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Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC 2-1GOAL

国外組USWNT情報：サム・コフィーがアーセナルとの対決を制し、ファロン・タリス＝ジョイスが輝く一方で、負傷への懸念がUSWNTのスペイン戦に向けた準備に影を落とす

サム・コフィーのマンチェスター・シティがエミリー・フォックスのアーセナルを下し、アリッサ・トンプソンはチェルシーで輝き、ナオミ・ギルマはトレーニングで負傷、ファロン・タリス＝ジョイスはリヴァプールを無失点に抑える。

翻訳者：

  • ファロン・タリス＝ジョイスは、クリーンシートと大きな勢いを携えてアメリカ女子代表のキャンプに向かう。ただ、女子スーパーリーグ（WSL）でプレーするアメリカ人選手の全員が、これほど順調な形で送り出されたわけではない。世界ランキング1位のスペインとの2試合を前に、この週末には心強いパフォーマンスもあれば、負傷への懸念もあった。

    サム・コフィー、エミリー・フォックス、アリッサ・トンプソン、そしてタリス＝ジョイスにとっては、ここからクラブのユニフォームを代表のものに替え、大西洋を渡ってアトランタへ向かう時間となる。エマ・ヘイズ監督のチームに再び合流し、スペインとの2つの大一番に備えるまでには、およそ1週間ある。

    ナオミ・ギルマは彼女たちに加わらない。チェルシーのDFは当初、ヘイズ監督の26人の招集メンバーに名を連ねていたが、トレーニング中に負傷したため差し替えとなった。コフィーも、マンチェスター・シティの週末の試合で負傷とみられる形で途中交代し、不安を呼んだものの、キャンプのメンバーには残っている。

    一方、海外でプレーするアメリカ人選手の中で際立ったパフォーマンスを見せたのはタリス＝ジョイスだった。マンチェスター・ユナイテッドのリヴァプール戦で8セーブを記録し、1-0の勝利に貢献した。代表チームにもたらせるものを、あらためて印象づけるタイミングとなった。シアトル・レインのクラウディア・ディッキーも争いに加わっており、その競争は

  • コフィーの活躍でシティがアーセナルに逆転勝ち

    Manchester City women

    サム・コフィーは、マンチェスター・シティがアーセナルとUSWNTのチームメートであるエミリー・フォックスに4-2で競り勝った試合に出場した。

    コフィーは一進一退の展開となった午後の一戦で安定感ある存在感を示し、マンチェスター・シティが2度のビハインドを跳ね返してアーセナルを4-2で下すのに貢献した。

    アメリカ女子代表のMFは先発して70分間プレーし、パス成功率95％を記録。シティはウィメンズ・スーパーリーグ開幕からの連勝を維持した。

    コフィーは足首の問題とみられる状態で試合を後にし、アメリカ女子代表のキャンプを前に懸念材料が加わった。ただ、スペイン戦に向けたメンバーには引き続き名を連ねている。6月の活動期間を欠場していたが、世界ランキング1位のチームとの厳しい2試合で復帰する見込みだ。ボール保持時の落ち着きと中盤での守備規律は、とりわけ大きな価値をもたらす可能性がある。

  • タリス＝ジョイスが台頭する

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    タリス＝ジョイスは、マンチェスター・ユナイテッドのリヴァプール戦1-0勝利で際立った活躍を見せた。

    ジュリア・ジジョッティ・オルメが6分にマンチェスター・ユナイテッドに先制点をもたらした後、トゥリス＝ジョイスにミスの許される余地はほとんどなかった。リヴァプールは14本のシュートを放ち、期待得点は1.41を記録したが、このアメリカ人GKがそのわずかなリードを守る助けとなった。

    最大の見せ場は前半に訪れた。コルネリア・カポックスとベアタ・オルソンのシュートを立て続けに防いだ。その後もオルソンの別のシュートをポストへはじき、後半に入ってからもアレハンドラ・ベルナベとマリー・ヘビンガーのシュートを止めてリヴァプールを苦しめ続けた。こうした好守が、序盤の先制点を勝ち点3へとつなげた。

    この結果、ユナイテッドは今季初のクリーンシートを達成し、公式戦での連勝を4に伸ばした。トゥリス＝ジョイスにとっては、最後まで1点差のままだったリードを守り抜く、負荷の大きい午後となった。

  • トンプソンが追い風をもたらす

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    アリッサ・トンプソンはチェルシーのウェストハム戦勝利で先発しなかったが、それでも後半に途中出場し、攻撃に勢いを加えた。

    トンプソンは週末もチェルシーで存在感を示し、WSLでウェストハムに3-0で勝利する一戦に貢献した。自身は得点を記録しなかったものの、攻撃面で大きな影響力を発揮し、終盤の得点にも関与。チェルシーが突き放す展開の中で役割を果たした。

    その前の週末のアーセナル戦では決勝点となるパフォーマンスを見せており、前半のゴールで1-0の勝利をもたらし、チェルシーの「スター・オブ・ザ・マッチ」にも選ばれた。

    次はアメリカ女子代表がスペインと対戦する予定となっており、トンプソンの拡大する役割と最近の好調ぶりは、アメリカが秋に迎える最大級の試練の一つに向けて、ヘイズに新たなダイナミックな攻撃オプションを与えている。

  • ナオミ・ギルマにまた打撃

    Naomi Girma, Chelsea

    ナオミ・ガーマは週末のチェルシーの試合を前に打撲を負い、その負傷によりスペイン戦に臨むアメリカ女子代表のメンバーから外れた。

    ギルマにとってこの週末は、ピッチ上で何を貢献できるかよりも、チェルシーに何が欠けていたかを示すものとなった。DFのギルマはトレーニング中に打撲を負い、欠場を余儀なくされた。

    チェルシーのソニア・ボンパストル監督は、ギルマについて「おそらく数週間」はプレーできない見込みだと明かしており、当初はUSWNTの26人のメンバーに選ばれていたものの、今後行われるスペイン戦を欠場することになる。

    ギルマの不在は、チェルシーとアメリカの双方にとって大きな痛手だ。特にスペインは、国際試合日程の中でも最も厳しい相手の一つだからである。

    このDFはシーズン序盤の限定的なスタートを経て、チェルシーの構想に復帰しつつあったが、その落ち着き、身体能力、実力はまだチェルシーで十分に示されていない。今後のギルマは再び回復に専念し、USWNTのワールドカップ準備に向けて万全の状態で復帰することを目指すことになる。