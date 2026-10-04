あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

「彼は戦士だ」　カバン・サリバン、長年の期待を節目のUSMNTの瞬間へと変え、メキシコ戦で夢のゴール

17歳のキャバン・サリバンは、メキシコ戦で大胆なチップシュートを決め、USMNT史上最年少得点者となった。ポチェッティーノ監督の称賛を集めるとともに、ファンにこれから訪れるものの片りんを示した。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • アリゾナ州グレンデール発 -- 人生を永遠に変える一撃となったゴールを決める数時間前、キャバン・サリバンは昼寝をしていた。これは普段のルーティンの一部だ。だが、この日の昼寝は楽ではなかった。胸の奥に重い不安を抱えていたからだ。その後に待っている相手がメキシコだと分かっていた。

    枕に頭をつけると、サリバンは考え始めた。

    「寝る前には、その夜に良いことが起きるようにイメージして、実現するよう思い描くんだ」と、彼は記者団に語った。「実現することもあれば、しないこともある。あんな形でゴールを決めるとは思い描いていなかった」

    というのも、サリバンにとってアメリカ代表での初ゴールは、ただ夢がかなったというだけではなかった。新たな時代の始まりを示すものにさえなり得る。少なくともそれは、アメリカサッカー史上でも屈指の期待を集めてきた有望株のブレークスルーだった。本人の想像をも上回る「アメリカ代表へようこそ」の瞬間だったと言える。

    だが、サリバンを追ってきた人々にとって、この瞬間が訪れるのは時間の問題だった。

    何しろ、彼は14歳の頃から脚光を浴びてきた。17歳の誕生日から5日後の今、ついにその時が来たように感じられる。北米最大のライバル対決でメキシコに3-0で勝利し、その先頭に立ったとなればなおさらだ。

    時には、現実が夢を上回ることもある。少なくとも、サリバンの場合はそうだった。

  • 大きなゴール

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    キャバン・サリバンはメキシコ戦でチップキックを決め、USMNT史上最年少得点者となった。

    サリバン本人の振り返り方を聞く限り、自分でも信じられないほどの幸運だったようだ。

    本人が覚えているのは、孤立した状態でそこに立ち、次に何をすべきか考えていたことだけだ。頭に浮かんだのは、メキシコ代表GKラウル・ランヘルのパスコースを切ることだった。そこで実行すると、突然ボールが足元に転がり、30ヤードあまり先には無人のゴールが広がっていた。

    「ボールは取れないだろうし、切り替えてポジションに戻るしかないと感じていた」と彼は語った。「でも、そうやって運や微妙な判定の恩恵を受ける時もある。あそこでボールが来て、『ドリブルはしない』と思った。少し疲れていたから、浮かせようと思ったんだ。

    「あとは歴史になったって感じかな」

    まさに歴史的な出来事だった。このゴールによって、彼はUSMNT史上最年少得点者となり、わずか数日前にチームメートのマティス・アルベルトが樹立していた記録を更新した。ピッチに立った時点で、彼はメキシコ戦で先発したUSMNT史上最年少選手にもなっていた。これでまた記録が一つ加わったことになり、その一覧は今後数年でさらに長くなっていく可能性が高い。

    「彼の年齢について話すのはもうやめるべきだと思う」と主将タイラー・アダムスは話した。「彼がここにいるのには理由がある」

    サリバンのシュートがネットを揺らすと、SNSは騒然となった。驚異的なフィニッシュについて、何千もの投稿がリアルタイムで飛び交った。特にマンチェスターでは、マンチェスター・シティ加入が決まっているこのFWがCONCACAF最大の試合で何をやってのけたのかを、目覚めて知る人々がいると見て間違いない。以前から期待は大きかったが、今はさらに大きくなっているはずだ。

    USMNTのマウリシオ・ポチェッティーノ監督はその過熱を抑えようとしてきたが、試合後にはその新星を称賛せずにはいられなかった。


  • ポチェッティーノの称賛

    imago-sport-1083977204.jpg
    ZUMA Press Wire

    ポチェッティーノは、その17歳が決めた見事なゴールを称賛せずにはいられなかった。

    試合後に取材に応じたサリバンは、この日は自身の人生で最高の日だったと語った。その理由はゴールだけでなく、勝利があったからだという。

    「試合後の彼の言葉は気に入った」とポチェッティーノは語った。「最も重要だったのは結果だ。そう、彼は毎日学んでいる。それは良いことだ」

    それでも、間近で見たことで、ポチェッティーノはサリバンの才能のレベルをより深く理解するようになった。それについて問われると、彼は改めて、才能に不足はないと強調した。キャンプに参加している新顔の選手全員の名前を挙げ、全員に満足していると語った。もちろん、サリバンもその中に含まれている。

    とはいえ、その瞬間も、そこでサリバンが示したクオリティーも、否定しようがなかった。

    「彼はファイターだ。戦士でもある」とポチェッティーノは語った。「ボールを保持した時にこれほどのクオリティーを持つ、こういうタイプの選手を見つけるのは難しい。キャバンは、足元にボールを置いた時のプレーでも、相手を追いかけてボールを奪い返さなければならない時でも、それを示していると思う。

    「約3週間で得た私の印象はそういうものだし、それは信じられないことだ。このような選手がいるのは、アメリカにとって素晴らしいことだと思う。彼がこのまま成長を続けてくれることを願っている」

    ポチェッティーノの言う通り、サリバンにはまだ大きな成長の余地がある。そして、最高の形で成長するためには、彼を高まり続ける期待からある程度守る必要があると、ポチェッティーノは話している。

  • 10代の選手を守ること

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノは、サリバンについてもほかのすべてのティーンエイジャーと同じように、地に足をつけたままでいてほしいと考えている。

    ここ数週間、ポチェッティーノは謙虚さについて、遠回しとは言い難い発言をしてきた。チームの若手選手たちに才能があるのは確かだが、これはまだ始まりにすぎないことを忘れてはならない、というものだ。 彼らの誰もリオネル・メッシではない。ポチェッティーノはそう語り、メッシでさえ自分がどれほど優れているかをめったに口にしないと付け加えた。

    多くの人は、その発言をサリバン、あるいは少なくとも彼を巡る過熱した期待をあおる人々へのメッセージだと受け取った。彼はすでにCMに出演し、SNSでも多くのフォロワーを抱えており、明るい将来が待っているように見える。ただ、このキャンプでは28人の選手の中でなお最年少であり、全員が自身の居場所を勝ち取るために争っていた。

    「彼らに対して正しく向き合う必要があるという意味で、大きな局面だ」とポチェッティーノは語った。「彼らを守る必要がある。支える必要がある。今の我々の責任は、この才能ある選手たちのグループが正しい方向へ成長していくことだ」

    ポチェッティーノはまた、それぞれの試合を自分たちのキャリアで最も重要な一戦として扱うことの重要性も強調し、そのメンタリティーの例として主将タイラー・アダムスを挙げた。選手たちがその姿勢を受け入れれば、このグループには成長を続け、タイトルを争うだけの才能があると彼は考えている。

    試合後にメディア対応したアダムスは、あれほどゴールが空いていれば自分でもシュートを打とうと思ったはずだと冗談交じりに語った。また、サリバンのような選手を正しい形で育てていく重要性についても口にした。

    アダムスは、若い選手たちの周囲を経験豊富なチームメートで固めることで、彼らにかかるプレッシャーの一部を和らげられると述べた。狙いは、彼らが心地よくプレーでき、得点を挙げ、自分たちの強みを示せる状況に置くことだという。

    「彼らはとんでもない、とんでもないパフォーマンスを見せる必要はない……ピッチのあらゆる場所で本当にいいバランスが取れていたと思うし、それが間違いなく彼らの良さを引き出した」と語った。

  • 次のステップ

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    キャバン・サリバンはメキシコ戦の勝利後、試合球とUSMNTでの初ゴールという忘れられない思い出を手にした。

    大きなゴールを決めてから1時間以上が過ぎても、その笑顔は消えていなかった。サリバンはメディアに囲まれ、手には試合球を抱えて立っていた。質問が飛ぶたびに、そのボールをますます強く握りしめているように見えた。それを手放すつもりはなかった。

    「たぶんみんなにサインしてもらうと思う」とサリバンは語った。「正直、これをどうすればいいのかはよく分からない」

    それはまた別の日の話だ。今は回復に集中することになる。次の試合も控えており、相手はジェシー・マーシュ率いるカナダだ。ここまでサリバンが戦ってきた試合と同じように、激しい一戦になるだろう。あるいは、それ以上かもしれない。

    試合後にサリバンが枕に頭を乗せた時、その感覚は試合前の昼寝で全てが動き出した時とはきっと違っていたはずだ。彼は初ゴールを決め、それを証明する試合球も手にした。それは本人が夢見ていた以上の出来事であり、そのゴールを決めた若者が次に何を見せてくれるのか、多くのアメリカ人ファンに夢を抱かせるものとなった。