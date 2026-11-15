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Christian Pulisic 1-1GOAL

「彼がいるとプレーが楽になる」クリスチャン・プリシッチ、ハイチ戦での2得点でアメリカ代表での喜びを取り戻し、若いチームメイトを鼓舞

アメリカ代表がハイチに6-0で勝利した試合で、クリスティアン・プリシッチが挙げた2ゴールには、得点以上の意味があった。家族、再び喜びを見いだすこと、そして次世代のアメリカのスター選手たちを鼓舞することだ。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • マイアミ発：この日2得点のうち最初のゴールがネットを揺らすと、クリスティアン・プリシッチは満面の笑みで観客席へ駆け寄り、温かく迎えられた。両親、兄弟、姉妹、姪たちがそろって試合を見に来ていた。家族の多くはフロリダに住んでいる。彼らがこの試合を見逃すはずはなく、得点後の抱擁も逃さなかった。

    その直後、プリシッチは再びゴールを祝った。ただし、今度は反対側のコーナーへ駆けていった。1点目は家族と喜びを分かち合う機会となったが、2点目は、より強く帰還を実感させるものだった。その一振りで、プリシッチは名実ともにアメリカ代表へ戻ってきた。

    土曜日のハイチ戦での6-0の勝利は、ワールドカップが突然幕を閉じて以来、プリシッチにとって初めての試合だった。この夏は自身の功績を決定づける時期になるはずだったが、負傷のため最後まで本領を発揮できなかった。自国開催のワールドカップで最後に残した姿は、最終的にアメリカ代表を打ちのめしたベルギーの猛攻を食い止めるには負傷が重すぎ、足を引きずってピッチを去る姿だった。

    CONCACAFネーションズリーグのハイチ戦で挙げた2得点が、周囲の人々に残るその印象を消し去るわけではない。ただ、プリシッチにとって大切だったのはそこではなかった。この試合と今回の代表活動で大切だったのは、シンプルなことだった。アメリカ代表のユニフォームを着ること。友人たちと時間を過ごすこと。そして何より、そのすべてを楽しむことだった。

    「みんなに会えて本当に良かった」とプリシッチは試合後に語った。「ただ、うれしいんだ。最高だった。チームのパフォーマンスも素晴らしかったし、またチームに加わって得点し、試合に勝てて良かった」

    土曜日の大勝では、プリシッチの復帰戦は比較的静かなものに終わるかに見えた。しかし、突然そうではなくなった。プリシッチがアメリカ代表のゴールラッシュの口火を切ったのだ。

  • 調子がいい

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    プリシッチが2分間で2ゴールを決め、アメリカ代表の猛攻の口火を切った。

    プリシッチの1点目はPKから生まれた。実際には、見た目以上に難しい得点だったのかもしれない。長時間のVARチェックが行われ、最終的な判定はPK。キッカーを務めたプリシッチはこれを決め、ピッチ脇で家族と喜びを分かち合った。

    その直後のように、プリシッチは再び得点を喜んだ。今度はもう少し自らの働きが必要だった。中盤でボールを受けると、ハイチのペナルティーエリアへ向けて持ち上がった。顔を上げてスペースを見つけ、ゴールの隅を狙った。シュートはネットに吸い込まれ、ハイチのGKアレクサンドル・ピエールにはほとんどなすすべがなかった。

    試合後、プリシッチはこの得点について、単にチャンスがあったからこそ生まれた面もあると語った。一方で、自信も後押ししたという。

    「得点の直後、少しスペースができたと思います」とプリシッチは語った。「それからスペースのあるところでボールを受け、周りを見ましたが、いい選択肢はあまり見つかりませんでした。ニアポスト際へカーブをかけて決められると思ったんです。それだけです。調子が良かったですね」

    周囲の選手たちも、プリシッチと一緒にプレーするのが初めてであろうと100回目であろうと、同じように気分が良かった。

  • 「一緒にプレーするのがとても楽」

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    新旧のチームメイトはともに、そのウインガーがピッチに立つことを喜んだ。

    アメリカ代表の合宿を前に、ポチェッティーノ監督が最も楽しみにしていたのは選手間の連係だった。台頭する新星がそろうチームに、クリスチャン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、フォラリン・バログンが戻ってくる。その組み合わせは、どのようなものになるのか。

    「最も重要なのは、選手同士の組み合わせと連係を見ることだ」とポチェッティーノ監督は語った。「クリスチャンとマティス［アルバート］が一緒になるのは初めてだし、マッケニーとカヴァン［サリバン］もそうだ。合宿中にそうした組み合わせを見ておく必要があると思う」

    結局、プリシッチがアルバートとともにプレーすることはなかった。81分に、同じくボルシア・ドルトムント出身のアルバートと交代したためだ。一方、ジュリアン・ホールとはともにプレーした。ホールはアメリカ代表の2点目を決め、後半の5得点に口火を切った。

    「素晴らしかったです。一緒に練習するだけでも、僕にとっては現実とは思えないような経験でした」とホールは試合後に語った。「同じピッチに立って、連係できたのは最高でした」

    タイラー・アダムスにとっても素晴らしい時間だった。アメリカ代表のキャプテンを務めるアダムスは、10代の頃からプリシッチとともにプレーしてきた。しかし、プリシッチが前回の合宿を欠席したため、2人がそろって試合に出るのは実に4カ月ぶりだった。中盤でボール奪取を担うアダムスにとって、プリシッチがピッチにいることは常に助けになる。得点も決めてくれるなら、なおさらだ。

    「クリスチャンは親しい友人で、素晴らしい選手だ」とアダムスは語った。「今夜、それを見ただろう。一緒にプレーするのが本当に楽しい選手なんだ。彼がいるとプレーしやすくなる」

    アダムスとの連係はすでに確立されている。注目が集まったのは、プリシッチと新たな選手たちとの連係だった。まだ構築の途上にあるが、その土台は築かれた。

  • 次世代のロールモデル

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    プリシッチは、新世代に影響を与えてきたベテラン選手の一人だ。

    プリシッチがアメリカ代表の合宿に合流した翌日、チームの新たな新星サリバンは、チームで最も有名なスターへの憧れを語った。サリバンはプリシッチを見て育ったという。今ではチームメートになろうとしており、さらに重要なことに、友人になれるかもしれない。

    「このチームには、僕がずっと憧れてきたワールドクラスの選手がたくさんいる」と、サリバンは今週前半に語った。「もちろん、この国のどの子どもにとっても、クリスティアンが一番だ。でも、前にも言ったように、僕は新しいことを経験し、新しい友人をつくる準備ができている」

    サリバンは土曜日の試合に出場せず、プリシッチとの共演は別の機会に持ち越された。それでも、17歳の言葉は、アメリカ代表、そしてアメリカのサッカー界全体におけるプリシッチの存在の大きさを思い起こさせる。

    「時には年を取ったと感じるよ」と、プリシッチは笑いながら語った。「代表には長くいる。10年以上になるけど、ただワクワクするんだ。彼らの姿を見て、練習で若い選手たちがどれほど優れているかを目にするのはいいものだ。本当にいい選手たちだよ。

    「僕にとってはただ楽しみなことで、できる限り、どんな形でも彼らを支えたいと思っている。でも、彼らに僕の助けは必要ない。自分たちで素晴らしいプレーをしているし、彼らがいるのは楽しいよ」

    ポチェッティーノ監督は、プリシッチ、マッケニー、バログンが合宿に戻ってきてからの姿勢を称賛した。また、新たな選手たちがチームになじむために前回から始まった取り組みを続けているアダムスらも称えた。若い選手が多い中、リーダーたちがチームを引っ張ることは重要だ。プリシッチはもともと積極的に声を出して率いるタイプではないが、間違いなく模範となる存在だ。ポチェッティーノ監督は今週、プリシッチらがその役割を果たす姿を見てきた。

    「彼らは先月の合宿には参加していなかったが、若い選手たちを大いに助けてくれた。その点で、彼らは最初から素晴らしかった」

    土曜日のアメリカ代表は容赦ない戦いぶりを見せ、最後の舞台に備えるポチェッティーノ監督に多くの喜びをもたらした。

  • 前進する

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    アメリカ代表には、新時代を迎える前に、まだ1試合が残されている。

    プリシッチとポチェッティーノの考えが、常に一致していたわけではない。 だが、ゴールドカップを巡る騒動は過去のことだ。ポチェッティーノはマンチェスター・ユナイテッドへ向かい、アメリカ代表監督としての日々も間もなく過去のものとなる。プリシッチは監督に待つ大きなチャンスを認める一方、退任後もアメリカ代表は成長を続けなければならないと強調した。

    「彼にはそこで大きなチャンスがある」とプリシッチは語った。「僕たちは今やっていることを続け、チームとして成長し続けなければならない。良い時期もあったと思うし、彼はチームに多くの高揚感をもたらしてくれた。それは彼が去った後も残ると思う」

    ポチェッティーノが完全に去る前には、まだもう1試合が控えている。シンシナティで行われるハイチとの第2戦だ。現在のスコアを踏まえれば、結果は事実上決まっている。ある意味では一つの時代の終わりだが、同時にその時代は続いていく。プリシッチ、サリバン、そしてポチェッティーノが残していく選手たちが、それを前へと進めていく。

    プリシッチにとって、火曜日の試合で重要なのはその点だ。チームを築き、成長し続ける機会となる。そして何より、アメリカ代表としてプレーする機会でもある。それはプリシッチにとって大きな意味を持つ。

    「僕たちにとって本当に重要な試合だ」とプリシッチは語った。「今日と同じ姿勢で臨まなければならない。気を緩めることはできない。シンシナティでも勝ちたい。あの試合にも勝ちたいんだ。それが今後に向けて大きな自信と確信を与えてくれるからね」

    アメリカ代表は前進している。正式に復帰したプリシッチもまた、前へ進んでいる。