マイアミ発：本当に去るつもりなのか、マウリシオ・ポチェッティーノ。アメリカ男子代表がこれほど楽しそうにプレーしているのに、なぜマンチェスターへ向かうのか。土曜日のCONCACAFネーションズリーグ、ハイチ戦でのパフォーマンスは、残留すべきだという十分な理由になった。

アメリカは6-0で快勝。復帰した主力のクリスティアン・プリシッチ、フォラリン・バログン、ウェストン・マッケニーがそろってゴールを決めた。プリシッチが2得点を挙げ、オーストン・トラスティとジュリアン・ホールも得点者に名を連ねた。5ゴールは後半に生まれ、そのうち4ゴールを復帰した3選手が記録。アメリカは9月と10月の4勝で得た勢いをさらに強めた。

もっとも、マイアミでの土曜日の試合に向けた話題は、試合そのものとは無関係だった。アメリカからマンチェスターまで、注目はずっとポチェッティーノに集まっていた。本人は、この2試合を指揮し、良い形で去りたいと語っていた。第1戦での6-0の勝利は、良い形どころか理想的な結果だ。相手を考慮しても、この試合ではポチェッティーノ体制下のアメリカ代表で屈指の流れるようなプレーが見られた。

その時代は火曜日に幕を閉じる。ポチェッティーノにはマンチェスターへ向かう前に、もう1試合を味わう時間がある。アメリカが土曜日に近いパフォーマンスを見せれば、望んでいた形で送り出されるだろう。別れの時には金曜日の涙が再び流れるかもしれない。それでも、同じようなプレーが見られれば、笑顔になれる理由も十分にあるはずだ。

GOAL がアメリカ代表の勝利における勝者と敗者を分析する。