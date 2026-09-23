ジョージア州フェイエットビル発 ジョージ・キャンベルがウェスト・ブロムのキャプテンに指名された瞬間は、実のところ特別なものではなかった。

祝福もなければ、華やかな演出もなかった。実際、すべてはひっそりと起こった。チームバスの外でジェームズ・モリソン監督と短く話し、それで終わりだった。キャンベルはキャプテンマークを託された。

チームバスの外でのその短いやり取りから1カ月ほどが過ぎた中で、キャンベルはそのキャプテンマークが何を意味するのかを、以前にも増して考えるようになった。そして考えれば考えるほど、そのキャプテンマークは自分にとってすべてであると同時に、まったく何でもないものでもあると気づいたという。

「最初は、キャプテンになることや、それが何を意味するのかについて、もっといろいろ考えていた。少し頭の中で大きくなりすぎてもいた」と、キャンベルはGOALに語った。「でも今は、もう少し落ち着いている。もちろん、とても大きな名誉だ。ただ、自分が思っていたほど多くの視線が向けられているわけではなかった。昨季とかなり近い感覚だよ」

人生そのものはそこまで変わっていないが、キャンベル自身は確実に変わった。その大きな理由は、キャプテンマークにたどり着くまでの曲折ある道のりにある。主将就任は、彼がどんな人物であるか、そしてどんな存在になれるかを示す評価であると同時に、そこに至るまでにどれだけ成長したかを物語るものでもある。また、アメリカ男子代表で新たなスタートのようなものを切る中で、自身の歩みと、その先にどこへ向かっているのかを考えさせるものにもなっている。

25歳のキャンベルは、現在のアメリカ男子代表グループの中で、いわば中間的な立場にいる。周囲にはワールドカップ経験者もいれば、これからを目指す10代の選手たちもいる。代表出場はまだ1試合のみだが、キャンベルは自分の立ち位置を保ちながら、大きなチャンスをつかもうと戦う一方で、他の選手たちをそれぞれのチャンスへ導く助けにもなっている。

「ウェスト・ブロムではリーダーとしての役割があるし、ここでもリーダーになれるようにしたい」と彼は言う。「まだそこまで知らない人たちの中でリーダーになるのは、いつだって難しい。しかも、まだよく知らない相手に怒鳴ったり叫んだりするのは自分の性格ではない。でも同時に、ピッチ上での整理や声かけ、コミュニケーション、そして試合中の経験という面では、自分にはそういうものがある」

ウェスト・ブロムでの時間がキャンベルに教えたことが1つあるとすれば、それは物事はあっという間に起こるということだ。ついさっきまで自分の居場所を見つけるのに苦しんでいたかと思えば、次の瞬間にはキャプテンになっている。比較的短い期間で、構想外の立場からアメリカ男子代表の重要な戦力へと変わることもある。2週間後には、キャンベルの人生が、自分でもそれに気づく前に再び変わっているかもしれない。

では、1年半ぶりとなる今回のキャンプに、キャンベルはどう臨もうとしているのか。

「本当にいいチャンスだと思う」と、キャンベルは強調する。

彼が待ち続けてきたチャンスではあるが、決して約束されていたものではなかった。