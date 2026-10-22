アントワーヌ・グリーズマンはアトレティコ・マドリーに戻らなければならなかった。やり残したことがあったからだ。MLS移籍はいずれ実現するものとみられていたが、ワールドカップの3カ月前にオーランド・シティとの契約を決めたのは、やや意外だった。

当時、オーランドは深刻な状況にあった。MLSで最も失点の多い守備陣を抱え、長年チームを率いたオスカル・パレハ監督をわずか3試合で解任していた。その3試合で11失点を喫し、ニューヨーク・シティFC戦では5失点していた。移籍先としては奇妙な選択だった。

そしてグリーズマンは、すぐにアトレティコへ戻った。マドリーでの最後の数カ月は、これまで果たせなかった夢を追う日々となった。すなわち、アトレティコ・マドリーの一員として主要タイトルを獲得することだ。2019年にバルセロナへ移ったのも、タイトルを求めてのことだった。当時、彼が手にしていたタイトルはヨーロッパリーグだけで、それはディエゴ・シメオネ率いるチームの目標には遠く及ばなかった。

バルセロナでもタイトルは獲得できなかった。2021年にアトレティコへ復帰したときには、関係を修復しなければならなかった。そして、タイトルを手にする必要もあったのかもしれない。2026年には、その可能性があった。アトレティコはコパ・デル・レイ制覇に全力を注ぎ、デポルティーボ、ベティス、バルセロナを退けた。レアル・ソシエダン戦でも勝利が有力視されていた。

しかし、結局は実を結ばなかった。先発したグリーズマンは、ピッチの外からレアル・ソシエダがPK戦を制するのを見届けた。失意のままオーランド・シティにやって来た彼は、なおもその夢を追っていた。ただ、その夢を追うチームを間違えていたのかもしれない。

ところが、なぜか現実はその逆だった。