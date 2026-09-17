「大きく変わった」――RBライプツィヒ、ヤン・ディオマンデをレアル・マドリーに失い成功の方程式を再考へ
ドイツ・ライプツィヒ -- RBライプツィヒはヤン・ディオマンデを売却したくなかった。
彼は、このクラブがこれまで自前で抱えてきた中でも類を見ないスター選手だった。クラブは引き留めるためにできる限りのことをした。契約やクラブ史上最高額の移籍金をめぐる憶測が飛び交い、SNS上では激しい応酬も起きていた。スポーツディレクターのマルセル・シェーファーまで対応に追われ、公の場でRBライプツィヒは誰とも合意していないと主張したほどだ。ライプツィヒは、ディオマンデが世界最高クラスの一人になれるし、そうなると考えている。だからこそ、もし移籍するなら、契約にバロンドールのボーナス条項を含めるよう求めたのである。
リヴァプールが獲得をまとめたと伝えられたかと思えば、次はパリ・サンジェルマンだった。そして最終的に最も高いオファーを出したのはレアル・マドリーだった。1億4000万ユーロで、決して小さくはない慰めではあったが、ライプツィヒは至宝を失った。
シェーファーは「ヤン・ディオマンデを売るつもりは100パーセントなかった。なぜそんなことをする必要がある？ ただ、繰り返すが、我々は移籍収入を必要とするクラブでもある。もちろん、少なくとも2年は選手を残したいという意向はある。だが、レアル・マドリーが来れば難しい」と語った。
数年前であれば、これはいつものやり方だった。ライプツィヒは才能ある選手を安価で獲得し、その後ヨーロッパサッカーの上位層へと送り出してきた。10年以上にわたり、それは優れた運営モデルであり、ヨーロッパで活躍する多くの一流選手たちの出発点でもあった。しかし、状況は変わる。移籍市場の変化、ブランド力の成長、チャンピオンズリーグの常連となったこと、そしてクラブ全体に「ここでもっと大きな成功を収められる」という信念があること。ライプツィヒは賢く立ち回るクラブであり、売買で利益を上げ、資金力以上の成果を出す評判を築いてきた。だが今は、別のアプローチを取る時だ。今こそ、より若い世代に目を向ける時なのである。
シェーファーは「5年、6年、7年前であれば、ドイツで台頭しつつあるスターなら、私の意見では、その選手が誰であれ、レヴァークーゼン、ドルトムント、あるいはライプツィヒに移るのはほぼ明らかだった。だが今は、プレミアリーグの全クラブでさえ彼らの後を追い、こうした選手の獲得を狙っている。だから我々にとって、今後数年は難しくなるだろう」と語った。
そして、資金面で競えない、あるいは少なくとも以前のような価値を見いだせなくなれば、現代サッカーでは素早い方針転換を迫られる。ライプツィヒは若手選手を売却して成功を収めてきたとはいえ、本当の意味で自前の選手を育て上げたことはほとんどない。イブラヒマ・コナテ、ダヨ・ウパメカノ、ドミニク・ソボスライ、ディオマンデ。彼らはいずれもチャンピオンズリーグを戦うクラブに巨額で売却された。だが、全員が他所からスカウトしてきた選手たちだった。ライプツィヒがパリ、ザルツブルク、ウィーン、そしてブンデスリーガ下位クラブに対して強い支配力を持っていた頃は、それで何の問題もなかった。
しかし今、そのような支配力はもうない。ライプツィヒは、そうした選手たちの獲得競争でヨーロッパ各地のクラブに敗れている。だからこそ、焦点は内部に向けられなければならない。
ユース育成部門責任者のダビド・ヴァグナーはGOALに対し、「以前の我々のビジネスモデルは、より若いとはいえ、すでにトップチームでプレーしている18歳、19歳、20歳の選手をヨーロッパから獲得し、2年ないし3年一緒に取り組み、その後に再び売却するというものだった。過去の我々は、15歳、16歳、あるいはそれ以下の非常に若い選手を迎え入れ、アカデミーで育て、それからトップチームに昇格させる、もしくは売却するという点では成功してこなかった」と語った。
適切なトレーニング施設の建設
RBライプツィヒのトレーニング施設は完璧に整えられている。市中心部から車で15分もかからない場所にあり、この複合施設は2015年の開設時と変わらず、見た目も機能もハイテクそのものだ。英語圏では、マンチェスター・ユナイテッドには「開胸手術」が必要だと語った人物として最も知られるラルフ・ラングニックが、ライプツィヒのアカデミーを最高水準のものへと形作った。
フットボール界のハイテクな新しいアイデアがここで始まらなかったとしても、ライプツィヒはそれを完成形へ近づけるために確実に資金を投じてきた。アカデミーには9面のピッチがあり、女子チーム用の約2000人収容のスタジアムも含まれる（そして、そう、そこではレッドブルを買うこともできる）。ここで重要なのは紙一重の差だ。あらゆる細部が入念に考え抜かれている。トレーニングピッチに設置されたライブ映像分析スクリーンから、ホーム用かアウェー用のロッカールームへ向かっているかによって、壁紙に描かれた雄牛が自分と「同じ方向」に走っているようにも、「逆方向」に走っているようにも見える錯視まで、すべてである。
更衣室は年代別に、上のカテゴリーになるほど着実に広くなっていく。U-17とU-19の施設の間にはサウナが設けられており、選手たちはそれを使って自分の身体を管理できるだけ「成熟」していることを証明しなければならない。
『American Ninja Warrior』を思わせる障害物コースは、若手選手たちの敏捷性を試すために使われる（トップチームの選手は腕試しを禁じられている。負傷のリスクが大きすぎるためだ）。選手たちがトレーニングで使うものと同じハイブリッド芝で作られた屋内トラックはスピード測定に用いられ、5メートルごとに並べられたセンサーがデータを追跡する。U-16以上の育成選手には専用の寮が与えられる。それより下の年代は、市内のホストファミリーのもとで暮らすか、毎日通うことになる。施設には常駐の個別指導担当者もおり、フットボーラーたちの学業を管理している。授業で結果を出せなければ、試合には出られない。
育成世代からトップチームまで、全選手がトレーニングと栄養を記録し、映像学習用のパーソナライズされた動画も24時間利用できるアプリにアクセスできる。施設のロビーにあるテレビでは、他のすべてのレッドブル系クラブの映像が絶え間なくループ再生され、国から国へ、年代別カテゴリーから別のカテゴリーへと次々に切り替わっていく。
それは最先端であり、しかも今なお進化を続けている。では、なぜRBライプツィヒのアカデミー出身者で、ブンデスリーガで100試合以上に出場した選手はわずか3人しかいないのだろうか。
「施設の問題ではない」とワグナーは語った。
「自分はこれまで、他の誰よりも優れた選手を監督が外すようなことを経験したことがない」
ワグナーは昨年、いくつかの解決策を見いだすために招へいされた。前グローバル・ヘッド・オブ・スポーツのユルゲン・クロップが主導した象徴的な人事の一つでもあった。ワグナーとクロップは生涯にわたる友情で結ばれている。ワグナーはクロップの結婚式でベストマンを務めた。その親しい関係は助けになったと、ワグナーは認めている。ただ、助けになったのはそれだけではない。プレミアリーグで監督を務めた経験もあり、そこでクラブがいかに頻繁にトップタレントを輩出しているかを目の当たりにしてきた。
それこそがドイツ、そしてライプツィヒが本当に追いつく必要のある分野だと、彼は考えている。
「イングランドは、育成において、私たちよりはるかに優れている。もちろん、私は長年あそこで働いていたから、イングランドにはかなりなじみがある。彼らはチーム練習の中で、個々の育成プログラムに完全に焦点を当てている。16歳以下では順位表すらない。週末に集まり、試合をする。試合に勝ちたいとは思っているが、誰も気にしていない」とワグナーは説明した。
そして、その後者の部分、つまり試合をすることこそが、ワグナーの最大の焦点となっている。昨年、RBライプツィヒのユースチームは各カテゴリーで30〜40試合を戦った。今年はUEFAユースリーグと、クラブが自ら創設した大会のおかげで、その数は50試合を超える見込みだ。90分間の試合ほどパフォーマンスを測るのに適したものはない。ライプツィヒは、その試合数を増やすことを確実にしてきた。
クラブが、もう少したくましさを身につける必要があると考える世代にとって、それは理にかなっている。
「息子が試合をしていて、6-0か7-0くらいでリードしていた。すると、相手に敬意を欠くからという理由でベストプレーヤーたちを下げなければならない。そして私は『一体何なんだ』と思うわけだ。点を取りすぎるっていうのか？」とシェーファーは語った。
彼が望んでいるのは、7-0を20-0に変えようとする子どもたちだ。だが歴史的に見れば、彼のクラブはそうした選手たちをトップチームに組み込むことに苦労してきた。より広く見れば、東ドイツの問題なのかもしれない。ベルリンを除いた人口1000万人の地域から、2026年ワールドカップのメンバーに入ったのは1人だけだった。それでも、才能がそこにあることは間違いない。ライプツィヒにはフットボール文化があり、何十年にもわたって選手を輩出してきたベルリンやフランクフルトのような人材供給地からも、それほど遠く離れてはいない。だが、若い選手たちをライプツィヒでプレーするよう説得するのは難しい。とりわけ、明確で分かりやすい育成ルートが欠けているからだ。
「ほとんどの選手や親、あるいは代理人は、決断しなければならない時、トップチームに何人送り込んできたかを見る。だが、過去にそれをやってこなかった以上、明らかにこれは私たちが使えるカードではない。つまり、ドイツで最高の評判を持っていないということだ」とワグナーは話した。
では解決策は何か。ワグナーは、自分にも本当のところ分からないと認めている。単一の特効薬はない。
「私たちは変わらなければならない。優れているハードウェアを土台にしつつ、ソフトウェアを確実に変えていこう」とワグナーは語った。
ならば、必要なのは数人ということになる。地元出身の選手がトップチームで輝くにせよ、アカデミー出身の世代がそろって存在感を示すにせよ、クラブは生え抜きの成功が間近に迫っていると信じている。
「それが間違いなく私たちの目標だ。ただ、時にはタイミングの問題でもある。同じポジションにトップチームの誰がいるのか。誰が君に信頼を与えてくれるのか。合う時もあれば、合わない時もある。でも、自分より優れた選手を監督が阻んだのを、私は一度も見たことがない」とシェーファーは語った。
勝利をマネジメントし、育成する
もちろん、そこにはある種の矛盾もある。RBライプツィヒは新たな才能の波を呼び込もうとしている。一方で、結果も求めている。そのバランスを取るのは難しい。今オフの動きを見る限り、両立を図っているようだが、ブンデスリーガですぐ戦えるタレントを確保するのは簡単ではない。ディオマンデをクラブ史上最高額で売却した後、再投資額は比較的小さかった。マクシム・エステーヴがバーンリーから加入し、ロッコ・ライツ、マルク・ギウも獲得した。
目玉の補強はクラブのレジェンド、クリストファー・エンクンクだった。チェルシーとミランでの不本意な時期を経て、レンタルで復帰した。エンクンクは、2022年にブンデスリーガ年間最優秀選手賞を受賞した場所へ戻ることで、本来の自分を取り戻せるはずだと説明した。
「今の自分には、もう一度サッカーを楽しむことが必要だと思う。ただサッカーのことだけを考え、試合でプレーし、ピッチの上で喜びを感じて、自分のやりたいことをする。その意味で、今の自分にとってはこれがベストな選択だった」とエンクンクは語った。
それは、寡黙なアタッカーとして知られる彼にとって、ある種のアプローチの変化も意味する。今後はクラブの顔として、率直に言葉を発し、声を上げる存在になることが期待されている。
「自分は控えめなタイプなので難しい。だから、いつも自分のことに集中してきた。でも今は、分かち合うべき時だと感じている。若い世代はハイレベルとは何か、そして助けが必要だということを理解する必要があるからだ。自分が若かった頃も、多くのベテラン選手がいろいろなことを教えてくれて、アドバイスもくれた。今はそれが自分の役割なんだ」と話した。
「若手の新星を育てる必要がある」
エンクンクは、実にうまい補強に見える。日曜午後のハンブルク戦で5-0の大勝を収めた一戦では、クラブ復帰後初ゴールも決めた。
もちろん、ここには他にも才能がある。2024年8月にクラブ・ブルージュから加入したアントニオ・ヌサは、今季ここまでゴールとアシストを着実に積み上げ、ワールドクラス級のポテンシャルを示し始めている。だが、ライプツィヒのこれまでの歴史を踏まえれば、彼もまた今夏にはほぼ確実に放出されることになるだろう。ウインガーには高値がつく。ライプツィヒは最高額を提示するクラブに売却せざるを得なくなる。
そうなれば、再び別の場所に目を向けることになる可能性が高い。もっとも、才能ある選手を見つけるのは確実に難しくなる。ドイツ、オーストリア、フランス、あるいは欧州のどこであれ、将来有望な若手が現れれば、より資金力があり、より積極的に金を使うプレミアリーグのクラブが獲得に動くことになる。
もし次のヤン・ディオマンデが現れたとしても、厳しい現実として、その選手はライプツィヒより先にブレントフォードと契約するだろう。
シャファーは「非常に多くの選手がプレミアリーグ行きを望んでいるという現実を考えなければならない。どの選手と話しても、『分かった、一定期間はライプツィヒに行く。でも最終的な夢はプレミアリーグだ』という感じなんだ」と語った。
もちろん、ひとつの選択肢はレッドブル組織全体に目を向けることだ。例えばニューヨーク・レッドブルズには、評価の高いストライカーのジュリアン・ホールや、有望なMFアドリ・メフメティを含め、優れた若手が育ってきている。2人にはともにライプツィヒ移籍の噂がある。
シャファーは「ニューヨークには、ジュリアン・ホールやアドリ・メフメティのような本当に素晴らしい若手がいることは、別に大きな秘密でもない。もちろん、彼らをレッドブル・ファミリーにとどめ、我々とともに一歩ずつ進んでいく道筋を示して納得してもらうことは、明確な意図であり、はっきりした目標だ」と述べた。
2人とも抜け目のない補強になるだろう。ライプツィヒが過去に大きな効果を上げてきた類いの取引である。ただ、ライプツィヒは以前のように彼らを当てにはしていない。いまは自分たちで育てなければならないのだ。
シャファーは「大きく変わった。台頭してくるスターを育てなければならない。ほとんどワールドクラスの選手を育てなければならない。何が起こるかは分かっているが、最終的にはそれが注目やファン、若いファン、新しい世代のサッカーへとつながる。それが重要なんだ」と語った。