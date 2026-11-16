マイアミ発 ほんの一瞬、オーストン・トラスティの悲しみは和らぎ、闘争心が前面に出た。アメリカ男子代表での自身2点目を決め、コーナーフラッグへ走ると、その場の興奮に身を任せた。チームに1-0のリードをもたらした直後、両手を耳に当て、ハイチのファンで埋まった観客席を見つめた。

だが、ピッチ上の持ち場へ戻る途中で思い出した。ゴールの喜びは薄れ、現実が押し寄せた。得点を決めた喜びはあっても、トラスティはなお、誰よりも尊敬していた人がいない新たな現実に向き合っている最中だった。

土曜日の試合は、父ウォルトさんが10月19日に亡くなって以来、トラスティにとって初めての一戦だった。それからの数週間は、控えめに言ってもつらい日々だった。セルティックは悲しみに向き合うための休暇を認め、トラスティは父の葬儀に参列した後、そのままアメリカ男子代表のキャンプに合流した。土曜日が実戦復帰の日となった。

だからこそ、ハイチ戦でアメリカ男子代表の選手として最初に喜びを味わったのがトラスティだったのは、ふさわしいことだった。そのゴールで何かが解決したわけではないし、これからもそうはならない。それでも、ここ数週間、心の安らぎと慰めを求めてきたトラスティに、先制点はそのひとときをもたらした。

「父を代表できることを光栄に思います」と、トラスティは試合後に語った。「父の名字を背負ってプレーし、父に自分のプレーを見せられることも。父のために、そして父の栄誉のために、自分に何ができるかを世界に示したい。今日ゴールを決め、良い試合ができたことをとても誇りに思います」

6-0の勝利で、数々のゴールの印象が重なり合う中でも、トラスティの得点は際立っていた。本人が語ったように、それはゴール以上の意味を持つものへの思いを込めた一撃だった。より正確には、彼にとってかけがえのない人に捧げたゴールだった。