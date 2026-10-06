結局のところ、カバン・サリバンが求めていたのは、ただハグだけだったように見えた。
メキシコ戦で65分間にわたって活気に満ち、荒削りで、カオスで、そして最終的には勝利へとつながるプレーを見せた後、サリバンはUSMNTのマウリシオ・ポチェッティーノ監督によって交代を命じられた。そのわずか3分前、彼は驚異的なゴールを決めていた。30ヤード以上の距離から、前に出ていたGKの頭上をふわりと抜く見事なループシュートだった。素晴らしい瞬間であり、この17歳になったばかりの選手が、いつの日かどんな存在になり得るのかを垣間見せる場面でもあった。
だが、フィラデルフィア・ユニオンのアタッカーがベンチへ向かって歩いていくと、そこで待っていたのは、どこか中途半端なハグのようなものだった。サリバンは抱きしめてもらいたかった。ポチェッティーノが与えたのは軽いひと押しだった。
ほんの短いやり取りだけで分かることには限りがある。それでも、より大きな課題は明白だ。サリバンは同世代のアメリカ人有望株の中でも屈指の注目株であり、あのようなゴールはその期待をさらに高めるだけだ。ポチェッティーノは彼に自分を表現する自由を与えつつ、この少年が地に足をつけたままでいられるようにも努めている。
ピッチ上でも同様に、サリバンに自由を与えることと、どのタイミングで手綱を引くべきかを見極めることの間にはバランスが必要だ。その答えを見つけるには、まず彼をこれほど効果的な存在にしているものを理解する必要がある。そして、その出発点としてフィラデルフィアは有益な場所を提供してくれる。