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Pochettino GFX 1-1GOAL

「我々は一流の監督と仕事をしている」ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドへ？ かねてからの噂が現実味を帯びる中、アメリカ代表選手たちは集中を維持

マンチェスター・ユナイテッドとの関連報道でマウリシオ・ポチェッティーノの去就が再び注目を集めているが、アントニー・ロビンソンとカヴァン・サリバンは、アメリカ代表のチーム内ではほとんど何も変わっていないと語る。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • マウリシオ・ポチェッティーノが米国男子代表の監督を務める限り、こうした状況が当たり前になっていくのだろう。ただ、実際にはそれほど目新しいことでもない。

    今はマンチェスター・ユナイテッドをめぐる噂が見出しを独占している。そして、これがポチェッティーノの米国男子代表監督在任中に浮上する最後の噂になるかもしれない。だが、最初ではない。ここ1年ほどの間に、ACミラン、トッテナム、レアル・マドリーの名前がいずれも「ポチェッティーノ」と並んで大きく報じられてきた。最大の目標であるワールドカップを目前に控えた数週間にも、ポチェッティーノの次の一手をめぐる疑問が浮上し、噂が見出しを賑わせた。結局、そうした噂が夏の戦いに影響を与えることはなかった。噂が必ずしも現実になるとは限らない。

    選手たちは試合に向けて準備しなければならない。ポチェッティーノには決断すべきことがあるかもしれない。米国男子代表はこれまでも噂にさらされてきたが、2030年までの契約があっても、今回の一連の噂の核心にある問いへの答えは出ない。ポチェッティーノは次に何を望んでいるのか。

  • マンチェスター・ユナイテッドの現状

    마이클 캐릭 (Michael Carrick)
    Getty Images

    マイケル・キャリックも、10年以上前のサー・アレックス・ファーガソン退任以降、期待に応えられなかった監督の一人だ。

    ポチェッティーノが米国男子代表監督に就任した際、託されたのはチームの立て直しだった。サッカー界でマンチェスター・ユナイテッドほど立て直しを必要としているクラブは、ほかにないかもしれない。チーム文化の明確な変化によって、これほど大きな恩恵を受けられるクラブもないだろう。

    実際、それこそがポチェッティーノの最も得意とする仕事であり、監督として最高峰にまで上り詰めた理由でもある。強みはチームの雰囲気を改善すること、そして何より若手選手の力を最大限に引き出すことにある。クラブではハリー・ケイン、ソン・フンミン、コール・パーマーらとともに、それを示してきた。米国男子代表でもアレックス・フリーマン、マリク・ティルマン、フォラリン・バログンとともに実践している。ポチェッティーノはスター選手を獲得する必要がある監督ではない。スターを育てることもできるのだ。

    一方、マンチェスター・ユナイテッドは何年もの間、問題を解決しようと資金も策も投入してきた。サー・アレックス・ファーガソンの退任以降、クラブはあらゆる手を試している。戦術家も規律を重んじる監督も招いた。大物もクラブのレジェンドも招いた。チームの雰囲気を改善しようとし、選手補強の立て直しも図った。しかし、どれもうまくいかなかった。だからこそ今の状況があり、ポチェッティーノの名前が候補に挙がっている。

    ポチェッティーノは立て直しを果たせるのか。本当のところは誰にも分からない。この職は引き受けた誰にとっても厳しいものとなり、マンチェスター・ユナイテッドが求める最低限の期待にすら応えられた者はいない。控えめに言っても、難しい仕事だ。

    ポチェッティーノが米国サッカー連盟に加わった際に引き受けた米国男子代表監督の仕事も、同じように難しいものだった。ワールドカップ後、ポチェッティーノはその職をさらに4年間続けることを約束した。ただし、契約には今回のような状況に備え、多額の契約解除金を定めた条項が盛り込まれている。

    火曜日、ポチェッティーノは普段通りに米国男子代表の練習を指揮した。練習に参加している選手たちにとっても、今の状況は普段通りに感じられているはずだ。

  • 「非常に集中している」

    imago-sport-1078446925.jpg
    IMAGO / STEINSIEK.CH

    アントニー・ロビンソンとカヴァン・サリバンは、ポチェッティーノ監督の去就を巡る憶測は合宿中の同監督の姿勢を変えていないと語った。

    アントニー・ロビンソンにとって、プレミアリーグの移籍の噂は珍しいものではない。自身もキャリアのさまざまな時期にマンチェスター・ユナイテッドとの関連を報じられてきた。だからこそ、見出しを目にしても、そこに書かれた通りとは限らないと分かっている。事実であることもあるが、いつもそうとは限らない。

    「あのニュースは、世界中の人たちと同じように、僕たちにとっても突然のことだったと思う」と、DFは火曜日に報道陣に語った。「ワールドカップ後にも似たようなことがあった。強豪チームが監督を失うと、後任候補を探し始める。そういう仕事の候補に挙がる監督と一緒に仕事ができているのは、僕たちにとってとても幸運なことだ。トップクラスの監督の下で取り組んでいると分かっている」

    キャバン・サリバンがポチェッティーノの下で過ごしたのは、まだ数週間だ。9月から10月にかけての合宿が同監督の下での初参加であり、米国男子代表での初めての活動でもあった。それでもサリバンは、短い期間の中で、ポチェッティーノとスタッフが自分に積極的に働きかけ、成長を助けてくれていると感じているという。

    「マウリシオは、これ以上ないほど素晴らしい形で僕の面倒を見てくれている」とサリバンは語った。「僕は若手として入ってきたわけだけど、自由に、自分らしくプレーし、自分の力に自信を持つように言ってくれた。だからといって、僕だけが責任を免れるとか、僕に求められる基準が低くなるという意味ではなかった。練習でも試合でも、合宿に参加する全員に同じ基準が求められていた。

    「彼はそれと、ピッチ上での率直さを本当に評価してくれる。それに、温かさもあるし、ハグもしてくれる。ピッチを離れると、とても親しみやすい人だ」

    サリバンもロビンソンも、噂が浮上してからポチェッティーノに変化は見られないと話す。米国男子代表の合宿が始まってからも、普段通りだという。

    「そうした話が僕たちの取り組みに影響することはないように思う」とロビンソンは語った。「ワールドカップのときも、今回の合宿でも、ああいう雑音は彼とは関係ない。彼はチームの力を最大限に引き出すことに集中している」

    ロビンソンの言う通り、彼らには同じような経験がある。噂によって米国男子代表のワールドカップが台無しにならなかったのなら、11月のネーションズリーグに向けた合宿でも、大きな影響はないだろう。

  • 「何が起こるか分からない」

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノは2030年までアメリカ男子代表にとどまることを約束しているが、新契約には契約解除条項が含まれていると報じられている。

    5月、ワールドカップに臨むメンバーを発表してからわずか数日後、ポチェッティーノ監督にACミラン行きの噂が浮上した。イタリアの名門からの電話に応じており、関心が米国男子代表から離れつつあるとの報道が相次いだ。だが、報道陣を前にポチェッティーノ監督はこれを否定した。

    「もし私がこの仕事に真剣に取り組んでいないのなら、なぜここにいるのでしょうか。私は今ここにいます。ここにいるし、明日いなくなるつもりもありません」

    一方、ポチェッティーノ監督は当時、自身がさまざまな噂の対象になっていることも認めていた。他の仕事との関連が取り沙汰されていたのは事実で、監督とともに働く人々が常に情報収集をしているのも当然だ。代理人や代理を務める者の仕事は、顧客にとって可能な限り最善の選択肢を探し続けることにあり、ポチェッティーノ監督もその顧客の一人である。したがって、少なくとも監督の代理を務める人々が他者と接触することはある。

    「もちろん、接触はありました。嘘をつくつもりはありません」と、ポチェッティーノ監督は5月、ACミランを巡る噂について語った。「もちろん、異なるクラブの関係者と会ったこともあります。ただ、それはサッカー界に友人がいるからこその会話です。私たちには至るところに友人がいますし、私の代理人は将来に向けて最善の可能性を見つけようと、私のために働いています。それは普通のことです。私の同業者も皆そうです。異なるクラブと契約している人が、ほかの人と会って話す例はたくさんあります」

    さらに、こう続けた。「私はどのクラブにいたときも、常にその仕事に真剣に取り組んできました。もちろん、私に話を持ちかける人がいたこともあります。トッテナムにいたときにもそうしたことがあり、オファーを受け、人と話して『私はトッテナムとの契約を尊重します』と伝えました。それが、私たちの取るべき行動だと考えています」

    ただ、今回のポチェッティーノ監督の契約には多少の余地がある。報道によれば、クラブは約1000万ドルを支払えば同監督を契約から引き抜けるという。そして米国男子代表の立場からすれば、この先の活動が深く進んでから監督を失うより、今失う方がほぼ間違いなくましだろう。もちろん、それは難しい事態であり、準備の変更も必要になる。しかし、米国サッカー連盟は、いつ終わってもおかしくないポチェッティーノ監督を巡る駆け引きがどのようなものか、よく分かっている。

    「契約更新に向けた計画も、暫定体制の計画も、後任の計画もあります。何が起こるかは分かりませんから」と、米国サッカー連盟のCEO、JT・バトソンは5月に報道陣に語った。「サッカーは世界規模のスポーツです。さまざまなことが起きています。ですから、これは米国サッカー連盟が組織として成長していく上で通常行うことの一つです……。主要な役職で組織として何が起きても対応できるよう、暫定体制についても計画を用意しておく必要があります。将来の後任候補を育てる計画もあります。これも、私たちが成長していく上で通常行うことの一つです」

    では、この先はどうなるのか。実際のところ、米国サッカー連盟にも分からない。マンチェスター・ユナイテッドにも分からないかもしれない。結局、現在の仕事であれ次の仕事であれ、すべてはポチェッティーノ監督の判断にかかっている。

  • 「状況が変わるまでは、今あるものでやっていく」

    Mauricio Pochettino
    (C)Getty Images

    ポチェッティーノは米国サッカー界とプレミアリーグの双方での抱負を語っており、今後の進路を巡る疑問が残っている。

    たとえ今回の仕事がポチェッティーノに合わなかったとしても、いつかは彼にふさわしい仕事が見つかるだろう。適切な格式を備えたクラブが、いずれ声をかけるはずだ。望むだけのゼロが並ぶ報酬と、クラブに対する十分な権限を提示するだろう。問題は、そうなるかどうかではなく、いつなるかだ。今なのか。2028年か。それとも2030年ワールドカップの後か。

    それはポチェッティーノが何を望むかによる。そして実際、本人はおおむねその答えを明らかにしている。いつかプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝に挑みたいと語ってきた。また、アメリカのサッカーを恒久的に変えたいとも話している。ある意味、それらは大きな目標そのものというより、そこへ至る道筋だ。ポチェッティーノが常に見据えてきたのは、どこにいようと、野心を持って成果を挙げることだ。

    「私たちは常に、何かを手に入れたければ、真剣に、責任感を持って、ひたすら集中しなければならない、『苦労なくして得るものなし』という文化の中で育つ」と、ワールドカップ期間中に語った。「だが、サッカーはそうではない。サッカーでは善良な人が［必ずしも］報われるわけではない。報われるのは才能だ」

    ポチェッティーノは世界屈指の才能を持つ監督の一人だ。だからこそ、こうした話が繰り返し浮上し、今後も浮上し続けるだろう。では、何が変わるのか。何も変わらない。少なくとも、すべてが変わるまでは。

    「個人的には、彼がさまざまな監督職の候補に挙がっているからといって、『彼が自分の目の前にいるのはこれが最後かもしれない』とはあまり考えない」とロビンソンは語った。「ただ、週末に試合があるという事実に集中し、状況が変わるまでは、彼のために、彼が望むやり方でプレーできるよう、準備に全力を尽くすだけだ」

    「状況が変わるまでは、今ある環境で取り組むだけだ」