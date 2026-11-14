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USMNT celebrateGOAL

勝者と敗者：クリスティアン・プリシッチが2得点、マンチェスター・ユナイテッド行きのマウリシオ・ポチェッティーノ監督はハイチに6-0で大勝し、アメリカ男子代表との別れに向けて歩み出す

GOALが、土曜日にアメリカ男子代表がハイチに6-0で勝利した試合の主なポイントを解説する。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • マイアミ発：本当に去るつもりなのか、マウリシオ・ポチェッティーノ。アメリカ男子代表がこれほど楽しそうにプレーしているのに、なぜマンチェスターへ向かうのか。土曜日のCONCACAFネーションズリーグ、ハイチ戦でのパフォーマンスは、残留すべきだという十分な理由になった。

    アメリカは6-0で快勝。復帰した主力のクリスティアン・プリシッチ、フォラリン・バログン、ウェストン・マッケニーがそろってゴールを決めた。プリシッチが2得点を挙げ、オーストン・トラスティとジュリアン・ホールも得点者に名を連ねた。5ゴールは後半に生まれ、そのうち4ゴールを復帰した3選手が記録。アメリカは9月と10月の4勝で得た勢いをさらに強めた。

    もっとも、マイアミでの土曜日の試合に向けた話題は、試合そのものとは無関係だった。アメリカからマンチェスターまで、注目はずっとポチェッティーノに集まっていた。本人は、この2試合を指揮し、良い形で去りたいと語っていた。第1戦での6-0の勝利は、良い形どころか理想的な結果だ。相手を考慮しても、この試合ではポチェッティーノ体制下のアメリカ代表で屈指の流れるようなプレーが見られた。

    その時代は火曜日に幕を閉じる。ポチェッティーノにはマンチェスターへ向かう前に、もう1試合を味わう時間がある。アメリカが土曜日に近いパフォーマンスを見せれば、望んでいた形で送り出されるだろう。別れの時には金曜日の涙が再び流れるかもしれない。それでも、同じようなプレーが見られれば、笑顔になれる理由も十分にあるはずだ。

    GOAL がアメリカ代表の勝利における勝者と敗者を分析する。

  • 勝者：クリスティアン・プリシッチ

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    アメリカ人スターは2ゴールを挙げ、肩の荷が下りたはずだ。

    約60分間、ハイチはワールドカップ後初の試合に臨んだアメリカ代表のクリスティアン・プリシッチをある程度抑えていた。しかし、ジュリアン・ホールのヒールパスを受けたプリシッチがペナルティーエリア内で倒され、PKを獲得したことで状況は一変する。プリシッチは62分にこれを決めると、1分後にもゴールを奪い、瞬く間に2得点を記録した。

    2点目は1点目をさらに上回るゴールだった。PKを決めてから1分もたたないうちに、ペナルティーエリアのすぐ外からシュートを放ち、流れの中から得点した。PKの後には家族のもとへ駆け寄って喜んでいたが、今度は笑みを浮かべるだけ。次のセレブレーションを考える時間もなかったかのようだった。

    それでも、得点は十分に喜ぶ理由になる。今回のワールドカップがどのように終わったかを受け、アメリカ代表のスターには多くの視線が注がれていた。2得点という結果から想像されるほど圧倒的なパフォーマンスではなかったものの、最終的には2ゴールを挙げた。この先のサイクルに向けて良い雰囲気を取り戻すには、2得点だけでは足りないだろう。それでも、まさにこうした結果を必要としていたプリシッチにとって、かなり良いスタートになった。

  • 勝者：マウリシオ・ポチェッティーノ

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノ監督率いるチームに、発表後の反動は見られなかった。

    マイアミでは満員の観衆が見守り、海の向こうのマンチェスターからも数え切れないほどの視線が注がれる中、ポチェッティーノ率いるチームは期待に応えた。理論上、ハイチに敗れてもマンチェスター・ユナイテッドへの就任には影響しなかっただろう。だが、印象は良くなかったはずだ。その心配は無用だった。

    ポチェッティーノがオールド・トラッフォードに向かうと発表された翌日、アメリカ代表はその余波を感じさせないプレーを見せた。ポチェッティーノの退任がさらなる意欲につながったかどうかは、選手たちにしか分からない。少なくとも、ポチェッティーノが選手たちを試合に向けて準備させ、最終的に力で劣るハイチ代表を圧倒できる状態にしていたことは確かだ。

    アメリカ代表にとっては喜ばしい結果だ。マンチェスターで試合を見守った人々にとっても、期待を抱く理由になった。もちろん、ハイチはリヴァプールではない。それでも、ポチェッティーノ流のサッカーがどう得点につながるかを示す、楽しい一戦だった。土曜日はゴールが数多く生まれ、ポチェッティーノにとっても、いずれチームを去る際にどのような状態で残せるかについて、手応えを得る理由が数多くあった。

  • 敗者：ハイチ

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    前半はまずまずだったが、後半は完全に崩れた。

    ハーフタイムを迎える時点で、ハイチはリードを許していた。それでも、まだ勝負には絡んでいた。「ホーム」のハイチは1点を追う展開だったが、比較的うまく戦えていた。自らも好機を一つ作り、失点は相手のセットプレーからだった。そういうこともある。

    しかし、後半早々にすべてが崩れた。第1戦を0－1で落とすなら、まだいい。だが、0－6となればどうか。シンシナティでの敵地での第2戦を控え、逆転は厳しい。

    アメリカ男子代表は15分間の猛攻で4得点を挙げ、ハイチを事実上窮地に追い込んだ。挽回するには、ほぼ間違いなく大きすぎる差だ。ただ、試合の大半はそうなるようには見えなかった。ハイチは十分に戦えていたが、突然そうではなくなり、この試合と2試合合計で勝ち抜く望みを事実上失った。

    こうして火曜日の試合は、ほぼ形式的なものとなった。試合の立ち上がりを考えれば、ハイチにとって受け入れがたい結果だろう。

  • 勝者：ジュリアン・ホール

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    ホールは後半にゴールを決め、代表戦5試合での得点を4に伸ばした。

    ホールがアメリカ代表で先発した試合は、概して似た展開をたどってきた。何度もゴールに迫り、それでも攻め続ける。そして最後には得点を決める。そのゴールが努力に見合うものだということに、疑いの余地はない。

    頭角を現すニューヨーク・レッドブルズの若手ストライカーは、土曜日のゴールにふさわしいプレーを見せた。実際には、さらに何点か決めていてもおかしくなかった。53分に得点する前には、絶好機でのシュートを防がれ、別の場面では際どいオフサイド判定でゴールを取り消された。それでも、いつものようにゴールを脅かし続け、ついに得点を挙げた。

    ホールを抜け出させたパスはアントニー・ロビンソンの好プレーだが、ホールの冷静さも称賛に値する。ボールを受けると、ワンタッチして落ち着いて決め、後半開始から間もない時間にハイチを応援する観客を静まり返らせた。これで5試合で4ゴール、出場約300分間で4ゴール。与えられた機会を生かし続けている。

  • 勝者：セバスティアン・ベルハルター

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    また別の試合でも、バーホルターがセットプレーからアシスト。

    中盤で先発起用する選手によっては、何かを犠牲にする必要がある。例えばセバスチャン・バーハルターを中盤の中央で起用すると、試合をコントロールする力が少し落ちる。

    だが、代わりに得られるものにはそれだけの価値がある。土曜日もそれを証明した。

    バーハルターの見事なセットプレーからアメリカ代表の1点目が生まれ、オーストン・トラスティは押し込むだけでよかった。得点者はトラスティだが、ファーポストへ送ったバーハルターのFKがゴールの大部分をお膳立てした。

    これが初めてではない。アメリカ代表で頭角を現して以来、バーハルターのFKは代表にとって確かな武器となっている。複数のゴールを生み、それ以上に多くの危険な場面を作ってきた。セットプレーは必ずしも華やかではないが、バーハルターのキックはそうなり得る。トラスティに聞けば分かるだろう。

    新監督の就任が控える中でも、それを続ける限り、バーハルターの起用には十分すぎるほどの理由がある。