ファロン・タリス＝ジョイスは、クリーンシートと大きな勢いを携えてアメリカ女子代表のキャンプに向かう。ただ、女子スーパーリーグ（WSL）でプレーするアメリカ人選手の全員が、これほど順調な形で送り出されたわけではない。世界ランキング1位のスペインとの2試合を前に、この週末には心強いパフォーマンスもあれば、負傷への懸念もあった。

サム・コフィー、エミリー・フォックス、アリッサ・トンプソン、そしてタリス＝ジョイスにとっては、ここからクラブのユニフォームを代表のものに替え、大西洋を渡ってアトランタへ向かう時間となる。エマ・ヘイズ監督のチームに再び合流し、スペインとの2つの大一番に備えるまでには、およそ1週間ある。

ナオミ・ギルマは彼女たちに加わらない。チェルシーのDFは当初、ヘイズ監督の26人の招集メンバーに名を連ねていたが、トレーニング中に負傷したため差し替えとなった。コフィーも、マンチェスター・シティの週末の試合で負傷とみられる形で途中交代し、不安を呼んだものの、キャンプのメンバーには残っている。

一方、海外でプレーするアメリカ人選手の中で際立ったパフォーマンスを見せたのはタリス＝ジョイスだった。マンチェスター・ユナイテッドのリヴァプール戦で8セーブを記録し、1-0の勝利に貢献した。代表チームにもたらせるものを、あらためて印象づけるタイミングとなった。シアトル・レインのクラウディア・ディッキーも争いに加わっており、その競争は