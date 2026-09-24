まずはデータからだ。9月21日時点で、今季のMLSでは84人のティーンエイジャーがプレーしており、これは新記録となっている。MLSによれば、ティーンエイジャーはゴール数、アシスト数、そして得点関与数でも、シーズン終了までまだ数週間を残した段階でリーグのシーズン最多記録を更新している。彼らは単により多くの機会を得ているだけではない。その機会をより大きな成果につなげているのだ。

リーグ30クラブのうち28クラブが、今季どこかの時点でティーンエイジャーを起用している。ニューヨーク・レッドブルズは8人を投入した。ティーンエイジャーの起用数でMLSを上回っているのは、フランス、アルゼンチン、ブラジルのトップリーグだけである。そしてブラジル・セリエAの88人という数字も、MLSシーズン終了までに更新される可能性は十分ある。84人のうち60人はアメリカ人で、6人はカナダ人だ。しかし合計すると、約20カ国が含まれている。これは地域リーグの中で起きている世界的な動きだ。

名前の顔ぶれも実にいい。もちろん、ここには注目株がいる。サリバンは世界でも屈指の才能を持つ16歳の一人だ。もし年初からユニオンのトップチームに定着していれば、MVP論争に彼を加えるべきだという声が上がっていても何ら不思議ではなかっただろう。オールスター入りは確実だったはずだ。

ようやく出番を得た、すでによく知られた存在もいる。ジュリアン・ホール、アドリ・メフメティ、ペイトン・ミラー、ニール・ピエールだ。一方で、8月にプレミアリーグへ移籍するまで、MLSで最高の若手センターバックだったかもしれないコロラドのルーカス・ヘリントンもいる。同じことは、現在クリスタル・パレスに所属する元レアル・ソルトレイクのスター、ザヴィアー・ゴゾにも当てはまる。

そうした選手たちは、おそらくどのリーグでも頭角を現していただろう。それほど優れたアスリートは、どこかしらで道を切り開くものだ。しかし彼らには、MLSクラブだけが引き受けようとする類いのリスクも確かに伴っていた。もっと単純に言えば、これだけの才能があること自体は素晴らしい。だが指導者が、手元にあるその才能を信頼しなければならない。

「MLSが若い選手たちに可能性を与えている仕事は信じられないほど素晴らしい。クラブも、みんなが17歳や16歳に可能性を与えている。18歳の選手たちを起用しているし、それは本当に素晴らしいことだと思う。それは非常に健全で、私たちが若い世代に素晴らしい才能を持っていることを示している」と、アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は今週前半に語った。

現在のレッドブルズ指揮官マイケル・ブラッドリーは、ニューヨーク・レッドブルズのMLSネクスト・プロのチームで十分な時間を過ごしており、かつて育成組織で際立っていたホール、メフメティ、マシュー・ドス・サントスがトップチームでプレーする準備ができていると信頼していた。それでも、シーズン最初の先発メンバーに3人全員を送り出すことには相当なリスクが伴った。ホールは2得点。メフメティはそのうち1点をアシストした。ドス・サントスも1時間にわたって十分にやってのけた。RBNYは開幕戦に2-1で勝利した。それは、リーグ全体で見ても、今季の流れを決定づけた一種の転換点だった。

「私たちはいつも、成功とは可能性と機会が出会った時に生まれると言っている」と、レッドブルズのアカデミーダイレクター、ショーン・マカファーティは説明した。「そして実際にそれが起きた。3人の少年たちはオーランド戦で先発した。まったく違う結果になっていた可能性もあった。大敗していたかもしれない……。でも、ここでの自分の時間を振り返ると、十分に優れていた選手はたくさんいた。ただ、その機会がなかっただけなんだ」

ブラッドリーは、若手を思い切って実戦に送り込むことにほとんどためらいのない数少ない指揮官の一人だ。彼自身、かつてMLSでチャンスを与えられた若者だった。また、トップチームを率いる前にはユース年代の指導者でもあった。マカファーティは、それが決して偶然ではないと考えている。他の監督たちも同じことをしており、きっちりとした結果も出している。

「アカデミー、セカンドチーム、あるいは国際チームを経てきた監督がリーグにどんどん増えているのが分かる。彼らは若い選手とのつながりがより強く、理解もより深い。ニューイングランドでも若い選手たちが出てきているのを見ただろう。そしてもちろん、フィラデルフィアではライアン・リヒターがいる今、カバンとニール・ピエールの出場機会が増えている」と、マカファーティは語った。

さらに、より明白な現実もある。MLSアカデミーが生み出している平均的なアメリカ人選手は、単純にこれまで以上に優れているのだ。質があるなら、誰かを信頼するのは難しくない。過去には、チームが出場時間を埋めるために頼っていたのは、ほとんど注目されないリザーブチームの選手か、あと一歩届かなかった元大学選手のどちらかだった。だが今では、アメリカのトップレベルで十分に渡り合える才能がアカデミーに豊富にある。

「選手がより良くなったとは言わない。それが問題なのではなく、数の話だ。ますます増えてきたし、それはプロセスの一部だと思う。つまり、選手層が広がり始めていて、その層が広がることで、ますます多くの才能が見つかるようになる」と、FCダラスのスカウティングディレクター、レオ・バルドはGOALに語った。