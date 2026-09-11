新たなフィリップ・ラーム？ ハンジ・フリックがバルセロナの10代選手シャビ・エスパルトという万能の逸材を見いだした。
バルセロナのアカデミーから生まれた最新のブレイク選手は、意外な役割で現れた。本職はMFだが右SBに転向した19歳のシャビ・エスパルトは、今季はハンジ・フリックの守備陣の左でシーズンをスタートさせ、トップチームでもますます居場所を見いだしている。
優れた技術、テンポを作る能力、創造性あふれるパスを備えており、典型的なラ・マシア育ちのMFの特徴をすべて備えている一方で、その見事な万能性によって、同世代のフィリップ・ラームと目されている。
デビュー戦で大きな重圧のかかるチャンピオンズリーグの一戦に投入され、夏にはスペインU-19代表の一員として欧州王者となり、今季は左SBとして復帰して結果を残している。
好スタートを切っているが、フリックの新たなゴールデンボーイには何を期待できるのだろうか。GOALが迫る。
スタート
カタルーニャの州都で生まれたエスパルトは、生粋のバルセロナっ子である。
8歳で名門下部組織に加入すると、ラミン・ヤマル、パウ・クバルシ、マルク・ベルナルと同じチームでMFとして成長を始めた。16歳になると、その多才さですでに知られる存在となっており、U-19でUEFAユースリーグに出場。MFと右SBを行き来した。
ジュリアーノ・ベレッティがユースチームを率いるようになってからは、主に右SBとして主役級の働きを見せ、チームの2024-25シーズン国内外3冠達成に大きく貢献した。昨季のエスパルトは、ニューカッスルを3-2で下した一戦で1得点1アシストを記録し、大陸大会ではパリ・サンジェルマン戦で決勝点もマーク。その後まもなく、フリックから声がかかった。
シーズン最初の数週間は出場機会のないままベンチ入りしていたこの地元出身選手だったが、トップチームデビュー目前で不運にも膝を負傷した。それにより3カ月以上離脱を強いられたものの、フリックはトップチーム初出場の機会を長く待たせることはなかった。
大きな進展
3月、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦のニューカッスル戦がセント・ジェームズ・パークで行われた際、バルセロナは0-1でリードを許しており、その局面でドイツ人指揮官は下部組織のヒーローを送り出した。
88分にキャプテンのロナルド・アラウホに代わって投入されると、彼はそのプレッシャーに見事に対応した。サイドバックの彼はジョー・ウィロックをタッチライン際まで追い込み、スライディングでボールを奪取。素早く立ち上がってラミン・ヤマルへとつないだ。その数分後、バルサは同点ゴールを決めた。
「自分がピッチに入るのを見た時は、信じられなかった。本当に楽しかったし、感情が高ぶっていた」と、彼はクラブ公式サイトに語っている。
5日後には、カンプ・ノウで行われたセビージャ戦のラ・リーガ5-2勝利でフル出場を果たした。相手のプレッシャーにより、ボールを持つ時間はほとんどなく、やや雑な場面もいくつかあったが、来たボールにはすべて食らいつき、試合が進むにつれてボール保持時の自信も増していった。
その後は再びベンチに戻り、バルサのリーグ優勝シーズンではさらに4試合に出場しただけだったが、フリックの目に留まっていたことは明らかだった。
「僕のような若い選手にとって、監督の信頼はすべてを意味した」と彼は語った。「本当に感謝している。監督が自信を与えてくれたおかげで、プレッシャーを感じずに落ち着いて、自分の知っているやり方でプレーできた」
エスパルトは夏にウェールズで開催されたU-19欧州選手権で、中盤で見事なプレーを披露し、スペインが優勝を果たす中で先発の主軸を担った。
軽やかに相手をかわし、ボールを奪い、上質にボールを動かしながら、彼は試合を支配していた。巧みなタッチでボールをセットすると、大会初戦の開催国戦で7-0勝利を収めた試合では自身初ゴールを豪快に叩き込み、さらにクロアチアとの準決勝では12分に先制点も決めた。
エスパルトはしばしばボールを受けると顔を上げ、11人の相手全員を視界に収めていた。中央を射抜く鋭いパスであれ、味方との連係で中盤の背後へ抜け出す形であれ、あるいは守備陣をまっすぐ突破するシンプルな持ち上がりであれ、彼はたいてい有望な攻撃を生み出す方法を見つけていた。
スペインは大会を通じて無失点を貫き、エスパルトは大会ベストイレブンに選出された。バルセロナへ戻った彼は、その瞬間をつかむ準備ができていた。
状況はどうなっているのか
正式にトップチームへ昇格し、背番号12を与えられた彼は、ユーロでの勢いを維持するために夏休みを返上したと報じられている。その決断は実を結び、プレシーズンを通じて右SBとして起用される信頼を勝ち取った。
「フリックの信頼を感じているし、トップチームに残りたい。チャンスは生かさなければならない」と彼は語った。「欧州選手権から戻ってきて以来、ここで100パーセントを出し、自分はここにふさわしい存在で、何ができるのかを示そうとしてきた。今は満足しているが、サッカーは日々のものだし、ここに残るためにこれからも100パーセントを出し続ける」
バーミンガムとの親善試合で先発した彼は、ボールを持った際に落ち着きを見せ、チャンピオンシップのクラブがサイドから攻めたりボックス内へ侵入しようとしたりすると、しっかりと相手に対応した。インバートするSBとして振る舞う時も、中盤からテンポをコントロールする時も、その滑らかな移行はフリックを感心させ、指揮官は試合後、このティーンエイジャーについて「トップレベルの選手であることを我々にはっきり示した」と語った。
右SBはスペイン王者にとって問題のあるポジションだった。クラブの資金はこの夏、ロドリ、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミらの獲得に投じられたため、この役割に自然に適応できる他の選手はジュール・クンデとジョアン・カンセロしかいなかった。
だが驚くべきことに、エスパルトが穴埋めを求められたのはそこではなかった。ここまでのラ・リーガ4試合すべてで、アレハンドロ・バルデを差し置いて左SBとしてフル出場している。
エルチェ戦では力強いプレーを見せ、初アシストも記録。ボックス手前のフェルミンへ斜めのパスを送り、5-0の勝利で最後の得点を演出した。
その4日後のアスレティック・クラブ戦では、さらに大胆なパフォーマンスを披露した。フィジカル勝負に果敢に飛び込み、攻撃を組み立て、ときには中央を駆け上がって何かを生み出そうとした。見事なクロスはボックス内の絶好機にいたラフィーニャを捉えたが、このブラジル代表のヘディングはポストを直撃し、エスパルトのアシストはならなかった。
「シャビ・エスパルトは信じられない」と、ジョアン・ガルシアは2-0の勝利で見せた彼の守備について語った。
「彼のプレーには非常に満足しているし、左SBでのプレーぶりには少し驚いてもいる」とフリックは語った。「彼は常に集中している。非常に高いクオリティーを持つ選手で、守備の1対1ではトップクラスだ。私は彼にとても満足している。すべての選手と同じように、改善の余地はある」
数日後、ラージョ・バジェカーノに5-2で勝利した試合でも、彼は再びラフィーニャと連係。ハーフスペースに入り込んで素早く主将へパスを通すと、主将はそのまま抜け出して同点ゴールを決めた。
強み
エスパルトはMFとして下部組織を駆け上がる中で、試合を読む力、ポジショニング、ボール保持時の状況判断を大きな武器としてきた。そうした特長により、右サイドバックでも適性を発揮し、守備でも攻撃でも信頼できる存在へと成長している。
この若手はフィジカルコンタクトを決して恐れず、ボールを奪って素早く前方へパスを出そうと、ウイングの相手に激しく寄せていく。
いわゆるオーバーラップ型のフルバックではなく、細かな連係からインサイドのレーンへ流れたり、ボックス方向へドリブルで運んでから味方を生かしたりするタイプだ。
「自分は違うタイプのフルバックになれる。ウイングバックのようにプレーするのではなく、中で味方と連係できるフルバックだ」と本人は説明した。
MFでもフルバックでも、彼のパスは危険であり、素早い判断によって高いテンポを維持する助けにもなっている。
適応力の高さも印象的だ。MFから右サイドバックへ転向し、さらにシーズン開幕時には左サイドバックでも起用された。
「みんな見ただろう。彼はボールを持てば圧巻だし、フルバックでもMFでもプレーできる……しかも、いつだって完璧にこなす」とDFクバルシは『マルカ』に語った。
改善の余地がある
19歳のエスパルトは、いまなおフィジカル面で発展途上にある。ラ・リーガでの初期の出場では、相手に押し込まれる場面が時折あり、それが大きな懸念材料であるように見えた。夏季休暇からの復帰後は、よりたくましく、存在感も増した印象だが、それでもなお成長の途中にある。
ユース年代では低い位置から危険なパスを出す時間があったが、ラ・リーガのハイプレスを仕掛けるチームを相手にすると、ボール保持時に慌てる様子を見せることがあり、時折パスの判断を誤る。狙いが外れるか、すでにプレッシャーを受けている味方に渡してしまうのである。
本人はまだトップレベルのフットボールのスピードに適応している段階であり、大一番では足かせになり得る。特に右SBでは、苦戦すればバルセロナが脆さをさらすことになる。
次は……
そのポジション変更、攻撃的な性格、そしてボール扱いの丁寧さから、彼はバイエルン・ミュンヘンとドイツの英雄フィリップ・ラームと比較されてきた。
「シャビのプレーを見ると、ボールを持った時の自信が本当に気に入っている」と、フリックは夏に語った。「6番でも2番でもプレーできるので、フィリップ・ラームを思い出させる。ボールを持っている時も持っていない時も、彼を見るのが好きだ」
ラームもまた、プロキャリアを左SBとしてスタートさせ、その後は右サイドで花開き、さらにペップ・グアルディオラによってMFへと転向した。フリックが当時アシスタントを務めていたドイツ代表のヨアヒム・レーブ監督もグアルディオラに倣い、栄光の2014年ワールドカップでラームをその位置で長く起用した。
優れたボールコントロール、試合を操る能力、そしてポジションの柔軟性を踏まえると、フリックはエスパルトを自身にとってのユーティリティープレーヤーに育てたいと考えているようで、ここまでの兆候は有望だ。
次は何だ？
エスパルトは今季のバルセロナにおけるラ・リーガ最初の4試合すべてでフル出場しているが、フリックは彼に過度な負担をかけないよう慎重に対応し、水曜日のフェイエノールト戦によるチャンピオンズリーグ勝利ではベンチスタートとした。
エスパルトが最高レベルでのフルシーズンの要求に順応していく中、この慎重なアプローチは今後も続く可能性が高い。左SBの序列ではバルデを上回ったが、フリックは週半ばの試合で、必要であればカンセロをそのポジションに戻して起用することも依然として信頼していると示した。
「今のところは満足している。でも、サッカーは日々の積み重ねだし、ここに居続けるために100％を出し続けるつもりだ」と、彼は先月語っていた。 「ここで成功するのはとても難しい。でも、本当に厳しいのはここに居続けることなんだ。なぜなら、こうした選手たちが非常に高い基準を作っているからだ。
「結局のところ、ここはバルセロナであり、世界最高のチームだ。だからこそ、その要求は毎日のように存在する。
「決して気を緩めることはできない」
最終的に左SBに定着するにせよ、右に戻るにせよ、あるいはMFに移るにせよ、その知性と多様性はフリックに貴重な選択肢を与えている。