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College Soccer 1-1 Part 2GOAL

「我々はごく小規模な存在になるかもしれない」 偽造されたとされるメール、予想外の投票、そして大学男子サッカーの将来を巡る激しい対立。２学期制への改革は頓挫の危機に

NCAAの日程を抜本的に見直す画期的な改革案が、土壇場で反発に直面している。各校はリソースを巡って意見が分かれ、有力な監督らは大学サッカーが取り残される恐れがあると警告している。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • 10月7日、サショ・チロフスキは喜びに沸いていた。

    メリーランド大学男子サッカー部の監督であるチロフスキは、自身が3度の全米制覇を成し遂げたカレッジパークをはるかに超えて影響を及ぼし得る成果を手にしていた。男子大学サッカーの在り方そのものを変え得る提案の承認に貢献したのだ。しかし、それから1カ月足らずで、その前進は脅かされている。チロフスキにとって、懸かっているのは日程の変更だけではない。

    チロフスキは、男子大学サッカーの改革案を推進し、共同で立案した中心人物だ。この案は、従来は秋に行われ、12月に選手権を迎えるディビジョンIのシーズンを、学年度の2学期にまたがる形へと変えるものだった。チロフスキと、ディビジョンIの有力プログラムを率いる複数の監督は、長年にわたり、これほど大規模な変更を求めてきた。何度かの働きかけが実を結ばなかった末、10月には米国サッカー連盟の強い支持も受け、ついに提案が承認されたように見えた。

    ところがここ数週間、計画を覆そうとする土壇場の動きにより、その前進は崩壊の瀬戸際に立たされた。10月の承認には30日間の撤回期間が設けられており、男子サッカー部を持たない大学も含め、投票資格のあるディビジョンIの大学が変更に反対票を投じることができた。GOALの取材によると、木曜夜までに提案を覆すために必要な241票に達した。NCAAは金曜夜、提案が覆されたことを認めた。関係者はGOALに対し、247大学が撤回に賛成票を投じたと語った。

    賛成派は、大学サッカーが存在感を保ち、学生アスリートをよりよく支えるには、新たな時代に入る必要があると主張する。しかし、この提案には当初から反発があった。以前からシーズンの長さや出場資格に関する規則への懸念が示され、NCAAディビジョンIキャビネットも学業への影響を疑問視していた。

    だが、チロフスキにとって、より大きな問題は一層深刻だ。男子大学サッカーは米国のサッカー界の歩みに追いつけておらず、現行の仕組みを維持すれば、さらに取り残されかねないと考えている。チロフスキら支持者が不可欠とみなす改革は、今や実現しない可能性がある。手の届くところにあるように見えた未来は、極めて不確かなものとなった。

    「結局、何も変わらないのだと思う。過去40年間成長はゼロで、全米選手権も存在感がないままだ。国内の選手はこれからも大学に進まず、私たちは今後も海外出身の選手にいっそう頼り続けることになる」とチロフスキはGOALに語った。

    注：この記事は、NCAA男子サッカーの2学期制モデルが正式に撤回されたことを反映して更新した。

  • うまく機能しないシステムへの対処

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    過密な秋季日程を受け、男子大学サッカーの有力監督らから改革を求める声が上がっている。

    大学サッカーの監督たちは、レギュラーシーズンの過酷さを痛いほど知っている。200以上のディビジョンIのプログラムが、レギュラーシーズンを秋に詰め込んでいる。カンファレンストーナメントやNCAA大会への出場が加われば、負担はさらに増す。学生アスリートは、短い間隔で続く試合に加え、移動や学業、トップレベルのサッカー選手に欠かせない休養と回復を両立させなければならない。改革を支持する監督たちは、こうした日程は持続不可能だと以前から主張してきた。

    上位にランクされる男子サッカーのプログラムの関係者は、レギュラーシーズンが終わる頃には練習すらできないチームが多いとGOALに語った。過密日程では回復に充てる時間がほとんどなく、監督は選手層が薄くなったチームのやりくりを迫られる。同関係者は、選手育成にも悪影響が及びかねないと指摘する。シーズン終盤の追い込みに向けて戦術を磨くよりも、目の前の試合を乗り切ることが優先されるためだ。

    複数の関係者によると、その結果、選手をプロの舞台に備えさせる時間が減り、シーズンが進むにつれてプレーの質を保つことも難しくなる。MLSのあるゼネラルマネジャーはGOALに対し、現在のMLSドラフトには「価値がない」と、とりわけ厳しい見方を示した。

    ただし、クラブによってドラフト指名権の評価が異なるのは明らかだ。特筆すべきは、2024年にフィラデルフィア・ユニオンがMLSドラフト指名権8枠を3年間にわたってコロラド・ラピッズへ譲渡し、保証された一般分配金35万ドルと、成績条件に応じて最大25万ドルの追加額を受け取るトレードを行ったことだ。フィラデルフィアは3年分の指名権を手放す意思があり、コロラドはその対価を支払う意思があった。

  • 2学期制を支持する理由

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    メリーランド大学のサショ・シロフスキ監督は、2学期制モデルを支持する主要な提唱者の一人だ。

    そこで浮上するのが、シーズンを秋と春の2学期にまたがらせる方式だ。万能な解決策ではない。それでも、理論上はこうした問題の一部に対処できると関係者は主張する。試合を2学期に分散させれば、回復のための時間をより多く確保できる。また支持者らは、全国選手権を12月から春に移せば、普段は熱心に観戦しないスポーツファンにも競技を見てもらえる可能性が高まると訴える。

    ジョージタウン大学のブライアン・ウィーゼ監督は「秋に日程が詰め込まれていることには、多くの問題がある。その一つが選手権だ。選手権が12月にあるということは、そもそも私たちの競技が放送メディアで取り上げられる余地がないということだ。大学アメフトもNFLも盛り上がっている。大学バスケットボールも始まったばかりだ」と語り、「私たちが取り上げられるとしても、せいぜい紙面の後ろのほうだ」と続けた。

    各大学は、2学期に試合をどう振り分けるかについて柔軟性を保てる。提案では、現行の年間試合数の上限内で、秋に最大18試合、春に最大10試合を認める。これなら、日程の大半を秋に組み続ける余地もある。

    「基本的には今と同じように、ほぼすべての試合を秋に行い、春にも今と同じ数の試合を行うことができる。それを現在の方式として続けられる」とウィーゼ監督は話した。

    賛成派は、日程の過密さが緩和されれば、授業の欠席が減り、回復に充てる時間も増えると主張する。ウィーゼ監督によると、ジョージタウンの選手たちの反応は明確だった。

    「うちのロッカールームでは、選手28人中28人全員が『実現したら素晴らしい』と言った。獲得を目指している選手たちも全員、同じことを言った。『それほどいいとは思わない』という選手は一人もいない」とウィーゼ監督は語った。

    同様の計画は、形を変えながら1990年代後半から存在している。1998年には、大学サッカー界で最も多くの実績を残した指導者の一人であるボブ・ウォーミングが、全国選手権を5月に開催するよう求める提言書を共同執筆した。しかし、ウォーミングが会議の場に「機運」があったと振り返るにもかかわらず、承認は得られなかった。

    その後はシロフスキとノースカロライナ大学のカルロス・ソモアノ監督が取り組みを引き継ぎ、より全面的な改革を訴えてきた。

    長年実現しなかったこの改革案は、5月にディビジョンI男子サッカー監督委員会が採択したことで、ようやく本格的な勢いを得た。ディビジョンIキャビネットは6月に追加審査のため差し戻したが、10月に承認した。支持者らにとって、この承認の採決は、待ち望んだ改革が手の届くところまで来たことを示すものに思えた。

  • 「我々には重大な懸念がある」

    College Cup
    IMAGN

    寒い時期に公式戦を行うことは、撤回に賛成票を投じた人々にとって大きな懸念材料となっている。

    しかし、その10月の会議は同時に、反対派が変更を覆す道も開いた。

    提案はキャビネットの加重投票で67.4％の賛成を得たものの、30日間の決定撤回期間を回避するために必要な75％には届かなかった。反対票を投じた一人が、ピッツバーグ大学の体育局長アレン・グリーンだった。NCAAが公表した集計によれば、グリーンが賛成票を投じていれば、賛成率はその基準を超えていた。

    関係者がGOALに語ったところによると、ピッツバーグ大学男子サッカー部のジェイ・ヴィドヴィッチ監督はグリーンの判断を事前に知らされておらず、この投票は提案の支持者にとって予想外だったという。グリーンはコメントの要請に応じなかった。

    関係者によると、変更を支持した委員会メンバーは、その後に続いた反対運動への備えができていなかった。承認を得た支持者側は、決定を覆そうとする継続的な動きに対応するための予備の広報計画を用意していなかった。また、大学単位での決定撤回手続きはキャビネットの加重投票とは異なり、投票資格のあるディビジョンIの各大学に、男子サッカー部を持たない大学も含めて等しく1票が与えられた。

    それでも支持者側は当初、反対派が必要な241票を集めるのは難しいと考えていた。GOALの取材によると、木曜日の夜までにその票数に達し、金曜日の夜に確認された。

    CAAコミッショナーのジョー・ダントニオも、決定の撤回を推し進めた一人だった。関係者がGOALに語ったところによると、ダントニオは最近のビデオ会議で、この取り組みへの支持を集めたと委員会メンバーに伝え、ディビジョンI理事会にこの問題の審議を求める意向を示した。ある関係者は、会議中のダントニオについて「怒っていた」と表現した。その後、理事会でキャビネットの決定を覆す動議が出されたが、成立しなかった。ダントニオはコメントの要請に応じなかった。

    反対派はその後も、決定撤回に向けて各大学の票を集め続けた。

    提案を覆そうとする側にも理由がある。ドレイク大学は、サポートスタッフへの負担を反対の主な理由に挙げている。同大学の男子サッカー部のスポーツ情報担当者（SID）は、女子バスケットボール、アメリカンフットボール、陸上競技、男女のテニスの広報も担当している。

    ほかにも問題が浮上している。一部の大学は、共用施設への負担が生じる可能性を指摘した。関係者によると、追加の練習場を借りる必要が生じ、費用が増えるプログラムもあるという。寒い時期に試合を行う難しさも指摘されている。

    提案の撤回に票を投じたフェアフィールド大学は声明で、「施設について重大な懸念がある。主なものは、北東部の冬季における天然芝のピッチの維持管理、共用ロッカールームの使用、そして男女のラクロスもシーズン中となるため人工芝のピッチを使用できないことだ」と述べた。

    複数のプログラムは、ほかの競技も同様の変更を求める可能性があり、日程調整やリソース面の負担がさらに増えるとの懸念も示している。こうした主張は、男子サッカー部を持たない大学から支持を得るための働きかけにも使われている。

    提案の推進派は、そうした可能性によって提案の行方が決まるべきだという考えに反論している。

    「男子サッカーが、ほかの競技の利益や提案に反対して政治的な働きかけをする姿を想像できるだろうか。そんなことは決して起きない。それどころか、私たちは序列のずっと下にいる。そんなことをする度胸を見せれば、周囲から厳しくたたかれ、自分たちの立場に引き戻されるだろう」とソモアノは語った。

  • 競技同士が対立、大学は対応に追われる

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    大学間男子ラクロスコーチ協会のJ・B・クラーク氏は、各校に日程変更に反対するよう呼びかけた。

    この1カ月で、まとまって投票する大学のグループが形成されてきた。アイビーリーグは、所属校のうち1校が比較的遅い段階になって提案への反対に転じたものの、全校が撤回に賛成票を投じると明らかにした。関係者によると、ASUN、CAA、ホライゾン、ビッグサウスを含む複数のカンファレンスでも、所属校が全会一致で反対している。GOALはこれらのカンファレンスのうち複数に問い合わせたが、コメントは得られなかった。NCAAもコメントを控えた。男子サッカー部を持たない大学数校も、コメントの求めに応じなかった。

    一方、提案に消極的なカンファレンスの中でも、歴史的に実績のあるチームは異なる立場を取っている。全米選手権で10度優勝しているセントルイス大学は、提案を支持する見込みだという。関係者によると、同大学を除くアトランティック10の所属校は提案に反対している。他のカンファレンスでは賛否がより拮抗している。金曜朝の時点で、関係者によると、ビッグイーストでは5校が撤回を支持し、7校が提案を支持していた。

    他競技も関与している。木曜朝、大学間男子ラクロスコーチ協会のJ・B・クラークは、各大学に撤回への賛成票を投じるよう促すメールを回した。

    その反対の背景には、実務上の懸念がある。サッカーとラクロスで施設を共用する大学もあり、この方式の支持者も、春季の日程が重なれば支障が生じかねないと認めている。しかし、クラークが提案への反対を呼びかけたことに、提案の推進派は激怒した。

    「恐怖をあおる行為は手に負えないほどになっている。現時点では卑劣という言葉でも足りない。自分勝手な理由で、これを何としても阻止しようとしている人たちがいる」とシロフスキは語った。

  • 偽造されたとされるメールと、議論を呼ぶ戦術

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    この提案の支持者らは、ロビー活動と、一部の機関がどのように決定を下したのかに疑問を呈している。

    その結果、重要な変更が承認されると思っていた人々には、驚きと信じられない思いが入り交じっている。

    監督委員会と大学の指導者たちはここ数日、投票権を持つ大学に提案の内容を説明しようと奔走してきた。支持者たちは議論の論調に不満を示し、一部の反対意見は新たな日程の仕組みに対する誤解に基づいていると主張している。

    「水面下での政治工作や反対の動きは非常に強い。管理者や、そのサイクルの中で仕事をしている人々が動いているからこそ、彼らは制度を利用できるのです」とソモアノは説明した。

    各大学がどのように判断を下したのかについても疑問が浮上している。GOALが聞いたところによると、パワー4に属するある大学は、アスレチックディレクターが知らないうちに提案の撤回に賛成する票を投じ、その後、その票を取り下げたという。

    ある情報筋はGOALに対し、ロビイストが偽の身元でメールアカウントを作成し、グスタフという名の「懸念を抱く保護者」を装って、提案の撤回にどう投票できるかを説明するメッセージを全米の大学管理者に送ったと主張した。

    シロフスキは、より広範なロビー活動について率直に見解を述べた。

    「このモデルの利点も、男子サッカー選手や大学サッカーという競技にもたらす好影響も、実際には理解していない多くの人々による、情けなく卑劣なロビー活動です」とシロフスキは語った。

    一方、ウィーゼは、2学期制モデルに対する理解不足が大きな障害だと指摘した。

    「この件全体の課題は、これが実際にどういうものなのかを知ってもらうことです。一部の大学やコンプライアンス担当部署、アスレチックディレクターによる発言の多くは、事実に照らして正確ではありません」と語った。

    この議論は、NCAAの運営体制をめぐる、より広い問題も提起している。一部の情報筋は、今回の投票を、男子サッカーの枠を超えた決定に対し、大学やカンファレンスが影響力を示す機会と捉えている。

    「管理者たちは、この件が持ち得る意味や、そこから発せられるメッセージについて、もっと大きな視点で見ています……一部の大学やカンファレンスはおそらく、『我々が結束できることを示す必要がある』と感じているのでしょう。また、彼らの望む規則案なら何でも押し通せるわけではない、と示す必要もあるのです」と、提案の撤回に賛成票を投じた大学の幹部はGOALに語った。

    提案を主導する支持者たちが懸念しているのは、そうしたより大きな争いの中で、サッカーに関する提案の詳細が見失われかねないことだ。

  • 大学サッカーはここからどう進むのか？

    Vermont wins

    提案を支持する監督らは、さらなる停滞によって大学サッカーがプロサッカーから一段と取り残されかねないと懸念している。

    提案の撤回には241校の賛成票が必要だ。木曜夜、複数の情報筋がGOALに対し、必要票数に達したと語った。撤回に票を投じた学校に翻意を促す土壇場の動きもあったが、撤回動議は金曜夜に正式に確認された。撤回に賛成したのは247校。そのうち106校は男子大学サッカー部を持たない。

    提案の支持者にとって、この結果は米国全体における大学サッカーの立ち位置にも関わる。大学サッカーは歴史的に、MLSやUSLに進むための重要な道筋だった。しかし、MLSのアカデミーがトップチームの選手を輩出するようになり、その道筋は競争にさらされている。さらに、MLSが2027年7月に夏開幕・翌春閉幕の日程へ移行することから、大学サッカー改革の推進派は、両者の日程をより近づける好機と捉えている。

    米国サッカー連盟はNCAAの手続きで投票権を持たないものの、日程変更への支持を続けている。

    米国サッカー連盟の最高執行責任者（COO）、ダン・ヘルフリッチはGOALに宛てたメールで、こう述べた。「我々はNCAAの運営手続きに直接関わってはいないが、男子大学サッカーの現代化を引き続き支持している。審議中の提案にあるような変更によって、大学サッカーは米国で選手が成長していく道筋の中で、さらに重要な役割を果たせると考えている。学生アスリートからは、日程を分散させる方式なら、休養と回復の時間をより確保しながら、学業とサッカーの両面での成長に一層集中できると、繰り返し聞いている。また、この提案は、天候、施設、資源に関する各校固有の事情に対応するため、多くの人が求めてきた日程編成の柔軟性ももたらす」

    シロフスキは、実施に前向きな学校が少数で集まり、別の道を探る可能性を示唆した。男子サッカーの全プログラムで合意を目指し続けるのではなく、このモデルを強く支持する学校を中心に進めるという考えだ。

    「我々は213校すべてを巻き込もうと懸命に取り組んだ。だが、130校がやりたくないのなら、やりたい80校で解決策を見つけよう」と語った。

    複数の情報筋によると、そうした代替案をまとめるのは、2学期にまたがるモデルの実現と少なくとも同じくらい難しい可能性がある。米国サッカー連盟は具体的な枠組みには言及しなかったが、改革への支持を改めて表明した。

    「提案が可決されなければ、あらゆる道を探る。ただ、具体的な枠組みについてはまだ話し合っていない。目標はNCAAの手続きを通じて大学サッカーを強化することだ」と、米国サッカー連盟は述べた。

    大学サッカーが今後どうなるかは不透明だ。推進派にとって、再び実現を逃せば、何年もかけて取り組んできた問題が未解決のまま残る。

    「これは成長し、より良くする機会だ。だから、今のモデルが持続可能なはずはない。そうではないことは分かっている。我々がいまだに底辺にいて、このような単純な提案さえ可決できないのもそのためだ。だから、道を探し続けなければならない」とソモアーノは語った。

    ウィーゼが懸念するのは、この競技がどれほど後退しかねないかという点だ。

    「大学サッカーが存在感を保つには、これが必要だ。我々にはMLSと密接につながる機会がある」とウィーゼは語った。「消滅するというわけではない。でも、今と比べてずっと小さな存在になってしまうかもしれない」