女子スーパーリーグはいかにして世界トップクラスのスーパースターたちが集う第一の舞台としての地位を確立したのか
バルセロナは直近6シーズンの女子チャンピオンズリーグ決勝すべてに出場し、そのうち4度優勝している。ブラウグラナは、欧州制覇8回を誇るリヨンに取って代わり、女子サッカー界における欧州の新たな支配勢力、そして現時点での世界最高のチームとなった。それでも今夏、その4度目のチャンピオンズリーグ制覇を受けながらも、バルサの最重要選手3人がカタルーニャを離れ、イングランドとウィメンズ・スーパーリーグへ移った。
ただ、これはバルサというよりWSLについて多くを物語っている。イングランド女子1部は以前から多くの人々に世界最高のリーグとして評価されてきたが、バロンドールを2度受賞したアレクシア・プテジャス、おそらく世界最高のセンターバックであるマピ・レオン、そして同じく真のワールドクラスであるオナ・バトレの加入によって、その称号にふさわしいという根拠はさらに強まった。
これらの移籍により、GOALのワールドクラス・クラブのメンバーの過半数が、いまやイングランドでクラブキャリアを送ることになった。さらに、かつてそれぞれバルサとリヨンに所属していたマリオナ・カルデンテイやエリー・カーペンターといった他のメンバーも、女子サッカー界のエリートとしての地位を確立した後、近年になってWSLのクラブ加入を選んでいる。
バルサが欧州の支配勢力であり、リヨンも大陸の序列においてカタルーニャ勢と大差ない位置にいるのは明らかだ。しかし、リーグという観点では、WSLこそが身を置くべき場所となっている。では、このリーグの何が世界最高の選手たちを引きつけているのだろうか。
欧州で最も競争の激しいリーグ
バルセロナとリヨンは、両クラブで直近11回の女子チャンピオンズリーグのうち10回を制している。リヨンはそのうち6度の優勝を誇り、さらに2度決勝に進出している。一方のバルセロナは欧州制覇4回、準優勝も3回を数える。欧州での栄光を最も手にしやすいのが、この2クラブである。
しかし、それでも、そして国内での圧倒的な支配を続けていても、もはやトップ選手たちにとっては十分ではないようだ。そうした成功は信じられないほど素晴らしく、いつまでも味わい続ける瞬間ではある。それでも最高の選手たちは、もっと頻繁に挑戦を求めており、それが継続的に可能なのは欧州でWSLだけだ。
昨季のバルセロナは、最大90ポイントのうち87ポイントを獲得して7季連続のリーガF優勝を果たした。全公式戦でも、4冠達成までの道のりで敗戦はわずか1試合だった。
フランスでは、リヨンも同様の支配力を見せ、国内戦無敗で3冠を達成した。敗れたのは女子チャンピオンズリーグの2つの対戦の第1戦のみで、いずれも最終的には2試合合計で勝ち抜き、さらにバルセロナとの欧州決勝でも黒星を喫した。バイエルンもまた、昨季は大陸大会でしか敗れておらず、可能な78ポイントのうち74ポイントを積み上げ、国内3冠の一部としてフラウエン・ブンデスリーガを制した。
イタリアのセリエAはリーグとして将来性を示しつつも、なお成長途上にある中で、選手たちが求めるトップレベルの競争力を最も定期的かつ継続的に備えているのは、イングランドとWSLである。
昨季、タイトルを獲得したのはマンチェスター・シティで、11ポイントを落とした。22試合で18勝は十分に見事だが、それだけ多くのポイントを落としながら優勝するのは、他の競合リーグではほとんど聞かれない。スペインでは、優勝クラブが11ポイントを落としたのは2017-18シーズン以降なく、ドイツでも2016-17シーズン以来起きていない。フランスでは、勝利に勝ち点3、引き分けに勝ち点1を当てはめる形で換算する必要がある。現在のルールで最後にそれが起きたのは2003-04シーズンで、当時のリーグは勝利に4ポイント、引き分けに2ポイントを与えていた。
直近8シーズンでは、最終的なWSL王者が優勝までに落としたポイント数が、フランス、ドイツ、スペインの各優勝クラブを上回ったことが6回あった。残る2回、2024-25シーズンと2018-19シーズンには、最終的なフラウエン・ブンデスリーガ王者が最終的なWSL王者より1ポイント多く落としていた。
対照的な明暗
とはいえ、バルセロナ、リヨン、バイエルン・ミュンヘン、あるいはその前の時代のチームをおとしめるつもりはまったくない。彼女たちはあまりに強くなり、国内大会を支配してきた。そうしたクラブが投資を行い、驚異的なチームを築き上げ、勝利を量産するマシンのような存在になったことは称賛に値する。
そして、それはしばしばチャンピオンズリーグでの成功にもつながってきた。バルセロナ、リヨン、そして現在はバイエルンがドイツの支配的勢力となったことでその座を奪われたヴォルフスブルクは、いずれも欧州で複数回の優勝を果たしている。一方で、アーセナルの2025年の欧州制覇は、ガナーズが2007年決勝でウメアを破って以来、18年ぶりとなるイングランド勢による優勝だった。
チェルシーは、イングランド勢としてロンドンのライバルに続いて欧州制覇を成し遂げることに最も近づいたものの、WSLで6連覇を達成する中でも、国内での支配力を初のチャンピオンズリーグ制覇へと結びつけることはできなかった。
少なくとも1つの足かせとなっている要因はWSLの競争力であり、そのため主力選手をそれほど簡単には休ませられないことだ。「チャンピオンズリーグとリーグ戦を比べると、私にとってはレベルがほとんど同じだと思う」と、チェルシー加入前にリヨンをチャンピオンズリーグ優勝に導いた指揮官だったソニア・ボンパストルは、この夏、GOALに対してWSLの競争力に言及しながら語った。これは男子のプレミアリーグに関しても、以前から指摘されてきたことでもある。
週間チャレンジ
だが、そのレベルの競争の激しさは、時に監督やチームにとって障害となる一方で、イングランドにトップクラスの人材を引きつけるうえで重要な役割も果たしている。毎週のように厳しい挑戦を受け、突き上げられる環境こそトップ選手が求めるものであり、それを得られるのがWSLだ。
「私の意見では、試合結果がどうなるかはまったく分からない」と、この夏にバルセロナを離れ、億万長者のミシェル・カンが所有する新興勢力ロンドン・シティ・ライオネスに加入したプテジャスは、記者団にそう語った。「毎週のように非常に競争の激しいリーグだ」
2020年から2023年までWSLでマンチェスター・ユナイテッドに所属していたバトレも、アーセナル加入に伴ってイングランド復帰を果たした後、同様のコメントを残している。「WSLに戻ってくることにとても興奮していた。最も競争の激しいリーグだと思うし、私が求めていた挑戦でもあった。今はここで、これからの数年間を楽しみながら、毎週末に競い合うのに良いタイミングであり、良い場所だと思う」
圧巻の支配ぶり
これは、一部のクラブだけではなく、リーグ全体で進んでいる投資の結果だ。 バルセロナの女子チームへのコミットメントはリーガFのどのクラブよりも際立っており、フランスではリヨンにも同じことが言える。そうしたチームにとって、自分たちが築いた基準に他クラブが到達しようとしていないことは、不満の種となってきた。
例えばフランスでは、リーグ王者を決めるために2023-24シーズンからシーズン終了後のプレーオフ方式が導入された。リヨンは2007年の初優勝以降、一度を除いて毎年このタイトルを獲得してきた。OLのエースFWであり、女子バロンドールの初代受賞者でもあるアダ・ヘーゲルベルグは、この変更について、2年前に初めて実施された後、GOALの取材に対して「ひどい」と評していた。
「最高レベルに追いつこうと努力し、その基準を満たそうとする代わりに、リーグに少しの興奮を生むために、彼女たちを引き下ろそうとしている」と、ヘーゲルベルグは嘆いた。「勝ち点11差でこのリーグを制した選手たちに対して、それでもリーグ優勝を決めるためにさらに2試合を戦わなければならないと、どう説明できるのか。ここまで来てしまったのは本当におかしいと思う。理解できない」
台頭する勢力
WSLに、作られたドラマは必要ない。たしかにチェルシーはつい最近まで6連覇を達成したが、2024-25シーズンの優勝だけが独走状態となった。そこまでの4度の優勝争いはいずれも最終節までもつれ込み、2023-24シーズンの優勝の行方は得失点差で決まった。
その理由は、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティのような巨大クラブがある一方で、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、ブライトン、リヴァプールといったチームが近年、その構図を崩してきたからだ。今季だけでも、アストン・ヴィラと昇格組のクリスタル・パレスが、前述の『ビッグ3』から勝ち点を奪っている。ほぼすべてのクラブが投資を進め、成長し、トップタレントを引きつけていることで、リーグ全体に質が分散している。
「進化している」と、3年ぶりにリーグへ戻った今夏、バトレはWSLについてそう語った。「このリーグにはビッグネームの選手がたくさんいるし、すべてのチームがレベルアップしたと思う。投資を進め、強いチームを作り、このリーグ優勝を目指してしっかり競争しようとしている良いクラブがたくさんある」
今夏ロンドン・シティに加入し、初めてこのリーグでプレーするスペイン代表のチームメイト、レオンも、『ガーディアン』のインタビューで同様の見解を示した。「このリーグが示している本気度、つまりクラブのことだけど、それらすべてが、ここに来ることをとても魅力的にしていると思う。というのも、この数年ずっとイングランドのリーグを追ってきたけど、どの試合でも、試合中のどんな時間でも、一瞬たりとも気を抜かせてくれない感じがするから。ほんの一瞬たりとも気を緩められない。イングランドのリーグは、はるかに競争が激しいから」
新たな挑戦
そのため、スペインでキャリアのすべてを過ごし、直近9年間をバルセロナで戦ってきたレオンのような選手が、居心地の良い環境から抜け出し、新たな国へ行って新しいスタイルを経験したいと考えたとき、その挑戦の場として目を向けたのがWSLだった。その違いだけでなく、クオリティー、競争力、そして投資があるからである。
レオンは、ロンドン・シティへの移籍理由について次のように説明した。「自分の体が何か違うものを求めていた。バルサでプレーすることは本当に素晴らしく、とても心地よかったので、長い間、快適な立場にいた。そのプレースタイルは自分にとても合っていた」
「イングランドに来ると、サッカーは一見してスペインのものとは大きく異なる。だから、自分自身に挑戦し、自分にそれができるかを確かめたいと思った。私はこのリーグに適応するために努力するつもりだし、自分を最も際立たせてくれるスタイルではない別のプレースタイルでも戦えることを、自分自身に示したい」
2024年にバルセロナからアーセナルへ加入し、加入1年目にアーセナルのチャンピオンズリーグ制覇の大きな立役者となったカルデンテイも、移籍を振り返って『Arseblog』のインタビューで似たようなことを語っている。「長い間ずっと一つの場所にいたから、基本的には居心地の良い環境から抜け出すためだったと思う。そして世界最高のリーグに来ることになる。3日ごとに最高レベルの競争がある。本当に良い挑戦だ」
世界最高の存在
しかし、トップ選手たちがやって来てリーグ全体のレベルを引き上げているからといって、WSLが突然世界最高のリーグになったわけではない。すでにリーグ自体が成長を続けてきたからこそ、その土台となる水準はもともと高く、その結果として所属選手たちも向上してきたのである。
ハンナ・ハンプトンやアレッシア・ルッソのようなイングランド代表のスターがワールドクラスの選手へと成長したのはこのリーグであり、カディジャ・ショーや長谷川唯のような選手たちもまた、世界最高峰のフットボーラーの一人へと進化した。一方で、ビビアネ・ミーデマやエミリー・フォックスのような選手はイングランドにやって来る前からすでにその領域にいたという見方もあるが、WSLでプレーする中でさらに成長し、もう一段階上のレベルに達したことに異論を唱える者は少ないだろう。
アメリカのトップリーグであるNWSLは、イングランドのライバルよりも競争力が高いリーグだと主張できる材料を持っている。今季は最下位のシカゴ・スターズが、2025年NWSLシールド優勝のカンザスシティ・カレント、そして現在順位表で4位につけるユタ・ロイヤルズを破っている。下から3番目のボストン・レガシーもユタから白星を挙げており、その1週間後には3位のワシントン・スピリットにも勝利した。こうした結果はWSLでも時折起こるが、「誰もが誰にでも勝てる」という決まり文句が、イングランドでまだ完全に当てはまるわけではない。
それでも、その状態には近づきつつある。しかも女子サッカー界のどのリーグよりも多くのワールドクラスの才能を引きつけながら、だ。 他のリーグが最高の選手を失う脅威にどう対処するか頭を悩ませる一方で、WSLは世界中からますます多くの才能を呼び込んでおり、メアリー・アープスやジョージア・スタンウェイのような自国育ちのビッグスターたちの復帰も実現している。
この議論は今後も続くだろう。しかし、今のWSLが女子サッカー界で最高のリーグではないと言い張るのは、ますます難しくなっている。プテジャス、レオン、バトレをはじめとする選手たちの加入は、そのことを裏づけるものにほかならない。