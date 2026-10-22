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Talking Tactic Griezmann 1-1 GOAL

戦術を語る：アントワーヌ・グリーズマンにはやり残したことがある。そして、オーランド・シティSCに夢を見るチャンスを与えた

アントワーヌ・グリーズマンのゴール、創造性、戦術眼がオーランド・シティの攻撃を復活させ、チームにタイトル獲得への新たな希望をもたらした。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • アントワーヌ・グリーズマンはアトレティコ・マドリーに戻らなければならなかった。やり残したことがあったからだ。MLS移籍はいずれ実現するものとみられていたが、ワールドカップの3カ月前にオーランド・シティとの契約を決めたのは、やや意外だった。

    当時、オーランドは深刻な状況にあった。MLSで最も失点の多い守備陣を抱え、長年チームを率いたオスカル・パレハ監督をわずか3試合で解任していた。その3試合で11失点を喫し、ニューヨーク・シティFC戦では5失点していた。移籍先としては奇妙な選択だった。

    そしてグリーズマンは、すぐにアトレティコへ戻った。マドリーでの最後の数カ月は、これまで果たせなかった夢を追う日々となった。すなわち、アトレティコ・マドリーの一員として主要タイトルを獲得することだ。2019年にバルセロナへ移ったのも、タイトルを求めてのことだった。当時、彼が手にしていたタイトルはヨーロッパリーグだけで、それはディエゴ・シメオネ率いるチームの目標には遠く及ばなかった。

    バルセロナでもタイトルは獲得できなかった。2021年にアトレティコへ復帰したときには、関係を修復しなければならなかった。そして、タイトルを手にする必要もあったのかもしれない。2026年には、その可能性があった。アトレティコはコパ・デル・レイ制覇に全力を注ぎ、デポルティーボ、ベティス、バルセロナを退けた。レアル・ソシエダン戦でも勝利が有力視されていた。

    しかし、結局は実を結ばなかった。先発したグリーズマンは、ピッチの外からレアル・ソシエダがPK戦を制するのを見届けた。失意のままオーランド・シティにやって来た彼は、なおもその夢を追っていた。ただ、その夢を追うチームを間違えていたのかもしれない。

    ところが、なぜか現実はその逆だった。

  • グリーズマンの到着前に生き延びる

    Orlando City SC v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    オスカル・パレハはシーズン開幕からわずか3試合で解任された。

    グリーズマンが契約してから合流するまでの間、オーランドは足踏みを続けた。モントリオール戦での勝利によって、深刻な連敗を止めた。ワールドカップによる中断期間には、直近7試合でわずか2敗というまずまずの成績で入った。驚くほどの数字ではないが、シーズン序盤の惨状からは確かに改善していた。

    そして、金髪と巧みな足技を持つグリーズマンがやって来た。期待も高まっていた。どんなタイプの選手として姿を見せるのか。35歳の攻撃的MFは、今のMLSで何ができるのか。そして失点を止められずにいたクラブにとって、その加入は何かを変えるのか。

    グリーズマンはオーランド・シティでの初戦、サンノゼに大勝した試合でゴールを決めた。リーグに適応するにつれ、ゴールとアシストを着実に重ねていった。彼を中心としたチームの形もできつつあった。同じく捉えどころがないものの、並外れた才能を持つジャスティン・エリスが前線で彼と並んだ。動きや連係は複雑で、まだ十分に形になっていなかった。グリーズマンは定位置にとらわれず、2022年のワールドカップで準優勝したフランス代表でそうしたように、自由に動きながら試合を操った。エリスは適切なタイミングで走り込んだ。2人の連係が生まれ始めていた。

  • オーランドとMLSへの適応

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    NurPhoto

    グリーズマンはアトレティコ・マドリーから加入後、新たな環境に慣れるまで数週間を要した。

    しかし、最初の本格的な大一番では、ポジションに変化があった。エリスはベンチスタートとなり、グリーズマンはセカンドストライカーに近い役割でプレーした。一見すると逆説的だが、やや低い位置からスタートすることで、フランス人選手は目の前で試合がどう展開するかを見渡せた。オーランドは前半終了間際に先制を許した。だが、後半に入るとグリーズマンが躍動した。

    新たに獲得したダリル・ダイクがターゲットマンを務め、エリスが右に位置し、グリーズマンが遅れてゴール前に飛び込む形で、オーランドは勝利への方程式を見いだした。グリーズマンは53分、巧みな動き出しから好機を逃さず押し込んで得点。決勝点の予感も漂っていた。そして81分、グリーズマンがそれをもたらした。ペナルティーエリア内でスペースを見つけ、マークを外し、こぼれ球にいち早く反応。多くの選手なら慌ててしまいそうな場面で冷静に流し込んだ。オーランドは2-1で勝利を収めた。

    完璧な方程式だった。

    「最後のエリアでは、僕たちはずっと積極的だった。よりプレスをかけ、ボールを持ったときも積極的に、より素早くプレーした。それが狙いだったし、これからも前進し、成長を続けていく」と、グリーズマンは試合後に語った。

  • 勝利の方程式を探る

    Orlando City SC v Real Salt Lake
    Getty Images Sport

    ダイク、グリーズマン、エリスのトリオは、MLSで最も効果的なユニットの一つとなった。

    それ以来、オーランドはそうした戦いを続けている。試合に敗れることはある。だが、極めて攻撃的なシステムにより、負ける試合でも得点は奪っている。最前線で相手の最終ラインに張るダイク、右サイドから巧みに入り込むエリス、そして2人の間に生まれるスペースを埋めるグリーズマン。オーランドの攻撃は流動性を手にした。

    それを最もよく表したのが、8月29日のミネソタ・ユナイテッド戦での波乱に満ちた3-3の引き分けだろう。オーランドはグリーズマンのゴールで2点目を奪い、2-0とリード。余裕を持って試合を運んでいるように見えた。ところが、わずか5分間で3失点。勝ち点1を得るには、アディショナルタイムにタイリース・スパイサーが決めた同点弾に救われる必要があった。

    試合を支配していたかといえば、まったく違う。だが、粘りと自信はあったか。まさにその通りだ。この試合以降、グリーズマンはオーランドの直近8試合のうち7試合でゴールかアシストを記録。8試合すべてで90分間プレーしている。この間、オーランドは20得点を挙げ、グリーズマンはそのうち11得点に関与した。この見事なスルーも加えれば、12得点だ。

  • スタッツで圧倒

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    グリーズマンの攻守にわたる貢献度は、リーグ屈指だ。

    個人の数字を見ると、かなり良い。14試合で12ゴール7アシストは、相当な数字だ。詳細なデータはさらに印象的である。

    90分あたりのチャンス創出数は2.54で、攻撃的な選手の中で上位3％に入る（メッシは2.59でわずかに上回る）。90分あたりの平均得点数で彼を上回るのは、メッシとダラスのペタル・ムサだけだ。加入以降の90分あたりの期待得点関与数はリーグ3位で、エバンデル、ハニー・ムフタル、ソン・フンミン、ルイス・スアレスを上回っている。

    守備面でも、これまでと変わらず堅実だ。ファイナルサードでグリーズマンより多くボールを奪っている攻撃的な選手は、ほかに5人しかいない。このフランス人選手の90分あたりのボール奪回数は上位2％に入る。グリーズマンはこれまで身体能力に頼ってきたわけではない。例えばトーマス・ミュラーと同じように、ここまで彼を支えてきたのは知性と試合を読む力だ。その知性は今もなお十分に健在で、彼を試合で違いを生む選手にしている。

  • やり残した仕事

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    グリーズマン擁するオーランド・シティは、まだプレーオフで勝ち進むかもしれない。

    数字には表れない魅力もある。グリーズマンはブリーチした無造作な髪で姿を見せた。インスタグラムを見れば、少し間の抜けた自撮り写真や野球観戦の投稿、トレーディングカードへの熱中ぶりであふれている。ミネソタ・バイキングスの練習施設では、エリスとダイクにパスを投げる姿が撮影された。自らもパスをキャッチすると、エンドゾーンで踊ってみせた。子どもたちのリトルリーグの試合にも足を運ぶ。

    グリーズマンはアメリカ文化に夢中であることを隠していない。それを伝える大量のコンテンツを待ち望んでいた人たちも、期待を裏切られてはいない。

    では、オーランドはどうか。相変わらず失点が止まらない。今季の失点数で上回るのはスポルティングKCだけだ。一方で、得点も量産し始めた。勝ち点41で東地区7位につけ、上位6チームのうち3チームを攻撃面の数字で上回っている。プレーオフでホーム開催権を得ることも不可能ではない。1試合平均得点ではMLSで6位、失点数では28位だ。

    かつては敗北しかなかったが、今は可能性がある。確かに、優勝には守備が重要だ。だが、優れた攻撃陣も優勝をもたらす。そして、もしかするとグリーズマンには再び夢を追うチャンスが訪れるかもしれない。まだやり残したことがある。