アレックス・ファーガソン監督は、2000年のクラブワールドカップでヴァスコ・ダ・ガマと対戦する前、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちに、ロマーリオとエジムンドは足が衰えていると伝えた。マーク・ボスニッチによれば、選手たちは「それが事実ではないと気づくまでに20秒ほどしかかからなかった」

ヴァスコが誇る前線の2人は、苦戦するユナイテッドの最終ラインを翻弄した。エジムンドに至っては、相手を回り込むようなプレーを見せた。ギャリー・ネヴィルの不用意なバックパスを奪ってロマーリオの先制点をお膳立てすると、前半終了間際には見事な一撃で3-0とした。そのゴールについては、ディエゴ・マラドーナでさえ、実現させることはおろか、それを思いつく「想像力」を持つ選手はサッカー史上でも一握りだと語った。

ジェルソンがペナルティーエリアの際へエジムンドに短い斜めのパスを出したとき、普通の選手なら味方にボールを落としていただろう。しかし、エジムンドに普通という言葉は当てはまらない。「アニマル」の異名を持つ男は右足でボールを突き、回転をかけて、自分と、相手に近づきすぎたミカエル・シルヴェストルの背後へと浮かせた。

シルヴェストルがエジムンドのプレーを理解したときには、すでに手遅れだった。ブラジル人FWは持ち前の爆発的なスピードを生かし、こぼれ球への競走でボスニッチに先んじると、いとも簡単にGKの頭上を越すシュートを決めた。

ボスニッチは怒るどころか、そのプレーに感銘を受け、「私が許した中で最も美しいゴール」と評した。シルヴェストルも、完全に自分を出し抜いたエジムンドのプレーを称えずにはいられなかった。「ああいうプレーに慣れていなければ、あんな技術が出てくるとは予想できない」と、フランス人のシルヴェストルは『BBCスポーツ』に語った。「私に対してエジムンドがあのゴールで見せたことは、天才にしかできない」

だが、伝説的なアメリカ人ピアニスト、オスカー・レヴァントはかつて、「天才と狂気の間の微妙な境界線」を消し去ったと語った。エジムンドの場合、その境界線はそもそも存在しなかったのかもしれない。