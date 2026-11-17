今、活動には勢いがある。チームのSNSのフォロワーは増え続けている。昨年2月にアーカンソー州で開かれたキャンプは選手候補を増やし、女子チームの設立にもつながった。4月には国内初のフットサル大会の開催にも成功した。国内リーグの本格的な整備、来年の親善試合の追加、障がい者スポーツの検討も話題に上っている。

ウェッブはかつてマーケティングの仕事にフルタイムで就いていた。その後、予定を自分で管理できるようフリーランスになった。数千マイル離れた島々のために、より多くの時間を使いたいと願っている。

「最近フリーランスになった。マーシャル諸島にも、もう少し時間を割けるようにするためだ。責任を持って取り組みたい」とウェッブは言う。「僕たちは自分たちを一時的な橋渡し役だと考えている。マーシャル諸島の人々のための、マーシャル諸島の人々による組織を育てようとしているからだ。どうすれば人材の力を伸ばせるか。成功に必要なものを確実に手にしてもらえるか。もちろん僕たちは英国にいる2人だが、責任を持って取り組みたい。組織が次の段階へ進むのを助けるには、おそらくもっと時間を注ぐ必要があると分かっている」

一方、リヴィアは学校でサッカーが広がる様子を見守っている。現在、サッカーは地元の教育課程に含まれていないが、良い方向に進んでいるという。

さらに、長期的な目標もある。マーシャル諸島は、いつかワールドカップの出場権を獲得することを目指し、FIFA加盟を求めている。そのためには、サッカー連盟の一つに加盟しなければならない。ウェッブによると、アジアサッカー協会との協議では前向きな反応が得られている。ただし、申請には一切の不備が許されない。それでもマーシャル諸島は、要件を満たせると考えている。今後12カ月以内にホームで試合を開催し、それを証明したい意向だ。

「自分たちの領土で開催できなければならない。だから、マーシャル諸島で試合を開催できれば、次の節目になる。『見てほしい。ここではサッカーが本当に盛んで、とても人気がある。そして、こうした国際大会を開催できる』と示せる」とウェッブは話した。

チームがその未来に向けて取り組む一方、国はサッカーをはるかに超える課題に直面している。

海面上昇は洪水のリスクを高め、住宅やインフラに被害を与え、島の住民が頼る淡水の供給源を汚染する恐れがある。マーシャル諸島に焦点を当てた研究は、海面上昇と波による浸水が重なれば、標高の低い島々は数十年以内に居住できなくなる可能性があり、移住か防護インフラへの多額の投資が必要になると警告している。

連盟にとってチームを作ることは、そうした脅威に関心を向けてもらうための発信の場を作ることでもある。

「サッカーを通じて、マーシャル諸島のほかの何よりも多くの関心や視線を集められる可能性があると分かっている。だから、人々に少しでも知ってもらう責任がある」とウェッブは言った。

島々では、こうして日々が続いていく。ワールドカップ決勝に姿を見せたあの限定ユニフォームの売り上げは、チームにさらなる資金をもたらす。何千マイルも離れた人々が、毎日支え、後押しし、声を上げている。リガで道を見失っていた人からペンシルベニア州で養子として育った子どもたちまで、地球上のどこよりも孤立したこの島々は、これまで以上に世界と強く結び付いている。

「夢を持つのは、ばかげたことじゃない。だから、僕たちは間違いなく前に進んでいる。前に進み続ける。夢を諦めるつもりはない。そして願わくは、来年か、あるいは2年後には、ようやく世界のほかの国々と同じ舞台に立ち、この素晴らしいスポーツ、サッカーをプレーしていたい」とリヴィアは語った。