提案を撤回するには241票が必要だった。木曜日の夕方、複数の情報筋がGOALに対し、必要な票数に達したと語った。「撤回」に投票した人々に考えを変えさせようとする土壇場の働きかけもあったが、金曜日の夕方に撤回が正式に確認された。撤回に投票した大学は247校。このうち106校は男子大学サッカーのプログラムを持たない。

改革の支持者にとって、その影響は国内における大学サッカーの位置づけにも及ぶ。歴史的に、大学サッカーはMLSやUSLへ進む重要な道だった。だが、MLSのアカデミーがトップチームの選手を輩出するようになり、その道はより激しい競争にさらされている。さらに、MLSは2027年7月に夏開幕・翌春閉幕のシーズン日程へ移行する。大学サッカー改革の推進派は、双方の日程をより近づける機会と捉えている。

米国サッカー連盟はNCAAの手続きで投票権を持たないものの、日程変更への支持を続けている。

「我々はNCAAの運営手続きに直接関与していませんが、米国サッカー連盟は男子大学サッカーの近代化を引き続き支持しています。審議中の提案にあるような変更によって、大学サッカーはアメリカで選手が成長していく道のりにおいて、さらに重要な役割を果たせると考えています。学生アスリートからは、シーズン日程を再配分するモデルなら、休養と回復の時間を増やしながら、学業とサッカーの両面での成長により集中する時間を確保できると、一貫して聞いています。また、この提案は、天候、施設、資源に関する各大学固有の事情に対応するため、多くの関係者が求めてきた日程編成の柔軟性ももたらします」と、米国サッカー連盟のCOO、ダン・ヘルフリッチ氏はGOALへのメールで述べた。

シロフスキ氏は、改革を望む大学の小規模なグループが別の道を模索することもできると示唆した。男子サッカーの全プログラムで合意を求め続けるのではなく、このモデルを最も強く支持する大学を中心に進める可能性に言及した。

「我々は全213校を巻き込めるよう懸命に取り組んだ。だが、130校が望まないのなら、実施を望む80校で解決策を見つけよう」と同氏は語った。

複数の情報筋によると、そうした代替案をまとめることは、2学期にまたがるモデルの承認を得るのと少なくとも同じくらい難しい可能性がある。米国サッカー連盟は具体的な枠組みを約束しなかったが、改革への支持を改めて表明した。

「可決されなければ、あらゆる道を探ります。ただ、具体的な枠組みについてはまだ話し合っていません。目標はNCAAの手続きを通じて大学サッカーを強化することです」と同連盟は述べた。

大学サッカーが今後どうなるかは不透明だ。推進派にとって、今回の取り組みも失敗に終われば、長年かけて対処しようとしてきた問題は未解決のまま残る。

「これは成長し、より良くする機会だ。だから、今のモデルが持続可能なはずがない。持続可能ではないんだ。我々はそれを分かっている。だからこそ、いまだに底辺にいて、このような単純な提案さえ可決できない。だから、道を探し続けなければならない」とソモアノ氏は語った。

ウィーゼ氏が懸念するのは、大学サッカーがどれほど地位を失いかねないかという点だ。

「大学サッカーが存在感を保つには、これが必要だ。MLSと密接につながる機会がある」とウィーゼ氏は語った。「消滅するというわけではない。だが、今と比べてはるかに小さな存在になってしまうかもしれない」