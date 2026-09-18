ラフィーニャはフリック体制下で主に左ウイングとして起用されてきた。そして、2024-25シーズンに60ゴール関与を記録する圧巻の活躍を見せながら、バロンドール受賞を逃したのは不運だった。その数字は前季に29まで落ち込んだが、元リーズ・ユナイテッドのスターは、執拗なハムストリングの負傷により合計125日間戦列を離れ、その影響は最終的にワールドカップも台無しにした。

それでも出場できる時には決定的な働きを続けていたラフィーニャだが、今年のバロンドール候補30人の中にすら名を連ねなかった。この結果にフリックは納得していない。ブラジル代表が新シーズンの中央の役割で鮮烈なスタートを切るのを目の当たりにし、絶対的な自信をにじませたバルセロナ指揮官はこう語った。「彼（ラフィーニャ）はあのリストに入っていないはずがないほど素晴らしい。ただ、我々にはそれを変えられない」

フリックのこのコメントは、ラフィーニャがバルセロナのチャンピオンズリーグ初戦、フェイエノールト戦で見事な2得点を決めた直後に出たものだった。1点目はまさに美しいゴールだった。ややずれたラミン・ヤマルのパスに反応して1人をかわすと、そのままボックス内へ持ち込み、シュートの構えを見せながら、実際には巧妙なフェイントを披露。さらに2人のDFを転ばせ、自らに生まれたスペースへ冷静に流し込んだ。

ラフィーニャの2点目は、教科書通りのセンターフォワードのプレーだった。ダニ・オルモがセンターサークルでボールを持った時、まずはボールに向かって走り出し、その後はマーカーを振り切るために逆方向へ一気に加速。スペイン人のチームメートから滑らかなパスを足元で受けると、なすすべのないフェイエノールトGKを横切るシュートを突き刺した。

バルセロナは最終的に5-1で勝利し、ラフィーニャは当然のようにプレーヤー・オブ・ザ・マッチを受賞した。欧州の舞台への復帰戦として、容赦なく、そして荘厳ですらあるパフォーマンスであり、それは国内でも見せている序盤のインパクトと重なった。現時点の彼には、世界最高の選手の風格がある。

「ラファは素晴らしいプレーをした」とフリックは付け加えた。「彼は別次元にいる。信じられないよ」