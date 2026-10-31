アーセナルとのプレミアリーグの試合で、前半終了間際、ディ・カーニオは顔に肘打ちを受けたマーティン・キーオンとの衝突をめぐり、厳しすぎるレッドカードを提示されたことに反発し、ポール・アルコック主審を押した。決して強く突き飛ばしたわけではなかったが、主審はバランスを崩し、まるで段階を踏むかのように、どこか滑稽な倒れ方をした。

「今でもあれを見ると」とディ・カーニオは後に『インディペンデント』紙に語った。「酔っ払った道化師みたいな倒れ方で、信じられないよ！」

だが、この一件は笑い事では済まなかった。英国メディアからの反発は厳しく（一部には度を越した批判もあった）、ディ・カーニオはその後、11試合の出場停止処分を受けた。この時点で、ウェンズデイで二度とプレーしないことは明らかだった。アーセナル戦が終わる前に、できるだけ早く母国イタリアへ帰るため、ヒースロー空港へ向かっていた。

ウェンズデイはディ・カーニオに復帰を説得したが、本人は拒否した。こうして、イングランドのサッカー界でこの華やかなFWの姿を見ることはもうないかに思われた。しかし、ハリー・レドナップには別の考えがあった。

ディ・カーニオは、ほとんど手に負えない選手と見なされていた。「これまで何人かの変わり者を指導してきたが、パオロは別格だ」と、ウェンズデイの元指揮官ロン・アトキンソンは語った。「パオロを指導するのは、火山にふたをし続けようとするようなものだ。とんでもなく難しい」

しかし1999年1月、ウェストハムのレドナップ監督は、ジョン・ハートソンのウィンブルドンへの売却で弱体化した攻撃陣の補強を切実に求めていた。そして、ディ・カーニオの獲得は冒す価値のあるリスクだと判断した。特に、資金難のウェンズデイが、多才なFWをわずか150万ポンドで放出する意向だったことも大きかった。

「彼は、ほかの人には夢でしかできないようなことをボールを使ってやってのける。それに、審判を押しても審判が倒れなかった選手なら、ほかにも挙げられる」とレドナップは当時語った。「彼はウェンズデイから何のサポートも得られなかったと感じていて、戻りたがらなかった」

レドナップはまた、ディ・カーニオの獲得に動いたことに選手全員が前向きな反応を示したと明かした。「イアン・ライトは『最高だ』と言い、リオ・ファーディナンドは『一緒にプレーするのが待ちきれない』と言った。みんなそれぞれ意見はあるだろう。でも最後には、私が正しいと分かる」。そして、その通りになった。