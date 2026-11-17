シンシナティ発。米国男子代表監督としての最後から2日目、マウリシオ・ポチェッティーノは、この日を迎えるまでの2年余りを振り返った。火曜日にはCONCACAFネーションズリーグのハイチ戦で米国代表を指揮する。試合終了の笛が鳴れば、その任務は終わりだ。シンシナティのスタジアムから、マンチェスターへ向かうために手配されたプライベートジェットに直行する。到着後、新たな生活が始まる。

こうして、監督にも、後に残す代表チームにも、それぞれの日々が続いていく。別れには喜びと寂しさが入り交じると、 ポチェッティーノは今週、何度も語っている。 米国サッカーにこれほど力を注いできただけに、遠くから見守るのはつらい。それでも、 米国サッカーでの時間が終わろうとする中 、ポチェッティーノはシンシナティにある米国代表の宿舎で、すべてに価値があったと強調した。誰かに尋ねられれば、おそらくそう答えるだろう。やってよかった、と。

では、ペップ・グアルディオラ、BJ・キャラハン、ロベルト・マルティネスをはじめ、後任候補として名前が挙がる数多くの人々から尋ねられたら、何と伝えるのか。仕事は複雑だが、答えはシンプルだ。

「引き受けるべきだ」と、あっさり答えた。「誰かに聞かれたら、引き受けるべきだと言う。ペップのような人でもね。引き受けるべきだ。すべてが正しい方向に進んでいる」

ポチェッティーノは今週、自身が残す功績についての質問をかわし続けてきた。自分は傲慢だが、進行中の今からそんなことを考えるほど傲慢ではない、と冗談を言った。それでも月曜日には少し振り返った。米国サッカーでの自身の時間が一つのこととして記憶されるなら、それは「始まり」であってほしいという。マンチェスター・ユナイテッドへの加入を決めたことで、最後まで立ち会うことはなくなった。もっとも、加入しなくてもそうなっていたかもしれない。自身の2年間が基盤を築いたと願っており、これからその上に何が築かれるのか、ほかの人々と同じように遠くから見ることを楽しみにしている。

「大事なのは、少しずつ進む過程だということだ」と語った。「今日や明日に変えることはできない。この2年間に私たちがしてきたことは、その始まりだと思う。これが継続すれば、米国の新たなサッカーの始まりになる。もちろん、そうなる可能性はある。私はとても楽観的だと言える」

では、就任から2年を経て、なぜそれほど楽観的なのか。そして同じくらい重要なこととして、次に就任する人物にどんな助言を送るのか。