アリゾナ州グレンデール発 -- 人生を永遠に変える一撃となったゴールを決める数時間前、キャバン・サリバンは昼寝をしていた。これは普段のルーティンの一部だ。だが、この日の昼寝は楽ではなかった。胸の奥に重い不安を抱えていたからだ。その後に待っている相手がメキシコだと分かっていた。

枕に頭をつけると、サリバンは考え始めた。

「寝る前には、その夜に良いことが起きるようにイメージして、実現するよう思い描くんだ」と、彼は記者団に語った。「実現することもあれば、しないこともある。あんな形でゴールを決めるとは思い描いていなかった」

というのも、サリバンにとってアメリカ代表での初ゴールは、ただ夢がかなったというだけではなかった。新たな時代の始まりを示すものにさえなり得る。少なくともそれは、アメリカサッカー史上でも屈指の期待を集めてきた有望株のブレークスルーだった。本人の想像をも上回る「アメリカ代表へようこそ」の瞬間だったと言える。

だが、サリバンを追ってきた人々にとって、この瞬間が訪れるのは時間の問題だった。

何しろ、彼は14歳の頃から脚光を浴びてきた。17歳の誕生日から5日後の今、ついにその時が来たように感じられる。北米最大のライバル対決でメキシコに3-0で勝利し、その先頭に立ったとなればなおさらだ。

時には、現実が夢を上回ることもある。少なくとも、サリバンの場合はそうだった。