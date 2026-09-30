エマ・ヘイズがアメリカ女子代表の監督に就任して以降、60人の選手が代表戦出場を果たし、そのうち56人が試合で先発している。

2027年女子ワールドカップ開幕までは1年を切っており、10月にはランキング首位のスペインとの2試合が控えている。それでもヘイズは、まだ代表戦未出場の選手たちに枠を設け続けている。見極めたい組み合わせがなお残っており、クラブでのシーズンが評価に値する選手たちもいるからだ。

ヘイズは火曜日のメンバー発表後の記者会見で「私たちはスペインではないし、スペインになろうとしているわけでもない」と語った。「彼女たちは並外れたチームだ。世界王者にふさわしく、自分たちのアイデンティティーと方法論を持っている。私たちも同じように、自分たちのものを持っている」

ヘイズが火曜日に発表した26人のメンバーには、主将リンジー・ヒープス、MFローズ・ラベル、SBエミリー・フォックスといったおなじみの顔ぶれが含まれた。一方でサプライズもあり、GKジョーダン・シルコウィッツ、MFエブリン・ショアーズ、FWピエトラ・トーディン、FWトリニティ・バイヤーズという4人の代表戦未出場選手が選ばれた。

この4人はいずれも所属するNWSLクラブで際立ったシーズンを送っており、ショアーズ、トーディン、バイヤーズはユース代表のシステムでも豊富な経験を積んでいる。

ただ、疑問はなぜ今なのかという点だ。ワールドカップが近づく中で、実験を続ける余地はどれほどあるのか。

ヘイズは「将来そこにいる世代の成長を、いつも止めておくわけにはいかない。だから、もし私がワールドカップだけを最優先にするなら、2028年や2031年にこのチームに影響を与え得るし、実際に与えるであろう選手たちにチャンスを与える機会を失ってしまう」と述べた。

重要なのは、絶えず育成し、絶えず進化していくことだ。そして選手たちがクラブでそれを実践していれば、ヘイズは見逃さない。ノースカロライナ・カレッジでのアシュリー・サンチェスのシーズンは、その一例だ。

「昨季も、その前のシーズンも、私はあれを見ていなかった。だから彼女にとって大きな前進だったと思うし、キャリアのこの段階にいる彼女が、目の前にあるチャンスを無駄にしたいと思っていないのは間違いない」

4カ月間キャンプも試合もない時期を経て、アメリカ女子代表はいま、ここまでで最大の試練に直面している。サンチェスのような選手にとって、10月は予選前に自らをアピールする新たな機会となる。一方で、ジェイディン・ショーやアリー・セントナーを含む別の選手たちにとっては、今回のメンバー外が長期的なプランの一部となっている。選出も落選も、ヘイズのチームがどのように形作られているのかについて疑問を投げかけている。