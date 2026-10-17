Onがサッカー分野への大規模な進出を発表して以来、新たな広告塔を起用した華やかなイベントも、派手なスパイクの新作発表もない。その代わりに、発売予定の製品を謎に包んだまま期待感を高める、飾り気のない手法を取っている。

まず行われたのは、エンバペ、Onのフットボールディレクターでアーセナルのレジェンドでもあるアンリ、テニス界のアイコンであるロジャー・フェデラー、バルセロナで注目を集めるシドニー・シェルテンライプが参加した写真撮影だ。場所はスパイクの製作とテストが行われている飾り気のない研究所で、スパイクは登場しなかった。そして今、Onは開発過程の舞台裏を公開した。

これまでは、開発中のスパイクを目にできるのは、照明やカメラから離れた練習場だけだったかもしれない。だが、Onはそれを変えた。エンバペは9月にナイキを正式に離れて以来、すでにOnのスパイクを履いて試合に出場し、得点も挙げている。代表ウィークにはフランス代表で得点し、チャンピオンズリーグのローマ戦ではレアル・マドリーでも得点した。ただし、彼が履いている、Onのロゴを控えめにあしらった白一色のスパイクは完成品ではない。

スイスのメーカーであるOnは、今もこれを「試作品」と呼んでいる。フランス人選手が代表戦で履いたスパイクにはシリアルナンバー「ON-DCPT-KM010」が記され、クラブでの試合に戻った際には「ON-DCPT-KM210」を履いていたことも、その表れだ。Onは従来のやり方を覆し、私たちはスパイクの開発が進む様子を目の当たりにしている。