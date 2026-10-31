2013年3月、サンダーランドがパオロ・ディ・カーニオを新監督に任命すると、英国の元外相デイヴィッド・ミリバンドは、ファシズムに関するディ・カーニオの「過去の政治的発言」を理由にクラブの副会長を辞任した。また、ダラム炭鉱労働者協会（DMA）は、それまでの15年間、スタジアム・オブ・ライトに貸し出していた横断幕の返還を求めた。
「あの男が中心的な立場にいるスタジアムに、我々の横断幕を置いておくつもりはない」と、DMAの事務局長デイヴ・ホッパーはディ・カーニオについて語った。「クラブは地域に根差したクラブだと公言している。だが、彼らが任命した人物を見れば、地域のためになるとは到底思えない。この辺りですでに活動しているEDL（イングランド防衛同盟）やBNP（英国国民党）といった右翼団体を勢いづけることになる。地域社会にどんなメッセージを送ることになるのか」
ディ・カーニオは当初、サッカー以外の話題について語ることを拒んでいた。しかし、新たに率いるクラブへの攻撃に「深く傷ついた」後、自らを弁護しようとした。
「私は誠実な人間だ」と、サンダーランドの公式サイトで発表した声明で述べた。「私の価値観や信念は、家族と育った環境から生まれたものだ。それを理解しない人々に、自分について繰り返し説明する必要はないと思っている。ただ、一つだけ言わせてほしい。私は一部の人々が好んで描き出すような人間ではない」
だが、ディ・カーニオにとって問題なのは、不安を抱かせる政治的信条を持つ、才能はあるが気性の激しい元サッカー選手という以外の人物像を示すことが、常に難しかった点だ。