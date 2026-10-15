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US CP Soccer GFX 1-1GOAL

「彼らは一流のアスリートだ」ヘリコプター墜落事故の生存者から陸上競技のスター選手まで。自国開催の2つのワールドカップを目指す米国サッカー連盟の脳性まひ者チームの内側

退役軍人から一流の陸上競技選手まで。アメリカサッカー連盟の脳性まひ選手によるチームは、ワールドカップでの2つのタイトルを目指し、次世代への道を開いている。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • ジョシュ・ブルネーが育つなかで、進む道は軍かサッカーかの二つだった。退役軍人の父からは軍への道を、ドイツで育ち、バイエルン・ミュンヘンを応援していた母からはサッカーへの情熱を受け継いだ。

    ブルネーは父の後を追って軍に入り、いわゆる「高価値目標」を専門とする、高度な技能を備えた特殊作戦部隊の第75連隊に所属した。要するに、米軍が高度な任務を遂行する必要があるとき、その任務を担う部隊だ。

    ブルネーが入隊したのは2005年。2007年には最初の負傷を負った。ブルネーと24人の兵士が乗ったヘリコプターが、高度約150メートルで動力を失ったのだ。8人が死亡した。ブルネーは燃える機体の残骸からほかの14人を救い出し、救助隊が到着するまで雪の中で何時間も待った。2年後、近くで仲間が即席爆発装置を踏み、2度目の負傷を負った。ブルネーはヘリコプターの墜落ですでに重い脳損傷を負っていた。二つの負傷による後遺症のため、2015年に軍を退役せざるを得なくなった。

    ブルネーは進むべき道を見失った。そんなとき、サッカーが新たな機会となった。スチュアート・シャープという人物が退役軍人省のプログラムでブルネーと出会い、脳性まひ者サッカーのアメリカ男子代表のトライアウトに誘った。ブルネーは脳性まひを持って生まれたわけではないが、外傷性脳損傷を負っていたため、参加資格があった。

    「二度目の夢を生きているようでした」とブルネーは『GOAL』に語った。「転身が楽になり、もう一度、生きる目的を得られたんです」

    ブルネーが代表入りを果たすまでには、トライアウトを2度受ける必要があった。それから10年、今では代表チームの歴史で最も多くの栄誉を手にした選手の一人となった。そしてブルネーは、この取り組みが男女双方にもたらし得るものを体現する存在でもあるのかもしれない。「自分たちは違う」と告げられることの多い世界で、活躍し、啓発に取り組むための場を与えてくれるのだ。男女ともに、勝ち取るべきワールドカップもある。

    「誰にでもつらい日はあります。お互いに頼ることができますが、僕がいいと思うのは、お互いを哀れんだりもしないことです。厳しいことも言うし、からかいもします。でも、そこには善意がある。そうやって仲間意識が生まれるんだと思います。ただ同情されたい人なんていません」とブルネーは語った。

  • 「誰にでもうまくいかない日はある」

    US Men's CP team
    U.S. Soccer

    男子チームは1980年代から存在しているが、10年前にシャープの指導の下で注目を集めるようになった。

    米国男子代表は、何らかの形で1984年から存在している。約40年後に女子チームが結成され、2022年に初めて試合を行った。これはパラリンピックのサッカーだ。出場資格があるのは歩行が可能で、脳卒中、脳性まひ、外傷性脳損傷のいずれかを経験した選手に限られる。

    脳性まひの症状は人によって異なる。筋力が弱かったり、体の動きをうまく調整できなかったりする人もいる。発作に苦しんだり、移動に介助を必要としたりする人もいる。それでも、彼らは一つになっている。

    「誰にでもつらい日があるし、痛みやけが、頭痛やめまいもある。そんなときは互いに軽口をたたき合う。それが少し助けになって、前に進めるんだ」とブルネイスは語った。

    ただし、彼らがトップアスリートであることを忘れてはならない。多くはパラリンピックにも出場しており、サッカーに出会う前は陸上競技に取り組んでいた。彼らは報酬を受け取らず、年間9週間にわたって非常に高いレベルでこの競技に取り組む。高い実力だけでなく、心からそれを望む気持ちが必要だ。

    ルールはどうなっているのか。男女で異なる。男子では各チーム7人が出場する。オフサイドはなく、ピッチは小さく、片手でのスローインが認められる。試合時間も短く、15分間の通常のハーフタイムを挟んで、前後半それぞれ30分で行われる。

    出場選手に関する規定は複雑だ。選手には制限の程度に応じて3つの「クラス」が割り当てられる。制限が最も大きいFT1、「中程度の制限」があるFT2、制限が最も小さいFT3だ。各チームは常に少なくとも1人のFT1選手を出場させなければならず、FT3選手がピッチに立てるのは各チーム一度に1人だけだ（選手の制限の「状態」について異議が申し立てられることもある）。

    米国は男女ともに、歴史的に好成績を残してきた。男子は2022年のワールドカップで4位となり、2025年にはコパ・アメリカで優勝した。女子は例によって、さらに強い。初開催となった2022年のワールドカップで優勝し、2024年は準優勝。最近ではIFCPFインターコンチネンタルカップを制した。

    だが、首にかけた優勝メダルよりも重要なのは、そこに至るまでの一人ひとりの物語かもしれない。脳性まひの代表チームには、並外れた個人の物語を持ち、世界タイトルを争う技術と野心を備えたトップアスリートが集まっている。彼らは極めて特性のはっきりした競技に取り組むトップアスリートであり、世界のほかの多くの選手よりもはるかに高いレベルでプレーしている。

  • 「彼らは一流のアスリートだ」

    Josh Brunais
    U.S. Soccer

    ブルネイスは2015年に最初のトライアウトで不合格となったが、その後、努力を重ねてチーム入りを果たした。

    ブルネイスの例を挙げよう。初めて参加したアメリカ代表の合宿で、彼が最初に言われたのは、おそらく代表入りするには実力が足りないだろう、ということだった。2015年、ブルネイスはアトランタの退役軍人向けスポーツプログラムを通じてシャープに見いだされた。スコットランド人であることに誇りを持ち、ブルネイスにも率直にものを言うシャープ監督は、代表でプレーするのに必要なレベルには達していないと伝えた。

    「彼はかなり率直でした。また呼ぶかどうか分からないと言われました」とブルネイスは認めた。

    シャープはそのやり取りを少し違った形で覚えている。選手を奮起させるための働きかけだったというのだ。確かにブルネイスには技術があり、軍にいた頃も時折プレーしていた。ただ、もう一押しが必要だった。元軍人の彼に「実力が足りない」と告げることが、最高のプレーを引き出すには理想的かもしれないとシャープは考えた。

    「彼らは一流のアスリートです。彼のような経歴を持つ人には、ありのままを伝える必要があります。そして彼は、それを自分を高めるための挑戦として自然に受け止めるのです」とシャープは語った。

    そしてブルネイスは、もちろん諦めなかった。2015年後半に再びチャンスを得ると、その時点でシャープは彼の実力を認め、パラリンピック代表に選出した。ほどなくして代表に定着。2016年のリオ五輪では、閉会式の旗手にアメリカから選ばれた。

    その3カ月後、アメリカのオリンピック選手をたたえるホワイトハウスでのイベントで、バラク・オバマ大統領は2人の選手を壇上に招いた。1人はメダルを5個獲得して世界的なスターとなった体操選手、シモーン・バイルズ。もう1人は、所属チームが7位に終わったブルネイスだった。それでもシャープにとって、彼はまさにふさわしい人選だった。

    「彼がどんな人物か、そしてなぜ選ばれたのかが分かります」とシャープは語った。

    現在、ブルネイスの代表出場は53試合に達し、ワールドカップのメンバーには8度選ばれている。

    ただ、選手全員が負傷によって軍務を終えた退役軍人というわけではない。この競技にたどり着くまでにまったく異なる道を歩んだ選手もいる。そして、身体的な制約があっても、純粋に優れた選手なのだ。

    ジョン・サリバンもその一人だ。乳児期に外傷性脳損傷を負い、体の左側の運動機能に深刻な影響が残った。頭蓋骨の一部を取り除く必要もあった。それでも、サッカーをする気持ちがくじけることはなかった。ある意味では、身体的にプレーできる唯一のスポーツだった。

    「子どもの頃にサッカーを始めたのは、姉妹がサッカーをしていたからです。それだけでなく、ほかのスポーツにはあまり参加できなかったからでもあります。アメリカではバスケットボール、アメリカンフットボール、野球が人気で、昔から少年少女が取り組むスポーツです。でもサッカーは、僕が参加できるだけでなく、得意にもなれる唯一のスポーツでした」とサリバンは語った。

    サリバンは少年時代にサッカーを始め、高校時代もプレーを続けた。比較的小さな町にある唯一の組織的なクラブチームで定期的に試合に出場し、より高いレベルでもプレーした。そこで技術を磨き、得点も狙える万能型のMFへと成長した。

    だが、本人が認めるように、その環境には窮屈な面もあった。どの年代でも選手が同じで、誰もが互いを知っているなか、社会的に身動きが取りづらいと感じた。自分らしさを表現することも難しかった。サリバンはゲイであり、障害があることと相まって、アリゾナ州の小さな町では人間関係に苦労することもあった。

    「スポーツの世界で、ゲイであり障害もあることは、本当に大変でした。だからこそ、今の僕にとってその二つはとても大切なことです。チームでは、その両方を理由に自分らしさを抑えていたと思います」とサリバンは語る。「毎年同じ選手たちでした……。殻を破り、あまり内気でなくなるまで3、4年かかりました」

    成功も確かに助けとなった。代表の存在を知ったきっかけは、また違うものだった。2017年、資格を満たす選手に連絡を呼びかけるSNSの投稿を目にした。最初は無視したが、アルゴリズムによって何度も表示された。最後には応募を決め、シャープにメールを送った。

    シャープはプレー映像を数本見るだけで十分だった。サリバンの実力を認めたのだ。

    「大したものではありませんでした。コーンを使ってやるドリルのリストを渡されただけです。試合映像は必要なかったんです。僕に合宿へ参加できるだけの実力があると見込んで、一か八かで呼んでくれたのだと思うと面白いですね。でも、うまくいきました」とサリバンは語った。

    2017年から代表に定着し、ワールドカップの開幕戦では先発出場した。皮肉なことに、アメリカ代表としてプレーした後には、子どもの頃に彼をからかった人たちから、インスタグラムで謝罪が相次いだ。

    「国歌斉唱で立っているとき、僕はいつも、CPがある子どもたちや、僕のように障害がある子どもたちのことを考えています。仲間に入りたいのに、小学校で苦労していて、そこに自分の居場所はないと感じているかもしれない。スポーツに限らず、どんな目標でも達成につながる道があると、そういう子どもたちに伝えたいんです」と彼は語った。

  • 「金メダルを首にかけて、あのピッチを後にしよう」

    Sharp and Brunais
    U.S. Soccer

    シャープは10年以上にわたりアメリカ代表を指導してきたが、大会終了後に退任する。

    そうした物語は、シャープ監督にとっても原動力になっている。

    シャープに、アメリカとの明らかな先祖代々のつながりはない。グラスゴー出身で、スコットランドにルーツを持つことを強く誇りに思っている。パラリンピックのサッカーに携わるようになったのは、それが事実上、彼にとって唯一参加できる形のサッカーだったからだ。2005年、シャープはある市の体育・スポーツコーディネーターとして働く一方、スコットランドサッカー協会で女子とユースのサッカーも指導していた。仕事が多すぎるように聞こえるなら、実際にそうだったからだ。

    「みんなそうしています。プロのアカデミーで働きながら、フルタイムの仕事も持つんです」とシャープは話した。

    だが、シャープはフルタイムでサッカーに携わる仕事を求めていた。そしてスコットランドサッカー協会が、障がい者サッカーの全国的な普及・育成を担うマネジャーを募集すると発表した。実に意外な募集だったが、シャープはすぐに飛びついた。

    「国全体で競技の仕組みやプロセスを整えることができました。それに、もちろんサッカーに携わり、指導もできたんです」とシャープは話した。

    ただ、一つ問題があった。シャープには、それまで障がい者サッカーを指導した経験が一切なかったのだ。スコットランドサッカー協会との最初の面接でも、その点を問われた。シャープには、すぐに答えがあった。

    「私は障がいのある人を指導するために来たのではありません。サッカー選手を指導するために来ました。そして選手は一人ひとり違います。競技の発展にも、チームの一人ひとりにも、そういう姿勢で向き合うつもりです」とシャープは語った。

    その答えが採用につながった。シャープはそこで8年間働き、代表チームを2度のパラリンピックに導いた。その後には、世界的な非営利団体で国際的なスポーツ開発を率いるという、にわかには信じがたい時期もあった。紛争で手足を失った人たちをより受け入れられるよう、ヨルダンの体育カリキュラムの作成に携わったのだ。そしてスチュアートは、アメリカサッカー連盟にたどり着いた。

    2014年から同連盟に在籍し、2022年からは拡大代表チームプログラム全体を率いている。今回が男子チームの監督として臨む最後の大会となる。出会う人々の多様さだけを取っても、人生で一度きりの経験だった。

    「社会のあらゆる層の人がいます……住宅ローンを払うために懸命に働かなければならない選手もいれば、数百万ドルの資産を持つ選手もいます。皆、歩んできた人生が違う。ピッチ上での能力も、改善すべき点もそれぞれ違います。では、その選手にどう向き合い、どう話し、どう一緒に取り組んで、長所をさらに伸ばし、弱点を改善していくのか。そして別の選手には、同じことをどう伝えるのか。それを考えるんです」とシャープは説明した。

    難しい仕事だった。しかし、結果も出ている。男子代表チームは世界ランキング4位。今大会で優勝を狙える有力候補だ。

    「私たちには、この大会のどのチームを相手にしても、プレーでも粘り強さでも上回る力があります。目標は、金メダルを首にかけてピッチを去ることです」とシャープは語った。

    初戦でカナダに7-0で圧勝し、上々のスタートを切った。

  • 「手本を示すよう心がけている」

    Cat Guimaraes
    U.S. Soccer

    女子チームがワールドカップの王座を奪還するには、キャット・ギマランイスが主役級の活躍を見せる必要がある。

    女子チームは、さらに態勢が整っているかもしれない。

    こちらにも、並外れた物語を持つ選手たちと、豊かな才能が集まっている。キャット・ギマラエスの歩みは男子チームから始まった。彼女が初めてパラリンピック・サッカーに関わった当時、女子チームは存在しなかった。そのため、男子選手たちに交じってプレーし、引けを取らなかった。本人の言葉を借りれば、「男の子たちと一緒にボールを蹴るのを怖がったことはない」という。

    ただし、公式大会でプレーすることは認められなかった。

    それでも、ほかに打ち込めるものがあった。ギマラエスは、陸上のトラック3種目と走り幅跳びを含む複数のパラリンピック競技で世界ランキングに名を連ねている。空いた時間にはSNSでも支持を集め、インスタグラムのフォロワーは8万人に達した。先週にはOnlyFansと2万5000ドルの契約を結び、ジムでのトレーニングやライフスタイルに関する動画など、職場でも閲覧できる内容を投稿することになった。著書は2冊。脳性まひのある選手として唯一、NCAAディビジョン1の陸上競技に出場した経験も持つ。テコンドーにも10年間取り組んだ。

    聞くだけで疲れそうだろうか。そうとも言えるし、そうでないとも言える。

    「転んでも、また立ち上がる方法を教えてくれました。それが、私が学べた最大の教訓だったと思います。CPサッカーも、それに少し似ています。転ぶことも、いろいろなこともありますから。チャンスが巡ってきて、私はそれをつかまなければと思ったんです」と彼女は語った。

    しかも、サッカーの実力もかなりのものだ。スペインで開催された2022年のワールドカップではMVPに選ばれ、公式戦8試合で13得点を挙げている。ただ、今回のワールドカップでは負傷者が相次いでいるため、GKも少し務めなければならない。

    「ゴールに入って、あとはどうなるか見てみる。そんな計画だと思います」と話した。

    一方、自身もかつてGKコーチを務め、今回初めて指揮を執るクリス・マラヴァッリ監督は、より現実的に状況を見ている。

    「彼女にはGKとしてもプレーしてもらう。どの程度になるかは、まだ検討しているところだ。負傷者が出ていることが背景にある。柔軟に対応しようとしてくれる選手たちには、本当に感謝している」と語った。

    ほかにも才能ある選手がそろう。17歳のカイア・スペンサーは、2度目のワールドカップに臨む。2024年の大会では8得点を記録した。もう一人のスターFW、キャシディ・リークが負傷で離脱するなか、今回はより大きな役割を担う必要がある。米国サッカーのCP女子年間最優秀選手に2度選ばれたミシェル・クロスは、守備を支える。2024年にはタイトルを守れず、悔しい思いをした。今年、同じ結果に終わるつもりはない。

    「私たちに求められているのは、全力で戦い、持てるものをすべて出し切り、ワールドカップ王者の座を取り戻すこと。そして、その過程を楽しむことです」とクロスは語った。

    彼女の経験は欠かせない。女子はルールも異なり、ピッチは小さく、5人制で行われる。慣れるまでに時間がかかる選手もいる。

    クロスはこう続けた。「チームメートの手本になろうと努めています。ピッチ上で彼女たちに教えられたらと思います。私はこのチームの発足当初から所属しています。11人制ではなく5人制でプレーすることを学ぶのが、自分にとってどれほど難しかったかを知っています。今は以前より自信を持ってプレーできていますし、新しく入った選手たちにも、手本を示しながら適応する方法を教えたいです」

  • 「私たちにとって素晴らしい機会だ」

    Michelle Cross
    U.S. Soccer

    ミシェル・クロスは、ワールドカップ優勝を見込む女子チームのリーダーの一人だ。

    選手層という点で、両チームは興味深い状況にある。女子大会は規模がはるかに小さく、米国が選手を選べる母集団も小さい。クロスはニュージャージー州の陸上競技イベントでギマランイスと出会い、勧誘を受けた。2人は年齢も近い。ただ、男子チームと同様、さまざまな背景を持つ選手を指導することには難しさもある。

    「非常に高いレベルでプレーした経験があり、今は仕事や家庭を持つ選手がいる。一方で、選手層には若い選手もいる。彼らには長く私たちのプログラムに加わってほしいので、育成し、成長を支えることが私たちの仕事だ」とマラヴァリは語った。

    シャープは、CPサッカーの出場資格を持つ選手を探すことを「干し草の山がどんなものかも分からないまま、その中から針を探すようなもの」と表現する。あながち間違いではない。この競技が発展してきたとはいえ、チームは今も有力な選手の発掘を口コミやソーシャルメディア、偶然の出会いに頼っている。軍のリハビリ施設や医療機関も助けになっている。

    「女子代表の試合のチケットをオンラインで買おうとして、チームを見つけた選手もいる。リンクを見つけてクリックし、『これは何だろう？ CPサッカーのチーム？』となるんだ」とシャープは語った。

    今回の大会は、北米でこの競技の魅力を広めるうえで、これまで以上に絶好の機会となる。米国はアトランタにある真新しいナショナル・トレーニングセンターで大会を開催する。最高の環境で、この競技の最高レベルを見せられる機会であり、新たな選手の発掘にも役立つかもしれない。

    「私たちの新しい施設と、米国サッカー連盟がCPサッカーに注いできたものを世界に示す絶好の機会だ。選手たちは本当に興奮している。スタッフも同じだ。ようやくここまで来られてよかった」とマラヴァリは語った。

    だが、結果がどうであれ、確かなことがある。両チームはサッカーの実力が高い。そして、高いレベルでこの競技をプレーすることはできないと言われがちな人々に、安心していられる場も提供している。

    「年齢を重ねるにつれ、自分がどのように育ち、子ども時代が自分にとってどんなものだったかを振り返るようになった。子どもたちにも、特に障がいのある子どもたちには、自分でスポーツをする中で何かを感じてほしい。だから私にとって、これは義務というより、自分がそうありたいと思うことなんだ」とサリバンは語った。