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REBELS: Edmundo GFX 1:1GOAL

反逆者たち：エジムンド、天才と狂気の境界を消し去った「野獣」

このFWは、ブラジルが生んだ選手の中でも屈指の天賦の才能に恵まれていたが、同時に最も多くの問題を抱えた選手の一人でもあった。

Mark Doyle
翻訳者：

  • アレックス・ファーガソン監督は、2000年のクラブワールドカップでヴァスコ・ダ・ガマと対戦する前、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちに、ロマーリオとエジムンドは足が衰えていると伝えた。マーク・ボスニッチによれば、選手たちは「それが事実ではないと気づくまでに20秒ほどしかかからなかった」

    ヴァスコが誇る前線の2人は、苦戦するユナイテッドの最終ラインを翻弄した。エジムンドに至っては、相手を回り込むようなプレーを見せた。ギャリー・ネヴィルの不用意なバックパスを奪ってロマーリオの先制点をお膳立てすると、前半終了間際には見事な一撃で3-0とした。そのゴールについては、ディエゴ・マラドーナでさえ、実現させることはおろか、それを思いつく「想像力」を持つ選手はサッカー史上でも一握りだと語った。

    ジェルソンがペナルティーエリアの際へエジムンドに短い斜めのパスを出したとき、普通の選手なら味方にボールを落としていただろう。しかし、エジムンドに普通という言葉は当てはまらない。「アニマル」の異名を持つ男は右足でボールを突き、回転をかけて、自分と、相手に近づきすぎたミカエル・シルヴェストルの背後へと浮かせた。

    シルヴェストルがエジムンドのプレーを理解したときには、すでに手遅れだった。ブラジル人FWは持ち前の爆発的なスピードを生かし、こぼれ球への競走でボスニッチに先んじると、いとも簡単にGKの頭上を越すシュートを決めた。

    ボスニッチは怒るどころか、そのプレーに感銘を受け、「私が許した中で最も美しいゴール」と評した。シルヴェストルも、完全に自分を出し抜いたエジムンドのプレーを称えずにはいられなかった。「ああいうプレーに慣れていなければ、あんな技術が出てくるとは予想できない」と、フランス人のシルヴェストルは『BBCスポーツ』に語った。「私に対してエジムンドがあのゴールで見せたことは、天才にしかできない」

    だが、伝説的なアメリカ人ピアニスト、オスカー・レヴァントはかつて、「天才と狂気の間の微妙な境界線」を消し去ったと語った。エジムンドの場合、その境界線はそもそも存在しなかったのかもしれない。

  • 怪物級の選手

    Vasco da Gama v ManX
    Getty Images Sport

    エジムンドは当初、プレーの質の高さだけで知られていたが、やがて内に抱える激しい怒りが懸念材料となった。

    エジムンドが1980年代に並外れた才能を持つ10代の選手として頭角を現し始めた頃から、奇妙で予測不能、あるいは明らかに問題のある振る舞いが報じられていた。ボタフォゴでは、敷地内を裸で歩いたために下部組織から追い出されたとされる。また、マラカナンでの大きな期待を抱かせるデビューシーズンを終えた1993年、ヴァスコはエジムンドをパルメイラスへ売却することに気乗りしないながらも応じるつもりだったといわれる。ロッカールームで誰にも解決方法が分からない「問題」になっていたためだ。

    しかし、エジムンドの才能に疑いの余地はなかった。ブラジルが長年輩出してきた選手の中でも、天賦の才に恵まれた一人であることは明らかだった。サンパウロで過ごした見事な2シーズンには、スター選手がそろい、リーグを連覇したパルメイラスでも輝きを放ち、それを証明した。

    この時期、ジャーナリストのオスマール・サントスはエジムンドを「アニマル」と名付けた。ブラジル代表選手だったエジムンドは、たびたびマン・オブ・ザ・マッチに選ばれる、止めようのない「野獣」のような選手だったからだ。だが時がたつにつれ、ピッチ内外での奔放な振る舞いによって、この異名はさらにふさわしいものになった。

    相手選手とは絶えず衝突し、パルメイラスでは1シーズンに5枚のレッドカードを受けた。怒りの矛先は誰にでも向けられ、指揮官のヴァンデルレイ・ルシェンブルゴやチームメイトも例外ではなかった。エクアドルで行われたコパ・リベルタドーレスの試合中には、カメラマンに暴力を振るい、外交問題まで引き起こした。

    チームの宿泊ホテルで4日間拘束された後、ブラジル外務省の関与によって出国を認められたエジムンドは、ついに自らの過ちに気づいたかに見えた。「私の人生のこの章はここで終わる」と誓った。「パルメイラスのユニフォームを着た新しい選手が現れるだろう」

    しかし、その後も周囲の人々に怒りをぶつけ続けた。1995年6月、ついに我慢の限界を迎えたパルメイラスは、エジムンドを550万ドル（400万ポンド）でフラメンゴに売却した。だが、リオへの復帰は致命的な過ちとなった。

  • 「悲しみは消えない」

    Alexi Lalas (R) of the US soccer team pushes Brazi
    AFP

    エジムンドはクラブでの出場停止処分により、1994年ワールドカップのブラジル代表に招集されなかった。翌年には素行がさらに悪化した。

    1996年12月2日未明、酒に酔ったエジムンドが、スピードを出していたジープ・チェロキーでラゴアを走行中、フィアット・ウーノに衝突した。亡くなったのは3人。ウーノを運転していた23歳のカルロス・フレデリコ・ポンテス、エジムンドの交際相手で20歳のアレッサンドロ・ペロッタ、そしてチェロキーに乗っていたもう1人の同乗者で、わずか16歳だったジョアナ・コウトだ。

    1999年、エジムンドは過失致死罪で有罪となり、開放型刑務所での禁錮4年6カ月を言い渡された。しかし、身柄を拘束されたのはわずか2晩だった。その後、複数回の控訴や審理の遅れを経て時効が成立したという弁護団の主張が認められ、2011年に有罪判決は取り消された。

    エジムンドは名声と財力のおかげで実質的な服役を免れた、というのが一般的な見方だった。だが本人は、罪悪感が消えることは決してないと訴え続けている。「私は一生、悔い続ける」と語った。「この悲しみが消えることはない」

    エジムンドが有罪判決を受けた際、本人は法廷にいなかった。ヴァスコに通算5度在籍したうちの2度目の在籍期間に、リーグ戦28試合で29得点というキャリア最多得点のシーズンを過ごした後、1998年1月にイタリアへ渡っていたためだ。当時、世界で最も権威あるリーグだったことは疑いようのないイタリアのセリエAでプレーする機会を、本人は「夢がかなった」と表現した。

    フィオレンティーナもエジムンドの加入を同じくらい喜んでいた。ブラジルサッカー界の問題児として知られていたとはいえ、その実力は明らかに世界級。獲得のためにあらゆる手を尽くしたフィオレンティーナにとって、契約を実現させたことは快挙とも言えた。クラブの元GKフランチェスコ・トルドによると、フィオレンティーナは加入を説得するため、フィレンツェは海のそばにあるとエジムンドに伝えたという。獲得を切望するあまり、選手側からの非常に異例な要求にも同意した。

    「フィオレンティーナは、特に野心的なクラブには思えなかった」とエジムンドは後年認めている。「カーニバルのためにブラジルへ帰国できる条項を契約に入れてほしいと頼んだら、フィオレンティーナは同意した。望みはすべて聞き入れてくれた」。そして、ほぼ予想どおり、クラブはその決断を後悔することになる。

  • 「ベンチ入りしたことがない！」

    Edmundo of Fiorentina
    Getty Images Sport

    エジムンドは、セリエAで2試合目の出場となるはずだった試合を前に先発メンバーから外れたと知り、不満を示した。

    フィオレンティーナは、エジムンドがひどく激しやすい人物だとすぐに思い知った。「彼が加入して間もない頃、アルベルト・マレザーニがACミラン戦で彼をベンチに置いたことを覚えている。彼はまったく予想していなかった」と、元フィオレンティーナDFのアルド・フィリカーノは『トゥットメルカートウェブ』に語った。「その決定に納得できず、私たちがピッチに出ようとしていたまさにその時も、エジムンドは不満を示すために、ロッカールームの鏡の前でひげをそっていた」

    反抗的な態度はそれだけでは終わらなかった。エジムンドはサン・シーロを飛び出し、カーニバルのためにすぐに帰国。 『ジョルナル・ド・ブラジル』に「僕はチャンピオンだ。フィオレンティーナは僕をこんなふうに扱えない。人生で一度もベンチに座ったことはない。8歳の時でさえね」と語った。

    エジムンドはその後、アルテミオ・フランキに戻り、シーズン終盤に印象的な活躍を見せた。そして夏にマレザーニの後任としてジョバンニ・トラパットーニが就任すると、フィオレンティーナでのキャリアは本格的に軌道に乗った。

    だが、態度はあまり改善しなかった。トルドによれば、エジムンドは練習中に激しいファウルを受けた後、ユースチームの選手の「顔面をまともに」殴ったことがあった。それでもトラパットーニは、チームのためなら、そうした散発的な暴力行為を容認するつもりだった。

    カリスマ的な指揮官は、いかにも彼らしい言い回しでこう語っている。「リーグ優勝するために、選手たちが一緒に寝る必要はない」。そして、エジムンドの契約にあの悪名高い条項がなければ、フィオレンティーナが優勝していた可能性は十分にあった。

  • 「失せろ！リオに行く！」

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    AFP

    多くのフィオレンティーナ・ファンは今なお、エジムンドがカーニバルのためにブラジルへ帰国する決断をしたことが、1999年のスクデット獲得を逃した原因だと考えている。

    1999年1月末、フィオレンティーナはセリエAの首位に立ち、30年ぶりのスクデット獲得の大本命と目されていた。主な理由は、ガブリエル・バティストゥータ、エジムンド、ルイ・コスタの素晴らしい活躍だった。しかし、2月7日に優勝を争うミランと0-0で引き分けた後、状況は一変した。

    バティストゥータはフィレンツェでの試合終盤に交代を余儀なくされ、その後、右膝の靱帯をひねっていたことが判明した。チームの大黒柱が1カ月以上離脱する見通しとなったにもかかわらず、エジムンドはカーニバルに行く予定を取りやめることなど考えもしなかった。

    帰国便に乗るため空港に到着し、記者たちに問い詰められると、エジムンドは吐き捨てた。「話すことはない。失せろ！俺はリオに行く。戻ってくるかどうかは分からない。誰からも残ってくれとは言われていないし、たとえ言われていたとしても、どのみち出て行っていただろう！」

    その結果、翌週末にフィオレンティーナがウディネーゼとのアウェー戦で敗れる一方、エジムンドはサンボドロモで踊っていた。その姿は印象が悪く、フィオレンティーナのファンにも受け入れられなかった。チームはシーズン最後の8試合でわずか1勝と失速し、優勝したミランに勝ち点14差をつけられて3位で終えた。ファンはその夏、エジムンドが去ることを大いに歓迎した。

  • 和解と後悔

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    AFP

    規律を欠く振る舞いさえなければ、エジムンドはブラジル屈指の選手になっていたかもしれない。

    フィレンツェを追われたエジムンドは、予想通りリオに戻ってヴァスカに再加入し、ロマーリオとコンビを組んだ。その結果も、予想通り混乱に満ちたものだった。

    ある意味、2人は似た者同士だった。関心を寄せるものはサッカー、ダンス、女性と同じ。だが、リオは2人が共存するには狭すぎた。同じチームはおろか、同じ街でやっていくには、互いに頑固で自己中心的すぎたのだ。時には互いにパスを出すことさえ拒み、PKをどちらが蹴るかを巡る口論では、エジムンドがロマーリオについて、ヴァスコの会長エウリコ・ミランドから優遇されていると非難した。

    「王が自分の王子に蹴らせると決めたんだ」。エジムンドは皮肉った。その次の試合後、ロマーリオはエジムンド自身が持ち出した比喩を使い、同じFWのエジムンドを「宮廷道化師」と呼んで応酬した。かつてのライバルで、今はチームメートとなった相手を公然と嘲笑したのは、これが初めてではなかった。

    ロマーリオがリオで開いた海辺のスポーツバーでは、トイレのドアにブラジル代表関係者数人を侮辱的に描いた風刺画があり、エジムンドもその一人だった。実際、彼の振る舞いには漫画じみた、道化師のような面があった。ユナイテッド戦で驚異的なゴールを決めるわずか1カ月前には、1歳の息子の誕生日パーティーにサーカス一座を丸ごと雇い、チンパンジーに酒を与える姿を写真に撮られている。

    「愚かなことをたくさんしてきた」と、エジムンドは認めた。「でも、良くなろうと努力している」。ただ、ブラジルサッカー界の多くの重鎮は、彼の努力が十分だとは思っていなかった。元ブラジル代表監督のマリオ・ザガロは、エジムンドに専門家の助けを求めるよう勧めていたほどだ。それは、1997年コパ・アメリカのボリビアとの決勝でエジムンドが相手選手を殴った後のことだった。審判団はこの行為を見逃していた。

    「もし彼が退場になっていたらどうなっていたか。たった一人の選手のせいで、代表は優勝を逃していたかもしれない」。ザガロは、エジムンドを1998年ワールドカップに連れていくかどうかを問われ、そう語った。最終的には招集したが、起用はごくわずかだった。「この若者の人生には心理的な治療が不可欠だと思う。自分をコントロールする方法を学ぶため、助けを求める必要がある。治療を受けることは恥ずかしいことではない。誰にでも助けは必要だ。人によって、その必要の度合いが違うだけだ」

    エジムンドは間違いなく、より多くの助けを必要とする側だった。特に、2002年11月に兄ルイス・カルロスがリオで車のトランクから遺体で発見されるという残忍な殺人事件が起き、その後まもなく両親も亡くした。

    「立ち直ることは決してない」と、後に認めている。「彼らに戻ってきてもらえるなら、名声もキャリアも金も、すべて差し出す。幸せなふりをすることしかできない」

    それでもエジムンドは、年齢を重ねてある種の平穏を見いだした。2020年には、10年にわたって疎遠だった長男アレシャンドレ・モルタグアと和解した。長男は同性愛者であることを公表しており、和解によって12月26日には初めて4人の子ども全員と写真に収まることができた。「私にとって、なんと大切で特別な瞬間だろう！」と、SNSで喜びを表した。「この大切な人たちが皆健康で、私の人生にいてくれることに心から感謝している……。間違いなく、一生忘れられない日になる！」

    近年のインタビューで、エジムンドはかつての自分とは違い、内なる獣は飼いならされたと主張している。フィオレンティーナよりカーニバルを優先したことも後悔しているという。「チームに残っていれば、スクデットを獲得できたと思う」と、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に語った。「時間を戻せるなら、リオには帰らない」

    だが、残念ながら時間は戻せない。エジムンドにも、フィオレンティーナにも、カルロス・フレデリコ・ポンテス、アレッサンドロ・ペロッタ、ジョアナ・コウトにも。狂気と天才の境界線とは違い、エジムンドが犯した数々の過ちは消すことができない。