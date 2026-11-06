10月7日、サショ・チロフスキは喜びに沸いていた。
メリーランド大学男子サッカー部の監督であるチロフスキは、自身が3度の全米制覇を成し遂げたカレッジパークをはるかに超えて影響を及ぼし得る成果を手にしていた。男子大学サッカーの在り方そのものを変え得る提案の承認に貢献したのだ。しかし、それから1カ月足らずで、その前進は脅かされている。チロフスキにとって、懸かっているのは日程の変更だけではない。
チロフスキは、男子大学サッカーの改革案を推進し、共同で立案した中心人物だ。この案は、従来は秋に行われ、12月に選手権を迎えるディビジョンIのシーズンを、学年度の2学期にまたがる形へと変えるものだった。チロフスキと、ディビジョンIの有力プログラムを率いる複数の監督は、長年にわたり、これほど大規模な変更を求めてきた。何度かの働きかけが実を結ばなかった末、10月には米国サッカー連盟の強い支持も受け、ついに提案が承認されたように見えた。
ところがここ数週間、計画を覆そうとする土壇場の動きにより、その前進は崩壊の瀬戸際に立たされた。10月の承認には30日間の撤回期間が設けられており、男子サッカー部を持たない大学も含め、投票資格のあるディビジョンIの大学が変更に反対票を投じることができた。GOALの取材によると、木曜夜までに提案を覆すために必要な241票に達した。NCAAは金曜夜、提案が覆されたことを認めた。関係者はGOALに対し、247大学が撤回に賛成票を投じたと語った。
賛成派は、大学サッカーが存在感を保ち、学生アスリートをよりよく支えるには、新たな時代に入る必要があると主張する。しかし、この提案には当初から反発があった。以前からシーズンの長さや出場資格に関する規則への懸念が示され、NCAAディビジョンIキャビネットも学業への影響を疑問視していた。
だが、チロフスキにとって、より大きな問題は一層深刻だ。男子大学サッカーは米国のサッカー界の歩みに追いつけておらず、現行の仕組みを維持すれば、さらに取り残されかねないと考えている。チロフスキら支持者が不可欠とみなす改革は、今や実現しない可能性がある。手の届くところにあるように見えた未来は、極めて不確かなものとなった。
「結局、何も変わらないのだと思う。過去40年間成長はゼロで、全米選手権も存在感がないままだ。国内の選手はこれからも大学に進まず、私たちは今後も海外出身の選手にいっそう頼り続けることになる」とチロフスキはGOALに語った。
注：この記事は、NCAA男子サッカーの2学期制モデルが正式に撤回されたことを反映して更新した。