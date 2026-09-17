ドイツ・ライプツィヒ -- RBライプツィヒはヤン・ディオマンデを売却したくなかった。

彼は、このクラブがこれまで自前で抱えてきた中でも類を見ないスター選手だった。クラブは引き留めるためにできる限りのことをした。契約やクラブ史上最高額の移籍金をめぐる憶測が飛び交い、SNS上では激しい応酬も起きていた。スポーツディレクターのマルセル・シェーファーまで対応に追われ、公の場でRBライプツィヒは誰とも合意していないと主張したほどだ。ライプツィヒは、ディオマンデが世界最高クラスの一人になれるし、そうなると考えている。だからこそ、もし移籍するなら、契約にバロンドールのボーナス条項を含めるよう求めたのである。

リヴァプールが獲得をまとめたと伝えられたかと思えば、次はパリ・サンジェルマンだった。そして最終的に最も高いオファーを出したのはレアル・マドリーだった。1億4000万ユーロで、決して小さくはない慰めではあったが、ライプツィヒは至宝を失った。

シェーファーは「ヤン・ディオマンデを売るつもりは100パーセントなかった。なぜそんなことをする必要がある？ ただ、繰り返すが、我々は移籍収入を必要とするクラブでもある。もちろん、少なくとも2年は選手を残したいという意向はある。だが、レアル・マドリーが来れば難しい」と語った。

数年前であれば、これはいつものやり方だった。ライプツィヒは才能ある選手を安価で獲得し、その後ヨーロッパサッカーの上位層へと送り出してきた。10年以上にわたり、それは優れた運営モデルであり、ヨーロッパで活躍する多くの一流選手たちの出発点でもあった。しかし、状況は変わる。移籍市場の変化、ブランド力の成長、チャンピオンズリーグの常連となったこと、そしてクラブ全体に「ここでもっと大きな成功を収められる」という信念があること。ライプツィヒは賢く立ち回るクラブであり、売買で利益を上げ、資金力以上の成果を出す評判を築いてきた。だが今は、別のアプローチを取る時だ。今こそ、より若い世代に目を向ける時なのである。

シェーファーは「5年、6年、7年前であれば、ドイツで台頭しつつあるスターなら、私の意見では、その選手が誰であれ、レヴァークーゼン、ドルトムント、あるいはライプツィヒに移るのはほぼ明らかだった。だが今は、プレミアリーグの全クラブでさえ彼らの後を追い、こうした選手の獲得を狙っている。だから我々にとって、今後数年は難しくなるだろう」と語った。

そして、資金面で競えない、あるいは少なくとも以前のような価値を見いだせなくなれば、現代サッカーでは素早い方針転換を迫られる。ライプツィヒは若手選手を売却して成功を収めてきたとはいえ、本当の意味で自前の選手を育て上げたことはほとんどない。イブラヒマ・コナテ、ダヨ・ウパメカノ、ドミニク・ソボスライ、ディオマンデ。彼らはいずれもチャンピオンズリーグを戦うクラブに巨額で売却された。だが、全員が他所からスカウトしてきた選手たちだった。ライプツィヒがパリ、ザルツブルク、ウィーン、そしてブンデスリーガ下位クラブに対して強い支配力を持っていた頃は、それで何の問題もなかった。

しかし今、そのような支配力はもうない。ライプツィヒは、そうした選手たちの獲得競争でヨーロッパ各地のクラブに敗れている。だからこそ、焦点は内部に向けられなければならない。

ユース育成部門責任者のダビド・ヴァグナーはGOALに対し、「以前の我々のビジネスモデルは、より若いとはいえ、すでにトップチームでプレーしている18歳、19歳、20歳の選手をヨーロッパから獲得し、2年ないし3年一緒に取り組み、その後に再び売却するというものだった。過去の我々は、15歳、16歳、あるいはそれ以下の非常に若い選手を迎え入れ、アカデミーで育て、それからトップチームに昇格させる、もしくは売却するという点では成功してこなかった」と語った。