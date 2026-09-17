2026-27シーズンのウィメンズ・スーパーリーグは、史上最も競争が激しく、実力が拮抗したシーズンになるのだろうか。少なくとも序盤の兆候を見る限り、その可能性は十分にある。これまでであれば、優勝やチャンピオンズリーグ出場権を争っていない相手に対する1つの不本意な結果によって、タイトルやその出場権を逃すチームがあった。だが今回は、これまで以上にサプライズの結果が多く生まれるリーグになるかもしれない。

少なくとも開幕から最初の2週間で示されたのは、そうした流れである。2節を終えた時点で、リーグの「ビッグ4」であるアーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドは、すでに他のクラブ相手に勝ち点9を落としている。これは2025-26シーズン全体の最終合計の半分以上であり、前回はこの4チームが同じ数字に達するまで11月中旬、第9節までかかっていた。

WSLは長らく女子サッカー界屈指のリーグの1つとして認識されてきた一方で、それを批判する際によく使われてきたのが、「どこが相手でもどこにでも勝てる」という古くからの決まり文句が、少なくとも例えばアメリカのトップリーグであるNWSLほどには当てはまってこなかった、という点である。

しかし今年は、いくつかの理由から、これまで以上にその言葉が当てはまるかもしれない。その結果、WSLはプロ化以降で最も魅力的なシーズンになる可能性がある。