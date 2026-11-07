反逆者たち：サッカー界の既成勢力に立ち向かったブラジルとフラメンゴのレジェンド、ジーコ

「君は強い」と、伝説のペレはかつてジーコに語った。「君には勇気がある」
それは今もなお、一つの名で知られながら多くの名を持つジーコという人物を、最もよく表す言葉かもしれない。ただし、ペレがそう語ったのはジーコの全盛期ではない。現役時代ですらなかった。2015年、ジーコがFIFA会長選への立候補に向けて支持を求めていたときの言葉だ。ジーコは62歳だった。それでもペレは過去形ではなく、現在形で語った。その言葉は当時のジーコを指していた。そして、真実だった。
これは、選手としてだけでなく、一人の人間としてのジーコの影響力を物語っている。ピッチ上での栄誉は、彼が決めたフリーキックと同じくらい数え切れない。だが、その影響はマラカナをはるかに越えて広がった。地域の街角でも、会議室でも、さらにはFIFA本部でも感じられた。ブラジルの偉大なMFとして相手を恐れさせた一方で、ブラジルと世界のサッカーの現状に異議を唱えることもいとわなかった。
しかも、ジーコは自分らしいやり方を貫いた。脅しではなく、笑顔をもって。ピッチ上では何事も難なくこなしているように見えることが多かったが、自らが信じるものに全身全霊を注いでいることも、誰の目にも明らかだった。ジーコは昔も今も、いわゆる「反逆者」ではない。サッカーへの愛、そして幾度となく抱いた、サッカーが向かう先への強い嫌悪感を胸に立ち向かったのだ。
だからこそ、プロとして最後にボールを蹴ってから長い年月がたった今も、その影響は世界中で感じられる。ワールドカップで優勝したことがなくても、ブラジルで歴代の偉人たちと並ぶ象徴として称賛される理由もそこにある。そして、リオ出身の「小さな雄鶏」が自らの足跡を残そうとしたからこそ、サッカーはかつてとは少し違うものになったのだ。