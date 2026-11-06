提案の撤回には241校の賛成票が必要だ。木曜夜、複数の情報筋がGOALに対し、必要票数に達したと語った。撤回に票を投じた学校に翻意を促す土壇場の動きもあったが、撤回動議は金曜夜に正式に確認された。撤回に賛成したのは247校。そのうち106校は男子大学サッカー部を持たない。

提案の支持者にとって、この結果は米国全体における大学サッカーの立ち位置にも関わる。大学サッカーは歴史的に、MLSやUSLに進むための重要な道筋だった。しかし、MLSのアカデミーがトップチームの選手を輩出するようになり、その道筋は競争にさらされている。さらに、MLSが2027年7月に夏開幕・翌春閉幕の日程へ移行することから、大学サッカー改革の推進派は、両者の日程をより近づける好機と捉えている。

米国サッカー連盟はNCAAの手続きで投票権を持たないものの、日程変更への支持を続けている。

米国サッカー連盟の最高執行責任者（COO）、ダン・ヘルフリッチはGOALに宛てたメールで、こう述べた。「我々はNCAAの運営手続きに直接関わってはいないが、男子大学サッカーの現代化を引き続き支持している。審議中の提案にあるような変更によって、大学サッカーは米国で選手が成長していく道筋の中で、さらに重要な役割を果たせると考えている。学生アスリートからは、日程を分散させる方式なら、休養と回復の時間をより確保しながら、学業とサッカーの両面での成長に一層集中できると、繰り返し聞いている。また、この提案は、天候、施設、資源に関する各校固有の事情に対応するため、多くの人が求めてきた日程編成の柔軟性ももたらす」

シロフスキは、実施に前向きな学校が少数で集まり、別の道を探る可能性を示唆した。男子サッカーの全プログラムで合意を目指し続けるのではなく、このモデルを強く支持する学校を中心に進めるという考えだ。

「我々は213校すべてを巻き込もうと懸命に取り組んだ。だが、130校がやりたくないのなら、やりたい80校で解決策を見つけよう」と語った。

複数の情報筋によると、そうした代替案をまとめるのは、2学期にまたがるモデルの実現と少なくとも同じくらい難しい可能性がある。米国サッカー連盟は具体的な枠組みには言及しなかったが、改革への支持を改めて表明した。

「提案が可決されなければ、あらゆる道を探る。ただ、具体的な枠組みについてはまだ話し合っていない。目標はNCAAの手続きを通じて大学サッカーを強化することだ」と、米国サッカー連盟は述べた。

大学サッカーが今後どうなるかは不透明だ。推進派にとって、再び実現を逃せば、何年もかけて取り組んできた問題が未解決のまま残る。

「これは成長し、より良くする機会だ。だから、今のモデルが持続可能なはずはない。そうではないことは分かっている。我々がいまだに底辺にいて、このような単純な提案さえ可決できないのもそのためだ。だから、道を探し続けなければならない」とソモアーノは語った。

ウィーゼが懸念するのは、この競技がどれほど後退しかねないかという点だ。

「大学サッカーが存在感を保つには、これが必要だ。我々にはMLSと密接につながる機会がある」とウィーゼは語った。「消滅するというわけではない。でも、今と比べてずっと小さな存在になってしまうかもしれない」