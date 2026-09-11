正式にトップチームへ昇格し、背番号12を与えられた彼は、ユーロでの勢いを維持するために夏休みを返上したと報じられている。その決断は実を結び、プレシーズンを通じて右SBとして起用される信頼を勝ち取った。

「フリックの信頼を感じているし、トップチームに残りたい。チャンスは生かさなければならない」と彼は語った。「欧州選手権から戻ってきて以来、ここで100パーセントを出し、自分はここにふさわしい存在で、何ができるのかを示そうとしてきた。今は満足しているが、サッカーは日々のものだし、ここに残るためにこれからも100パーセントを出し続ける」

バーミンガムとの親善試合で先発した彼は、ボールを持った際に落ち着きを見せ、チャンピオンシップのクラブがサイドから攻めたりボックス内へ侵入しようとしたりすると、しっかりと相手に対応した。インバートするSBとして振る舞う時も、中盤からテンポをコントロールする時も、その滑らかな移行はフリックを感心させ、指揮官は試合後、このティーンエイジャーについて「トップレベルの選手であることを我々にはっきり示した」と語った。

右SBはスペイン王者にとって問題のあるポジションだった。クラブの資金はこの夏、ロドリ、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミらの獲得に投じられたため、この役割に自然に適応できる他の選手はジュール・クンデとジョアン・カンセロしかいなかった。

だが驚くべきことに、エスパルトが穴埋めを求められたのはそこではなかった。ここまでのラ・リーガ4試合すべてで、アレハンドロ・バルデを差し置いて左SBとしてフル出場している。

エルチェ戦では力強いプレーを見せ、初アシストも記録。ボックス手前のフェルミンへ斜めのパスを送り、5-0の勝利で最後の得点を演出した。

その4日後のアスレティック・クラブ戦では、さらに大胆なパフォーマンスを披露した。フィジカル勝負に果敢に飛び込み、攻撃を組み立て、ときには中央を駆け上がって何かを生み出そうとした。見事なクロスはボックス内の絶好機にいたラフィーニャを捉えたが、このブラジル代表のヘディングはポストを直撃し、エスパルトのアシストはならなかった。

「シャビ・エスパルトは信じられない」と、ジョアン・ガルシアは2-0の勝利で見せた彼の守備について語った。

「彼のプレーには非常に満足しているし、左SBでのプレーぶりには少し驚いてもいる」とフリックは語った。「彼は常に集中している。非常に高いクオリティーを持つ選手で、守備の1対1ではトップクラスだ。私は彼にとても満足している。すべての選手と同じように、改善の余地はある」

数日後、ラージョ・バジェカーノに5-2で勝利した試合でも、彼は再びラフィーニャと連係。ハーフスペースに入り込んで素早く主将へパスを通すと、主将はそのまま抜け出して同点ゴールを決めた。