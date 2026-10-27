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Conte only man who can whip Man Utd into shape_1-1.jpgGetty/GOAL

妥協を許さないアントニオ・コンテこそ、ふがいないマンチェスター・ユナイテッドを立て直せる唯一の監督だ

オールド・トラッフォードで再び監督が交代する日は遠くなさそうだ。数々のタイトルを獲得し、妥協を許さないイタリア人指揮官が、サッカー界で最も難しいとされるその職の最有力候補だ。

James Westwood
翻訳者：

  • マイケル・キャリックに残された時間はわずかだ。マンチェスター・ユナイテッドはリーグ開幕8試合でわずか1勝と、1986年以来最悪のスタートを切り、プレミアリーグの降格圏とは勝ち点わずか1差にいる。

    オールド・トラッフォードでは、サー・アレックス・ファーガソン退任後、幾度となく低迷を味わってきた。それでも、チャンピオンズリーグ初出場のコモに1-4で屈辱的な敗戦を喫した後、ホームでボーンマスに0-3で敗れた今、マンチェスター・ユナイテッドはついにどん底に達したように思える。チームを立て直す機会を与えられると報じられるなか、キャリックは土曜日のチェルシー戦でも指揮を執る。しかし、立て直しには奇跡が必要だろう。ロッカールームの一部は明らかに力を尽くすことをやめ、キャリックに背を向けているからだ。

    キャリック以前にも、ルベン・アモリム、エリック・テン・ハーグ、ラルフ・ラングニック、オーレ・グンナー・スールシャール、ジョゼ・モウリーニョ、ルイ・ファン・ハール、デイビッド・モイーズの下で同じことが起きた。10年以上にわたって選手の影響力が過度に強まってきたのは、主に補強部門の無能さが原因だ。世界最大級のクラブで成功するために必要な実力や精神力を備えていない選手の獲得を、繰り返し承認してきた。

    キャリックには、クラブ史上でも屈指の期待外れに終わった中盤の刷新に、わずか1億5500万ポンドしか与えなかった経営陣に足を引っ張られたと主張する十分な理由がある。INEOSの経営陣とグレイザー家は、ユナイテッドをチャンピオンズリーグに復帰させた功績で2年契約を結んだ後も、このクラブのレジェンドを暫定監督のように扱い続けた。許しがたいことだ。ボーンマス戦後にファンからキャリックへ寄せられた熱い支持が示したように、今回の事態は彼の責任ではない。

    とはいえ、結果が振るわない状態が続くなら、何かを変えなければならない。そして、監督の解任は常に最も手を付けやすい策だ。オーナーたちが安穏とした地位から引きずり下ろされない限り、ユナイテッドは失敗の連鎖から抜け出せないだろう。それでも、キャリックの後任に、ふがいないチームを鍛え直せる、優勝経験豊富な監督を迎えれば、切実に必要とされるクラブ文化の刷新は可能だ。その候補がアントニオ・コンテである。

  • 絶好のチャンス

    Antonio Conte Napoli
    Getty Images

    マンチェスター・ユナイテッド行きが取り沙汰される中、コンテが自身の将来について語り、次の仕事で「全権」を要求するとの主張を否定した。

    コンテが直近の職場だったナポリを双方合意の上で離れてから5カ月がたった。現在は招聘が可能で、違約金も発生しない。マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣がオールド・トラッフォードでの指揮について少なくともコンテの意向を探らなければ、またしても職務を適切に果たさないことになる。

    これほど優れた監督が危機のさなかに招聘可能なことはめったにない。コンテは近い将来、間違いなく別の名門クラブで指揮を執るだろう。今回を逃せば、二度と巡ってこないかもしれない絶好の機会だ。現時点では、本人の心を動かすオファーを待っている。先週、ユナイテッドとの関連が報じられた際にも、コンテはその点を明確にする必要があると感じたようだ。

    コンテはインスタグラムに「私の名前は多くのクラブと結び付けられているが、現時点で交渉が進んだ段階にある話はない」と記した。「ナポリでの素晴らしく成功に満ちた指揮を終え、いつ、どのように監督業に復帰するかを考えるために、必要な時間をかけるつもりだ。慎重に検討した上で、条件が整ったと確信した時に決断する」

    「私が名前の挙がっているクラブに対して、すでに金銭面の要求や全権を求めているという報道を読んだ。また、私の『強い個性』と表現されるものへの懸念も報じられている。こうした報道に根拠はない。現時点では、そのような評価をする具体的な根拠がないからだ」

    「具体的な機会が生じたなら、その時に当該クラブと話し合い、双方の必要とするものに加え、監督としての私の仕事を特徴づける資質や手法も踏まえて、合意の可能性とその条件を共に検討することになる。それまでは、私の要求や今後の監督としての進路に関するいかなる推測も憶測にすぎず、事実として扱うことはできない」

  • 輝かしい経歴

    Napoli v Cagliari - Serie A
    Getty Images Sport

    このイタリア人監督は、指揮を執ったほぼすべてのクラブで目に見える成果を上げており、結果が出るのも早い傾向にある。

    この発言は、獲得を促す遠回しなアピールとも受け取れる。コンテは、妥協を許さない厳格な指導者としての評判が先行していることを自覚している。強豪クラブの監督の座が空いた際、その評判が不利に働くことを望まないのは当然だろう。

    しかし、ユナイテッドはまさにその評判を理由にコンテの招聘を検討すべきだ。「全権」を与えてもいいのではないか。INEOSによる少数株式取得以降、サッカーに関するすべての決定はジェイソン・ウィルコックスとオマール・ベラダが最終判断を下してきたが、そのすべてがピッチ上の状況を悪化させている。

    コンテは自分が何をすべきかを正確に理解しており、その実績が証明している。ユヴェントスで3連覇を達成し、インテルとナポリでも優勝を果たしたコンテは、セリエA史上唯一、異なる3クラブでスクデットを獲得した監督だ。チェルシーでも就任1年目にプレミアリーグ優勝へ導いた。チームを一変させる指導者としての手腕をさらに物語るのは、チェルシーもナポリもコンテの就任前にはそれぞれのリーグで10位に終わっていたことだ。

    バーリとシエナはいずれもコンテの指揮下でセリエA昇格を果たし、コンテはEURO2016でイタリアを準々決勝に導いた。その経歴で唯一、明確な汚点と言えるのは、険悪な形で幕を閉じたトッテナムでの2年間だろう。それでも就任初年度には、自信を失っていたトッテナムを9位から4位に引き上げた。11月にヌーノ・エスピリト・サントの後任に就いたことを考えれば、なおさら目覚ましい成果だ。

    今ユナイテッドで直面する課題も、それと驚くほど似ている。今季を諦めずに立て直したいのなら、コンテが群を抜いて最善の選択肢だ。

  • 「警察の巡査部長のように」

    Parma Calcio 1913 v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    短気で厳しい要求を課す監督のコンテは、周囲の反感を買うこともある。だが、マンチェスター・ユナイテッドには、まさにそうしたリーダーシップが切実に必要だ。

    ユナイテッドもコンテも、トッテナム退任時の騒動を繰り返さないよう、細心の注意を払うだろう。コンテは選手たちとスパーズの元オーナーを公の場で激しく批判し、「監督を替えることはできても、状況は変えられない」と締めくくった。これにより、続投は不可能になった。

    コンテ自身が語っているように、条件が整っていなければならない。2014年にユヴェントスを去って以来、どのクラブでも在任期間が2年を超えていないのには理由がある。ともに働くのは容易ではなく、自分のやり方を貫く人物だからだ。ユナイテッドの経営陣は、最初からそれを受け入れる必要がある。

    それでも、コンテがロッカールームにもたらすものには、その価値がある。何より、口先だけの選手やチームの和を乱す選手を一切許さない姿勢だ。チェルシー時代、ティエリ・アンリとのインタビューでこう語っている。「私はいつも礼儀と敬意について話す。自分もそれを示す。だが、相手にもそれを求める」「練習で態度が悪かったり、別の場面で振る舞いが悪かったりする者がいれば、私はそいつを殺す方を選ぶ」

    「殺されない」ためには、選手たちは全力を尽くさなければならない。コンテの就任は、怠慢で未熟なユナイテッドの現有戦力のうち、期待を裏切っている選手たちに強烈な喝を入れることになるだろう。その哲学を受け入れる選手は活躍する傾向にあり、受け入れない選手は切り捨てられる。アモリムも称賛に値する姿勢で選手の選別を試みたが、ポルトガル人指揮官はコンテのように敬意を集めることはできなかった。

    「コンテといるときは、試合中だけではない。一日中、毎回の練習がそうなんだ。彼は警察の巡査部長のような存在だ」と、ユヴェントスとイタリア代表でDFを務めたジョルジョ・キエッリーニは2018年に語った。「練習が終わると、死んだようになる。疲れた、ではない。死んだようになるんだ。それができるのは、彼のやることを信じているからこそ。彼を100％支持するんだ。彼が雰囲気をつくり、全員が互いにエネルギーを与え合う。間違いなく、最高の指導者の一人だ」

  • 「退屈」だが効果的

    Pisa SC v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    コンテの緻密な指導方針では、常に最大限の集中と努力が求められる。それが勝利を習慣づけるうえで欠かせない。

    ユナイテッドの元ウインガー、アシュリー・ヤングは2020-21シーズン、35歳にしてコンテの下でキャリア屈指のシーズンを送り、インテルのセリエA優勝に重要な役割を果たした。だが、コンテの指導法を振り返る際、キエッリーニほど手放しで称賛してはいない。

    「ちなみに、彼はクレイジーだよ。本当にクレイジーだ」と、ヤングは最近、『オーバーラップ・デイリー』に出演した際に語った。「タッチライン際では［アトレティコ・マドリーの監督］ディエゴ・シメオネに少し似ている。絶えず声が聞こえてくるんだ。練習は激しく、走る量も多い」

    「彼がやっていたことはたくさんある。練習は11対11が多くて、時には少し退屈だった。ミーティングも長かった。長いというのは、試合に負けた後にミーティングに入ると、彼は文字どおりすべてを止めてしまうということだ。そして3、4時間そこにいることもあった。『もういいだろう、勘弁してくれよ』という感じだった」

    「彼が一つの場所に長くとどまらない理由の一つは、それだと思う。精神的に試そうとする相手は選手だけじゃなく、経営陣やオーナーもだからね。周囲は彼にうんざりして、『もう去る時だ』と思うようになるのだと思う。マンチェスター・ユナイテッドの走行データについては、いろいろと言われている。選手たちが走るつもりがないのにアントニオ・コンテが就任したら、大変なことになると思う」

    「退屈」は、往々にして安定していることの裏返しだ。アーセナルを見れば分かる。ミケル・アルテタの下でのプレースタイルは、この2年間、繰り返し批判されてきた。それでも全員が自分の役割を理解し、監督の構想を信じている。だからこそ、プレミアリーグ連覇に向かっているのだ。ユナイテッドには、ファーガソン退任以来、日々実践できる効果的なルーティンがない。

    一部の選手が不満を抱くなら、それはそれでいい。「大変なことになる」のは、コンテの方針に従わない選手だけだ。ユナイテッドは長い間、短い期間しか最大限の力を発揮できていない。選手層は厚くないが、再びトップ4争いに加わるだけの質はある。昨季後半にキャリックが最初に就任して以降、プレミアリーグのどのチームよりも多くの勝ち点を獲得したチームと、顔ぶれはほぼ同じなのを忘れてはならない。

    ヤングはコンテを特別好いていたわけではないかもしれないが、その指示には一字一句従った。そうでなければ、イングランド代表のヤングといえども5分と持たなかっただろう。コンテなら、ユナイテッドでも同じような最低限の畏怖の念を選手たちに抱かせ、基準を高めて維持できる。

  • 「はるか先を行く」

    Antonio Conte Pisa Napoli 17052026
    Getty Images

    マンチェスター・ユナイテッドがコンテより優先しているとみられる監督候補は3人いるが、いずれもコンテには及ばない。

    カリックが最終的に解任された場合でも、コンテはマンチェスター・ユナイテッドの監督就任に向けた最有力候補とは見なされていない。クラブが検討してきた候補には、エディ・ハウ、ユリアン・ナーゲルスマン、ウナイ・エメリも含まれる。

    7月にニューカッスルでの職を退いたハウは、カリックの後任に就くことに「全面的に前向き」だという。ただし、ユナイテッドがハウを招くには、ニューカッスルに数百万ポンドの補償金を支払う必要がある。ハウとニューカッスルの契約は、セント・ジェームズ・パークを離れた時点でまだ3年残っていた。一方、アストン・ヴィラはエメリを現行の契約から解放するために2000万ポンドを要求するだろう。

    そのどちらかを招くために、そこまでする価値が本当にあるのか。ハウはカラバオカップを制し、ニューカッスルに50年ぶりのタイトルをもたらした。チームをチャンピオンズリーグ出場にも2度導いている。しかし、その後のシーズンにはプレミアリーグでそれぞれ7位、12位に終わった。ハウには、低迷するユナイテッドを引き上げる力が十分に備わっていないことを示唆している。

    経験ではエメリが上回る。スペイン人指揮官はアストン・ヴィラで目覚ましい仕事を成し遂げ、ビジャレアルとセビージャでも期待以上の成果を挙げた。この3クラブでの指揮を通じて、最多記録となる5度のヨーロッパリーグ優勝を果たしている。ただし、最高峰の舞台では、パリ・サンジェルマンでリーグ・アンを制したことを除けば、結果を残せていない。フランスの強豪をチャンピオンズリーグのベスト16より先へ進ませることはできず、アーセナルでの指揮もわずか18カ月で終わった。プレミアリーグでの勝率は低調な49％だった。

    ナーゲルスマンの招へいに費用はかからない。ただ、それは2026年ワールドカップでドイツが衝撃的なベスト32敗退を喫した後に解任されたためだ。以前にバイエルン・ミュンヘンを率いた2年間でも主要タイトルは1つしか獲得できず、複雑すぎる戦術によって複数のベテラン選手との関係が悪化したとも報じられている。

    コンテの実績は、比較すればはるかに優れている。少なくとも、ユナイテッドのレジェンド、ポール・スコールズはそう見ている。スコールズはポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』の最新回で、こう語った。「今いる中ではコンテがベストだと思う。最高の監督について話すなら、あの4人の中でコンテはほかの誰よりもずっと上だ。気性が激しいのは分かっているし、少し狂人じみているかもしれない。でも、トップクラブで成功を収めた監督という点では、はるかに抜きん出ている」

    「短期的な就任でも構わない。18カ月しかいなくても、俺たちをリーグ優勝争いに加わらせてくれれば、それは成功だ。考えれば考えるほど、コンテを招いて、チームに厳しく喝を入れてもらう必要があると思う」

    非現実的だと感じる人もいるだろう。しかし、コンテが18カ月在任すれば、チームを自分の理想に近づけるための移籍市場が4度ある。本格的な復活に向けた土台を築くことができるはずだ。コンテのような「狂人」を信頼することは、ユナイテッドが取るべき計算されたリスクである。そのやり方が常に見栄えの良いものになるとは限らない。それでも57歳の指揮官なら、アイデンティティーを失ったクラブに大きな変革をもたらすため、自らの信念を貫く勇気があるだろう。