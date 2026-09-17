史上最も競争の激しいシーズンに？ WSLで2026-27シーズンにこれまで以上に番狂わせが増える理由
2026-27シーズンのウィメンズ・スーパーリーグは、史上最も競争が激しく、実力が拮抗したシーズンになるのだろうか。少なくとも序盤の兆候を見る限り、その可能性は十分にある。これまでであれば、優勝やチャンピオンズリーグ出場権を争っていない相手に対する1つの不本意な結果によって、タイトルやその出場権を逃すチームがあった。だが今回は、これまで以上にサプライズの結果が多く生まれるリーグになるかもしれない。
少なくとも開幕から最初の2週間で示されたのは、そうした流れである。2節を終えた時点で、リーグの「ビッグ4」であるアーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドは、すでに他のクラブ相手に勝ち点9を落としている。これは2025-26シーズン全体の最終合計の半分以上であり、前回はこの4チームが同じ数字に達するまで11月中旬、第9節までかかっていた。
WSLは長らく女子サッカー界屈指のリーグの1つとして認識されてきた一方で、それを批判する際によく使われてきたのが、「どこが相手でもどこにでも勝てる」という古くからの決まり文句が、少なくとも例えばアメリカのトップリーグであるNWSLほどには当てはまってこなかった、という点である。
しかし今年は、いくつかの理由から、これまで以上にその言葉が当てはまるかもしれない。その結果、WSLはプロ化以降で最も魅力的なシーズンになる可能性がある。
予測不能な結果
2度のバロンドール受賞を誇るアレクシア・プテジャスが、バルセロナからロンドン・シティ・ライオネセスへの移籍後、この夏初めてイングランドのメディア対応に臨んだ際、WSLの魅力について語る中で最初に挙げたことの一つが、その競争の激しさだった。
「私の考えでは、試合がどういう結果になるかは誰にも分からない」とプテジャスは語った。「毎週、本当に競争の激しいリーグだ」
プテジャスは週末、そのことを身をもって知った。ロンドン・シティは今季、チャンピオンズリーグ出場圏を巡る“ビッグ4”の牙城を崩せるチームだと多くに見られているが、開幕戦でマンチェスター・ユナイテッドを素晴らしいパフォーマンスで破った後、土曜日にはウェストハムに不覚を取り、1-2で敗れた。
ウェストハムは近年、残留争いの常連で、前季は下から3番目でシーズンを終えていた。しかし、このリーグで大きな存在ではないにもかかわらず、攻撃陣が備えるクオリティーはこの勝利で示された。かつてバイエルン・ミュンヘンに所属したビビアネ・アセイが、同じフランス代表FWであるケリー・ガゴの先制点に続いて勝利を決定づけた。
「まだ始まったばかり」と、アセイは試合後にガゴについて語った。「これからもっとすごいものを見せてくれるはずだ」
各ポジションに人材がそろう
WSL全体にトップタレントが分散していることこそ、今季がこれまで以上に予測不能なシーズンになりそうな大きな理由だ。数年前までは、選手たちはイングランドに来ると、ビッグクラブやすでに確立されたクラブのいずれかに加わっていた。だが今では、リーグ全体で投資が改善されたことで、一部のクラブだけでなくWSLそのものが魅力的な舞台となっている。
フィンランド代表主将のエバ・ニストロムは、最終的にウェストハムへ移籍する数年前から、イングランドでプレーしたいという希望を口にしていた。なぜこのリーグに以前から全般的な魅力を感じていたのかと問われると、GOALに対してこう語った。「世界最高峰のリーグの一つだからです。ここ数年でイングランドのレベルは大きく上がりましたし、ここにはとても大きなクラブがあります。本当に競争の激しいリーグだと感じますし、本当に優れた選手たちもいます。私はいつだって最高の選手、最高のチームと対戦したいんです」
これは多くの選手たちに共通する感覚であり、その結果、このリーグのすべてのクラブが、過去の成功の有無にかかわらず、真に試合を変えられるクオリティーとトップレベルの才能を備えるようになった。注目すべき投資が当たり前になりつつある中、実績ある国内出身選手たちもまた、『ビッグ4』以外のプロジェクトに引きつけられている。ブライトンのフラン・カービー、クリスタル・パレスのベス・イングランド、あるいはバーミンガム・シティのミリー・ターナーといった例が示すように、このリーグのタレントはこれまで以上に均等に広がっている。
波及効果
ウェストハムがロンドン・シティを下したことも、週末最大の驚きではなかった。その衝撃は日曜日に起きた。昇格組のクリスタル・パレスが、傑出した移籍市場での補強を受けて優勝候補の一つと目されていたアーセナルを、エミレーツ・スタジアムでスコアレスドローに持ち込んだのだ。
「私たちはこのリーグに残る力があると分かっている」と、パレス主将のエイミー・エヴェレットは試合後、『BBC Sport』に語った。「それを示せる力があることも分かっている」
パレスにとってこの結果は、開幕週のエヴァートン戦での1-0勝利に続くものでもあった（もっとも、その結果は今後変わる可能性もある）。同時に、これはWSL2の成長を示すものでもある。イングランド女子2部は近年、投資額と注目度の両面で大きな伸びを見せており、現在は完全なプロリーグとなっている。
マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラ、トッテナム、レスター・シティが、まれなフルタイムチームとしてこの部門から昇格を決めることができた時代は終わった。今ではニューカッスルやサンダーランドのようなビッグクラブにも多額の資金が投じられており、国際的な才能やジョーダン・ノブス、デミ・ストークスのような地元のビッグネームを引きつける、非常に競争の激しい質の高いリーグになっている。
同時に、昇格のチャンスも広がった。これまでは1枠しかなかったが、今回は3チームがWSLに昇格した。だからといって昇格組が苦しまずに済むという意味ではないが、競争力を発揮できる可能性ははるかに高まっているように感じられる。そしてパレスは、その考えをシーズン序盤から確かに裏付けている。
すべてがポジティブというわけではない
こうしたことはすべて、WSL全体の競争レベルが、欧州の主要リーグの中でも間違いなく比類ない水準にあることを意味している。もっとも、それにはマイナス面がないわけではない。
自国育ちの若手タレントに与えられる機会の少なさは懸念材料であり、主力選手を休ませる機会が少ないことは、チャンピオンズリーグを戦うイングランド勢にとってフラストレーションになり得る。この2点は、男子側で最高峰のリーグであるプレミアリーグでも指摘されてきたことだ。
過去に欧州制覇8回を誇るリヨンを率い、直近20シーズンで19回のリーグ優勝を成し遂げるなどフランスリーグを支配してきたソニア・ボンパストルは、この夏、こうした違いのいくつかについて語っていた。
「リヨンでは、リーグ戦のほとんどの試合でチームをローテーションさせ、若い選手たちにチャンスを与えることができた。一方でここでは、チャンピオンズリーグとリーグ戦がある中で、私にとってはレベルがほぼ同じなので、いつも望むような形でチームをローテーションできるわけではない」と、チェルシーの指揮官はGOALに語った。「だが、それが現実だ。競争はより激しくなっており、難しさも増している」
驚きのシーズン？
とはいえ、リーグのファンにとっては、常に見応えのある戦いが続いている。今や、多くの試合結果が、そうでないとしても、最初から決まっているようには感じられない。資金力のあるロンドン・シティ・ライオネス、プレシーズンの優勝予想で支持を集めたアーセナル、そして8度の王者チェルシーが、この最初の2週間で勝ち点を落としたことが、それを示している。
以前は、強豪同士の直接対決こそが決定的な試合だった。タイトルや欧州大会出場権は、そこで決まっていた。そうした直接対決が、国内カップ戦決勝の大半を占めることもしばしばあった。
今もそれらのカードが大一番であり、非常に魅力的であることに変わりはない。しかしその一方で、他の試合日程にもはるかに大きな緊張感が伴うようになっている。さらに近年では、トッテナムやブライトンのようなチームが、女子チームとして初めてウェンブリーの舞台を経験している。
「各チームを見れば、どのような補強を行い、どのようにチームを作っているかが分かる」と、新シーズン開幕前、GOALに対して自チームのタイトル防衛について展望を語ったWSL王者マンチェスター・シティのアンドレー・イェグレルツ監督は話していた。「今年はさらに厳しくなるだろう」
まだ開幕から2週間しか経っていないが、まさにその通りの様相を呈している。