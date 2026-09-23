「新たなスタートだ」――ジョージ・キャンベルは自らに賭けてウェスト・ブロムのキャプテンとなり、いまはUSMNTでの自身の将来を懸けて戦っている
ジョージア州フェイエットビル発 ジョージ・キャンベルがウェスト・ブロムのキャプテンに指名された瞬間は、実のところ特別なものではなかった。
祝福もなければ、華やかな演出もなかった。実際、すべてはひっそりと起こった。チームバスの外でジェームズ・モリソン監督と短く話し、それで終わりだった。キャンベルはキャプテンマークを託された。
チームバスの外でのその短いやり取りから1カ月ほどが過ぎた中で、キャンベルはそのキャプテンマークが何を意味するのかを、以前にも増して考えるようになった。そして考えれば考えるほど、そのキャプテンマークは自分にとってすべてであると同時に、まったく何でもないものでもあると気づいたという。
「最初は、キャプテンになることや、それが何を意味するのかについて、もっといろいろ考えていた。少し頭の中で大きくなりすぎてもいた」と、キャンベルはGOALに語った。「でも今は、もう少し落ち着いている。もちろん、とても大きな名誉だ。ただ、自分が思っていたほど多くの視線が向けられているわけではなかった。昨季とかなり近い感覚だよ」
人生そのものはそこまで変わっていないが、キャンベル自身は確実に変わった。その大きな理由は、キャプテンマークにたどり着くまでの曲折ある道のりにある。主将就任は、彼がどんな人物であるか、そしてどんな存在になれるかを示す評価であると同時に、そこに至るまでにどれだけ成長したかを物語るものでもある。また、アメリカ男子代表で新たなスタートのようなものを切る中で、自身の歩みと、その先にどこへ向かっているのかを考えさせるものにもなっている。
25歳のキャンベルは、現在のアメリカ男子代表グループの中で、いわば中間的な立場にいる。周囲にはワールドカップ経験者もいれば、これからを目指す10代の選手たちもいる。代表出場はまだ1試合のみだが、キャンベルは自分の立ち位置を保ちながら、大きなチャンスをつかもうと戦う一方で、他の選手たちをそれぞれのチャンスへ導く助けにもなっている。
「ウェスト・ブロムではリーダーとしての役割があるし、ここでもリーダーになれるようにしたい」と彼は言う。「まだそこまで知らない人たちの中でリーダーになるのは、いつだって難しい。しかも、まだよく知らない相手に怒鳴ったり叫んだりするのは自分の性格ではない。でも同時に、ピッチ上での整理や声かけ、コミュニケーション、そして試合中の経験という面では、自分にはそういうものがある」
ウェスト・ブロムでの時間がキャンベルに教えたことが1つあるとすれば、それは物事はあっという間に起こるということだ。ついさっきまで自分の居場所を見つけるのに苦しんでいたかと思えば、次の瞬間にはキャプテンになっている。比較的短い期間で、構想外の立場からアメリカ男子代表の重要な戦力へと変わることもある。2週間後には、キャンベルの人生が、自分でもそれに気づく前に再び変わっているかもしれない。
では、1年半ぶりとなる今回のキャンプに、キャンベルはどう臨もうとしているのか。
「本当にいいチャンスだと思う」と、キャンベルは強調する。
彼が待ち続けてきたチャンスではあるが、決して約束されていたものではなかった。
曲がりくねった道
アメリカ代表の周辺には、フィラデルフィア・ユニオン育ちの選手が少なくない。ブレンデン・アーロンソン、マット・フリーズ、マーク・マッケンジー、オーストン・トラスティはいずれもワールドカップのメンバーだった。今はキャバン・サリバンとニール・ピエールが次世代を引っ張るべくキャンプに参加している。そして、もし別の世界線があったなら、キャンベルもその一人に数えられていたかもしれない。
ユニオンがホームゲームを戦うペンシルベニア州チェスターで生まれたキャンベルは、家族ぐるみでフィラデルフィアのサッカーに深く関わっていた。兄弟たちはユニオンのシステムでプレーし、キャンベル自身もそうだった。だが、チームのアカデミー入団テストを受ける時が来ると、キャンベルは合格できなかった。
その後、キャンベル一家は別々の道を進むことになった。
長兄のウィルは大学へ。次兄ロバートは高校を卒業するため、母親とともにフィラデルフィアに残った。そして末っ子のジョージは、仕事の都合で南部へ向かう父親とともにアトランタへ移った。
「幼い頃はそこまで意識していなかったけど、今振り返ると、本当に感謝しかない」と、彼は両親について語る。
キャンベルはその苦労を覚えている。両親は仕事を終えると学校へ迎えに来て、45分離れた練習場まで急いで向かった。練習を最後まで見届けた後は車で家まで送り、次もまた同じことを繰り返したという。
「本当に頑張ってくれていた。当時はそこまで考えていなかったけど、今の自分があるのは両親の存在が本当に大きい」と彼は続けた。
ジョージアでは、キャンベルは後にアトランタ・ユナイテッドのアカデミーダイレクターとなるトニー・アナンの下、ジョージア・ユナイテッドでプレーしていた。彼にとってアナンは、自分を本当の意味で初めて強く後押ししてくれた指導者だったという。数年を経た今、キャンベルはプロとしてのキャリアが決して約束されていたわけではなかったと認めている。
「毎年ひたすらやって、いい結果になることを願っていた。自分のレベルがまだ十分ではなかった年もあったけど、とにかく顔を出して、必死に取り組もうとしていた。本当に始まりはそこだった」と彼は話す。
ただ、高校3年時にキャンベルは大きく開花した。MFからセンターバックへの転向をやり遂げたのだ。キャンベルはメリーランド大学でプレーすることを決めていたが、アトランタ・ユナイテッドからホームグロウン契約のオファーを受け、プロ入りを選んだ。
「契約することになったから進学しないと電話しなければならなかった」と彼は振り返る。「彼らは行かないように説得してきた。USLかどこかで足止めされることになる、と。納得はしていなかったけど、最終的には自分で下さなければならない決断だった」
結果的にはうまくいった。キャンベルはアトランタで台頭し、トップチームで38試合に出場した後、CFモントリオールがトレードで獲得に動いた。だが、カナダで2年半を過ごした後、キャンベルは再び岐路に立たされる。MLSに残ることもできたし、リーグ内の複数クラブと契約することも可能だった。
あるいは、自分をさらに追い込み、自分でも完全には分からない形で挑戦を与えてくれる別の場所へ行く道もあった。その選択こそが、最終的にイングランド移籍へのきっかけとなった。
「とにかくやっていく」ことを学ぶ
ウェスト・ブロムからオファーが届いた時、キャンベルは身近な人たちに相談した。両親、兄弟、そして今の妻だ。さらに、兄たちと一緒にプレーしたことがあり、自身もヨーロッパで道を切り開き始めていたオーストン・トラスティーにも話を聞いた。
数日後、キャンベルは結論を出した。
「本当に、自分に賭けるか、それともアメリカでもう少し居心地のいい場所にとどまるか、ということだった」と彼は語る。「イングランドに行かなければ後悔するかもしれないと思った。だって、それは多くの人にとって夢だから。イングランドに行かなかったことで、自分自身を許せなくなるようなことにはしたくなかった」
2025年7月に加入し、デビューは8月だった。冬を迎える頃には、バギーズは残留争いのまっただ中にいた。チャンピオンシップでの生活は厳しいものだったと、キャンベルはさまざまな面で学んだ。
「正直に言えば、慣れるまで少し時間がかかった」と彼は語る。「ロッカールームのこともそうだし、チームメートとの関係、日々の生活の送り方、運転、あれこれ含めてね。落ち着くまで少し時間が必要だった」
課題はあった。キャンベルと妻は遠距離での生活に向き合っていた。ピッチ上の結果も受け入れがたいものだった。そして何より、試合が次々とやってくるチャンピオンシップ全体の過酷さがあった。
今は違って感じられている。キャンベルの妻はフルタイムでこちらに移り住み、それが人生を変えるほど大きな意味を持った。最近は家族が試合観戦のために訪れ、その旅行の一環として、彼は新しい趣味となったパデルのコートに家族を連れて行き、気軽な勝負を楽しんだ。料理、テレビ、そして故郷の仲間たちと「The Finals」を夜遅くまでプレーすること。ウェスト・ブロムの試合日程を考えれば大変ではあるが、キャンベルは今、自分のルーティンをつかんでいる。
「今年になってようやく、ただ慣れていく段階ではなく、本当の意味で家のように感じ始めている」と彼は語る。「大変だった。でも結局、イングランドではチャンピオンシップの試合数が本当に多いから、頭の中ではただ『やるしかない』となるんだ」
そしてキャンベルは実際にそれをやってのけ、最終的にはウェスト・ブロムが勝ち点4差でその残留争いを切り抜ける助けとなった。チャンピオンシップ1年目は全41試合に出場し、その間に4ゴールを記録した。
主将就任へ
一瞬の出来事だったが、キャンベルはそのことを何度も振り返ってきた。ウェスト・ブロムはチャンピオンシップ開幕戦に向けてノリッジへ向かうところで、チームがバスに乗り込もうとしていた時、モリソンがセンターバックのキャンベルを呼び寄せた。前主将のジェド・ウォレスがブリストル・シティへ売却され、バギーズは新たなキャプテンを必要としていた。
「彼に呼ばれて、『君がその役に最もふさわしいと思う』と言われたんだ」とキャンベルは振り返る。「『やる気はあるか？』と聞かれて、僕は『もちろん』と答えた。それでほとんど決まりだった。その文字どおり5分後には、ノリッジへ向かうためにバスに乗っていた。
「チャンピオンシップでは物事が速く進むし、それこそがたぶん僕がこのリーグで一番好きなことなんだ。試合数はものすごく多いけど、本当にあっという間に過ぎていく」
とはいえ、キャンベルの達成は過小評価されるべきではない。キャプテンに指名されたことで、キャンベルはブライアン・マクブライド、エリック・リチャイに続き、イングランドのクラブで常任主将に任命された3人目のアメリカ人となった。その中でも最年少である。
ウェスト・ブロムは好スタートを切った。最初の8試合で4勝2分けを記録し、リーグ序盤で5位につけている。昨季とは大違いだ。大きく改善されたと言っていい。
それでも、リーグでまだ1シーズンしか過ごしていないキャンベルは、浮き沈みがあり、そして改めて、チームも選手もその間を素早く行き来することをよく理解している。
「もしひどい試合をしてしまったら」と彼は言う。「『なんてひどい試合だったんだ』と捉えることもできる……でも、『3日後にはまた挽回するチャンスがある』とも考えられる。
「どちらの側面もあるけど、前の試合についてあれこれ考えるほどたくさん練習するより、試合から試合へ飛び込んでいく方が僕は好きなんだ」
この先には大きな戦いが待っている。キャンベルはクラブでキャプテンを務め、チャンピオンシップで違いを生み出している。では、アメリカ代表でも違いを生み出せるだろうか。
アメリカ代表にチャンスが到来
ワールドカップは、キャンベルにとって複雑なものだった。ひとつには、自国を代表してその場にいたいという思いが強くあった。もうひとつには、ピッチ上でUSMNTの一員として戦っていたのが親しい友人たちでもあった。
後者の感情の方が、前者を大きく上回っていた。この夏に試合を見ていた彼は、とにかく友人たちの活躍を願っていた。
「自分が出たいと思っているポジションでプレーしている選手の多くは、すごく仲のいい連中なんだ」と彼は語る。「彼らがダメであってほしいから自分が入れる、なんてことは全くない。むしろ、自分がすごく良いプレーをして、そのポジションを彼らから勝ち取れるようになりたいという思いの方が強い。良い競争、友好的な競争は、いつだって健全だ」
キャンベルは、長くチームを離れていたことでワールドカップ出場への望みがかなり低かったことは認めつつも、シーズン終盤にかけてのウェスト・ブロムでの調子の上向きが、わずかな可能性を与えてくれるとも考えていた。
「もちろん、代表キャンプに呼ばれていない期間が1年半あったし、自分ではうまくやれていたと思っていた。特に昨季の終盤はね」と彼は話す。「あれが自分にとって代表入りの最大のチャンスだと思っていた。でも入れなかったし、それは失望だった。ただ、今は新たなスタートだと感じている」
キャンベルの言う通り、すべてが新しい。
ワールドカップ経験者のトラスティとリチャーズがメンバー入りし、新星のピエールも招集された。38歳のティム・リームはこの夏のワールドカップでリチャーズとコンビを組む先発だったが、いまキャンベルは、そのポジションを引き継ぐ争いに加わっている。
その争いは今回のキャンプから始まる。今回のメンバーには10代の選手が8人、そして代表未出場の選手が13人含まれている。そこにはキャンベルも入っており、彼の唯一の代表出場は2025年1月のベネズエラ戦で記録したものだ。
「自分は間違いなく、若手というよりベテラン寄りだと思う」と彼は語る。「25歳だけど、ここまでかなりの試合数をこなしてきたし、もちろん代表のベテランの何人かとはかなり親しい」
数週間後には、キャンベルはさらに多くの経験を積んでいるはずだ。今回のキャンプでは4試合が予定されており、いずれも質の高い相手との対戦になる。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、その試合の中で新戦力について多くを知ることになるだろう。キャンベルはその新戦力の中では最も経験豊富な部類かもしれないが、まだ2度目のキャンプであり、やはり新顔であることに変わりはない。
それでも、彼は前回とは大きく異なる選手として今回のキャンプに臨む。それは主将を務めていることや、チャンピオンシップでの厳しさだけが理由ではない。キャンベルはさまざまな面で成長を遂げており、だからこそ今こそ前に踏み出すべき時なのかもしれない。
「そうしたすべてを使っていきたい」と彼は語る。「自分にできる限り、最大限にね」