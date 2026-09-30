「大きなステップアップ」 エマ・ヘイズ監督がスペイン戦に向けて大胆な選択、アシュリー・サンチェスが再招集でジェイディン・ショーは選外に アメリカ女子代表の勝者と敗者
エマ・ヘイズがアメリカ女子代表の監督に就任して以降、60人の選手が代表戦出場を果たし、そのうち56人が試合で先発している。
2027年女子ワールドカップ開幕までは1年を切っており、10月にはランキング首位のスペインとの2試合が控えている。それでもヘイズは、まだ代表戦未出場の選手たちに枠を設け続けている。見極めたい組み合わせがなお残っており、クラブでのシーズンが評価に値する選手たちもいるからだ。
ヘイズは火曜日のメンバー発表後の記者会見で「私たちはスペインではないし、スペインになろうとしているわけでもない」と語った。「彼女たちは並外れたチームだ。世界王者にふさわしく、自分たちのアイデンティティーと方法論を持っている。私たちも同じように、自分たちのものを持っている」
ヘイズが火曜日に発表した26人のメンバーには、主将リンジー・ヒープス、MFローズ・ラベル、SBエミリー・フォックスといったおなじみの顔ぶれが含まれた。一方でサプライズもあり、GKジョーダン・シルコウィッツ、MFエブリン・ショアーズ、FWピエトラ・トーディン、FWトリニティ・バイヤーズという4人の代表戦未出場選手が選ばれた。
この4人はいずれも所属するNWSLクラブで際立ったシーズンを送っており、ショアーズ、トーディン、バイヤーズはユース代表のシステムでも豊富な経験を積んでいる。
ただ、疑問はなぜ今なのかという点だ。ワールドカップが近づく中で、実験を続ける余地はどれほどあるのか。
ヘイズは「将来そこにいる世代の成長を、いつも止めておくわけにはいかない。だから、もし私がワールドカップだけを最優先にするなら、2028年や2031年にこのチームに影響を与え得るし、実際に与えるであろう選手たちにチャンスを与える機会を失ってしまう」と述べた。
重要なのは、絶えず育成し、絶えず進化していくことだ。そして選手たちがクラブでそれを実践していれば、ヘイズは見逃さない。ノースカロライナ・カレッジでのアシュリー・サンチェスのシーズンは、その一例だ。
「昨季も、その前のシーズンも、私はあれを見ていなかった。だから彼女にとって大きな前進だったと思うし、キャリアのこの段階にいる彼女が、目の前にあるチャンスを無駄にしたいと思っていないのは間違いない」
4カ月間キャンプも試合もない時期を経て、アメリカ女子代表はいま、ここまでで最大の試練に直面している。サンチェスのような選手にとって、10月は予選前に自らをアピールする新たな機会となる。一方で、ジェイディン・ショーやアリー・セントナーを含む別の選手たちにとっては、今回のメンバー外が長期的なプランの一部となっている。選出も落選も、ヘイズのチームがどのように形作られているのかについて疑問を投げかけている。
受賞者：アシュリー・サンチェス
ヘイズが今回のキャンプにどうしても呼ぶべきだった選手が1人いるとすれば、それはサンチェスだった。
ノースカロライナ・カレッジで26試合20得点を記録しているサンチェスは、もはや見過ごせない存在となっている。NWSL得点王争いで首位に立っており、カンザスシティーのテムワ・チャウィンガが打ち立てたシーズン最多得点記録にも並んだ。
ワシントン・スピリットからカレッジへの移籍は環境の変化をもたらしたが、サンチェスはしっかりと足跡を残した。ノースカロライナでの初年度にはチーム最多の得点とアシストを記録し、NWSL年間最優秀MFの最終候補にも名を連ねた。今季はその影響力をさらに一段引き上げている。
ただ、代表ではチャンスを得ることがより難しかった。サンチェスは世代別代表で印象的なキャリアを築いた一方で、A代表招集が必ずしも出場時間には結びついてこなかった。2023年女子ワールドカップでは出場機会がなく、最後のUSWNTでの出場は2024年だった。2025年1月のキャンプには招集されたものの、再びアメリカ代表のユニフォームに袖を通すまでには長い時間を要している。
ヘイズは火曜日の記者会見で、「アシュリーは今季、本当に素晴らしいシーズンを送っている。得点数だけでなく、パフォーマンスの安定感もそうだ。今季のプレーを踏まえれば、彼女はその評価に値すると思う」と語った。
さらに、「私は［カレッジのヘッドコーチ］マク・リンドとも話をしたが、彼女は今季の成熟ぶりや、何としても代表に戻りたいという強い思いについて、サンチェスを大いに称賛していた。そして彼女は、その姿勢を行動で示してきた。次のステップは、その安定感を維持することだと思う」と続けた。
敗者：ジェイディン・ショー
ショーはゴッサムFCで、これまでになく居場所を見いだしている。自由にプレーし、ゴールを重ね、最近ではNWSL史上最年少でレギュラーシーズン通算25得点に到達した選手となった。その好調ぶりがあっただけに、10月のメンバーから外れたことは際立って見えた。ショーにとっては、スペイン相手に自分を試すチャンスを逃すことを意味する。
ただ、ヘイズは今回の活動期間で彼女に意味のある出場時間を与えたい考えだ。ショーとアリー・セントナーはU-23に加わり、トップチームで得られるかもしれない時間よりも多くのプレー機会を得ることになる。米国サッカー連盟は近年、この2つのグループのつながりを保つことにますます力を入れており、選手たちはチャンスや育成上の必要性に応じて両者の間を行き来している。2人とも引き続きヘイズの構想に入っている。
ヘイズは「ジェイディンとアリー［セントナー］の2人をU-23に入れた決定は、今回は2試合の活動期間だったからだ」と語った。「前回のキャンプでブラジル戦ではジェイディンを起用しなかったし、これまでも何度も言ってきたように、私は選手の成長を優先したい。経験の浅い選手たちがいつもベンチに座り、わずかな時間しかプレーしない状況にはしたくない。彼女たちは今後のプランにおいても依然として中心的な存在だ」
勝者：トリニティ・ロッドマン
トリニティ・ロッドマンは記憶に残る1年を過ごしてきた。そして、それはまだ終わっていない。
2026年の幕開けに、彼女はワシントン・スピリットに残留する3年契約を結び、女子サッカー史上最高額の契約にサインした。それ以降、USWNTのメンバーに継続して選ばれ、スピリットではチーム最多の11ゴールを記録している。
ピッチ外では、ボーイフレンドのベン・シェルトンをテニス大会で応援するため各地を訪れた。2026年の全米オープンでは、シェルトンが決勝進出を果たしている。
その一方で、彼女は自身のプレーにおける課題を埋めることにも取り組んできた。そしてヘイズは、その進歩をとりわけ誇りに思っている。
ヘイズは「まず何より、私はトリニティ・ロッドマンをとても誇りに思っている。本当にそう思う」と語った。「たぶん1週間ほど前に彼女と話をした。その時、昨年の今ごろのこと、彼女が直面していた困難、そしてフィジカル面でのたくましさや粘り強さを身につけるために、成長が必要だった部分のギャップを埋めるべく、彼女がどれだけ懸命に取り組んできたかについて話した」
その成長は、リーダーシップにも及んでいる。
ヘイズは続けて、「彼女はリーダーシップの面でも成長したと思う。私たちはそのことについてよく話している。彼女は素晴らしいチームメートであることに大きな誇りを持っているし、自分が模範を示すことでチームを引っ張れると示すことにも大きな誇りを持っている。彼女はいつもリーダーを務めたいと求めてくる。それが私は本当に大好きだし、彼女は本当に多くの面で違いを生み出している」と述べた。
敗者：ナオミ・ギルマ
ナオミ・ギルマは26人のメンバーに入ったが、ヘイズがこのセンターバックのコンディションへの懸念を示すまでに、そう時間はかからなかった。
ヘイズは会見の場で即座に、こう語った。「ナオミ・ギルマは、きょうのトレーニングで打撲を負った。ナオミがメンバーに入るかどうかは完全には分からないが、そうなった場合は何かしら報告するつもりだ。それが唯一の変更になるかもしれない」
ギルマの試合勘は懸念材料となっている。特に今季はチェルシーのウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）の試合に一度も出場していないためだ。ギルマはまた、年初にブラジルで行われたブラジル戦に臨むアメリカ女子代表のメンバーからも、負傷により外れていた。
もしギルマがキャンプとスペイン戦の出場に向けてプレー可能と判断されなければ、センターバックのポジションには現実的な不安が生じる。アメリカ女子代表はすでにエミリー・ソネットというDFを欠いており、ティアナ・デービッドソン、ケネディ・ウェスリー、タラ・ラッドへの依存度が高まることになる。いずれも十分に力のある選手ではあるが、スペインのような相手に対してギルマとソネットのコンビを組めないのは、アメリカにとって痛い欠落に見える。
ヘイズは「私は起用可能な選手たちについて考えなければならない。だからこそ、より大きな選手層を育てる必要があると、私はいつも強く主張してきた。何かは一瞬で起こり得るからだ」と述べ、こう続けた。「このキャンプでもそうだが、先発のセンターバック2人を欠くような状況になる可能性がある。選手たちが準備できるようにしておかなければ、それは私が自分の仕事をしていないということになる」
優勝者：トリニティ・バイヤーズ
NWSLを追っている人にとって、バイアーズはおなじみの名前だ。FWの彼女は9番、10番、さらには8番でもプレーでき、サンディエゴ・ウェーブで10得点2アシストを記録する際立ったシーズンを送っている。しかし、これまでA代表に招集されたことはなかった。
8月、この23歳はウェーブのクラブ史上、1シーズンで2桁得点に到達した2人目の選手となった。2022年に15得点を挙げたアレックス・モーガンに続く記録である。
もっとも、バイアーズは代表システムに不慣れなわけではない。2018年のU-17女子ワールドカップ、2022年のU-20女子ワールドカップでアメリカを代表し、U-23でもプレーしてきた。今、ヘイズは彼女がA代表グループにもたらせるものを見極めようとしている。
「それからトリニティ・バイアーズもいる」とヘイズは語った。「彼女は国内得点ランキングのトップ4に入っている。9番の選手で、背後への抜け出しとうまく足元で受けるプレーを両立できるタイプは、いつも多く見つかるわけではない。そして彼女は本当に素晴らしいと思う。彼女を見るのを待ちたくなかった」