バルセロナとリヨンは、両クラブで直近11回の女子チャンピオンズリーグのうち10回を制している。リヨンはそのうち6度の優勝を誇り、さらに2度決勝に進出している。一方のバルセロナは欧州制覇4回、準優勝も3回を数える。欧州での栄光を最も手にしやすいのが、この2クラブである。

しかし、それでも、そして国内での圧倒的な支配を続けていても、もはやトップ選手たちにとっては十分ではないようだ。そうした成功は信じられないほど素晴らしく、いつまでも味わい続ける瞬間ではある。それでも最高の選手たちは、もっと頻繁に挑戦を求めており、それが継続的に可能なのは欧州でWSLだけだ。

昨季のバルセロナは、最大90ポイントのうち87ポイントを獲得して7季連続のリーガF優勝を果たした。全公式戦でも、4冠達成までの道のりで敗戦はわずか1試合だった。

フランスでは、リヨンも同様の支配力を見せ、国内戦無敗で3冠を達成した。敗れたのは女子チャンピオンズリーグの2つの対戦の第1戦のみで、いずれも最終的には2試合合計で勝ち抜き、さらにバルセロナとの欧州決勝でも黒星を喫した。バイエルンもまた、昨季は大陸大会でしか敗れておらず、可能な78ポイントのうち74ポイントを積み上げ、国内3冠の一部としてフラウエン・ブンデスリーガを制した。

イタリアのセリエAはリーグとして将来性を示しつつも、なお成長途上にある中で、選手たちが求めるトップレベルの競争力を最も定期的かつ継続的に備えているのは、イングランドとWSLである。

昨季、タイトルを獲得したのはマンチェスター・シティで、11ポイントを落とした。22試合で18勝は十分に見事だが、それだけ多くのポイントを落としながら優勝するのは、他の競合リーグではほとんど聞かれない。スペインでは、優勝クラブが11ポイントを落としたのは2017-18シーズン以降なく、ドイツでも2016-17シーズン以来起きていない。フランスでは、勝利に勝ち点3、引き分けに勝ち点1を当てはめる形で換算する必要がある。現在のルールで最後にそれが起きたのは2003-04シーズンで、当時のリーグは勝利に4ポイント、引き分けに2ポイントを与えていた。

直近8シーズンでは、最終的なWSL王者が優勝までに落としたポイント数が、フランス、ドイツ、スペインの各優勝クラブを上回ったことが6回あった。残る2回、2024-25シーズンと2018-19シーズンには、最終的なフラウエン・ブンデスリーガ王者が最終的なWSL王者より1ポイント多く落としていた。