マイアミ発：この日2得点のうち最初のゴールがネットを揺らすと、クリスティアン・プリシッチは満面の笑みで観客席へ駆け寄り、温かく迎えられた。両親、兄弟、姉妹、姪たちがそろって試合を見に来ていた。家族の多くはフロリダに住んでいる。彼らがこの試合を見逃すはずはなく、得点後の抱擁も逃さなかった。

その直後、プリシッチは再びゴールを祝った。ただし、今度は反対側のコーナーへ駆けていった。1点目は家族と喜びを分かち合う機会となったが、2点目は、より強く帰還を実感させるものだった。その一振りで、プリシッチは名実ともにアメリカ代表へ戻ってきた。

土曜日のハイチ戦での6-0の勝利は、ワールドカップが突然幕を閉じて以来、プリシッチにとって初めての試合だった。この夏は自身の功績を決定づける時期になるはずだったが、負傷のため最後まで本領を発揮できなかった。自国開催のワールドカップで最後に残した姿は、最終的にアメリカ代表を打ちのめしたベルギーの猛攻を食い止めるには負傷が重すぎ、足を引きずってピッチを去る姿だった。

CONCACAFネーションズリーグのハイチ戦で挙げた2得点が、周囲の人々に残るその印象を消し去るわけではない。ただ、プリシッチにとって大切だったのはそこではなかった。この試合と今回の代表活動で大切だったのは、シンプルなことだった。アメリカ代表のユニフォームを着ること。友人たちと時間を過ごすこと。そして何より、そのすべてを楽しむことだった。

「みんなに会えて本当に良かった」とプリシッチは試合後に語った。「ただ、うれしいんだ。最高だった。チームのパフォーマンスも素晴らしかったし、またチームに加わって得点し、試合に勝てて良かった」

土曜日の大勝では、プリシッチの復帰戦は比較的静かなものに終わるかに見えた。しかし、突然そうではなくなった。プリシッチがアメリカ代表のゴールラッシュの口火を切ったのだ。