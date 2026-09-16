前線のフットボール：ロシアとの残忍な戦争が続くウクライナにもかかわらず、ブラジルの才能が引き続きシャフタール・ドネツクに集まる理由
ウクライナでの戦争は、ロシアが2022年2月に全面侵攻を開始した時に始まったという見方が広く共有されている。だが、シャフタール・ドネツクにとって、この紛争はすでに12年もの長きにわたって続いている。
本拠地のドネツクは、この戦争の発端における震源地だった。ロシアが係争地クリミアを占領・併合し、その後、2014年にシャフタールのあるドンバス地方で暴力をあおって以降、クラブは本拠地を追われてきた。以来、ウクライナの首都キーウと西部の都市リヴィウの間で亡命生活を送っている。
2022年初頭以降、数十万人が死亡し、さらに多くの人々が負傷したと推定されており、これは第二次世界大戦以降で最も血なまぐさい紛争と報じられている。そうした中で、シャフタールは最前線に立たされてきた。
このクラブが「鉱夫たち」と呼ばれるのは、実にふさわしい。鮮やかなオレンジ色のユニフォームや、2009年のヨーロッパリーグ制覇はもちろんのこと、シャフタールはおそらく、移籍市場で無名のブラジル人タレントを発掘し、育て上げ、大きな利益を伴って売却する比類なき能力で最もよく知られている。ドネツクは、その意外な安住の地となってきた。ブラジルからの成功例としては、プレミアリーグで人気を博したウィリアンやフェルナンジーニョに加え、クラブ史上最多得点者のルイス・アドリアーノの名も挙げられる。
ロシアとの戦争が、シャフタールの名高い移籍戦略に終止符を打ったと考えるかもしれない。だが、それは大きな誤解だ。あらゆる困難に逆らうように、クラブは現在、史上最多となるブラジル人選手を抱えており、この夏にはクラブ史上50人目となる南米の同国出身選手を迎え入れるという大きな節目にも到達した。
「戦争は、我々にとって言い訳にはならない」と、22年間にわたってシャフタールのCEOを務めるセルゲイ・パルキンは、GOALに強気に語った。「戦争は我々に適応を迫り、かなり素早い決断を下し、深く分析するよう促している。
「ブラジル人選手は我々のアイデンティティーの一部であり、誰もがブラジル人選手によってシャフタールを知っている。だからこそ、我々に立ち止まるという選択肢はない。我々にできるのは、ただ成長し、成長し、さらに成長し続けることだけだ」
最前線で
シャフタールとドネツク市は、ロシアによる侵攻からの4年半よりもはるか以前から、ウクライナ紛争の最前線に置かれてきた。10年以上前に両国が戦争への道をたどるきっかけとなった初期の火種では、ドンバス地域がその中心にあった。
実際に暴力が勃発したのは2014年初頭のことで、当時のウクライナで親ロシア派の騒乱が広がる中、反政府の準軍事組織が支配権を掌握した。その後、最終的に秩序はウクライナによって回復されたが、ドネツクは2022年のロシアによる全面侵攻を受けて違法に併合され、現在もロシアの占領下にある。
注目すべきことに、シャフタールが最新鋭のドンバス・アレーナで最後にホームゲームを戦ったのは、さかのぼること2014年5月だった。その後、その年のうちに同スタジアムは2度にわたって砲撃で被害を受けた。キルシャのトレーニング施設も攻撃され、最上階にあった無人の選手用居住区は砲撃によって破壊された。
それ以降、クラブは流転を余儀なくされ、首都キーウでトレーニングを行いながら、ホームゲームはウクライナ西部でドネツクから600マイル離れたリヴィウで戦ってきた。一方で、欧州大会の「ホーム」ゲームは、国境を越えた隣国ポーランドやドイツで開催せざるを得なかった。
20年にわたるつながり
シャフタールが今や広く知られるブラジル人路線を築き始めてから、すでに20年以上が経過した。これは、南米のその国と同義でもある華やかで躍動感あふれるフットボールスタイルに魅了されていたクラブのオーナー兼会長であり、億万長者のオリガルヒでもあるリナト・アフメトフの発案だった。
若きストライカーのブランダオが最初に加入したのは2002年だったが、本格的に軌道に乗ったのは2004年、故ミルチェア・ルチェスクのタイトルに彩られた12年間の監督政権が始まってからだった。彼は、優秀な若手ブラジル人タレントを発掘し、最小限の移籍金で獲得する任務を託されていた。そのシーズンにはエラーノやジャジソンらが加入し、前者は最終的にマンチェスター・シティへ移籍、後者はドネツクで7年間にわたって成功を収めた。
「会長と私は、シャフタールのすべての試合をショーに変えることを夢見ていた」と、2026年の初めに80歳で亡くなったルチェスクは数年前のインタビューで語っている。「我々はファンを引きつけたかった。そこでブラジル人を獲得するというアイデアが生まれた。もし別のものを求めていたなら、アルゼンチン人やウルグアイ人を獲得していただろう。ショーを見せてくれるのはブラジル人だけだ」
その後の数年間で、シャフタールはブラジルから最も実り多く、かつ利益も生んだ補強の数々を実現した。フェルナンジーニョ（4000万ユーロでシティへ売却）、ルイス・アドリアーノ、タイソン、そしてウィリアン（3500万ユーロでアンジ・マハチカラへ売却）らがその代表例だ。前者と後者はプレミアリーグで人気を博す存在となり、アドリアーノは通算128得点でクラブ史上最多得点者、タイソンは299試合出場でクラブ史上最多出場記録保持者となっている。
だが、なぜこれほど多くの若いブラジル人選手が、故郷から1万キロ以上も離れ、地球の反対側とも言える場所にあり、気候が大きく異なり、しかも比較的レベルの低いリーグで戦うクラブへ移ることになったのだろうか。
「会長はシャフタールとドネツクの街を世界のフットボール地図に載せたかったのです」と、ウクライナ・フットボールの専門家で、Xアカウント『@ZoryaLondonsk』の運営者であるアンドリュー・トドスがGOALに語った。「その結果、最初にそのブラジル人選手たちが［移籍に］納得したことで、ドネツクにちょっとしたブラジル人コミュニティーのようなものができ始めたのです。
「あそこはかなり殺風景でした。非常に工業的な街で、普通の人ならおそらく住みに行きたいとは思わないでしょう。でも彼らのトレーニング施設には、そうしたブラジル人選手たちの非常に大きなグループがいた。通訳もいた。現地のほかの人たちの中にも、彼らを助けるようなビジネスをしていた人が何人かいたはずです。そうしたことの結果として、シャフタールはこうした新進気鋭の選手たちを引き続き呼び込むことができたのです」
見事な50得点達成
驚くべきことに、ウクライナでの戦争勃発と、強いられた亡命による混乱があっても、シャフタールはブラジルの有望株を引きつける力を失っておらず、この夏の早い時期には非常に重要な節目にも到達した。
7月にフラメンゴのライアン・ロベルトが900万ユーロで移籍し、クラブ史上50人目のブラジル人選手としてシャフタールに加入した。2002年にサンバ・フットボール路線の補強を始めて以来、かなり大げさに言えば、これは年平均2人以上のペースになる。さらに、高く評価されるもう1人のウインガー、ブルニーニョも18歳の誕生日後にアトレチコ・パラナエンセから1100万ユーロ（900万ポンド／1200万ドル）というかなり大きな移籍金で加わった。
これは、ドネツクという街、そして2014年以降はこの本拠地を追われたクラブが、故郷から1万km離れたブラジル人の飛び地のような存在になっていることを示している。
決断の理由について、ロベルトはこう語っている。「僕がシャフタールを選んだ理由の一つは、ここにいるブラジル人の多さだと思う。これだけ多くのブラジル人がいて、以前にもたくさんのブラジル人がいたからだ。受け入れ方をよく分かっているクラブで、それはここに来る前から聞いていた。ブラジル人を受け入れる準備ができているクラブで、彼らへの接し方を分かっている」
ロシアによるウクライナ侵攻を受け、複数の外国籍選手が新たに導入されたFIFAのルールを行使してシャフタールとの契約を一時停止し、その後に関係を断った。スターウインガーのテテもその一人であり、その結果、クラブは2022-23シーズンに主にウクライナ人で構成されたスカッドで戦うことになったが、それでもミハイロ・ムドリクらに輝く舞台を与え、リーグ優勝を成し遂げた。
だが2023年夏、クラブはブラジルのクラブとの名高い取引を再開できる状況にあった。「シャフタールはリーグ優勝を果たし、要するに、安全性は十分だと彼らを納得させることができたからこそ、再び何人かのブラジル人を連れて来始めた」とトドスは説明する。「私が読んできたさまざまな情報源によれば、戦地に人を呼び寄せるには、魅力的に映るように高い給与も払わなければならない。
「あのコミュニティーは再建されつつあった。シャフタールは現在、ウクライナ西部でポーランド国境のすぐ近くにあるリビウを拠点にしている。だから国境まではおそらく車で1時間、長くても1時間半ほどで、国境を越えればポーランドから飛行機に乗って帰国できるし、ヨーロッパでもどこでも行きたい場所に飛べる。シャフタールは再びこのコミュニティーを作り上げることができたし、それを徐々に築いていった」
実際、クラブの名高いブラジルとの結びつきはますます強まっている。原稿執筆時点で、ウクライナでの戦争に終わりが見えないにもかかわらず、シャフタールはクラブ史上最多となる14人のブラジル人選手を抱えている。
「私たちは快適さを売っているのではない」
一方でパルキンCEOは、ロシアとの激しい紛争に直面する中でも、欧州サッカーの最高峰へと成長を早められる機会こそが、シャフタールがブラジルから補強を続ける原動力になっていると確信している。言うまでもなく、提示できる給与も、そうした有望株が母国で受け取る額より大幅に高い。
「我々の戦争は2014年、故郷のドネツクを離れた時に始まった」と、このCEOはGOALに語った。「それ以前ははるかに簡単だった。選手たちは来れば、当時の欧州でも屈指だった美しいスタジアムやトレーニング施設などを見ることができたからだ。
「クラブのインフラという魅力の面では、2014年以前の我々ははるかに、はるかに強い立場にあった。そして2014年以降に街を離れ、さらに2022年の［ロシアによる全面侵攻］以降は、ブラジルから才能ある選手を引きつけることが、はるかに、はるかに難しくなった。
「この国で戦争が起きている以上、快適さを提供できないことは誰もが分かっている。快適さがあるはずがないからだ。だが我々が売っているのは、いわば彼らのキャリアを築く場であり、キャリアの成長だ。なぜなら彼らは皆、シャフタールに来れば欧州5大リーグへ行くための最短ルートになると理解しているからだ。
「今この時点で、我々はブラジル市場でよく知られたクラブだ。才能あるブラジル人選手たちは我々を信頼しているし、我々のやり方を信頼している。彼らを素早く適応させ、どう扱うかも信頼している。なぜなら、才能ある選手を見つけることと、その選手を育てることは別だからだ。
「最も重要なメッセージは、我々は快適さを売っているのではなく、彼らの未来を売っているということだ。だからこそ彼らは我々のもとに来て、我々を信頼する。我々を選べば、ブラジル人選手をどう扱い、どう育て、どう後押しするかを我々が分かっていると理解している」
「素晴らしい出発点だ」
これまでにシャフタールへ加入した50人のブラジル人選手、そして現在クラブに在籍する14人のうちの1人がFWペドリーニョだ。いわば長老格の存在である28歳は、実際には戦争勃発前の2021年にベンフィカから“マイナーズ”へ加入したが、現在もクラブに籍を置いている。ただし、その間にはアトレチコ・ミネイロへ2年間の期限付き移籍で母国に戻っていた。
「クラブにこれだけ多くのブラジル人がいるのを見ると、ここに来たいという気持ちはより強くなると思う」と、このウインガーはGOALに語った。「僕が来たとき、シャフタールについて調べて、ここにどれだけ多くのブラジル人選手がいるかを知った。だから、自分の適応がずっと簡単に、そしてずっと早く進むと分かっていた。とても重要な要素だと思う。
「できるだけ多くのブラジル人がここにいることを、僕たちはうれしく思っている。日々の生活が楽になるからね。そして新しくブラジル人選手が来たときは、できる限りどんな形でも助けようとしている。
「僕が来たときに最もうれしかったことの1つは、人とつながるのがとても簡単だったことだ。ヨーロッパのサッカーに移るのは難しいことだと分かっている。適応しなければいけないし、違う環境でコミュニケーションを取り、寒さや時差にも対処しなければならない。だから、周りにたくさんのブラジル人がいることで物事はずっと楽になる。
「それは僕にとって素晴らしいスタートになった。特に最初にウクライナへ来たときはそうだった。年代別代表や以前のクラブで知っていた友人たちがすでにここにいたからだ。それが、ここで生活に慣れ、成長していくうえで大きな助けになった」
クラブのウクライナ人選手やスタッフもまた、ブラジル人の同僚たちができる限り歓迎されていると感じられるよう、さまざまに気を配っている。「彼らは僕たちをとても尊重してくれるし、僕たちも彼らを尊重している。好きかどうかに関係なく、僕たちは彼らの国にいるのだから」と、ペドリーニョは話す。「でも彼らは素晴らしい人たちで、僕たちが心地よく過ごせるようにしてくれる。
「例えばロッカールームでは、僕たちに音楽を流させてくれる。さらに、難しい状況に直面しているときには、いつも全面的に支えてくれる。もしそうでなければ、適応はもっと難しかったと思う。でも、これほど歓迎してくれるからこそ、日々の生活はずっと楽になる。オフの日にはみんなで集まるんだ。それがピッチ内外でのチームの結束を強めるうえで、大きな助けになっている」
精神的負担
それでも当然ながら、戦地での暮らしがシャフタールの選手たち、そしてブラジル人選手たちにとって常に順風満帆というわけではない。特にチーム内の若い選手たちにとっては厳しい状況だ。前線からは何百マイルも離れたリヴィウでも、けたたましく鳴り響く空襲警報のサイレンが、続く紛争を日常的に思い起こさせる。
ペドリーニョはGOAL に対し、数週間前、夜中に警報が出たことで、自身と家族が自宅の下にある駐車場へ避難せざるを得なかったと明かした。
「最大の難しさは、精神的な強さを保つことだ」と、そのFWは語る。「ここに来る時点で、自分がどんな状況に身を置くことになるのかは分かっている。それでも最初は、やはり精神的に影響を受ける。だからこそ、僕たちは若い選手たちを支えようとしている。『これはいずれ過ぎ去る』と伝え、一日も早く終わるように祈っている。
「ただ、サッカー選手はここで暮らす人々に少しの喜びも届けていると思う。試合を観て、スタジアムに足を運び、いつもとは違うものを見ることは、このような状況の中でも、人々が楽しみ、ひとときの安らぎを得る助けになる。
「でも簡単ではない。多くの選手が家族と離れて暮らし、サイレンが鳴ってシェルターに行かなければならないなど、厳しい状況を経験している。それでも翌日には目を覚まし、できる限り普段通りの生活に戻らなければならない」
パルキンは、クラブとしてこの“新たな日常”が選手たちに悪影響を及ぼさないよう全力を尽くしていると語る。「私たちは選手たちの生活を少しでも楽にしようとしている」と、同氏は話した。「ホテルで暮らしている選手もいる。家族が海外に住んでいるため、アパートを持っていないんだ。家族はウクライナに来ることを時に恐れている。
「ただホテルに滞在し、ホテルの向かいにある私たちのピッチへ行き、練習をして、またホテルへ戻る。そういう生活を想像できるかい。つまり、普通の生活ではない。選手によっては2カ月、3カ月も家族に会えていないこともあった」
ロジスティクス上の悪夢
クラブが12年にわたって本拠地を追われていることで生じる移動も、選手たちにとって信じられないほど大きな負担となっている。
「大きく変わった。特に移動や運営面はそうだ」と、ペドリーニョは語る。「以前は家族全員でキーウに住んでいて、ホームゲームはいつもそこで戦っていた。キーウには自分たちのスタジアムがあり、チャンピオンズリーグの試合も行う最高クラスのスタジアムだった。だが、もうそれは不可能だ。
「今は常にアウェーで戦っていて、恒久的なホーム会場もない。長時間の移動を経て試合に入ることが多く、より疲れた状態で到着するので、その負担は非常に大きい。宿泊の面でも、当初は本当に決まった滞在先がなかった。キーウで1カ月、その後リヴィウで1カ月という生活だった。最近はクラブがリヴィウにとどまれるようにしてくれていて、その方が自分たちにとってはいい」
ペドリーニョは現在、筋肉の問題で離脱しており、その一因は移動負担の増加にあるとみている。「自宅にいて、そこから試合に向かうのとでは話が違う」と彼は言う。「試合をするためだけにバスで10時間か12時間を過ごし、その後戻ってきて、数日後にはウクライナのリーグ戦を戦わなければならないのは、まったく別のことだ。
「リスクは常にあるし、そうした長距離移動のせいで、遅かれ早かれケガをしてしまうこともあるだろう。だが、それでもピッチに立つ時は、いつだってベストを尽くそうとしている。
「ただ、簡単ではない。多くの選手が家族と離れて暮らし、（空襲警報の）サイレンが鳴って防空壕に行かなければならないなど、厳しい状況を経験している。それでも翌日には目を覚まし、できる限り普段通りの生活に戻らなければならない」
持続性のあるビジネスモデル
ブラジルからの補強が50人に達したことは、たしかに祝うに値する。そうしたつながりはクラブにとって誇りの証でもある。しかし、その本質は、現在のシャフタールが置かれた苦境に合わせて適応させた、極めて成功したビジネスモデルにほかならない。
「戦争は我々にとって言い訳ではない」とパルキンは強調する。「むしろ戦争によって、我々は適応を迫られ、かなり素早く決断し、深く分析するよう促されている。例えば、ブラジルでのスカウトの数を増やし、ブラジル人選手を獲得する前に、かなり高度な分析体制を整えようとしている。
「そのため、我々は発展を続けている。なぜなら、この方向性がスポーツ面の成果だけでなく、財務面の成果ももたらすと理解しているからだ」
実際、クラブは2022年初頭に戦争が始まって以降も、移籍市場で引き続きうまく立ち回ってきた。「言うまでもなく、彼らにはムドリクがいて、彼には良い移籍金が入った［チェルシーから8900万ポンド］」とトドスは説明する。「そしてその後、ケビンをフラムにほぼ4000万ユーロで売却した。つまり、そこで投資を回収したわけだし、彼も［そもそも］安くはなかった。
「さらに、その後も何人もの選手を迎え入れた。マルロン・ゴメス、アリソンが昨年加わり、ほかにも何人も入ってきた。そして、そのコミュニティーは再構築されていった」
ウインガーのケビンは、シャフタールが近年どのように戦略を微調整してきたかを示す一例だ。より長い期間保有して育成するのではなく、短期間で選手を「転売」する形へと実質的にかじを切っている。ケビンは2024年1月に1500万ユーロでパルメイラスから加入し、そのわずか19カ月後には、その2倍を超える金額でフラムへ売却された。
「ケビンは売却されるまで、ほぼ1年半しか我々のもとにいなかった」とパルキンは説明する。「戦争の影響で、我々は選手育成のやり方も変えた。例えば、2014年以前、そして2022年以前は、我々のクラブに来たブラジル人選手には適応のための2年があった。
「しかし今は、そのような時間はない。選手を獲得したら、すぐにプレーする。適応に要する時間を、ほとんど、どうだろう、ゼロにまで短縮している」
ダビド・ネレスもまた、比較的成功した事例のひとつだった。このウインガーは、2022年1月に1200万ユーロでアヤックスから加入し、戦争勃発直前にシャフタールへやって来たが、1試合もプレーしなかった。それでもウクライナの強豪は、そのわずか6カ月後にベンフィカへ加入した際、300万ユーロの利益を上げて売却することに成功した。
「我々がここまで話してきたような戦争、空襲警報、ミサイル、そういったあらゆる困難があるにもかかわらず、彼らは過去20年にわたって常に知られてきたやり方へと立ち返っている。そして、それが実証済みのビジネスモデルだと分かっている」とトドスは語る。
変化する市場
しかし、シャフタールが2000年代初頭に先駆者だった一方で、いまではその模倣型のビジネスモデルが欧州各地で広がっている。中堅クラブからトップクラブまで、世界中のあらゆる場所で次なる1億ユーロ級の可能性を持つ選手を発掘しようとしているような状況だ。これはウクライナの強豪にとって大きな課題となっている。
戦争を背景に、そして現在も本拠地を追われている状況の中で、シャフタールはプレミアリーグ勢をはじめとするクラブの資金力に対抗するのに苦しんでいる。チェルシーの逸材エステヴァオ・ウィリアンはその典型例だ。スタンフォード・ブリッジへ向かう前、彼はシャフタールにとって重要なターゲットだった。
「チェルシーがブラジル市場を変えてしまった」と、シャフタールのスポーツディレクターでクラブのレジェンドでもあるダリヨ・スルナは最近、『ESPN』に語った。「彼らはブラジルだけでなく、アルゼンチンやエクアドルでも16歳や17歳の選手を獲得している。マンチェスター・シティも見ている。我々にとっては以前より難しくなったが、それでもブラジルにはまだ多くの才能がいる。例えばエステヴァオも我々のリストに入っていたが、チェルシーと争うのは難しい」
そしてこの夏だけでも、シャフタールは長く追っていた別のブラジル人若手を獲得できなかった。多くのクラブが狙っていた18歳のガブリエウ・メクだ。「我々はグレミオのガブリエウ・メクとほぼ3カ月にわたって交渉した」と、パルキンはGOALに語っている。「最終的に彼はポルトへ移籍した。条件が同じであれば、選手は戦争のない国に残ることを好むからだし、我々もそれは理解している」
新たな競争の激化と、シャフタールの明らかに大きな混乱を招く状況によって、彼らは狙いをやや修正している。その結果、欧州のトップクラブがまだリスクを取る準備をしていないかもしれないブルニーニョのような、さらに若い選手へと重点を移している。
「現時点では、ブラジル市場で競争するのはかなり難しい。いまや欧州のトップクラブが直接ブラジルへ行き、才能ある若い選手に4000万、5000万を支払っている。だから我々にとって動くのはかなり難しい」と、パルキンは認める。
「だが我々は適応した。会長は才能ある選手への投資を恐れていない。例えばブルニーニョは、17歳の時に獲得した。だから我々は年齢の面でもさらに下げようとしている。彼は17歳だったので［当初は］プレーできなかったが、18歳になって出場し始めた」
極めて重要なターゲット
この新たな大会は、魅力的な選択肢であり続け、ビジネスモデルを維持するために、毎シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得の必要性を強く浮き彫りにしている。ただ、紛争の直接的な結果としてウクライナ・プレミアリーグが衰退したことで、UEFAの係数ランキングでは順位を落としており、これもまた新たな障害となっている。
それでも幸いなことに、シャフタールはウクライナリーグを首位で終えたことにより、2026-27シーズンの同大会リーグフェーズへの直接参加権を与えられた。さらに、2025-26シーズン大会をパリ・サンジェルマンが制し、前回王者に割り当てられた枠を得たことで、リーグ・アン王者に指定されていた枠がシャフタールに回ってきたためである。そうでなければ、抽選のような不確実性を伴う予選を戦わなければならなかった。
前シーズン、ミネルズは2024-25シーズンのリーグ戦を2位で終え、ヨーロッパリーグ予選にも敗れたため、カンファレンスリーグ出場で甘んじることになった。ただし、最終的な優勝チームであるクリスタル・パレスに敗れるまで準決勝には進出している。
パルキンは、チャンピオンズリーグ出場権がビジネスモデルの重要な要素であり、ブラジルからの補強を後押ししていることを十分に理解している。彼はGOALに対し、「今、私たちは大会から受け取るボーナスと、選手の移籍にこれまで以上に集中している。それが収入源として最も大きい2つだ」と語った。
「彼ら（ブラジルの有望株）は、シャフタールに行けばチャンピオンズリーグで直接プレーできると理解している。そして私にとって、チャンピオンズリーグは世界ナンバーワンの大会だ。だからこそ、誰もがそこで存在を示したいと思っている。誰もがそこでプレーしたいし、ブラジル人選手はチャンピオンズリーグでプレーすることを夢見ている。だから彼らは私たちを選ぶ」
トドスの見方では、南米から若い有望株を獲得する戦略は、ほとんど循環的なものになっている。「シャフタールにとっての優先事項は、育てた選手を売ることや、そのために動くことだけではない。実際には、チャンピオンズリーグ出場権を獲得するためにそうした選手を買うことだ。なぜなら、それが最大の金づるだからだ」と彼は語る。
「そして彼らがチャンピオンズリーグに出場すれば、その副産物として、今度はその選手たちを売るためのショーウインドーが生まれる。同時に、そうした選手たちがトップレベルの大会でプレーできることをスカウトに証明することもできる。正直に言って、選手の移籍金をウクライナ・プレミアリーグでのパフォーマンスだけを根拠に高額化しようとしても、もはや通用しない。残念ながら、ここ5年ほどはずっとそうだと思う」
シャフタールはすでに2026-27シーズンのリーグフェーズ第1節で初ポイントを獲得しており、アイントホーフェンでオランダの強豪PSVと1-1で引き分ける健闘を見せた。
ロンドンが呼んでいる
そのチャンピオンズリーグの戦いはクラブをイングランドへと導くことになる。シャフタールは、自分たちが直面する重大な困難の中で、別の商業的機会を生かし、新たな収益源を生み出そうとしている。
7月には、2026-27シーズンにチェルシー、フラム、ブレントフォードのいずれも欧州大会に出場していないことから、クラブがチャンピオンズリーグのホームゲームを各クラブのスタジアムのいずれかで開催する可能性について、ロンドンの各クラブと協議していると報じられた。
その後8月には、シャフタールがスタンフォード・ブリッジの使用を巡ってチェルシーとの協議を前進させていることが明らかになった。チェルシーは良好な関係を築いているクラブを支援したい意向だったが、料金は発生することになっていた。 そしてこの合意は、8月末にかけて正式に確認された。
「スタンフォード・ブリッジでチャンピオンズリーグのホームゲームを戦うことは、シャフタールにとって特別な機会だ」と、このウクライナのクラブは声明で述べた。「この特別な会場で試合を開催する機会を与えてくれたチェルシーに感謝している。スタンフォード・ブリッジは世界のフットボール界でも最も有名なスタジアムの一つであり、信じがたい歴史と雰囲気を持っている」
ロンドンには大きなウクライナ人コミュニティがあり、戦争の影響でさらに規模を拡大している。多くの人々がイングランドの首都へ避難せざるを得なかったためだ。内務省によれば、2023年3月時点で、導入から1年前以降、ウクライナ・ビザ制度のいずれかを通じて英国に到着した人は16万9300人に上っていた。同市には活気あるブラジル人コミュニティもある。
「戦争が始まってから、我々はポーランドで戦い、ドイツでも戦った。今、我々はイングランドへ移る決断をした。そこが新たな市場だからだ」と、パルキンは説明する。「正直に言えば、コミュニケーション面、スポーツ面、財政面での魅力という観点から、そこは世界のフットボールの首都なんだ。
「戦争が我々のビジネスモデルにどう影響しているのかとあなたは尋ねた。これがその影響だ。我々は、多くのウクライナ人がいる都市や国で自分たちを示そうとしている。彼らに我々の試合を見てほしいからだ。
「そして別の側面として、財政面から見れば、我々により多くの収入をもたらし、チケット販売を最大化できる場所を見つけようとしている。我々は自分たちの新しい生活の現実に適応しようとしている」
また、2025年5月に元トルコ代表でバルセロナでもプレーした爆発力あるMFアルダ・トゥランを監督に任命したことも、商業面での追い風になっている。シャフタールは予想外にもトルコでファン層を築いており、その証拠として、直近で行われたブルサスポルとのアウェーでの親善試合には4万3000人の満員の観衆が集まった。
生き残り、成功を収める
英国で試合を行うという決定も、シャフタールが新たな現実にいかに適応してきたかを示す、もう一つの証左である。母国が絶望的な状況にある中で、可能な限りのプラスを引き出そうとしているのだ。
ピッチ上では、トゥラン率いるチームが亡命状態にありながら、2025-26シーズンの終わりにライバルのディナモ・キエフから国内王座を奪還した。すでに触れた通り、それによって、そしてUEFA係数によって、チャンピオンズリーグのリーグフェーズへ直接進出することも決まった。欧州最高峰のクラブ大会で戦い続けることは不可欠である。
「非常に前向きになることはできるし、シャフタール首脳陣の中には実際にそういう人もいるはずだ。しかし、彼らでさえ、それ（ドネツクへの帰還）が極めて可能性の低いシナリオに見えることは理解している」とトドスはGOALに語った。「その結果として、彼らは視野を広げようとしているのだと思う。だからロンドンに来るのだ。
「こうした状況に対処しようとするやり方において、彼らは常に革新的だ。そして、そうでなければならないのだと思う。この10年はまさに生き残りをかけたものだったからだ。それに加えて、最後の支えとなる裕福なオーナーがいて、そのすべての保証があることも助けになっている。
「その上で、彼らは結果も出している。今後数年がどうなるかは見ていく必要があるが、少なくとも継続的により多くの大物選手を売却し、より安定してチャンピオンズリーグに出場し、そして世界中でより多くのパートナーシップを築くために、着実に上昇していこうとするはずだ」
第二の故郷
あらゆる逆境に抗いながらも、クラブが絶えず進化させている新たなビジネス戦略は、依然としてブラジルの有望株を引きつけることに依拠している。欧州という約束の地で成功するキャリアへの理想的な足がかりとしての卓越した評判を、彼らは前面に押し出しているのだ。パルキンが誇らしげに宣言したように、「ブラジル人選手はシャフタールのアイデンティティーの一部」である。
「今でも非常に大きな踏み台だと思う」とトドスは言う。「そしてシャフタールもそれを隠してはいないと思う。ウクライナ・プレミアリーグ全体のレベルは、サッカーの水準という観点では総じてかなり低下してしまったとしても、そこで十分に名を上げることはできると理解している。ただ、欧州の大会でのパフォーマンスによって、その先にプレミアリーグやイタリア、スペイン、あるいは自分の望むどこへでも移籍できるようになるんだ」
母国で今なおシャフタールがこれほど魅力的な選択肢であり続けている理由を問われたペドリーニョは、GOALにこう語った。「戦争さえなければ、シャフタールはキャリアをスタートさせるのに世界最高のクラブだと、私はいつも冗談めかして言っている。
「ここでは、18歳か19歳であっても、定期的にプレーし、重要な大会で戦う素晴らしい機会がある。自分の可能性を世界に示したい多くの若い選手を、それが引きつけているのだと思う。より大きなクラブへ次のステップを踏んでも、望んでいたような出場時間を得られないことはよくあるし、シャフタールはそのチャンスを与えてくれると思う。
「戦争によって物事がより難しくなっているのは明らかだが、それでも選手を引きつけているのは、ここにいるブラジル人の多さだと思う。もしブラジル人が1人か2人しかいなければ、特に戦争が始まってからは、ここに来たいと思う人は非常に少なかったはずだ。だが、これだけ多くのブラジル人がいることで、移籍はずっとしやすくなる」
そして、あらゆることがある中でも、ペドリーニョはサッカーが選手たちにとって何より大きな幸福の源であり続けていると強調する。「変わってしまったことがいろいろあっても、変わらず残っているのはサッカーであり、私たちが最も愛することをする喜びだ」