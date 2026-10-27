マイケル・キャリックに残された時間はわずかだ。マンチェスター・ユナイテッドはリーグ開幕8試合でわずか1勝と、1986年以来最悪のスタートを切り、プレミアリーグの降格圏とは勝ち点わずか1差にいる。

オールド・トラッフォードでは、サー・アレックス・ファーガソン退任後、幾度となく低迷を味わってきた。それでも、チャンピオンズリーグ初出場のコモに1-4で屈辱的な敗戦を喫した後、ホームでボーンマスに0-3で敗れた今、マンチェスター・ユナイテッドはついにどん底に達したように思える。チームを立て直す機会を与えられると報じられるなか、キャリックは土曜日のチェルシー戦でも指揮を執る。しかし、立て直しには奇跡が必要だろう。ロッカールームの一部は明らかに力を尽くすことをやめ、キャリックに背を向けているからだ。

キャリック以前にも、ルベン・アモリム、エリック・テン・ハーグ、ラルフ・ラングニック、オーレ・グンナー・スールシャール、ジョゼ・モウリーニョ、ルイ・ファン・ハール、デイビッド・モイーズの下で同じことが起きた。10年以上にわたって選手の影響力が過度に強まってきたのは、主に補強部門の無能さが原因だ。世界最大級のクラブで成功するために必要な実力や精神力を備えていない選手の獲得を、繰り返し承認してきた。

キャリックには、クラブ史上でも屈指の期待外れに終わった中盤の刷新に、わずか1億5500万ポンドしか与えなかった経営陣に足を引っ張られたと主張する十分な理由がある。INEOSの経営陣とグレイザー家は、ユナイテッドをチャンピオンズリーグに復帰させた功績で2年契約を結んだ後も、このクラブのレジェンドを暫定監督のように扱い続けた。許しがたいことだ。ボーンマス戦後にファンからキャリックへ寄せられた熱い支持が示したように、今回の事態は彼の責任ではない。

とはいえ、結果が振るわない状態が続くなら、何かを変えなければならない。そして、監督の解任は常に最も手を付けやすい策だ。オーナーたちが安穏とした地位から引きずり下ろされない限り、ユナイテッドは失敗の連鎖から抜け出せないだろう。それでも、キャリックの後任に、ふがいないチームを鍛え直せる、優勝経験豊富な監督を迎えれば、切実に必要とされるクラブ文化の刷新は可能だ。その候補がアントニオ・コンテである。