容赦ないハフィーニャ、センターフォワード転向後のバルセロナでR9を体現へ
バルセロナはこの夏、ただ一人の獲得を追い続けた。フリアン・アルバレスである。アトレティコ・マドリーとアルゼンチン代表のストライカーは、ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキがカンプ・ノウを去るはるか前から、その理想的な後継者と見なされていた。そしてフェラン・トーレスがパリ・サンジェルマンへの移籍を実現させたことで、バルサの新たな9番獲得の必要性はさらに高まった。
バルサのジョアン・ラポルタ会長が認めたように、1億ユーロを超える正式オファーがアトレティコに送られたが、即座に拒否された。アトレティコは宿敵へのアルバレス売却を拒み、さらにバルサが同選手への違法接触を図ったと非難。FIFAとスペインサッカー連盟（RFEF）の双方に正式な शिकायतを提出した。
報道によれば、アルバレスはバルサ移籍を強く望み、公の場でもアトレティコ退団の意思を示していた。それでも9月1日の期限後も、依然としてメトロポリターノで保有選手のままだった。もっとも、この実りのない一件によってリーガ王者の立場が弱まるという見方は、すぐに打ち消されている。
ハンジ・フリック率いるチームは、2026-27シーズンの公式戦最初の7試合を全勝。その間に驚異の33得点を記録している。誰も対抗できない魅力的なフットボールを披露しており、アルバレスの名はすでに忘れられている。
結果的に、バルサの9番問題の解決策はフリックのすぐ目の前にあった。ラフィーニャが前線をけん引する存在として名乗りを上げ、ロナウド・ナザリオをほうふつとさせるプレーで、大陸で最も恐れられる選手へと変貌を遂げている。
チャンピオンズリーグでの名演
ラフィーニャはフリック体制下で主に左ウイングとして起用されてきた。そして、2024-25シーズンに60ゴール関与を記録する圧巻の活躍を見せながら、バロンドール受賞を逃したのは不運だった。その数字は前季に29まで落ち込んだが、元リーズ・ユナイテッドのスターは、執拗なハムストリングの負傷により合計125日間戦列を離れ、その影響は最終的にワールドカップも台無しにした。
それでも出場できる時には決定的な働きを続けていたラフィーニャだが、今年のバロンドール候補30人の中にすら名を連ねなかった。この結果にフリックは納得していない。ブラジル代表が新シーズンの中央の役割で鮮烈なスタートを切るのを目の当たりにし、絶対的な自信をにじませたバルセロナ指揮官はこう語った。「彼（ラフィーニャ）はあのリストに入っていないはずがないほど素晴らしい。ただ、我々にはそれを変えられない」
フリックのこのコメントは、ラフィーニャがバルセロナのチャンピオンズリーグ初戦、フェイエノールト戦で見事な2得点を決めた直後に出たものだった。1点目はまさに美しいゴールだった。ややずれたラミン・ヤマルのパスに反応して1人をかわすと、そのままボックス内へ持ち込み、シュートの構えを見せながら、実際には巧妙なフェイントを披露。さらに2人のDFを転ばせ、自らに生まれたスペースへ冷静に流し込んだ。
ラフィーニャの2点目は、教科書通りのセンターフォワードのプレーだった。ダニ・オルモがセンターサークルでボールを持った時、まずはボールに向かって走り出し、その後はマーカーを振り切るために逆方向へ一気に加速。スペイン人のチームメートから滑らかなパスを足元で受けると、なすすべのないフェイエノールトGKを横切るシュートを突き刺した。
バルセロナは最終的に5-1で勝利し、ラフィーニャは当然のようにプレーヤー・オブ・ザ・マッチを受賞した。欧州の舞台への復帰戦として、容赦なく、そして荘厳ですらあるパフォーマンスであり、それは国内でも見せている序盤のインパクトと重なった。現時点の彼には、世界最高の選手の風格がある。
「ラファは素晴らしいプレーをした」とフリックは付け加えた。「彼は別次元にいる。信じられないよ」
完璧な兵士
全体の数字もフリックの発言を裏づけている。ラフィーニャは今季ここまでですでに11ゴールを記録しており、これは過去60年間のバルセロナのどの選手も並べていない数字だ。リオネル・メッシは2012-13シーズンの最初の7試合で10得点を記録し、さらに他の2度は同じ時点で9得点に達していた。一方、ロナウドは1996-97シーズンにその記録に並んでいる。
ラフィーニャがこの新たな役割に即座に適応したことこそ、バルセロナが一段上のレベルに到達した最大の理由である。レヴァンドフスキは背負った状態でのプレーに長け、トーレスは背後への巧みなランで独特の脅威をもたらしていた。しかし、ラフィーニャはフリックの流動的なシステムにとって完璧な象徴的存在となっている。
29歳のラフィーニャはライン間を自由に動き回り、爆発的なスピードと卓越したテクニックで相手を本来の位置から引き出し、プレーをつなぐ。これにより、外側に張るヤマルとアンソニー・ゴードンのためにより多くのスペースが生まれる一方、ラフィーニャ自身もその隙を突く達人であり、常に目の前のDFより一歩先を行っている。
そのことは水曜日にも改めて明白だった。ラ・リーガでのラシン・サンタンデール戦で7-2の大勝を収めた中、ラフィーニャはハットトリックを達成した。1点目と3点目はPKによるものだったが、2点目は彼の空間認識能力がすべてだった。再びオルモが起点となると、ラフィーニャはラシンのセンターバックの間にするすると入り込み、パスを待った。そしてボールが来ると、ワンタッチを入れてからハーフボレーをコーナーへ流し込んだ。
ボールを持てば何もかも簡単そうに見せ、ボールがない場面では誰よりもハードワークする。バルセロナのハイプレスはラフィーニャから始まり、全力で追い続けるのをやめないからこそ、絶えず相手のミスを誘発している。
フリックが求める純粋な強度とダイナミズムに加え、決定力まで持ち込んでいることを踏まえれば、指揮官はアルバレス獲得が実現しなかったことを内心ではむしろ喜んでいるに違いない。前線は機能しており、バルセロナは今後数回の移籍市場でピッチの他のエリアの補強に資金を回すことができる。
R9を手本にして
バルセロナには、ロマーリオやリバウド、ロナウジーニョ、ネイマールに至るまで、ブラジル人選手の才能を最大限に引き出してきた誇るべき歴史がある。だが、豊かなサンバの才能の宝庫からやって来た選手たちの中でも、クラブでのわずか1年でロナウドを上回った者はまだいない。
ロナウドは1996年夏、当時の世界記録となる1950万ドルの移籍金で、20歳の若さにしてPSVから加入。するとバルセロナで49試合47ゴールを記録し、コパ・デル・レイ、UEFAカップウィナーズカップ、スーペルコパ・デ・エスパーニャのタイトル獲得に貢献した。圧倒的なパワー、むき出しのスピード、そして寸分の狂いもない決定力を兼ね備えたロナウドは、毎週のように相手チームを粉砕していった。
ワールドカップを2度制したこのFWは、ラ・リーガ得点王として34ゴールでピチーチ賞を獲得。その数字はヨーロッパ・ゴールデンシュー受賞にも十分であり、1997年のバロンドール投票でも首位に立った。それは、SDコンポステーラ戦での魅惑的な独走ゴールから、コパ・デル・レイ準々決勝でアトレティコ相手の4-3逆転勝利を導いた驚異のハットトリックまで、バルセロナのファンに数々の忘れがたい瞬間をもたらしたことへの当然の報いだった。
当時のバルセロナ指揮官、サー・ボビー・ロブソンは「彼は私がこれまで見てきた中で最も衝撃的な選手だ。誰もやったことのないようなことをやってのける」と語った。チームメートたちもまたロナウドに畏敬の念を抱いており、ローラン・ブランはこう述べている。「あれほどのスピードとパワーを持つ選手は見たことがない。ボールを足元に置いたまま突っ込んでくる貨物列車のようだった」
何百万もの熱狂的なファンから親しみを込めて『R9』と呼ばれたロナウドは、現在のハフィーニャよりも前線で固定された基準点のような存在だったが、同胞と同じくゴールへの鋭い嗅覚を備えていた。また、大胆さと恐れを知らぬ姿勢を融合させ、一瞬で相手を切り裂くことができるという点でも同様にストレートな選手だった。現在のパフォーマンス水準を維持できれば、ハフィーニャがこの偉大な先人の総合的な数字に並び、さらにそれを上回る重要な3冠をもたらしたとしても何の不思議もない。
真のリーダー
ハフィーニャは間違いなく正しいメンタリティーを備えている。自分を完成された選手だとは考えず、常に成長の途上にある存在だと捉えている。レーシング戦の勝利後、本人はこう語っていた。「自分が良いプレーをしているとは決して言わない。いつだって、自分にできるすべてを改善しようとしている。ゴールにも勝利にも満足しているし、それが最も重要なことだが、僕たちは改善を続けなければならない」
ブラジル代表のハフィーニャはさらに、中盤でプレーすることに「快適さ」を感じていると強調し、この数年にわたる自身の進化についてはフリックの功績を認めた。「彼は、僕の考え方と自分自身の見方を変えてくれた監督だ」と付け加えた。「心から感謝している」
実際、フリックがいなければ、ハフィーニャは2024年にバルセロナを去っていた可能性が高い。カンプ・ノウでの最初の2年間は期待外れに終わり、シャビの下ではチーム内で定位置を確保するのに苦しんだ。それでもフリックは彼の大きな可能性を信じ、自身の在任期間のスタート時点から、より大きな責任を託した。
そして夏にマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがアヤックスへ期限付き移籍した後、フリックはためらうことなくハフィーニャをバルセロナの新たな正式キャプテンに指名した。カタルーニャで初めてキャプテンマークを巻くブラジル人として、ここまであらゆる期待を上回っている。情熱、運動量、そしてチームを最優先する姿勢は、若い選手たちにとって輝かしい手本となっており、真のリーダーとして自ら試合の主導権を握る役割を担っている。
激しいチームスピリット
レヴァンドフスキとトーレスを失い、さらにマーカス・ラッシュフォードのマンチェスター・ユナイテッド復帰を認めたにもかかわらず、フリック率いるバルセロナは攻撃面でかつてないほど機能している。それはラフィーニャだけによるものではない。今夏加入のゴードン、カリム・アデイェミ、ガブリエウ・ジェズスもいずれも素早くチームに順応している。さらにフリックは今や、バルサBから昇格した18歳のエジプト人FWハムザ・アブデルカリムも起用できる。
ドイツ人指揮官はこう語っている。「ラフィーニャ、ガビー、ハムザは3人とも異なるタイプだが、ほかにもいろいろな戦い方ができる。アントニーとカリムもこのポジションでプレーできるし、ダニ・オルモもそうだ。ダニはここ2年で、その位置でもプレーできることを示してきた。フェルミン（ロペス）も同じだ。我々には多くのオプションがある」
その多様性は、ラフィーニャのフィットネス面の問題を再発させない助けになるはずだ。フリックはフェイエノールト戦、そしてリーグのアスレティック・クルブ戦とラシン戦の勝利でも、主将の足を守ることの重要性を十分に理解した上で、ラフィーニャを早い時間帯に交代させた。
同様の扱いはヤマルにも必要だ。ヤマルはラフィーニャの近くでプレーすることで、さらに危険な存在となっている。2人のコンビネーションはほとんど止めようがない。センターバックがヤマルを見るために体の向きを変えた瞬間、ヤマルはラフィーニャへボールを送る。ラフィーニャが空いたレーンへ死角から走り込むことを、本能的に理解しているからだ。
ヤマルはまた、主役としてスポットライトをラフィーニャに譲ることにも満足しているように見える。フリックは圧倒的なスター選手層に恵まれているが、誰かのエゴが制御不能になることはない。ドレッシングルームには強烈な一体感があり、それはバルセロナが何か特別なものを成し遂げるうえで好材料となる。
ラフィーニャはその精神を体現する究極の存在だ。そう遠くないうちに、バルセロナの殿堂でロナウドと肩を並べているかもしれない。