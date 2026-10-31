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ライブ
Di Canio Rebels 1:1Getty/GOAL

反逆者たち：ファシズムとのつながりを持つウェストハムとラツィオのレジェンド、パオロ・ディ・カーニオ

このFWは、かつて所属した多くのクラブで熱狂的な人気を誇る一方、ベニート・ムッソリーニへの強い関心を理由に、多くのイタリア人から激しく嫌われている。

Mark Doyle
翻訳者：

  • 2013年3月、サンダーランドがパオロ・ディ・カーニオを新監督に任命すると、英国の元外相デイヴィッド・ミリバンドは、ファシズムに関するディ・カーニオの「過去の政治的発言」を理由にクラブの副会長を辞任した。また、ダラム炭鉱労働者協会（DMA）は、それまでの15年間、スタジアム・オブ・ライトに貸し出していた横断幕の返還を求めた。

    「あの男が中心的な立場にいるスタジアムに、我々の横断幕を置いておくつもりはない」と、DMAの事務局長デイヴ・ホッパーはディ・カーニオについて語った。「クラブは地域に根差したクラブだと公言している。だが、彼らが任命した人物を見れば、地域のためになるとは到底思えない。この辺りですでに活動しているEDL（イングランド防衛同盟）やBNP（英国国民党）といった右翼団体を勢いづけることになる。地域社会にどんなメッセージを送ることになるのか」

    ディ・カーニオは当初、サッカー以外の話題について語ることを拒んでいた。しかし、新たに率いるクラブへの攻撃に「深く傷ついた」後、自らを弁護しようとした。

    「私は誠実な人間だ」と、サンダーランドの公式サイトで発表した声明で述べた。「私の価値観や信念は、家族と育った環境から生まれたものだ。それを理解しない人々に、自分について繰り返し説明する必要はないと思っている。ただ、一つだけ言わせてほしい。私は一部の人々が好んで描き出すような人間ではない」

    だが、ディ・カーニオにとって問題なのは、不安を抱かせる政治的信条を持つ、才能はあるが気性の激しい元サッカー選手という以外の人物像を示すことが、常に難しかった点だ。

  • ファンからフォワードへ

    FBL-ITA-LAZIO-ROMA
    AFP

    ディ・カーニオは、トップレベルでのキャリアの初期と晩年に、地元クラブのラツィオに2度在籍した。

    ディ・カーニオはかつて、「人生では、常に対立を求めてきた」と語った。ローマの住民の大半がローマを応援する地区で育ちながら、単なるラツィオのファンにとどまらず、熱狂的なサポーターであるウルトラスになった理由は、そこにあるのかもしれない。「相手チームのファンからレンガを投げつけられたこともある」と、自伝で明かしている。「警察に催涙ガスを浴びせられ、殴られたこともある」

    もっとも、若い頃のディ・カーニオはラツィオを応援するだけでなく、同クラブでプレーもした。クラブがまだイタリアの2部リーグに所属していた1985年に加入し、1988年10月9日のセリエA、チェゼーナとのアウェー戦でついにラツィオでのデビューを果たした。

    サポーターからストライカーになったディ・カーニオは、すぐにラツィオのファンに受け入れられた。そして1989年1月15日、ラツィオのトップリーグ復帰後初となるデルビー・デッラ・カピターレで決勝点を決め、クルヴァ・スッドに陣取るローマのファンの前でゴールを祝ったことで、熱狂的に支持される存在となった。

    しかし、ディ・カーニオは翌年ユヴェントスに売却され、トリノでパニック発作に苦しみ始めた。「ひどかった」と、彼は語った。「何かが暗くなるように感じる。まるで目がもう何も見えなくなるようだった」

    不安を抱えていたことに加え、激しやすい性格も、ディ・カーニオがユヴェントスだけでなく、ナポリで比較的成功したシーズンを過ごした後の1994年に加入したACミランでも定着できなかった一因であることは間違いない。才能があるのは明らかだったが、その激しい気性から監督との衝突も絶えなかった。その結果、どこへ行ってもすぐに騒動がついて回った。

  • 手間をかける価値はあるのか？

    Paolo Di Canio
    Getty Images Sport

    ディ・カーニオは感情面でさまざまな問題を抱えていたものの、イングランドでは優れたサッカー選手であることを証明した。

    セルティックでの鮮烈なデビューシーズンを経て、PFAスコットランドの選手が選ぶ年間最優秀選手に選ばれたディ・カーニオは、大幅な昇給を要求した。クラブが拒否すると、420万ポンドでシェフィールド・ウェンズデイへの移籍を実現させたが、移籍先でも予測のつかない振る舞いは収まらなかった。実際、加入からわずか1カ月余り後、リーグカップで3部のグリムズビー・タウンにリードを許す中、ディ・カーニオは事実上プレーを拒否した。キャリアで初めてのことではなかった。

    「パオロは［ハーフタイムに］戻ってくると、身に着けていたものをすべて脱ぎ、スパイクを壁に投げつけてシャワーを浴び始め、『もう終わりだ』と言った」と、ウェンズデイの元DFスティーブ・ニコルは『The Athletic』に語った。「［アシスタントコーチのピーター・シュリーブスに］彼をなだめてもらい、シャワーから出して、身支度を整えてピッチに戻らせなければならなかった」

    それでもウェンズデイでは、ディ・カーニオには手のかかる面を補って余りある価値があると常に考えられていた。いつでも試合の流れを変えられる稀有な能力を持ち、気分の浮き沈みはあっても、練習に取り組む姿勢はほぼ常に模範的だった。そのため、体力面ではクラブで群を抜いていた。

    だが、何をするか分からない選手だっただけに、1998年9月26日にヒルズボロで起きた出来事は衝撃的ではあったものの、クラブ関係者にとって大きな驚きではなかった。

  • 押し

    Paolo Di Canio of Sheffield Wednesday
    Getty Images Sport

    ディ・カーニオはポール・アルコック主審を突き倒し、罰金と11試合の出場停止処分を受けた。

    アーセナルとのプレミアリーグの試合で、前半終了間際、ディ・カーニオは顔に肘打ちを受けたマーティン・キーオンとの衝突をめぐり、厳しすぎるレッドカードを提示されたことに反発し、ポール・アルコック主審を押した。決して強く突き飛ばしたわけではなかったが、主審はバランスを崩し、まるで段階を踏むかのように、どこか滑稽な倒れ方をした。

    「今でもあれを見ると」とディ・カーニオは後に『インディペンデント』紙に語った。「酔っ払った道化師みたいな倒れ方で、信じられないよ！」

    だが、この一件は笑い事では済まなかった。英国メディアからの反発は厳しく（一部には度を越した批判もあった）、ディ・カーニオはその後、11試合の出場停止処分を受けた。この時点で、ウェンズデイで二度とプレーしないことは明らかだった。アーセナル戦が終わる前に、できるだけ早く母国イタリアへ帰るため、ヒースロー空港へ向かっていた。

    ウェンズデイはディ・カーニオに復帰を説得したが、本人は拒否した。こうして、イングランドのサッカー界でこの華やかなFWの姿を見ることはもうないかに思われた。しかし、ハリー・レドナップには別の考えがあった。

    ディ・カーニオは、ほとんど手に負えない選手と見なされていた。「これまで何人かの変わり者を指導してきたが、パオロは別格だ」と、ウェンズデイの元指揮官ロン・アトキンソンは語った。「パオロを指導するのは、火山にふたをし続けようとするようなものだ。とんでもなく難しい」

    しかし1999年1月、ウェストハムのレドナップ監督は、ジョン・ハートソンのウィンブルドンへの売却で弱体化した攻撃陣の補強を切実に求めていた。そして、ディ・カーニオの獲得は冒す価値のあるリスクだと判断した。特に、資金難のウェンズデイが、多才なFWをわずか150万ポンドで放出する意向だったことも大きかった。

    「彼は、ほかの人には夢でしかできないようなことをボールを使ってやってのける。それに、審判を押しても審判が倒れなかった選手なら、ほかにも挙げられる」とレドナップは当時語った。「彼はウェンズデイから何のサポートも得られなかったと感じていて、戻りたがらなかった」

    レドナップはまた、ディ・カーニオの獲得に動いたことに選手全員が前向きな反応を示したと明かした。「イアン・ライトは『最高だ』と言い、リオ・ファーディナンドは『一緒にプレーするのが待ちきれない』と言った。みんなそれぞれ意見はあるだろう。でも最後には、私が正しいと分かる」。そして、その通りになった。

  • サー・アレックスを断る

    Paolo Di Canio and Gary Neville
    Getty Images Sport

    マンチェスター・ユナイテッドは2001-02シーズン途中にディ・カーニオの獲得を試みた

    ディ・カーニオはウェストハムで伝説的な存在となり、後にはブーリン・グラウンドのラウンジにその名が付けられた。その決定に異論を挟むのは難しかった。数々の素晴らしいゴールを決めただけでなく、プレミアリーグ史上最高とも評されるボレーシュートも決めたディ・カーニオは、キャリアを再生させてくれたクラブに恩返しをしようと決意しているかのように、常にプレーした。

    ウェストハム時代には、2001年にFIFAフェアプレー賞を受賞し、サッカー界の人々に抱かれていた自身のイメージもある程度改善した。受賞の理由は、前年12月にグディソン・パークで行われた試合で、エヴァートンのGKポール・ジェラードが負傷して倒れたため、得点のチャンスを見送ったことだった。

    その後まもなく、サー・アレックス・ファーガソンから電話があり、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍に関心があるかを尋ねられた。「冗談だと思った」と、ディ・カーニオはポッドキャスト番組『トランスファー・トーク』で語った。「イタリアの友人からの電話だと思った。サー・アレックスに断りを入れるのは、僕にとって不思議な感覚だった」

    「僕は『ありがとうございます。1000回でもお礼を言いたい。でも、行けません。ウェストハムは、僕の人生で最もつらい時に温かく迎えてくれた家族です。僕はキャプテンです。行けません』と言った。すると［ファーガソンは］『パオロ、その気持ちを尊重するよ。そういう考え方をする人が好きなんだ。君は私が思っていた通りの人間だ』と言ってくれた」

    ディ・カーニオにとって、ユナイテッドへの移籍を断ったことは、イングランドで過ごした7シーズンの間に人間として成長したことの表れだった。その間、シェフィールド・ウェンズデイ、ウェストハム、そして最後にチャールトン・アスレティックでプレーした。「僕は違う人間になった」と語り、「道徳心を持ち、他人をもっと尊重する人間になった」と続けた。

    だが、イタリアに戻ったディ・カーニオが、依然として深刻な問題を抱えた人物であることは明らかだった。

  • ローマ式敬礼

    CORRECTION-FBL-ITA-DI CANIO
    AFP

    ディ・カーニオはローマ・ダービー後にファシズムを象徴するジェスチャーを行い、ムッソリーニの統治による傷が今も癒えない国で大きな反発を招いた。

    2004年8月にラツィオへ復帰した喜びは、ディ・カーニオを圧倒した。著書『イル・リトルノ』には、「言葉を失い」、ただ泣き続けることしかできなかったと記している。当時34歳だったことに加え、そのわずか2カ月前にはチャールトンとの契約を延長したばかりだったため、ラツィオへの移籍など夢にも思わなかったのだ。

    苦境にあったラツィオは、チャールトン時代の給与と同額を提示できる状況ですらなかった。それでもディ・カーニオは、愛するラツィオに戻るために大幅な減俸を受け入れた。しかし、喜びに満ちた古巣復帰は、幸せな結末を迎えなかった。

    ディ・クレイムの主張とは裏腹に、ディ・カーニオは他者をより尊重する別人にはなっていなかった。以前と変わらず、臆面もなく人を挑発し続けた。それを如実に示したのが、2005年1月6日のダービーだ。最初の得点から16年を経て再びゴールを決めると、クルヴァ・スッドの前で当時とまったく同じように喜びを表した。

    だが、さらに悪いことが起きた。試合後、目を血走らせ、激しく反抗的な態度を見せたディ・カーニオは、歓喜するラツィオのファンの前で「ローマ式敬礼」を行ったのだ。ファシズムとの結び付きで悪名高いこの身ぶりを、その年のうちにさらに2度繰り返した。最終的に、弱腰で知られるイタリアのサッカー当局から科されたのは、予想どおり軽い1試合の出場停止処分だった。

    一連の物議の中でも、ディ・カーニオに反省の色はなかった。2005年12月、ANSAに対し、「私はファシストであって、人種差別主義者ではない」と語った。「腕をまっすぐ伸ばす敬礼をするのは、『カメラータ』から『カメラーティ』への挨拶だからだ［イタリアの元独裁者ベニート・ムッソリーニのファシズム運動の支持者を指す］。あの敬礼は私の仲間に向けたものだ」と説明し、「腕をまっすぐ伸ばすことで暴力を扇動したいわけではないし、人種的憎悪をあおる意図などもちろんない」と述べた。

    奇妙なことに、ディ・カーニオはその後、ファシストだと認めたことは一度もないと否定し、認めたと主張する人々に対して法的措置を取ると警告した。しかし、驚くことではないが、この発言をめぐって実際に誰かを訴えることはなかった。そもそも、その発言は2000年の自伝でムッソリーニに「魅了されている」と公言した人物のものとして、まったく不自然ではなかった。

    ディ・カーニオはこう記している。「彼は大きく誤解された人物だったと思う。人々を欺いた。彼の行動はしばしば卑劣だった。しかし、そのすべてには、より大きな目的があった。基本的には非常に信念の強い人物だった。それでも、自分自身の善悪の判断に背き、倫理観を曲げたのだ」

    人を殺した独裁者をこれほど同情的に見ていたうえ、コリエレ・デラ・セラに対して、かつて「『社会的右翼』の思想を信じていた」と認めながらも、ディ・カーニオはファシスト政党の党員だったことは一度もないと主張した。それでもファシストと呼ばれ続けた。その一因は、ムッソリーニに着想を得た「DVX」というタトゥーを右腕に入れ、自ら文字どおりファシストと名乗っていたことにある。このタトゥーが見えたことで、2016年にはスカイ・スポルト・イタリアの解説者の仕事から一時的に外された

  • 反骨心が強すぎる

    FBL-ITA-AS ROMA-LAZIO
    AFP

    ディ・カーニオ、自身の行動を謝罪も、信念は撤回せず

    意味深いことに、ディ・カーニオはファシズムに関連するタトゥーを一つも消していない。背中に彫られた「イル・ドゥーチェ」の肖像画さえもだ。「私の体に残しているものは、かつての私がどういう人間だったか、そして過ちも含めて何をしてきたかを示す象徴だ」と、彼はコリエレ』に説明した。その図柄が象徴する右翼の政治思想をもはや支持していないと、少なくともほのめかそうとしているのは明らかだ。しかし、実際はそうではない。

    ディ・カーニオは「クルヴァ・ノルドの前でローマ式敬礼をしたことは、キャリアを通じて最も後悔していることだ」と主張している。しかし重要なのは、あの忌まわしい思想に自らを重ねたことを恥じているからではない、という点だ。彼は自身の信条との決別を繰り返し拒んでおり、過ちはファシズムへの支持を表明したこと自体よりも、それを「スポーツの場で」行ったことだと論じている。

    「一部の観客には響くかもしれないが、多くの観客を動揺させるような政治的な身ぶりをするのは愚かだ」と、彼は語った。「決してすべきではなかった。スポーツはそうしたことと切り離しておくべきだ」

    残念なのは、もちろん、ディ・カーニオが「そうしたこと」と明確に決別することはなかった点だ。2010年には、イタリアの極右運動の中心人物の一人、パオロ・シニョレッリの葬儀にまで参列している。

    優れたサッカー選手だったことに疑いはない。辛辣なユーモアのセンスを持つ、魅力的な人物でもあり続けている。

    しかし悲しいことに、かつて審判を突き飛ばせば、それまでのキャリアで成し遂げたすべてが「帳消し」になるのではないかと心配していた、明らかに葛藤を抱えたこの男は、今ではファシストという烙印を永久に押されることを、ほとんど受け入れているように見える。