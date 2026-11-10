5月、ワールドカップに臨むメンバーを発表してからわずか数日後、ポチェッティーノ監督にACミラン行きの噂が浮上した。イタリアの名門からの電話に応じており、関心が米国男子代表から離れつつあるとの報道が相次いだ。だが、報道陣を前にポチェッティーノ監督はこれを否定した。

「もし私がこの仕事に真剣に取り組んでいないのなら、なぜここにいるのでしょうか。私は今ここにいます。ここにいるし、明日いなくなるつもりもありません」

一方、ポチェッティーノ監督は当時、自身がさまざまな噂の対象になっていることも認めていた。他の仕事との関連が取り沙汰されていたのは事実で、監督とともに働く人々が常に情報収集をしているのも当然だ。代理人や代理を務める者の仕事は、顧客にとって可能な限り最善の選択肢を探し続けることにあり、ポチェッティーノ監督もその顧客の一人である。したがって、少なくとも監督の代理を務める人々が他者と接触することはある。

「もちろん、接触はありました。嘘をつくつもりはありません」と、ポチェッティーノ監督は5月、ACミランを巡る噂について語った。「もちろん、異なるクラブの関係者と会ったこともあります。ただ、それはサッカー界に友人がいるからこその会話です。私たちには至るところに友人がいますし、私の代理人は将来に向けて最善の可能性を見つけようと、私のために働いています。それは普通のことです。私の同業者も皆そうです。異なるクラブと契約している人が、ほかの人と会って話す例はたくさんあります」

さらに、こう続けた。「私はどのクラブにいたときも、常にその仕事に真剣に取り組んできました。もちろん、私に話を持ちかける人がいたこともあります。トッテナムにいたときにもそうしたことがあり、オファーを受け、人と話して『私はトッテナムとの契約を尊重します』と伝えました。それが、私たちの取るべき行動だと考えています」

ただ、今回のポチェッティーノ監督の契約には多少の余地がある。報道によれば、クラブは約1000万ドルを支払えば同監督を契約から引き抜けるという。そして米国男子代表の立場からすれば、この先の活動が深く進んでから監督を失うより、今失う方がほぼ間違いなくましだろう。もちろん、それは難しい事態であり、準備の変更も必要になる。しかし、米国サッカー連盟は、いつ終わってもおかしくないポチェッティーノ監督を巡る駆け引きがどのようなものか、よく分かっている。

「契約更新に向けた計画も、暫定体制の計画も、後任の計画もあります。何が起こるかは分かりませんから」と、米国サッカー連盟のCEO、JT・バトソンは5月に報道陣に語った。「サッカーは世界規模のスポーツです。さまざまなことが起きています。ですから、これは米国サッカー連盟が組織として成長していく上で通常行うことの一つです……。主要な役職で組織として何が起きても対応できるよう、暫定体制についても計画を用意しておく必要があります。将来の後任候補を育てる計画もあります。これも、私たちが成長していく上で通常行うことの一つです」

では、この先はどうなるのか。実際のところ、米国サッカー連盟にも分からない。マンチェスター・ユナイテッドにも分からないかもしれない。結局、現在の仕事であれ次の仕事であれ、すべてはポチェッティーノ監督の判断にかかっている。