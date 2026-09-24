「可能性」が「機会」と出会うとき」。キャバン・サリバン、ジュリアン・ホール、そして記録的な10代世代はいかにしてMLSを再構築しているのか
ワールドカップ後、MLS幹部のルイス・ロブレスとアレッコ・エスカンダリアンは、欧州のトップクラブとアカデミーを巡る視察に出た。
この2人は、実質的には実情調査のために現地を訪れていた。トップレベルの相手と話し、彼らの経験から学び、そして自分たちの情報も少し共有するためだ。長距離移動に長時間のフライト、そして欧州サッカー界有数の分析的思考を持つ人々との数え切れないほどの対話が続く、慌ただしい旅だった。
「我々は学びたい。ただ、彼らがなぜそこまで優れているのかを理解したいんだ。なぜこれほど支配的なのか。なぜ世界最高の選手たちを育てているのか。まだ我々にはワールドクラスの選手がいない。もちろん、本当に、本当に優れた選手はいる。でも、バロンドール候補になった者はいない」とロブレスはGOALに語った。
そうして2人はクラブオーナーとともにトレーニンググラウンドに腰を下ろし、アカデミーチームの練習や試合を見守った。そして少し時差ぼけを抱えつつ、はるかに多くの知見を得て帰国した彼らの中で、ロブレスに強く残った奇妙な事実があった。彼が名前を挙げたMLSアカデミー所属の選手について、彼らは一人残らずあらゆることを把握していたのだ。
「彼らは『この選手たちは12カ月から18カ月追ってきた！』という感じだった。長所も、改善すべき点も、プロフィールも話してくれたし、『この選手はここまで到達できると我々は考えている』という話までしていた」とロブレスは説明した。
今このタイミングで、こうした子どもたちが誰なのかを知っておくのも悪くないように思える。このペースなら、彼らが長く秘密の存在であり続けることはない。MLSは今年、いわば10代の革命を経験してきた。ティーンエージャーの起用数でMLSを上回るのはフランス、ブラジル、アルゼンチンだけで、その差も縮まりつつある。今ウィンドーでは、40人を超えるMLS Next Pro出身選手が各国代表に招集された。
多くの人が、このリーグはどこへ向かっているのか、その唯一の存在意義は本当は何なのかと問いかける。正確なミッションステートメントはいまだ議論の余地がある。ただ、キャバン・サリバン、ザビアー・ゴゾ、ニール・ピエールのようなスター候補が次々に台頭する中で、2026年は若手たちにプレーすることが許され、そして誰もが勝者となった年のように映る。
「我々はただ勝ちたいわけではない。正しい選手たちとともに勝ちたいんだ。そして今、メジャーリーグサッカーでそれが見え始めている」とロブレスは語った。「いずれ、我々はワールドクラスの選手を持つようになる。バロンドールを争うような選手たちだ。いずれ、我々はワールドカップでも戦うようになるし、本当に、本当に優勝候補と呼べる存在になる」
ただし、これは一夜にして生まれた変化ではない。MLSはかなり前からこの瞬間に向けて準備を進めてきた。だが、アカデミー、指導者、そして国際サッカーでしばしば特効薬のように語られる「選手育成」が、今年すべてうまくかみ合ったことの証明でもある。MLSは少し奇妙な形で進化してきた。いくつかのアカデミーが本格的に存在する前から、トップチームの方が先に強くなっていたのだ。優れたトップチームはあった一方で、育成年代のサッカーは存在しないも同然か、著しく未整備だった。長年にわたり、育成の環境は後れを取り戻そうとしてきた。そして今年、初めてその均衡が実現したのである。
「彼らは18歳の選手を起用している」
まずはデータからだ。9月21日時点で、今季のMLSでは84人のティーンエイジャーがプレーしており、これは新記録となっている。MLSによれば、ティーンエイジャーはゴール数、アシスト数、そして得点関与数でも、シーズン終了までまだ数週間を残した段階でリーグのシーズン最多記録を更新している。彼らは単により多くの機会を得ているだけではない。その機会をより大きな成果につなげているのだ。
リーグ30クラブのうち28クラブが、今季どこかの時点でティーンエイジャーを起用している。ニューヨーク・レッドブルズは8人を投入した。ティーンエイジャーの起用数でMLSを上回っているのは、フランス、アルゼンチン、ブラジルのトップリーグだけである。そしてブラジル・セリエAの88人という数字も、MLSシーズン終了までに更新される可能性は十分ある。84人のうち60人はアメリカ人で、6人はカナダ人だ。しかし合計すると、約20カ国が含まれている。これは地域リーグの中で起きている世界的な動きだ。
名前の顔ぶれも実にいい。もちろん、ここには注目株がいる。サリバンは世界でも屈指の才能を持つ16歳の一人だ。もし年初からユニオンのトップチームに定着していれば、MVP論争に彼を加えるべきだという声が上がっていても何ら不思議ではなかっただろう。オールスター入りは確実だったはずだ。
ようやく出番を得た、すでによく知られた存在もいる。ジュリアン・ホール、アドリ・メフメティ、ペイトン・ミラー、ニール・ピエールだ。一方で、8月にプレミアリーグへ移籍するまで、MLSで最高の若手センターバックだったかもしれないコロラドのルーカス・ヘリントンもいる。同じことは、現在クリスタル・パレスに所属する元レアル・ソルトレイクのスター、ザヴィアー・ゴゾにも当てはまる。
そうした選手たちは、おそらくどのリーグでも頭角を現していただろう。それほど優れたアスリートは、どこかしらで道を切り開くものだ。しかし彼らには、MLSクラブだけが引き受けようとする類いのリスクも確かに伴っていた。もっと単純に言えば、これだけの才能があること自体は素晴らしい。だが指導者が、手元にあるその才能を信頼しなければならない。
「MLSが若い選手たちに可能性を与えている仕事は信じられないほど素晴らしい。クラブも、みんなが17歳や16歳に可能性を与えている。18歳の選手たちを起用しているし、それは本当に素晴らしいことだと思う。それは非常に健全で、私たちが若い世代に素晴らしい才能を持っていることを示している」と、アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は今週前半に語った。
現在のレッドブルズ指揮官マイケル・ブラッドリーは、ニューヨーク・レッドブルズのMLSネクスト・プロのチームで十分な時間を過ごしており、かつて育成組織で際立っていたホール、メフメティ、マシュー・ドス・サントスがトップチームでプレーする準備ができていると信頼していた。それでも、シーズン最初の先発メンバーに3人全員を送り出すことには相当なリスクが伴った。ホールは2得点。メフメティはそのうち1点をアシストした。ドス・サントスも1時間にわたって十分にやってのけた。RBNYは開幕戦に2-1で勝利した。それは、リーグ全体で見ても、今季の流れを決定づけた一種の転換点だった。
「私たちはいつも、成功とは可能性と機会が出会った時に生まれると言っている」と、レッドブルズのアカデミーダイレクター、ショーン・マカファーティは説明した。「そして実際にそれが起きた。3人の少年たちはオーランド戦で先発した。まったく違う結果になっていた可能性もあった。大敗していたかもしれない……。でも、ここでの自分の時間を振り返ると、十分に優れていた選手はたくさんいた。ただ、その機会がなかっただけなんだ」
ブラッドリーは、若手を思い切って実戦に送り込むことにほとんどためらいのない数少ない指揮官の一人だ。彼自身、かつてMLSでチャンスを与えられた若者だった。また、トップチームを率いる前にはユース年代の指導者でもあった。マカファーティは、それが決して偶然ではないと考えている。他の監督たちも同じことをしており、きっちりとした結果も出している。
「アカデミー、セカンドチーム、あるいは国際チームを経てきた監督がリーグにどんどん増えているのが分かる。彼らは若い選手とのつながりがより強く、理解もより深い。ニューイングランドでも若い選手たちが出てきているのを見ただろう。そしてもちろん、フィラデルフィアではライアン・リヒターがいる今、カバンとニール・ピエールの出場機会が増えている」と、マカファーティは語った。
さらに、より明白な現実もある。MLSアカデミーが生み出している平均的なアメリカ人選手は、単純にこれまで以上に優れているのだ。質があるなら、誰かを信頼するのは難しくない。過去には、チームが出場時間を埋めるために頼っていたのは、ほとんど注目されないリザーブチームの選手か、あと一歩届かなかった元大学選手のどちらかだった。だが今では、アメリカのトップレベルで十分に渡り合える才能がアカデミーに豊富にある。
「選手がより良くなったとは言わない。それが問題なのではなく、数の話だ。ますます増えてきたし、それはプロセスの一部だと思う。つまり、選手層が広がり始めていて、その層が広がることで、ますます多くの才能が見つかるようになる」と、FCダラスのスカウティングディレクター、レオ・バルドはGOALに語った。
「準備は万端だ」
さらに、今ではアカデミーからトップチームのサッカーへと進む、分かりやすい道筋ができていることも追い風となっている。シーズン開幕時点で、MLSの各クラブのロースターには183人のホームグロウン選手、つまりクラブのアカデミーから昇格した選手が登録されていた。その後もさらに人数は増えている。レアル・ソルトレイクは、これまでに約50人のホームグロウン選手と契約している。
こうしたすべてが、ひとつのパイプラインを形作っている。若手選手たちが、自分を証明できればおそらくプレーの機会を得られると分かっているシステムだ。
「彼らは精神的にも、より準備ができた状態でやって来る。同じ道をたどった選手たちを見てきたからだ。彼らにとっては、『そうだ、自分にもできる』という感覚なんだ。ここにいる仲間たちも同じことをしてきた。U13、U14でプレーし、ある時点でセカンドチームに上がり、その後でトップチームでプレーしたんだから」と、バルドは語った。
その影響は、MLSを代表するスター選手たちの一部にもはっきり表れている。
「もし話をする必要があったり、フィードバックや批判が欲しかったりしても、周りには人がいて、素晴らしいサポート体制がある」と、サリバンはGOALに語った。
実際のところ、ここではこの流れは以前から動き出していた。制約の多いサラリー構造のため、指揮官たちは外国のトップタレントに大金を投じることができない場合が多い。チームが投資するのであれば、本当に自前の選手に対してでなければならない。
リーグ関係者はまた、近年の改善の理由として、新型コロナウイルスのパンデミックによってもたらされた変化も挙げている。2020年には、試合日のロースターが18人から20人に拡大され、その人数はその後の数年間も維持された。当時は空いた枠を埋めるために若手選手が起用された。そして、彼らはそれ以降もチームに残っている。
「数字を見て、分析を見て、コロナ前に試合日のロースターに入っていた若手選手の数と、コロナ後の数を見れば、まったく違っている。そして私は、その多くが若手選手にピッチ上での機会を与えるうえで本当に有益だったと思っている」と、MLSネクスト・プロ（MLSNP）のアリ・カーティス会長は語った。
そして、たとえ毎週プレーしていなくても、トップチームの環境に身を置く経験は間違いなく役に立つ。
「その環境の中で、こうした若手選手たちは吸収していく。学んでいく。だからこそ、チャンスを得た時には準備ができている。いつでも行ける状態なんだ。重要なことだと思う」と、カーティスは語った。
「適応できるか？」
それでも、10代の選手がいつ準備完了となるのかという問いへの答えにはほとんどならない。実際のところ、複数のスカウト部門ディレクターがGOALに語ったように、若手がMLSの試合に送り出された後にどう適応するかを予測するのは不可能である。
「いつも言っているが、サッカー自体にそこまで大きな違いはない。ただ、より狭いスペースでスピードが速いだけだ。そこで適応できるか。頭がより速く働くか。より安定して技術を発揮できるか。ボールロストは、より高いレベルではより厳しく罰せられる。だから、最も早く適応できる選手が、普通は生き残る」とマッカファティは説明した。
では、おそらく最大の違いは、MLSクラブが今や10代の才能を本当の意味で信頼して育てられる場所を手にしたことにある。注目を浴びる場から離れつつも、プロフェッショナルな環境に身を置ける場所だ。MLSネクスト・プロ（MLSNP）は2022年に最初のシーズンを迎えた。しかし、トップリザーブリーグとして4年間をかけて形を整えてきた2026年こそ、本当の意味で完成の域に達したシーズンだったのかもしれない。レベルも数字も、ともに向上している。MLSNPの選手は約300人がMLS契約を勝ち取り、MLSネクストのアカデミー選手は約1500人がMLSNPでプレーしている。
その影響は世界規模にも及んでいる。
今夏のワールドカップには、このリーグの卒業生19人が送り込まれた。ひと握りの数字に見えるかもしれないが、この仕組みが存在してまだ4年であり、しかも子どもたちを育てるための場であることを考えれば、印象的な数字だ。アメリカ代表の先発右SBアレックス・フリーマンは、オーランド・シティのトップチーム、そして現在のビジャレアルへと引き上げられる前に、このリーグで70試合に出場していた。
「もっと多くのアレックス・フリーマンを見つけなければならない。今後数年で、たくさんのアレックス・フリーマンが出てくるだろう。でも今は、指し示せる実例がこれほど多くあるのが素晴らしい。というのも、コンセプトが成立するという証明が、その壁を崩し始めるからだ」とロブレスは語った。
2025年にブラッドリー監督の下でネクスト・プロのリーグ制覇を果たしたレッドブルズは、若手育成の仕組みを才能が成長する理想的な場として活用してきた。同クラブのMLSNPチームの平均年齢は18歳で、リーグ内でも際立って若い。メフメティは15歳でチームのキャプテンを務めた。
「育成を最も加速させるものは、より早く大人の選手たちと、そして大人の選手たち相手にプレーすることだと我々は考えている。そうすれば次のステップへの準備もより早く整う。MLSネクスト・プロはそれを可能にしてくれる」とマッカファティは説明した。
直近3度の優勝チーム、RBNY 2、フィラデルフィア、そしてノーステキサスSC（FCダラスの提携クラブ）が、いずれも若手の昇格に積極的なMLSクラブから生まれているのは、おそらく偶然ではない。
「地元で若手選手を育てるという道筋とシステムはうまく機能している。彼らには競い、成長し、学び、トップチームでプレーする機会がある。そしてMLSネクスト・プロはその大きな一部だ」とカーティスは語った。
「だからこそ、彼らは投資するのだ」
では、世界の中でMLSはどの位置にあるのか。若い選手たちにプレーの場を与えるための舞台である、というだけの話ではない。だが、それが実際に何を意味するのかは、もう少し定義が難しい。まず一つ言えるのは、移籍ビジネスにとってプラスだということだ。MLSは欧州へ人材を送り出す巧みな供給源としての地位を確立している。この夏には国外移籍で2億1800万ドルを生み出した。その中には高額で移籍した10代の選手や、MLSのアカデミーを最近巣立った選手も含まれており、欧州サッカーのトップレベルへと送り出された。
ロブレスは「クラブにとって最大の収益源の一つは、選手を売ることだ。選手を売るためには、その選手がピッチに立っていなければならない。ピッチに立たせるためには、ミスをする余地、学ぶ余地、改善する余地、成長する余地を与えなければならない」と語った。
ロブレスとエスカンダリアンが、彼らのトップタレントの多くが欧州の巨大クラブにすでに知られた存在となっていたことを知った理由の一端は、間違いなくそこにある。
もっと広い視点で見れば、このいわば10代の革命は将来への希望をもたらしている。主要大会で国際的な成功を収めるための青写真があるとすれば、それは若手への投資から始まる。
ロブレスは「［フランス］は1988年にクレールフォンテーヌ（国立のユース育成施設）を建設し、『15年後にワールドカップで優勝する』と言っていた。そして予定より早く、10年後に優勝した」と語った。
そのチームを特徴づけた一人が、フランスのユース年代への注力の恩恵を受けたフランス系アルジェリア人の少年、ジネディーヌ・ジダンだった。20年後、クレールフォンテーヌ出身者の第2世代が再びワールドカップを制し、キリアン・エムバペがその大会のブレイクスターとなった。
これは個々のクラブのレベルでは、さらに重要になる。欧州のトップクラブとの会話の中で、ロブレスはユース年代を通じて勝利よりも選手育成の方がはるかに重要だと知った。
ロブレスは「彼らはこう言っていた。『14歳の時点で勝てていなくても、適切な選手がいれば問題ない。16歳の時点で勝てていなくても、適切な選手がいれば問題ない』と。最終的な目標は彼らがトップチームにたどり着くことであり、だからこそ彼らは投資をするのだ」と付け加えた。
スペインも同様のことを行い、2000年に国立トレーニングセンターを立ち上げ、新たな才能の時代を自国リーグにもたらした。そして2010年にワールドカップを制した。アメリカサッカー連盟は今年初め、アトランタにそのナショナルセンターを開設した。USMNTは現在、そこでトレーニングを行っている。そして国内リーグが歩みを進める中で、大きな成功が後に続く可能性はまだある。それまでは忍耐が求められる。
ロブレスは「私たちはただ、これに対して引き続き丁寧に取り組んでいかなければならない」と語った。