を増やせると確信している」

    代表チームに戻った今、今後数日間でも出場時間を増やせるはずだ。

  • 「復帰できてとてもうれしい」

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    IMAGO / Action Plus

    代表チームに復帰した今、ストライカーは再び目的意識を持てるようになったと感じている。

    アトランタ郊外のアメリカ代表合宿に到着した瞬間から、バログンは居心地の良さを感じていた。ワールドカップでの戦いがベルギー戦であっけなく終わって以来、チームメイトとは会っていなかった。再び顔を合わせられただけでも、大きな力になっている。

    「戻ってこられて本当にうれしい」とバログンは語った。「みんなと一緒にいること、合宿の活気や雰囲気は、離れている間、間違いなく恋しかった。長く、いろいろなことがあった夏を経て、ここにいられることにとても感謝している」

    必要とされているという感覚も恋しかった。モナコでは役割が小さく、クラブはおおむね彼抜きで前に進もうとしてきた。しかし、アメリカ代表が近いうちにそうすることはないだろう。25歳のバログンはキャリアの全盛期にあり、代表にとって欠かせない存在だ。今季は厳しいスタートを切ったものの、チームで最も広く知られるスターの一人であり続けている。

    合宿が始まってまだ数日だが、バログンはすでに違いを感じている。以前の自分を取り戻したような感覚だ。

    「結局のところ、合宿によって得られるものは違う。僕にとって今回の合宿は、自分が素晴らしいチームの一員だと思い出させてくれるものだ。僕たちは兄弟で、目指すもののために戦っている」

    ただ、今週はその結束が試されている。アメリカ代表の選手たちが、リーダーを失う可能性に直面しているからだ。バログンをはじめ多くの選手の台頭に大きな役割を果たしてきた、マウリシオ・ポチェッティーノである。

  • ポチェッティーノをめぐる状況

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    IMAGO / Photo News

    バログンは、ポチェッティーノの指導から恩恵を受けた数多くの選手の一人だ。

    バログンも、ほかの誰もがそうであるように、ポチェッティーノを巡る動きを追っている。

    バログンにとっては、誰よりも関心のある話かもしれない。過去にはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が取り沙汰された。ポチェッティーノが正式にオールド・トラッフォードで指揮を執ることになれば、同監督とバログンの関係を考えると、移籍の噂はさらに強まる可能性がある。

    ただ、それはまた別の話だ。現時点でバログンとチームメイトは、自分たちもほかの人たちと同じ程度しか事情を知らないと強調している。アメリカ代表にとって、ポチェッティーノは現在の監督であり、今後控えるハイチとのCONCACAFネーションズリーグ2試合でもチームを指揮する。

    「もちろん、ネット上に書かれていることはすべて目にしています」とバログンは語った。「選手として避けられないことです。でも、個人的には、それが本当なのか、そうでないのか、決まったことなのか分かりません。僕が集中しているのは、練習に参加して試合に備えることだけです。もし正式に決まることがあれば、監督はできるだけ早く僕たちに知らせてくれると思います」

    さらに、こう付け加えた。「僕に決定権があるなら、今のままでいてほしいです。物事はうまくいっていると思います。僕たちにはチームとしての明確なアイデンティティーとプレースタイルがあります。優れた監督がいれば、誰だって残ってほしいと思うものです。僕たちも同じです」

    とはいえ、ポチェッティーノがいてもいなくても、アメリカ代表はすでに、台頭する若手選手を中心とした新たな時代へと進み始めている。バログンはその先頭に立ちたいと考えている。

  • 「新たな活力」

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    IMAGO / STEINSIEK.CH

    バログンの将来は不透明だが、今は目の前の時間を楽しんでいる。

    その時代は9月・10月の代表活動期間に始まった。この合宿では多くの若手スターが台頭し、そのうち数人は11月の合宿にも残った。キャバン・サリバン、マティス・アルバート、ニール・ピエール、アドリ・メフメティ、ジュリアン・ホール。いずれもアメリカ代表の未来に欠かせない存在であり、今はチームの現在に組み込まれつつある。

    バログンにとって、それは胸躍ることだ。前回は遠くから見守っていたが、今回は同じく復帰したクリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニーとともに、その輪の中に戻ってきた。ここまで新たに加わった選手たちと過ごす時間を楽しんでいる。もっとも、彼らが「新顔」と呼ばれる期間は長くないかもしれない。

    「いい時間を過ごせている」とバログンは語った。「キャバンに会えただけでなく、若い選手たちみんなと一緒にいられるのがいい。素晴らしい新世代が台頭してきていると思う。多くの選手に会うのは今回が初めてだ。才能は信じられないほどだ」

    「中にはMLSでプレーしている選手もいるが、それこそリーグの実力を示していると思う。質が落ちることはない。MLSには才能ある選手が豊富にいる。ここで起きていることは素晴らしいと思う」

    ワールドカップでの成功を足がかりにしたいアメリカ代表にとって、バログンの復帰も重要だ。守備陣を押し広げ、好機をつくり、勝負どころで結果を出す力は、ポチェッティーノ監督に実績ある攻撃の選択肢をもう一つ与える。エヴァートンなどのクラブが今夏、獲得を目指したのもそのためだ。最高の状態にあるバログンは、大舞台で違いを生み出せる選手である。

    では、バログンの今後はどうなるのか。本人にも分からない。1月の移籍市場では新たな展開があるだろうし、それまでの1カ月にも何が起こるか分からない。アメリカ代表が再び新時代を迎える中、3月の合宿はバログンにとって新監督の下で初めてのものになるかもしれない。ただ、それは先の話だ。今はただ、戻ってこられたことを喜んでいる。

    「何かの一員であること」とバログンは語った。「それが新たなエネルギーと、新たな生きる力を与えてくれる」