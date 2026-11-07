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Zico Rebels GFXGOAL

反逆者たち：サッカー界の既成勢力に立ち向かったブラジルとフラメンゴのレジェンド、ジーコ

そのブラジル人選手はゴールやフリーキックで愛されている。しかし、選手の権利を求める闘いやFIFA改革への取り組みからは、ピッチ外での反骨精神もうかがえる。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 「君は強い」と、伝説のペレはかつてジーコに語った。「君には勇気がある」

    それは今もなお、一つの名で知られながら多くの名を持つジーコという人物を、最もよく表す言葉かもしれない。ただし、ペレがそう語ったのはジーコの全盛期ではない。現役時代ですらなかった。2015年、ジーコがFIFA会長選への立候補に向けて支持を求めていたときの言葉だ。ジーコは62歳だった。それでもペレは過去形ではなく、現在形で語った。その言葉は当時のジーコを指していた。そして、真実だった。

    これは、選手としてだけでなく、一人の人間としてのジーコの影響力を物語っている。ピッチ上での栄誉は、彼が決めたフリーキックと同じくらい数え切れない。だが、その影響はマラカナをはるかに越えて広がった。地域の街角でも、会議室でも、さらにはFIFA本部でも感じられた。ブラジルの偉大なMFとして相手を恐れさせた一方で、ブラジルと世界のサッカーの現状に異議を唱えることもいとわなかった。

    しかも、ジーコは自分らしいやり方を貫いた。脅しではなく、笑顔をもって。ピッチ上では何事も難なくこなしているように見えることが多かったが、自らが信じるものに全身全霊を注いでいることも、誰の目にも明らかだった。ジーコは昔も今も、いわゆる「反逆者」ではない。サッカーへの愛、そして幾度となく抱いた、サッカーが向かう先への強い嫌悪感を胸に立ち向かったのだ。

    だからこそ、プロとして最後にボールを蹴ってから長い年月がたった今も、その影響は世界中で感じられる。ワールドカップで優勝したことがなくても、ブラジルで歴代の偉人たちと並ぶ象徴として称賛される理由もそこにある。そして、リオ出身の「小さな雄鶏」が自らの足跡を残そうとしたからこそ、サッカーはかつてとは少し違うものになったのだ。

  • 「小さな雄鶏」の第一歩

    Zico - Flamengo
    Getty Images

    ジーコは華奢な体格への懸念を乗り越え、フラメンゴ史上最高の選手の一人となった。

    「偶然や、友情、愛情、あるいは誰かの善意によって、今の私の地位にたどり着ける人はいない」とジーコは『UOL』に語った。

    実際、その道のりは決して容易ではなかった。サッカー界での地位は自らの力で勝ち取ったものであり、その過程はしばしば厳しいものだった。

    1953年生まれのジーコは、リオデジャネイロの労働者階級の家庭で育った。6人きょうだいの末っ子で、後にプロサッカー選手となった4人の兄弟の一人だった。もちろん、4人の中で最も優れていたのはジーコだが、若い頃から常にそうだったわけではない。華奢な体を鍛えるため、体育教師のジョゼ・ロベルト・フランカラッチが考案した集中的なトレーニングプログラムに取り組んだ。それには個人に合わせた食事と、何よりも並外れた努力が必要だった。

    勉強もその一部だった。10歳の時にポルトガルからブラジルへ移住した父ジョゼ・アントゥネス・コインブラは、子どもたち全員の学業を重視していた。その方針が、やがてジーコの人格形成に大きな影響を与えた。

    「父は、勉強しない者にはサッカーをさせなかった」とジーコは語る。「みんな大学に進んだ。私も、さまざまな困難があったが、同じ道を歩まなければならなかった」

    だが、ジーコが歩んだ道は違った。フラメンゴの象徴となる運命にあり、今なお同クラブでは神のように扱われている。

  • フラメンゴのヒーロー

    Zico Flamengo Copa Libertadores 1981
    Divulgação/Twitter

    ジーコは1981年、フラメンゴのコパ・リベルタドーレスとインターコンチネンタルカップ制覇に貢献し、クラブの伝説としての地位を確立した。

    選手とクラブの間に特別な絆が生まれることは珍しくない。だが、ジーコとフラメンゴの絆は違う。世界のサッカーを見渡しても、ほかに類を見ないものだ。

    「私の別れは感謝に彩られるだろう」と、フルミネンセの元会長フランシスコ・オルタはかつて語った。「多くの人と同じように、『ジーコのプレーを見た』と確信を持って言えるのだから」

    1970年代から80年代にフラメンゴを応援していたなら、実際にジーコのプレーを何度も見たはずだ。親善試合を含め、少年時代から所属したクラブで700試合以上に出場し、500ゴール以上を記録した。ジーコにけん引されたフラメンゴは、クラブ史上最高の時代を迎える。その頂点となったのが、1981年のインターコンチネンタルカップで強豪リヴァプールを破ったことだった。このとき、ジーコとフラメンゴは世界の頂点に立っていた。

    だが、ジーコがサポーターに愛された理由は、ゴールやタイトルそのものではない。それらを勝ち取った姿勢と、サポーター全員にとって彼が象徴するものにあった。

    「フラメンゴで大切なのは、能力やプレーのうまさだけではない」と、現役引退から数年後にFIFAに語っている。「ボールが思い通りに転がらない日もある。そんなときこそ、粘り強さと意志の力が必要だ。最後の一滴まで汗を絞り出さなければならない」

    その姿勢はピッチ上だけにとどまらなかった。ジーコは現役時代を通じ、ブラジルのプロサッカー選手のための組合を設立しようと声を上げ続けた。1979年にリオデジャネイロの選手組合となったAssociação Profissional dos Atletas de Futebolの創設メンバーの一人であり、後にゼ・マリオの後を継いで会長に就任した。目指したのは、サッカー選手の待遇改善だ。対象は自身のようなトップ選手だけではない。わずかな報酬でプレーしながら、多くのものを必要としていた、選手層の底辺にいる何千人もの選手が活動の中心だった。

    「ブラジルには、収入の少ない選手が5000人いる」と、1981年に『エル・グラフィコ』に語った。「十分に稼いでいる選手は50人、非常に多く稼いでいる選手は5人だ。これは公平ではない」

    現役引退から長い年月がたった今も、選手層の底辺にいる人々の待遇改善に対するジーコの情熱は変わらない。サッカー界には多額の資金が流入したが、その恩恵が下までどう行き渡るかには、なお問題がある。特に、プロ選手になるという自分自身の夢だけでなく、もっと多くのものを懸けてプレーする、貧しいブラジル人にとってはそうだ。

    「今は違う」とジーコは語った。「今は、少年がプロになり、家族を助けるためにお金を稼ぎ始めることが重視されている。本来はその少年のためにあるはずの基本的な食料品セットさえ、家族全員のために使われることがある。価値観が変わったんだよね？」

    頂点に立つ選手が、下にいる選手のために闘う姿は珍しい。多くの場合、守るべき自分の立場があるからだ。ジーコは伝説的なキャリアの最も多忙な時期でさえ、それを気にかけなかった。

    「私はいつも、自分の考えや感じたことを自由に言えてきた」と、2015年にロイターに語った。「自分のイメージを気にしたことはないし、何を言うべきか誰かに指図されたこともない」

    一方、ブラジル代表でのジーコのキャリアについては、多くが語られてきた。数々の輝かしい瞬間があったものの、究極の栄冠には届かなかった。

  • ブラジルの象徴的存在（ただし、アスタリスク付き）

    Zico Brazil 1982
    Getty

    ジーコは、華麗なプレーで魅了した1982年のブラジル代表で中心的な役割を果たしたが、ワールドカップの優勝トロフィーにはついに手が届かなかった。

    「ジーコと同じチームでプレーできたのは光栄だった」。かつてブラジル代表とフラメンゴでチームメートだったレアンドロは、そう語った。「ジーコについて語られることも、彼に贈られるあらゆる賛辞も、彼が受けるに値するものに比べれば、まだ足りない」

    実際、ジーコはブラジル代表でのキャリアを高く評価されてきた。一方で、多くの批判も受けてきた。

    ブラジルでは、偉大さはゴールやアシストだけで測られるのではない。ワールドカップでの優勝で測られる。そして、その回数が問われることも多い。ペレは3度、ロナウドは2度優勝した。ガリンシャ、ロマーリオ、ロナウジーニョも、そのトロフィーを手にしている。だが、ジーコは一度も手にできなかった。ワールドカップ制覇を果たせなかったブラジル人選手として、おそらく最も偉大な存在だろう。それでも、長い年月が経った今なお、優勝できなかったことを批判されることが多い。

    ジーコは3度のワールドカップに出場した。1978年大会でブラジルは3位。2次リーグでは得失点差でアルゼンチンに及ばず、無敗ながら3位決定戦に回った。1982年のチームは、ワールドカップを制覇できなかった最高のチームの一つとしてたびたび挙げられる。伝統的な攻撃的スタイルで人々を魅了したが、後に優勝するイタリアに敗れ、姿を消した。

    「イタリアは勝負どころで良いプレーをした。だが、だからといって私たちの試合への取り組み方が否定されるべきではなかった」と、ジーコは後年語った。「例えば、人々が今も私たちのチームや1974年のオランダ代表を覚えていることは、結果に執着しないという哲学を貫いて敗れることが恥ではないと示している」

    1986年大会では負傷により出場機会が限られた。フランス戦の試合中にPKを失敗したことが痛手となった。PK戦では自身のキックを決めたものの、ブラジルはそこで敗退した。ワールドカップに3度出場しながら決勝には一度も進めなかったジーコは、ブラジル代表の背番号10を有名にしたペレと比較されると、特に批判を浴びた。

    それでもジーコは批判に屈することなく、ブラジルの歴史に確固たる地位を築いた。彼を支持する人々も数多い。ワールドカップで優勝したことはないが、公式国際試合におけるブラジル代表の歴代得点ランキングでは今も5位に入る。1981年には『Guerin Sportivo』、1983年には『World Soccer』によって世界最高の選手に選ばれた。ペレでさえ、ジーコを憧れるに値する選手と評している。

    「数字がそれを証明している」とジーコは語った。「私は自分をブラジルサッカー界の偉大な存在の一人だと考えているし、世界のスポーツメディアからもそう評価されてきた」

    だが、ジーコの活動はブラジル国内だけにとどまらなかった。特に引退後は、世界のほかの地域にも目を向けた。

  • ゲームを変える

    Kashima Antlers v Nagoya Grampus - J.LEAGUE Meiji Yasuda J1
    J.LEAGUE

    ジーコの日本での影響力は、鹿島アントラーズでの現役時代から日本代表監督を務めた時期にまで及んだ。

    ジーコの代表でのキャリアは1986年に終わった。しかし、彼の仕事はまだ終わりにはほど遠かった。

    1990年、ジーコはブラジルのスポーツ長官に任命された。その立場で、サッカーの改革に取り組むとともに、クラブの運営と財政の改革を目指した。既存体制に挑む者の多くと同様、ジーコもブラジルサッカー連盟を含む体制側から強い反対に遭った。そのため、さまざまな行政機関で改革案を通すことは難しく、1991年に辞任した。

    それでも、彼の取り組みはブラジルのプロスポーツの近代化を目指す「ジーコ法」への道を開いた。同法にはジーコの提案が数多く盛り込まれたが、契約終了後も選手をクラブに縛り付ける「パッセ」制度の廃止は含まれなかった。一方で、やや皮肉なことに、ジーコの取り組みを土台としてパッセ制度を廃止した「ペレ法」の成立には道を開いた。

    ブラジルで多くの功績を残したジーコだが、日本でもそれに劣らないほど愛されている。鹿島アントラーズで現役生活を終えた後も、日本で影響力を持ち続け、しばしば「サッカーの神様」と呼ばれる。ジーコの来日はJリーグを後押しし、1993年の鹿島のリーグ初戦で決めたハットトリックもその一助となった。引退後もテクニカルディレクターや監督などを務め、クラブにとって大きな存在であり続けた。

    その影響はクラブだけにとどまらない。ジーコは日本代表の形成を助け、日本のプレースタイルに影響を与えた人物としてもたびたび評価される。2002年から2006年には実際に日本代表監督を務めた。その影響は、以来20年にわたって続いている。

    「我々が抱えていた最大の問題は主体性だった」と、ジーコは2022年にFIFAに語った。「ミスを恐れてはいけない。ミスを恐れるのは日本の文化の一部だ。ミスは試合につきものだ。クロスを上げて失敗しても構わないと選手たちに伝えた。必ず次の機会があるのだから」

    さらに、こう付け加えた。「結局のところ、私自身もキャリアの中でそうしたことをすべて経験してきた。ゼロから始めて、進む方向を正しく定めることがすべてだった」

    日本は1998年にワールドカップ初出場を果たし、それ以降はすべての大会で出場権を獲得している。

    南米とアジアで実績を積んだジーコは、さらに大きな舞台であるFIFAにも目を向けた。2015年6月、ゼップ・ブラッターが退任する意向を表明すると、ジーコはFIFA会長選への立候補の意思を明らかにした。選挙戦で掲げる方針として、選挙制度の改革と、当時FIFA内部にはびこっていた汚職への対処を挙げた。

    「私は唯一の外部の人間だ」とジーコは語った。「FIFAでは何にも関わったことがない。人々は私を選手や監督として知っているが、物事について私がどう考えているかも知る必要がある。私は自分の考えを示し、誰にも縛られたくないということを伝えられた」

    「ここで何も起きなくても、私の人生は変わらない」と続けた。「私は誰にも縛られていない。望むのはサッカーが発展することだけだ。これまでに起きたことは我々全員を傷つけ、サッカーの信頼性を損なった」

    結局、正式な立候補に必要な数の各国連盟から支持を得ることはできなかった。それでも、長い年月を経てもなお、ジーコがサッカーに尽くそうとしていることを示す、もう一つの例となった。

  • ジーコの功績

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    Brazil Photo Press

    ジーコの引退から数十年が過ぎた今も、その影響力は感じられる。

    引退から数十年がたった今も、ジーコの影響力は色あせていない。

    73歳になった今も、ブラジルでジーコが人目につかずに歩ける場所はほとんどない。あらゆる年代の男性も女性も子どもも、彼を知っている。人々にとってジーコは、自国のスポーツのあり方を永遠に変えた歴史的人物なのだ。

    「有名になりたいと思ったことは一度もない」とジーコは語った。「でも、人々が私を有名にした。誰に対しても、親しい友人であるかのように接するということだ。それは難しい。会ったこともない人が現れて、『やあ、ガロ。元気かい？　調子はどう？』と言う。私は元気だ、すべて順調だと答える。人は幸せな気持ちで帰りたいものだ。笑顔やハグ、サイン、一緒に撮った写真、あるいは短い動画を受け取るんだ」

    今では彼の名は世界中に知られている。本名はアルトゥール・アントゥネス・コインブラだが、それを知る人は少ないだろう。アルトゥールがアルトゥールジーニョになり、さらにアルトゥールジーコを経て、最後にはジーコと短くなった。今や世界中がこの4文字を知っている。

    ブラジルでの影響力は今も続く。日本での尽力によって、地球の裏側にある国でも象徴的な存在となった。指導者としてはトルコ、ウズベキスタン、ロシア、ギリシャ、イラク、カタール、インドにも赴いた。

    その間ずっと、ジーコは自分のやり方を貫いた。サッカーを前進させる一方で、権力を握る人々には異を唱えた。絶頂期にも苦境にあったときにも、物事を変えるために闘い、その闘いは自分のためだけではなかった。

    「自分のしてきたことを愛した人間として覚えていてほしい」と、ジーコは『グローボ』に語った。「とてもプロ意識が高く、常に向上を目指し、フェアにプレーし、心身のすべてをサッカーにささげた人間として」

    ジーコによって、ブラジルサッカーの精神は永遠に変わった。彼の前にも後にも数々の英雄が現れたが、ジーコのような存在はいない。