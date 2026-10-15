ブルネイスの例を挙げよう。初めて参加したアメリカ代表の合宿で、彼が最初に言われたのは、おそらく代表入りするには実力が足りないだろう、ということだった。2015年、ブルネイスはアトランタの退役軍人向けスポーツプログラムを通じてシャープに見いだされた。スコットランド人であることに誇りを持ち、ブルネイスにも率直にものを言うシャープ監督は、代表でプレーするのに必要なレベルには達していないと伝えた。

「彼はかなり率直でした。また呼ぶかどうか分からないと言われました」とブルネイスは認めた。

シャープはそのやり取りを少し違った形で覚えている。選手を奮起させるための働きかけだったというのだ。確かにブルネイスには技術があり、軍にいた頃も時折プレーしていた。ただ、もう一押しが必要だった。元軍人の彼に「実力が足りない」と告げることが、最高のプレーを引き出すには理想的かもしれないとシャープは考えた。

「彼らは一流のアスリートです。彼のような経歴を持つ人には、ありのままを伝える必要があります。そして彼は、それを自分を高めるための挑戦として自然に受け止めるのです」とシャープは語った。

そしてブルネイスは、もちろん諦めなかった。2015年後半に再びチャンスを得ると、その時点でシャープは彼の実力を認め、パラリンピック代表に選出した。ほどなくして代表に定着。2016年のリオ五輪では、閉会式の旗手にアメリカから選ばれた。

その3カ月後、アメリカのオリンピック選手をたたえるホワイトハウスでのイベントで、バラク・オバマ大統領は2人の選手を壇上に招いた。1人はメダルを5個獲得して世界的なスターとなった体操選手、シモーン・バイルズ。もう1人は、所属チームが7位に終わったブルネイスだった。それでもシャープにとって、彼はまさにふさわしい人選だった。

「彼がどんな人物か、そしてなぜ選ばれたのかが分かります」とシャープは語った。

現在、ブルネイスの代表出場は53試合に達し、ワールドカップのメンバーには8度選ばれている。

ただ、選手全員が負傷によって軍務を終えた退役軍人というわけではない。この競技にたどり着くまでにまったく異なる道を歩んだ選手もいる。そして、身体的な制約があっても、純粋に優れた選手なのだ。

ジョン・サリバンもその一人だ。乳児期に外傷性脳損傷を負い、体の左側の運動機能に深刻な影響が残った。頭蓋骨の一部を取り除く必要もあった。それでも、サッカーをする気持ちがくじけることはなかった。ある意味では、身体的にプレーできる唯一のスポーツだった。

「子どもの頃にサッカーを始めたのは、姉妹がサッカーをしていたからです。それだけでなく、ほかのスポーツにはあまり参加できなかったからでもあります。アメリカではバスケットボール、アメリカンフットボール、野球が人気で、昔から少年少女が取り組むスポーツです。でもサッカーは、僕が参加できるだけでなく、得意にもなれる唯一のスポーツでした」とサリバンは語った。

サリバンは少年時代にサッカーを始め、高校時代もプレーを続けた。比較的小さな町にある唯一の組織的なクラブチームで定期的に試合に出場し、より高いレベルでもプレーした。そこで技術を磨き、得点も狙える万能型のMFへと成長した。

だが、本人が認めるように、その環境には窮屈な面もあった。どの年代でも選手が同じで、誰もが互いを知っているなか、社会的に身動きが取りづらいと感じた。自分らしさを表現することも難しかった。サリバンはゲイであり、障害があることと相まって、アリゾナ州の小さな町では人間関係に苦労することもあった。

「スポーツの世界で、ゲイであり障害もあることは、本当に大変でした。だからこそ、今の僕にとってその二つはとても大切なことです。チームでは、その両方を理由に自分らしさを抑えていたと思います」とサリバンは語る。「毎年同じ選手たちでした……。殻を破り、あまり内気でなくなるまで3、4年かかりました」

成功も確かに助けとなった。代表の存在を知ったきっかけは、また違うものだった。2017年、資格を満たす選手に連絡を呼びかけるSNSの投稿を目にした。最初は無視したが、アルゴリズムによって何度も表示された。最後には応募を決め、シャープにメールを送った。

シャープはプレー映像を数本見るだけで十分だった。サリバンの実力を認めたのだ。

「大したものではありませんでした。コーンを使ってやるドリルのリストを渡されただけです。試合映像は必要なかったんです。僕に合宿へ参加できるだけの実力があると見込んで、一か八かで呼んでくれたのだと思うと面白いですね。でも、うまくいきました」とサリバンは語った。

2017年から代表に定着し、ワールドカップの開幕戦では先発出場した。皮肉なことに、アメリカ代表としてプレーした後には、子どもの頃に彼をからかった人たちから、インスタグラムで謝罪が相次いだ。

「国歌斉唱で立っているとき、僕はいつも、CPがある子どもたちや、僕のように障害がある子どもたちのことを考えています。仲間に入りたいのに、小学校で苦労していて、そこに自分の居場所はないと感じているかもしれない。スポーツに限らず、どんな目標でも達成につながる道があると、そういう子どもたちに伝えたいんです」と彼は語った。