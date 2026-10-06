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ライブ
Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

戦術解説：カバン・サリバンは混沌の中で輝いている。マウリシオ・ポチェッティーノはいかにしてUSMNTの10代の才能を最大限に生かせるのか

フィラデルフィア・ユニオンの10代選手は、その動き出しとプレッシングによって、USMNTでのブレークスルーが1つの衝撃的なゴールだけによるものではないことを示している。課題は、自由と自制のバランスを取ることだ。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • 結局のところ、カバン・サリバンが求めていたのは、ただハグだけだったように見えた。

    メキシコ戦で65分間にわたって活気に満ち、荒削りで、カオスで、そして最終的には勝利へとつながるプレーを見せた後、サリバンはUSMNTのマウリシオ・ポチェッティーノ監督によって交代を命じられた。そのわずか3分前、彼は驚異的なゴールを決めていた。30ヤード以上の距離から、前に出ていたGKの頭上をふわりと抜く見事なループシュートだった。素晴らしい瞬間であり、この17歳になったばかりの選手が、いつの日かどんな存在になり得るのかを垣間見せる場面でもあった。

    だが、フィラデルフィア・ユニオンのアタッカーがベンチへ向かって歩いていくと、そこで待っていたのは、どこか中途半端なハグのようなものだった。サリバンは抱きしめてもらいたかった。ポチェッティーノが与えたのは軽いひと押しだった。

    ほんの短いやり取りだけで分かることには限りがある。それでも、より大きな課題は明白だ。サリバンは同世代のアメリカ人有望株の中でも屈指の注目株であり、あのようなゴールはその期待をさらに高めるだけだ。ポチェッティーノは彼に自分を表現する自由を与えつつ、この少年が地に足をつけたままでいられるようにも努めている。

    ピッチ上でも同様に、サリバンに自由を与えることと、どのタイミングで手綱を引くべきかを見極めることの間にはバランスが必要だ。その答えを見つけるには、まず彼をこれほど効果的な存在にしているものを理解する必要がある。そして、その出発点としてフィラデルフィアは有益な場所を提供してくれる。

  • カバン・サリバンはどんな選手か？

    Cavan Sullivan, USMNT
    Getty

    サリバンの最適なポジションは明らかだが、彼をどう起用するのが正しいのかを見極めるのは、やや難題となっている。

    有望な若手選手となれば、ファンや指導者、そしてSNS上の人々は必ず何らかの「比較対象となる選手」を探したがる。このスポーツを追う人々は、EAFCのレーティングや断片的に出回る短い映像だけではなく、判断の拠り所となる基準を求める傾向がある。サリバンには、フィル・フォーデンを再解釈し、少し手を加え、さらにずっとカオスなものにしたような姿がある。

    そして、それは良いことだ。

    MLSという比較的保護された環境、つまり注目の目が少なく、率直に言って国際舞台ほど強度が高くない環境では、サリバンの立ち位置は比較的固定されている。サリバンが幼少期の育成年代からさまざまな形で関わってきたフィラデルフィア・ユニオンのライアン・リヒター監督は、この17歳に対し、緩やかな意味で現代的なインサイドに絞るウイングとして機能するよう求めている。サリバンは左利きで、右サイドから中へ切れ込み、スピードに乗ったドリブルからチャンスを生み出せる。そのため、そのシーズンの全公式戦22試合のうち17試合は右サイドからの出場となっている。



    そして、その結果は良好だ。サリバンはMLSで7ゴール12アシストを記録している。期待得点と期待アシストはいずれも94パーセンタイル以上に位置する。シュート効率も比較的高く、これは現代サッカーの期待値に沿ったものだ。MLSで放った50本のシュートのうち、40本は左足によるもの。22本は枠内に飛んでいる。シュート位置は主にペナルティーエリア右上寄りに偏っている。それでも、7ゴールはすべてボックス内、至近距離から生まれている。実際、数字から見ても、目で見た印象からしても、サリバンはゴール近くでボールを受け、狭いスペースをうまく見つける場面で最も力を発揮していることが分かる。もちろん、個人の表現を発揮する余地はあるが、サリバンは基本的に極めて明確な役割を担い、それを見事にこなしている。

    これは、前任指揮官ブラッドリー・カーネルの下での起用法とは対照的だ。シーズン序盤の期待外れなスタートを受けてワールドカップ前に解任されたこの指揮官は、サリバンを限定的にしか起用せず、しかも重要なことに、本人が最も得意とするポジションで一度も先発させなかった。前監督の下での4試合の先発で、サリバンはゴールもアシストも記録していない。要するに、ここにはひとつの方程式がある。サリバンを右サイドに置けば、魔法のようなことが起こる傾向があるということだ。

  • ポチェッティーノとポジションの自由度

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    ポチェッティーノのシステムは、サリバンに自由に動き回り、プレスをかけ、相手のミスを突く余地を与えている。

    ポチェッティーノのサリバンに関する考え方は、やや硬直性の低いものとなっている。

    もちろん、これは戦術の基本原則によるものだ。リヒターはコントロールを好む。一方のポチェッティーノは、よりカオスを好むタイプである。彼のUSMNTは中盤でスペースを埋め、ピッチ中央を引き締め、ボールを奪うと素早く前に出る。こうした縦に速い攻撃スタイルを採用した結果、選手たちはボールを持っていない局面でも、ボール奪取のためにリスクを伴う動きをいとわないことが求められる。

    サリバンのゴールは、その好例だ。チームシートによれば、この17歳は右ウイングでプレーすることになっている。それでも彼はピッチ中央を通ってボールを追い、ゴールの中央 とほぼ正対する位置でメキシコのミスを突き、ボールをそのまま蹴り込んだ。

    さらに、それだけではない。ゴールに至る流れの中で、サリバンはさりげなくメキシコGKラウル・ランヘルをピッチ中央へ誘導し、最も簡単なパスコース、つまり左サイドのDFへのコースを消している。右サイドのDFへのコースも切られていたため、このGKはよりリスクの高い中央へのパスを選ばざるを得なくなった。ランヘルは慌て、要するに誰もいない場所へボールを出そうとしてしまう。そこをサリバンがパスコースに飛び込み、ボールを奪ってフィニッシュした。これこそがハイプレスのシステムが生み出す微妙な違いであり、相手のミス、そしてこの場面ではゴールにつながる決定的なカオスの瞬間である。

    スタッツも同じことを物語っている。サリバンはピッチ上のどの攻撃的な選手よりも多い守備面での貢献（4回）を記録し、アメリカの両センターミッドフィルダーを上回るデュエル勝利数（8回）も残した。より端的に言えば、エル・トリとのハイインテンシティーなダービーで、右ウイングの選手がピッチ上で最も優れた守備者の一人となっていたのである。

  • 感情的なサッカー選手

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    サリバンの勝負への激しい執念はUSMNTに優位性をもたらす一方、その感情があふれ出ることもある。

    つまり、アメリカはあの全力で走り回り、前線から圧力をかけ、型にはまらないフットボーラーを手にしたということだ。そういう選手はそう簡単に見つかるものではない。

    そして、ここでもう一つ良いのは、数値化できない部分である。そう、ここではメンタリティーについて語らざるを得ない。この世代のアメリカ人フットボーラーには、かつての世代にあった攻撃性が欠けているという批判が、これまで何度も向けられてきた。『闘争心』『より強く勝利を欲する姿勢』『エンブレムのために戦うこと』といった概念について、評論家や元選手が繰り返し声を荒らげてきた。そうした話の多くはナンセンスであり、あまりにもうまく機能してしまう注目集めにすぎない。

    たいていのプロアスリートは自分の競技を本当に愛しているもので、さまざまな点で批判されることはあっても、『努力不足』だけは当てはまらない。おそらく、より正確な表現、あるいは評論家たちの怒りの理由を説明するなら、雰囲気が少しずれて感じられる、ということなのだろう。このアメリカ代表の前の世代は、選手個々を見れば今の世代ほど才能に恵まれてはいなかった。だが、彼らには泥くささがあった。だからこそ、かつての元選手たちが現在のチームを見て、少し自分たちを重ね合わせてしまうのも自然なことだ。もし自分たちにあの才能があったなら、コンフェデレーションズカップでのスペイン戦の歴史的勝利以上のことを成し遂げられたかもしれない。

    サリバンは、その世代に少しばかりの希望を与えている。メキシコ戦での彼は、やや強引すぎる勢いでタックルに飛び込み、判定にも少し感情的になりすぎる反応を見せる場面が大半だった。こうしたことはスタッツには表れないが、サリバンは感情を前面に出すフットボーラーである。時には、それが爆発寸前にまで達することもあった。その一例が、ペルー戦でのアメリカ代表フル代表デビュー時だ。10代だった彼はタックルの入りが遅れた末、相手GKの頭部にひざを残してしまった。このチャレンジでイエローカードが提示されたが、もし親善試合ではなく、もう少し厳格なレフェリーが裁いていれば、一発退場になっていてもおかしくなかった。

    だが、これもすべて方程式の一部である。こうしたケースでは、良い面も悪い面も受け入れなければならない。ジュード・ベリンガム、デイビッド・ベッカム、ヴィニシウス・ジュニオール、スティーブン・ジェラード。いずれも比類なき技術を備えた素晴らしいソロイストだったが、クラブや代表での愚かな振る舞いが大舞台で代償を招いた瞬間もあった。それでも、その同じ個の強さ、その同じ推進力が、彼らをピッチ上で唯一無二の高みへと押し上げたのである。

  • ポチェッティーノの挑戦

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノの課題は、サリバンの才能を伸ばしながら、地に足のついた状態を保たせることだ。

    つまり、そこにこそポチェッティーノの本当の仕事がある。これは本当に有望なUSMNTの世代だ。ジュリアン・ホールとアドリ・メンメティは、ともにニューヨーク・レッドブルズ育ちで、印象的な国際キャリアを歩む軌道に乗っているように見える。ディエゴ・コッヘンには優れたGKになる可能性がある。ニール・ピエールは、差し迫るセンターバック問題の答えになり得る。マティス・アルバート、ザビエル・ゴゾ、ジャスティン・エリスも、いずれは最高レベルで貢献する可能性がある。これは決して小さな成果ではない。

    だが、この世代の至宝はサリバンだ。彼の才能は別次元にある。そして今、その力を代表チームでも証明しつつある。とはいえ、今は極めて重要な局面でもある。1年後、サリバンは正式にマンチェスター・シティの所属選手になる。理屈の上では、その時もポチェッティーノはなおアメリカ代表監督を務めているはずだ。そうであれば、サリバンに与えられるあらゆるチャンスを今後も与え続けないのは愚かだろう。だが課題は、彼をしっかり抑えることにある。現時点では、すべてかなり微笑ましく映る。サリバンはクラブレベルで多くのゴールを決め、アシストも記録している。さらにUSMNT史上最年少で代表初ゴールを決めた選手でもある。

    確かに、彼はやや危険なチャレンジをしてもおとがめなしで済んだ。確かに、メキシコのファンに不敵な笑みを向ける自分の写真をインスタグラムのプロフィール画像にした。こうしたことは、10月の親善試合であれば害のない話だ。だが今後を見据えれば、この並外れた才能は少しコントロールされる必要があるのかもしれない。

    そうした配慮こそが、優秀と偉大を分ける違いだ。