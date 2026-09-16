そのチャンピオンズリーグの戦いはクラブをイングランドへと導くことになる。シャフタールは、自分たちが直面する重大な困難の中で、別の商業的機会を生かし、新たな収益源を生み出そうとしている。

7月には、2026-27シーズンにチェルシー、フラム、ブレントフォードのいずれも欧州大会に出場していないことから、クラブがチャンピオンズリーグのホームゲームを各クラブのスタジアムのいずれかで開催する可能性について、ロンドンの各クラブと協議していると報じられた。

その後8月には、シャフタールがスタンフォード・ブリッジの使用を巡ってチェルシーとの協議を前進させていることが明らかになった。チェルシーは良好な関係を築いているクラブを支援したい意向だったが、料金は発生することになっていた。 そしてこの合意は、8月末にかけて正式に確認された。

「スタンフォード・ブリッジでチャンピオンズリーグのホームゲームを戦うことは、シャフタールにとって特別な機会だ」と、このウクライナのクラブは声明で述べた。「この特別な会場で試合を開催する機会を与えてくれたチェルシーに感謝している。スタンフォード・ブリッジは世界のフットボール界でも最も有名なスタジアムの一つであり、信じがたい歴史と雰囲気を持っている」

ロンドンには大きなウクライナ人コミュニティがあり、戦争の影響でさらに規模を拡大している。多くの人々がイングランドの首都へ避難せざるを得なかったためだ。内務省によれば、2023年3月時点で、導入から1年前以降、ウクライナ・ビザ制度のいずれかを通じて英国に到着した人は16万9300人に上っていた。同市には活気あるブラジル人コミュニティもある。

「戦争が始まってから、我々はポーランドで戦い、ドイツでも戦った。今、我々はイングランドへ移る決断をした。そこが新たな市場だからだ」と、パルキンは説明する。「正直に言えば、コミュニケーション面、スポーツ面、財政面での魅力という観点から、そこは世界のフットボールの首都なんだ。

「戦争が我々のビジネスモデルにどう影響しているのかとあなたは尋ねた。これがその影響だ。我々は、多くのウクライナ人がいる都市や国で自分たちを示そうとしている。彼らに我々の試合を見てほしいからだ。

「そして別の側面として、財政面から見れば、我々により多くの収入をもたらし、チケット販売を最大化できる場所を見つけようとしている。我々は自分たちの新しい生活の現実に適応しようとしている」

また、2025年5月に元トルコ代表でバルセロナでもプレーした爆発力あるMFアルダ・トゥランを監督に任命したことも、商業面での追い風になっている。シャフタールは予想外にもトルコでファン層を築いており、その証拠として、直近で行われたブルサスポルとのアウェーでの親善試合には4万3000人の満員の観衆が集まった。