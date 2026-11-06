10月7日、サショ・チロフスキは喜びに沸いていた。
メリーランド大学男子サッカー部の監督であるチロフスキは、全国選手権で3度優勝した地、カレッジパークをはるかに超えて影響を及ぼし得る成果を手にしていた。男子大学サッカーの在り方そのものを変え得る提案の承認に貢献したのだ。しかし、それから1カ月もたたないうちに、その進展は危機にさらされている。チロフスキにとって、懸かっているのは日程の変更だけではない。
チロフスキは、男子大学サッカー改革の中心的な推進者であり、構想を練った一人でもある。従来は秋に行われ、12月に選手権を迎えるディビジョン1のシーズンを、学年の2学期にまたがって実施するという案だ。チロフスキとディビジョン1の有力校の複数の監督は、長年にわたり、これほど大規模な変更を求めてきた。数度の試みが実らなかった末、10月には米国サッカー連盟の強い支持も受け、ついに提案が承認されたかに見えた。
だがここ数週間、計画を覆そうとする土壇場の動きによって、この進展は頓挫寸前に追い込まれた。10月の承認には30日間の取り消し期間が設けられており、男子サッカー部を持たない大学も含め、投票資格のあるディビジョン1の大学が変更に反対票を投じることができた。木曜夜までに、提案を覆すのに必要な241票に達した。『GOAL』の取材で分かった。NCAAは金曜夜、この提案が取り消されたことを認めた。関係者は『GOAL』に対し、247校が取り消しに賛成したと語った。
賛成派は、大学サッカーが存在感を保ち、学生選手をよりよく支えるには、新たな時代へ進む必要があると主張する。しかし、提案は一連の手続きを通じて反対に直面してきた。以前からシーズンの長さや出場資格の規定に懸念が示されていたほか、NCAAディビジョン1の委員会も学業への影響の可能性を疑問視していた。
だが、チロフスキにとって、より懸念すべきなのは全体的な状況だ。男子大学サッカーは米国のサッカー界の歩みに追いつけておらず、現行の方式を維持すれば、さらに取り残される恐れがあると考えている。チロフスキら支持者が不可欠とみる改革は、今や実現しない可能性がある。手の届くところにあるように見えた未来は、極めて不透明になった。
「このまま何も変わらないのだと思う。この40年間、成長はゼロだった。私たちの全国選手権も存在感がなく、国内の選手は今後も大学に進まなくなるだろうから、より多くの海外出身選手に頼り続けることになる」とチロフスキは『GOAL』に語った。
注：この記事は、NCAA男子サッカーの2学期制モデルが正式に取り消されたことを反映して更新された。