つまり、アメリカはあの全力で走り回り、前線から圧力をかけ、型にはまらないフットボーラーを手にしたということだ。そういう選手はそう簡単に見つかるものではない。

そして、ここでもう一つ良いのは、数値化できない部分である。そう、ここではメンタリティーについて語らざるを得ない。この世代のアメリカ人フットボーラーには、かつての世代にあった攻撃性が欠けているという批判が、これまで何度も向けられてきた。『闘争心』『より強く勝利を欲する姿勢』『エンブレムのために戦うこと』といった概念について、評論家や元選手が繰り返し声を荒らげてきた。そうした話の多くはナンセンスであり、あまりにもうまく機能してしまう注目集めにすぎない。

たいていのプロアスリートは自分の競技を本当に愛しているもので、さまざまな点で批判されることはあっても、『努力不足』だけは当てはまらない。おそらく、より正確な表現、あるいは評論家たちの怒りの理由を説明するなら、雰囲気が少しずれて感じられる、ということなのだろう。このアメリカ代表の前の世代は、選手個々を見れば今の世代ほど才能に恵まれてはいなかった。だが、彼らには泥くささがあった。だからこそ、かつての元選手たちが現在のチームを見て、少し自分たちを重ね合わせてしまうのも自然なことだ。もし自分たちにあの才能があったなら、コンフェデレーションズカップでのスペイン戦の歴史的勝利以上のことを成し遂げられたかもしれない。

サリバンは、その世代に少しばかりの希望を与えている。メキシコ戦での彼は、やや強引すぎる勢いでタックルに飛び込み、判定にも少し感情的になりすぎる反応を見せる場面が大半だった。こうしたことはスタッツには表れないが、サリバンは感情を前面に出すフットボーラーである。時には、それが爆発寸前にまで達することもあった。その一例が、ペルー戦でのアメリカ代表フル代表デビュー時だ。10代だった彼はタックルの入りが遅れた末、相手GKの頭部にひざを残してしまった。このチャレンジでイエローカードが提示されたが、もし親善試合ではなく、もう少し厳格なレフェリーが裁いていれば、一発退場になっていてもおかしくなかった。

だが、これもすべて方程式の一部である。こうしたケースでは、良い面も悪い面も受け入れなければならない。ジュード・ベリンガム、デイビッド・ベッカム、ヴィニシウス・ジュニオール、スティーブン・ジェラード。いずれも比類なき技術を備えた素晴らしいソロイストだったが、クラブや代表での愚かな振る舞いが大舞台で代償を招いた瞬間もあった。それでも、その同じ個の強さ、その同じ推進力が、彼らをピッチ上で唯一無二の高みへと押し上げたのである。