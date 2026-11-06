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College Soccer 1-1 Part 2GOAL

「我々はごく小さな存在になってしまうかもしれない」偽造されたとされるメール、予想外の投票結果、そして男子大学サッカーの将来をめぐる激しい対立。2学期にまたがるシーズンへの改革が頓挫の危機に

NCAAの競技日程を抜本的に見直す画期的な改革案に、土壇場で反発が起きている。各大学はリソースを巡って意見が分かれ、有力監督らは大学サッカーが取り残される恐れがあると警鐘を鳴らしている。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • 10月7日、サショ・チロフスキは喜びに沸いていた。

    メリーランド大学男子サッカー部の監督であるチロフスキは、全国選手権で3度優勝した地、カレッジパークをはるかに超えて影響を及ぼし得る成果を手にしていた。男子大学サッカーの在り方そのものを変え得る提案の承認に貢献したのだ。しかし、それから1カ月もたたないうちに、その進展は危機にさらされている。チロフスキにとって、懸かっているのは日程の変更だけではない。

    チロフスキは、男子大学サッカー改革の中心的な推進者であり、構想を練った一人でもある。従来は秋に行われ、12月に選手権を迎えるディビジョン1のシーズンを、学年の2学期にまたがって実施するという案だ。チロフスキとディビジョン1の有力校の複数の監督は、長年にわたり、これほど大規模な変更を求めてきた。数度の試みが実らなかった末、10月には米国サッカー連盟の強い支持も受け、ついに提案が承認されたかに見えた。

    だがここ数週間、計画を覆そうとする土壇場の動きによって、この進展は頓挫寸前に追い込まれた。10月の承認には30日間の取り消し期間が設けられており、男子サッカー部を持たない大学も含め、投票資格のあるディビジョン1の大学が変更に反対票を投じることができた。木曜夜までに、提案を覆すのに必要な241票に達した。『GOAL』の取材で分かった。NCAAは金曜夜、この提案が取り消されたことを認めた。関係者は『GOAL』に対し、247校が取り消しに賛成したと語った。

    賛成派は、大学サッカーが存在感を保ち、学生選手をよりよく支えるには、新たな時代へ進む必要があると主張する。しかし、提案は一連の手続きを通じて反対に直面してきた。以前からシーズンの長さや出場資格の規定に懸念が示されていたほか、NCAAディビジョン1の委員会も学業への影響の可能性を疑問視していた。

    だが、チロフスキにとって、より懸念すべきなのは全体的な状況だ。男子大学サッカーは米国のサッカー界の歩みに追いつけておらず、現行の方式を維持すれば、さらに取り残される恐れがあると考えている。チロフスキら支持者が不可欠とみる改革は、今や実現しない可能性がある。手の届くところにあるように見えた未来は、極めて不透明になった。

    「このまま何も変わらないのだと思う。この40年間、成長はゼロだった。私たちの全国選手権も存在感がなく、国内の選手は今後も大学に進まなくなるだろうから、より多くの海外出身選手に頼り続けることになる」とチロフスキは『GOAL』に語った。

    注：この記事は、NCAA男子サッカーの2学期制モデルが正式に取り消されたことを反映して更新された。

  • うまく機能していないシステムへの対応

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    秋季の過密日程を受け、男子大学サッカーの有力監督らから改革を求める声が上がっている。

    大学サッカーの指導者は、レギュラーシーズンの過密日程がもたらす負担をよく知っている。ディビジョンIの200以上のプログラムが、レギュラーシーズンを秋に詰め込んでいる。そこにカンファレンスのトーナメントや、出場権を得た場合のNCAA大会が加われば、負担はさらに増す。学生アスリートは、短い間隔で続く試合に加え、移動や学業、トップレベルのサッカー選手として必要な通常の休養と回復を両立させなければならない。改革を支持する指導者たちは以前から、こうした日程は持続不可能だと訴えてきた。

    レギュラーシーズンの終盤には、練習すらできないチームが多い。男子サッカーの強豪プログラムに所属する情報筋がGOALにそう語った。過密日程では回復に充てる時間がほとんどなく、指導者は選手が消耗したチームをやりくりすることになる。情報筋によれば、選手の育成にも影響が出かねない。シーズン終盤の勝負に向けて戦術を磨くよりも、目の前の日程を乗り切ることが優先されるためだ。

    情報筋らによれば、その余波として選手をプロの試合に向けて育てる時間が減り、シーズンが進むにつれてプレーの質を維持することも難しくなる。あるMLSクラブのゼネラルマネジャーはGOALに対し、MLSドラフトにはもはや「価値がない」と、特に厳しい見方を示した。

    ただ、クラブによってドラフト指名権の評価が異なることは明らかだ。特に2024年、フィラデルフィア・ユニオンは3年間にわたるMLSドラフト指名権8つを、保証された一般割当金35万ドルと、成績条件に応じた最大25万ドルの追加分と引き換えに、コロラド・ラピッズへトレードした。フィラデルフィアには3年分の指名権を手放す意思があり、コロラドにはその対価を支払う意思があった。

  • 2学期制を支持する根拠

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    メリーランドのサショ・シロフスキー監督は、2学期にまたがる方式を提唱する中心人物の一人だ。

    そこで浮上するのが、秋と春の2学期にまたがる日程案だ。万能の解決策ではない。それでも、理論上はこうした問題の一部に対処できると関係者は主張する。試合を2学期に分散すれば、選手の回復により多くの時間を充てられる。また、支持者によれば、全米選手権を12月から春に移すことで、普段はサッカーを追わないスポーツファンの関心を引ける可能性も高まる。

    ジョージタウン大学のブライアン・ウィーゼ監督は、「秋の日程が過密になっていることには、多くの問題がある。その一つが選手権だ。選手権が12月にあるということは、我々の競技が放送メディアに取り上げられる余地が、そもそもないということだ。大学アメリカンフットボールは盛り上がりの真っただ中で、NFLも同じ。大学バスケットボールも始まったばかりだ」と語った。「我々がニュースになるとしても、紙面の後ろの方だ。そもそも紙面に載ればの話だが」

    各大学は、2学期に試合をどう振り分けるかについて柔軟性を保てる。提案では、現行の年間上限の範囲内で、秋に最大18試合、春に最大10試合を行える。そのため、試合日程の大半を秋に残すことも可能だ。

    「基本的には今まで通り、試合のほとんどを秋に行い、春も現在と同じ試合数をこなせる。それを今のやり方として続けられる」とウィーゼ監督は話した。

    支持者はまた、日程の過密さが緩和されれば、授業を欠席する回数が減り、回復のための時間も増えると主張する。ウィーゼ監督によれば、ジョージタウン大学では選手たちの反応は明確だった。

    「うちのロッカールームでは、選手28人全員が『これは素晴らしい』と言った。加入予定の選手たちも全員、『これは素晴らしい』と言った。『そこまでいいとは思わない』という選手は一人もいない」とウィーゼ監督は語った。

    同様の構想は、形を変えながら1990年代後半から存在している。1998年には、大学サッカー界で多くの実績を残した指導者の一人、ボブ・ウォーミングが、全米選手権を5月に開催するよう求める提言書を共同執筆した。しかし、ウォーミングが会議の場で「機運」が高まっていたと振り返るなかでも、承認を得ることはできなかった。

    その後はシロフスキーとノースカロライナ大学のカルロス・ソモアノ監督が構想を引き継ぎ、より抜本的な改革を訴えてきた。

    長年実現に至らなかったこの改革案は、5月にディビジョンI男子サッカー監督委員会が提案を採択したことで、本格的に前進した。ディビジョンIキャビネットは6月に追加審査のため提案を差し戻したものの、10月には承認した。支持者にとって、この採決の成功は、長く待ち望んだ改革が手の届くところまで来たことを示すものだった。

  • 「我々には重大な懸念がある」

    College Cup
    IMAGN

    撤回に賛成票を投じた人々にとって、寒い時期に公式戦を行うことは大きな懸念事項となっている

    しかし、まさにその10月の会議が、変更に反対する側に決定を覆す道も開いた。

    この提案はキャビネットでの加重投票で67.4％の賛成を得たものの、30日間の撤回申請期間を回避するために必要な75％には届かなかった。反対票を投じた一人が、ピッツバーグ大学のアスレチックディレクター、アレン・グリーンだった。NCAAが公表した集計によれば、グリーンが賛成票を投じていれば、賛成率はこの基準を超えていた。

    関係者がGOALに語ったところによると、ピッツバーグ大学男子サッカー部のジェイ・ヴィドヴィッチ監督はグリーンの判断を事前に知らされておらず、この投票結果は提案の支持者にとって予想外だったという。グリーンはコメントの求めに応じなかった。

    関係者によれば、変更を支持した委員会のメンバーは、その後に始まった反対運動への備えができていなかった。承認を得た支持者側は、決定を覆そうとする継続的な動きに対抗するための予備の広報計画を用意していなかった。また、加盟校による撤回手続きは、キャビネットでの加重投票とは異なっていた。資格を持つディビジョンIの各校には、男子サッカー部を持たない学校も含め、それぞれ同等の1票が与えられた。

    それでも支持者側は当初、反対派が必要な241票を集めるのは難しいと考えていた。GOALの取材によると、木曜日の夕方までにその票数に達し、金曜日の夕方に確認された。

    撤回を働きかけた人物の一人が、CAAコミッショナーのジョー・ダントニオだった。関係者がGOALに語ったところによると、ダントニオは最近のビデオ会議で委員会のメンバーに対し、撤回に向けた支持を集めており、ディビジョンI理事会にこの問題の検討を求めるつもりだと伝えた。ある関係者は、会議中のダントニオを「怒っていた」と表現した。その後、キャビネットの決定を理事会レベルで覆す動議が出されたが、成立しなかった。ダントニオはコメントの求めに応じなかった。

    反対派はその後も、撤回に向けて各校の票を集め続けた。

    提案の撤回を求める側にも理由はある。ドレーク大学は、サポートスタッフへの負担を反対の主な理由として挙げている。同大学の男子サッカー部の広報担当者は、女子バスケットボール、アメリカンフットボール、陸上競技、男女のテニスの広報も担当している。

    ほかにも問題が浮上している。一部の学校は、共用施設への負担が生じる可能性を挙げた。関係者によれば、追加の練習場を借りる必要が生じ、費用が増えるプログラムもあるという。寒い時期に試合を行う難しさも指摘されている。

    提案の撤回に票を投じたフェアフィールド大学は声明で、「施設面に大きな懸念がある。主なものは、北東部の冬季における天然芝のグラウンドの維持管理、共用のロッカー施設の使用、そして男女のラクロスもシーズン中であるため人工芝のグラウンドを使用できないことだ」と述べた。

    複数のプログラムは、ほかの競技も同様の変更を求め、日程調整やリソースへの負担がさらに増す可能性にも懸念を示している。こうした主張は、男子サッカー部を持たない学校から支持を得るための働きかけにも組み込まれている。

    推進派は、そうした可能性によって提案の行方が決まるべきだという考えに反論している。

    「男子サッカーがほかの競技の利益や提案に反対して、政治的な働きかけを始めるところを想像できますか。そんなことは決して起こりません。それに、私たちの立場は非常に弱い。そんなことをする度胸を見せれば、周囲から厳しくたたかれるでしょう」とソモアーノは語った。

  • 競技同士が対立、大学は対応に奔走

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    大学男子ラクロスコーチ協会のJ・B・クラーク氏は、日程変更に反対するよう各校に呼びかけた。

    この1カ月で、投票に向けた大きな勢力が形成された。アイビーリーグは、加盟校のうち1校が比較的遅くなってから反対に回ったものの、全校が提案の撤回に賛成票を投じると明らかにした。情報筋によると、ASUN、CAA、ホライゾン、ビッグサウスを含む複数のカンファレンスでも、所属校が一致して提案に反対している。GOALはこれらのカンファレンスのいくつかに取材を申し込んだが、コメントは得られなかった。NCAAもコメントを控えた。男子サッカー部を持たない一部の大学からも、コメントの要請に回答はなかった。

    一方、提案に消極的なカンファレンスでも、歴史的に実績のある大学は異なる立場を取っている。全米選手権で10度優勝しているセントルイス大学は、提案を支持する見込みだという。情報筋によると、アトランティック10の他の加盟校は提案に反対している。意見がより拮抗しているカンファレンスもある。金曜朝の時点で、情報筋によると、ビッグイーストでは5校が撤回を支持し、7校が提案を支持している。

    他競技の関係者も関与し始めた。木曜朝、大学男子ラクロス指導者協会のJ.B.クラークは、各大学に撤回への賛成票を投じるよう促すメールを送った。

    その反対の背景には、実務上の懸念がある。サッカーとラクロスが施設を共用している大学もあり、この方式の支持者も、春季の日程が重なれば問題が生じ得ることを認めていた。しかし、クラークが提案に反対するよう働きかけたことに、推進派は激怒した。

    「不安をあおる行為が歯止めの利かない状態になっている。現時点では卑劣極まりない。利己的な理由だけで、これを阻止しようとしている人たちがいる」とシロフスキは語った。

  • 偽造が疑われるメールと、議論を呼ぶ戦術

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    提案の支持者らは、ロビー活動と、一部の組織がどのように決定を下したかについて疑問を呈している。

    その結果、重要な変更が正式に決まると考えていた人々の間には、驚きと信じられないという思いが広がっている。

    ここ数日、監督委員会と大学のコーチたちは、投票権を持つ大学に提案の内容を説明しようと奔走してきた。提案の支持者は議論の論調にいら立ちを示し、一部の反対意見は新たな日程がどう機能するかについての誤解に基づいていると主張している。

    「水面下での政治的な駆け引きと反対の動きは非常に強い。大学の運営担当者や、そのサイクルの中で働く人々が動いているからこそ、彼らは制度をうまく利用できるのです」とソモアノは説明した。

    各大学がどのように判断を下したのかについても疑問が浮上している。GOALが聞いたところによると、パワー4に属するある大学は、体育局長が知らないまま提案の撤回を求める票を投じ、その後、その票を取り下げたという。

    ある情報筋はGOALに対し、ロビイストが偽の身元でメールアカウントを作成し、グスタフという名の「懸念を抱く保護者」を装って、全国の大学の運営担当者に提案の撤回に投票する方法を説明するメールを送ったと主張した。

    チロフスキは、より広範なロビー活動に対する見解を率直に語った。

    「これは、モデルの利点や、男子サッカー選手と大学サッカーという競技にもたらす好影響をろくに理解していない多くの人々による、情けなく卑劣なロビー活動です」とチロフスキは語った。

    一方、ウィーゼは、2学期制モデルへの理解不足が大きな障害だと指摘した。

    「この件全体の課題は、これが実際にどういうものなのかを、まだ十分に伝えられていないことです。一部の大学やコンプライアンス担当部署、体育局長の発言には、事実として正確でないものが多くあります」と語った。

    この議論は、NCAAの運営をめぐるより広範な問題も浮き彫りにしている。一部の情報筋は、今回の投票を、男子サッカーの枠を超える決定に対して大学やカンファレンスが影響力を示す機会と見ている。

    「大学の運営担当者は、この件が持ち得る意味や、どんなメッセージを発するかという点から、もっと広い視野で捉えています……一部の大学やカンファレンスは、おそらく『結束できることを示さなければならない』、そして相手が望む規則なら何でも強引に通せるわけではない、と考えているのでしょう」。撤回に投票した大学の幹部はGOALにそう語った。

    提案を主導する支持者たちが懸念しているのは、こうしたより大きな争いの中で、サッカーに関する提案の具体的な内容が見失われかねないことだ。

  • 大学サッカーは今後どこへ向かうのか？

    Vermont wins

    提案を支持する指導者たちは、新たな後退によって大学サッカーがプロサッカーからさらに取り残されかねないと懸念している。

    提案を撤回するには241票が必要だった。木曜日の夕方、複数の情報筋がGOALに対し、必要な票数に達したと語った。「撤回」に投票した人々に考えを変えさせようとする土壇場の働きかけもあったが、金曜日の夕方に撤回が正式に確認された。撤回に投票した大学は247校。このうち106校は男子大学サッカーのプログラムを持たない。

    改革の支持者にとって、その影響は国内における大学サッカーの位置づけにも及ぶ。歴史的に、大学サッカーはMLSやUSLへ進む重要な道だった。だが、MLSのアカデミーがトップチームの選手を輩出するようになり、その道はより激しい競争にさらされている。さらに、MLSは2027年7月に夏開幕・翌春閉幕のシーズン日程へ移行する。大学サッカー改革の推進派は、双方の日程をより近づける機会と捉えている。

    米国サッカー連盟はNCAAの手続きで投票権を持たないものの、日程変更への支持を続けている。

    「我々はNCAAの運営手続きに直接関与していませんが、米国サッカー連盟は男子大学サッカーの近代化を引き続き支持しています。審議中の提案にあるような変更によって、大学サッカーはアメリカで選手が成長していく道のりにおいて、さらに重要な役割を果たせると考えています。学生アスリートからは、シーズン日程を再配分するモデルなら、休養と回復の時間を増やしながら、学業とサッカーの両面での成長により集中する時間を確保できると、一貫して聞いています。また、この提案は、天候、施設、資源に関する各大学固有の事情に対応するため、多くの関係者が求めてきた日程編成の柔軟性ももたらします」と、米国サッカー連盟のCOO、ダン・ヘルフリッチ氏はGOALへのメールで述べた。

    シロフスキ氏は、改革を望む大学の小規模なグループが別の道を模索することもできると示唆した。男子サッカーの全プログラムで合意を求め続けるのではなく、このモデルを最も強く支持する大学を中心に進める可能性に言及した。

    「我々は全213校を巻き込めるよう懸命に取り組んだ。だが、130校が望まないのなら、実施を望む80校で解決策を見つけよう」と同氏は語った。

    複数の情報筋によると、そうした代替案をまとめることは、2学期にまたがるモデルの承認を得るのと少なくとも同じくらい難しい可能性がある。米国サッカー連盟は具体的な枠組みを約束しなかったが、改革への支持を改めて表明した。

    「可決されなければ、あらゆる道を探ります。ただ、具体的な枠組みについてはまだ話し合っていません。目標はNCAAの手続きを通じて大学サッカーを強化することです」と同連盟は述べた。

    大学サッカーが今後どうなるかは不透明だ。推進派にとって、今回の取り組みも失敗に終われば、長年かけて対処しようとしてきた問題は未解決のまま残る。

    「これは成長し、より良くする機会だ。だから、今のモデルが持続可能なはずがない。持続可能ではないんだ。我々はそれを分かっている。だからこそ、いまだに底辺にいて、このような単純な提案さえ可決できない。だから、道を探し続けなければならない」とソモアノ氏は語った。

    ウィーゼ氏が懸念するのは、大学サッカーがどれほど地位を失いかねないかという点だ。

    「大学サッカーが存在感を保つには、これが必要だ。MLSと密接につながる機会がある」とウィーゼ氏は語った。「消滅するというわけではない。だが、今と比べてはるかに小さな存在になってしまうかもしれない」