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ライブ
Kylian Mbappe On boots GFX HIC 1-1GOAL

市場に変革を起こすOnが常識を覆す中、キリアン・エンバペの新スパイクが謎に包まれている理由

大手に挑むスイスのスポーツウェアブランドが、サッカー事業拡大の顔としてレアル・マドリーのスーパースターを迎え入れた。ただ、彼の新しいスパイクがどんなデザインになるのかは、まだ分かっていない。

Krishan Davis
翻訳者：

  • サッカースパイクのデザインに初めて乗り出すOnは、定石にとらわれていない。確かに、挑戦者であるスイスのスポーツウェアブランドはサッカー分野の顔として正真正銘のスーパースター、キリアン・エンバペと契約し、エンバペと同じ国の伝説的選手ティエリ・アンリも舞台裏で起用している。それでも、初のスパイクが具体的にどのような姿になるのかは、まだ分からない。

    どうやら、それも意図的なようだ。すでに世界屈指の選手を獲得し、極めて競争の激しい業界に一石を投じたOnは、市場の常識を覆す存在として何よりも革新を優先している。スパイク発表のあり方を再定義し、リアルタイムでテストを行い、その舞台裏を世界にのぞいてもらおうとしている。

  • 作業中

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    エムバペはすでにOnのスパイクを履いてプレーし、得点も挙げている。ただし、同ブランドはそのスパイクを完成品ではなく「試作品」と説明している。

    Onがサッカー分野への大規模な進出を発表して以来、新たな広告塔を起用した華やかなイベントも、派手なスパイクの新作発表もない。その代わりに、発売予定の製品を謎に包んだまま期待感を高める、飾り気のない手法を取っている。

    まず行われたのは、エンバペ、Onのフットボールディレクターでアーセナルのレジェンドでもあるアンリ、テニス界のアイコンであるロジャー・フェデラー、バルセロナで注目を集めるシドニー・シェルテンライプが参加した写真撮影だ。場所はスパイクの製作とテストが行われている飾り気のない研究所で、スパイクは登場しなかった。そして今、Onは開発過程の舞台裏を公開した。

    これまでは、開発中のスパイクを目にできるのは、照明やカメラから離れた練習場だけだったかもしれない。だが、Onはそれを変えた。エンバペは9月にナイキを正式に離れて以来、すでにOnのスパイクを履いて試合に出場し、得点も挙げている。代表ウィークにはフランス代表で得点し、チャンピオンズリーグのローマ戦ではレアル・マドリーでも得点した。ただし、彼が履いている、Onのロゴを控えめにあしらった白一色のスパイクは完成品ではない。

    スイスのメーカーであるOnは、今もこれを「試作品」と呼んでいる。フランス人選手が代表戦で履いたスパイクにはシリアルナンバー「ON-DCPT-KM010」が記され、クラブでの試合に戻った際には「ON-DCPT-KM210」を履いていたことも、その表れだ。Onは従来のやり方を覆し、私たちはスパイクの開発が進む様子を目の当たりにしている。

  • 「見た目以上のものがある」

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    世界中が見守るピッチにスパイクが登場した後も、オンは新作スパイクの改良を重ね、さらに磨きをかけていくという。

    GOALによると、エムバペが着用したスパイクは、Onが選手と進める共同開発の一環で作られたものだ。試合で実際に使用し、実戦での性能、フィット感、足のホールド性、耐久性を評価。エムバペからのフィードバックを生かし、製品の改良を続けている。

    このスパイクの設計の基盤となるのが、Onの「LightSpray」技術だ。同ブランドによれば、この技術は「シューズの製造に根本的に異なるアプローチを可能にする」。開発初期に問題が生じた場合も、構造や重量、フィット感、履き心地を迅速に変更できるという。

    OnはGOAL に対し、シューレース付きとシューレースなしの両バージョンをテストしていると明かした。近くプロトタイプの別バージョンが登場する可能性もある。シリアルナンバーは、デザイナーがテスト中に各バージョンを追跡するのに役立つ一方、同ブランドは設計したものに「単なる装飾」はないと強調。注意深く見れば「見た目以上の意味」が見つかるかもしれないとしている。

  • 前例のない透明性

    On football boots
    On

    Onは従来の常識に逆らい、現在進行中のデザイン・開発プロセスを誰もが見られるよう、前例のない形で公開している。

    サッカースパイクの製造や発表につきものの秘密主義からさらに一歩踏み出し、Onは自社のデザイン過程を世界中に公開することで、透明性を新たな段階へと引き上げた。Onのウェブサイトにある謎を解き、エンバペの試作品に記されたシリアル番号をパスワードとして入力し、決められた手順を踏めば、誰でも開発の各段階や参考資料を示す舞台裏の画像と映像にアクセスできる。

    こうした形で舞台裏を見られるのは前例がなく、まだ正式発表されていない発売への関心と期待を高めている。未完成であることが、間近に迫る発売をいっそう楽しみなものにしている。

  • 2027年を目指して

    Mbappe On GFX
    Getty/GOAL

    ムバッペの新しいスパイクはまだ購入できないが、GOALが把握したところでは、近く店頭に並ぶ見込みだ。ただ、どんなデザインなのかは分からない。

    エンバペが市場に新風を吹き込むOnとともに手がける初のスパイクへの期待が高まるなか、試作品が今後数週間から数カ月でどう進化し、姿を変えるかはまだ分からない。以前の報道によると、エンバペとOnの10年間の契約では、同社の通常製品に加えてエンバペ自身のシグネチャーラインが展開される。また、エンバペは同社の株式も保有している。Onはわずか16年前の創業以来、急成長を遂げてきた。

    GOALの取材によると、On初のサッカー用品コレクションは2027年に発売される。それまでは、エンバペやシェルテンライプ、そしてスイスの同ブランドが水面下で契約を結んだ他の現役選手らとともに、細部に至るまで開発、テスト、調整を続けることに重点を置く。

    ランニングシューズの専門ブランドとして知られるOnは、エンバペとの大型契約を実現し、本人をデザインの過程に深く関わらせることで、すでにサッカースパイク市場に大きな衝撃を与えた。何よりも革新を優先する同社の姿勢が、近く変わる兆しはない。