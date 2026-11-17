今、活動には勢いがある。チームのSNSのフォロワーは増え続けている。2月にアーカンソー州で開かれたキャンプは選手候補を増やし、女子チームの設立にもつながった。4月には国内初のフットサル大会の開催に成功した。本格的な国内リーグ、来年のさらなる親善試合、障がい者スポーツへの取り組みも話題に上がっている。

以前のウェブは、マーケティングの仕事にフルタイムで就いていた。その後、予定を自分で調整できるようフリーランスに転じた。数千キロ離れた島々のために、より多くの時間を使いたいと考えている。

「最近フリーランスになった。マーシャル諸島にも、もう少し時間を使えるようにするためだ。きちんと責任を果たしたい」と彼は言う。「僕らは自分たちを一時的な橋渡し役だと考えている。マーシャル諸島の人たちのための、マーシャル諸島の組織を育てようとしているからだ。どうすれば人々の力を伸ばせるか。成功に必要なものを確実に手にできるようにするにはどうするか。もちろん僕らは英国にいる2人だけれど、きちんと責任を果たしたい。そして、組織が次の段階に進むのを助けるには、おそらくさらに多くの時間を投じる必要があると分かっている」

一方、リヴィアは学校でサッカーが広がる様子を見守っている。現時点でサッカーは地元の教育課程に含まれていないが、前向きな動きがあるという。

その先には長期的な目標がある。マーシャル諸島はFIFA加盟を目指しており、いつかワールドカップ出場権を獲得することが目標だ。そのためにはサッカー連盟への加盟が必要になる。ウェブによれば、アジアサッカー協会との協議では前向きな反応を得ている。ただし、申請には一切の不備が許されない。それでもマーシャル諸島は要件を満たせると考えており、今後12カ月以内にホームで試合を開催して、それを証明したいと望んでいる。

「自分たちの領土で開催できなければならない。だから、マーシャル諸島でその試合を開催できれば、次の節目になる。『見てほしい。ここではサッカーがとても盛んで、人気がある。こうした国際試合も開催できる』と示せるんだ」とウェブは語った。

チームがその未来に向けて歩む一方、この国はサッカーの枠をはるかに超える課題に直面している。

海面上昇は洪水のリスクを高め、住宅やインフラに被害を与え、島の住民が頼る淡水の供給源を汚染する恐れがある。マーシャル諸島を対象とした研究は、海面上昇と波による浸水の複合的な影響によって、数十年以内に標高の低い島々が居住不能になる可能性を警告している。その場合、移住か、防護インフラへの多額の投資が必要になる。

連盟にとって、チームをつくることは、そうした脅威に関心を向けてもらうための発信の場をつくることでもある。

「サッカーを通じれば、マーシャル諸島のほかの何よりも、僕らに注目が集まるだろうと分かっている。だから、人々に少しでも知ってもらう責任がある」とウェブは語った。

そして、島々での日々は続いていく。ワールドカップ決勝で見られたあの限定ユニフォームの売り上げは、このチームにさらなる資金をもたらす。数千キロ離れた人々が、毎日支え、後押しし、声を上げている。リガで行き場を失っていた人から、ペンシルベニア州で養子として育った子どもたちまで。地球上のどこよりも孤立したこの島々は、かつてないほど世界のほかの地域と深く結び付いている。

「夢を持つのは、無謀なことじゃない。だから、私たちは間違いなく前に進んでいる。前に進み続けている。夢を諦めるつもりはない。来年かもしれないし、2年後かもしれないけれど、いつか世界のほかの国々と一緒に、この素晴らしいサッカーというスポーツを世界の舞台でプレーできたらと思う」とリヴィアは語った。