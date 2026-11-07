反逆者たち：サッカー界の既成勢力に立ち向かったブラジルとフラメンゴのレジェンド、ジーコ

選手とクラブの間に特別な絆が生まれることは珍しくない。だが、ジーコとフラメンゴの絆は違う。世界のサッカーを見渡しても、ほかに類を見ないものだ。

「私の別れは感謝に彩られるだろう」と、フルミネンセの元会長フランシスコ・オルタはかつて語った。「多くの人と同じように、『ジーコのプレーを見た』と確信を持って言えるのだから」

1970年代から80年代にフラメンゴを応援していたなら、実際にジーコのプレーを何度も見たはずだ。親善試合を含め、少年時代から所属したクラブで700試合以上に出場し、500ゴール以上を記録した。ジーコにけん引されたフラメンゴは、クラブ史上最高の時代を迎える。その頂点となったのが、1981年のインターコンチネンタルカップで強豪リヴァプールを破ったことだった。このとき、ジーコとフラメンゴは世界の頂点に立っていた。

だが、ジーコがサポーターに愛された理由は、ゴールやタイトルそのものではない。それらを勝ち取った姿勢と、サポーター全員にとって彼が象徴するものにあった。

「フラメンゴで大切なのは、能力やプレーのうまさだけではない」と、現役引退から数年後にFIFAに語っている。「ボールが思い通りに転がらない日もある。そんなときこそ、粘り強さと意志の力が必要だ。最後の一滴まで汗を絞り出さなければならない」

その姿勢はピッチ上だけにとどまらなかった。ジーコは現役時代を通じ、ブラジルのプロサッカー選手のための組合を設立しようと声を上げ続けた。1979年にリオデジャネイロの選手組合となったAssociação Profissional dos Atletas de Futebolの創設メンバーの一人であり、後にゼ・マリオの後を継いで会長に就任した。目指したのは、サッカー選手の待遇改善だ。対象は自身のようなトップ選手だけではない。わずかな報酬でプレーしながら、多くのものを必要としていた、選手層の底辺にいる何千人もの選手が活動の中心だった。

「ブラジルには、収入の少ない選手が5000人いる」と、1981年に『エル・グラフィコ』に語った。「十分に稼いでいる選手は50人、非常に多く稼いでいる選手は5人だ。これは公平ではない」

現役引退から長い年月がたった今も、選手層の底辺にいる人々の待遇改善に対するジーコの情熱は変わらない。サッカー界には多額の資金が流入したが、その恩恵が下までどう行き渡るかには、なお問題がある。特に、プロ選手になるという自分自身の夢だけでなく、もっと多くのものを懸けてプレーする、貧しいブラジル人にとってはそうだ。

「今は違う」とジーコは語った。「今は、少年がプロになり、家族を助けるためにお金を稼ぎ始めることが重視されている。本来はその少年のためにあるはずの基本的な食料品セットさえ、家族全員のために使われることがある。価値観が変わったんだよね？」

頂点に立つ選手が、下にいる選手のために闘う姿は珍しい。多くの場合、守るべき自分の立場があるからだ。ジーコは伝説的なキャリアの最も多忙な時期でさえ、それを気にかけなかった。

「私はいつも、自分の考えや感じたことを自由に言えてきた」と、2015年にロイターに語った。「自分のイメージを気にしたことはないし、何を言うべきか誰かに指図されたこともない」

一方、ブラジル代表でのジーコのキャリアについては、多くが語られてきた。数々の輝かしい瞬間があったものの、究極の栄冠には届かなかった。