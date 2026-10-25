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ライブ
Bernard Tapie Marseille GFX 1:1GOAL

「内部から壊死していた」ベルナール・タピのマルセイユ、その栄光と没落

華やかなフランス人は欧州サッカー史上屈指の魅力的なチームを作り上げたが、クラブ全体がこの上なく衝撃的な形で崩壊した

Mark Doyle
翻訳者：

  • マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務規則に「組織的に」違反していた間に獲得した全タイトルを剥奪すべきかどうかは、現在のイングランドサッカー界で大きな議論を呼んでいる。シティが9年間にわたってクラブの収入を「9億ポンド超」人為的に水増ししていなければ、これらのタイトルを獲得できなかったことは明らかであり、剥奪は確かに正しい措置のように思える。

    しかし、シティの不正の規模を決して軽視するわけではないものの（有罪の裁定はもちろん不服申し立ての対象となる）、公式記録が修正されるかどうかにかかわらず、被害はすでに生じ、優勝の栄誉にはすでに傷が付いていると主張する人もいる。

    マルセイユにとって唯一のチャンピオンズリーグ制覇は、その主張を確かに裏付けるものだ。フランスの同クラブは今も1992-93シーズンの大会の公式な優勝チームとして記録されている。UEFAがタイトルを剥奪することはなかった。それでもサッカー界の目には、ミュンヘンでACミランを1-0で下した勝利は、実質的に勝利として認められていない。

    バジール・ボリは今も、オリンピック・スタジアムで44分に決めた決勝点を「永遠に残るヘディングシュート」と考えているかもしれない。しかし、マルセイユが黄金時代に成し遂げたことはすべて、今後も永遠に八百長と結び付けられるだろう。その責任は選手たちにはなく、クラブ会長のベルナール・タピ、フランスのドナルド・トランプにあったのだが……。

  • 「ブレーキのないフェラーリ」

    TAPIE-SEGUELA-LEGISLATIVES
    AFP

    タピは、その才気、冷徹さ、飽くなき執念で知られていた。

    タピはフランスで最も異彩を放ち、物議を醸した人物の一人だった。民放テレビ局TF1の元社長パトリック・ル・レイは、タピを「ブレーキのないフェラーリ」と評した。歌手としてもフォーミュラ3のドライバーとしても成功できなかったタピは、実業界に入り、倒産した企業を再建して数百万の資産を築いた。

    マルセイユ市長のガストン・ドフェールから、市内唯一のプロサッカークラブの買収を持ちかけられた当時、タピは本人も認めるように、「サッカーについて何も知らなかった」

    しかし、政治家を志していたタピは、すでに自身の自転車チーム、ラ・ヴィ・クレールで大きな成功を収めており、成功したスポーツチームを所有する利点を十分に理解し始めていた。

    その結果、タピは最終的にドフェールに説得された。ドフェールはこう語った。「私が君に売るのはチームでもスタジアムでもない。市民だ」

    同じく異彩を放つ実業家から政治家に転身した、ACミランの元オーナー兼会長シルヴィオ・ベルルスコーニと同様に、タピも凋落したサッカー界の名門を財政破綻の危機から救った。1986年4月に象徴的な対価である1フランでマルセイユを買収すると、フランスがかつて見たことのない最高のチームづくりにすぐさま着手した。

  • 「ハーレム・グローブトロッターズのように」

    Chris Waddle
    Hulton Archive

    1989年、マルセイユはクリス・ワドルをサッカー史上3番目に高額な選手として獲得し、ワドルは魔法のようなプレーの数々でその期待に応えた。

    クラブの買収を完了してからわずか数カ月後、タピは1986年ワールドカップのフランス代表メンバーだった2人、ベテランMFアラン・ジレスと期待の若手ストライカー、ジャン＝ピエール・パパンを獲得した。マルセイユの主なライバルたちにメッセージを送るためだった。

    ボルドーからジレスを引き抜き、モナコとの獲得争いを制してパパンを迎えたことで、タピは「これからは私がボスだと、彼らに分からせた」と感じていた。そしてマルセイユがフランスの移籍市場を支配する存在になったことは疑いない。

    ただ、成功はすぐには訪れなかった。1987年のディヴィジオン1では、ボルドーがOMに勝ち点4差をつけて優勝し、マルセイユはタイトルを逃した。それでもタピにとって資金は問題ではなく、クラブに数百万もの資金を投入し続けた。

    その投資はやがて実を結ぶ。フランク・ソゼやカールハインツ・フェルスターら一流選手のさらなる加入で強化されたチームは、1989年、ジェラール・ジリ監督の下で国内2冠を達成した。

    しかし、タピの究極の目標は欧州制覇だった。そのため大型補強は続き、カルロス・モゼルやクリス・ワドルら著名な選手も加入。マルセイユは、当時のパリ・サンジェルマンのような存在になった。

    「いつも、ファンタジー・アイランドにいるようだったと表現している」と、元イングランド代表ウインガーのワドルは『SportsMole』に語った。「僕らのプレーの仕方、与えられた役割、チームの構成、そろっていた選手たち。とにかく信じられないほどのチームだった。ファンはどこにも負けないほど熱狂的だった。チームも街も一つだった。

    「ロッカールームは特別なものではなかったし、ヴェロドロームも老朽化していた。でも、どこへ行ってもチームへの素晴らしい声援があった。僕らはハーレム・グローブトロッターズに少し似ていて、誰もが僕らと関わりたがった。

    「チームの雰囲気は良く、選手たちの精神力も強かった。そしてベルナール・タピという強い会長がいた。負ければ、彼は容赦しなかった！」

    その容赦のなさをワドルは身をもって知ることになる。マルセイユを世界のサッカー界で最も魅力的とも言えるチームに変えた選手たちの一部を、タピが放出すると決めたのだ。ヨーロピアンカップで優勝できないことへの不満が募っていた。

    レイモン・ゲタルス監督率いるOMは1991年、優勝まであと一歩に迫った。しかし決勝では、キックオフ直後から事実上PK戦を狙っていたレッドスター・ベオグラードに、PK戦の末に敗れた。

    さらに1991年11月、スパルタ・プラハにまさかの2回戦敗退を喫すると、タピは翌年、チームの刷新を決断した。ファビアン・バルテズ、マルセル・デサイー、アレン・ボクシッチ、ルディ・フェラーらが加入する一方、ワドルやパパンといったファンに愛された選手たちは去った。

    大胆な変更は狙い通りの効果をもたらした。マルセイユは華やかさを失った代わりに堅実さを手に入れ、1993年5月26日、ゲタルス監督のチームは前半終了間際のボリの見事なヘディング弾でミランを下し、初開催のチャンピオンズリーグ決勝を制した。

    選手層の厚さとタピの莫大な財力を考えれば、これが黄金時代の始まりになってもおかしくなかった。しかし実際には、マルセイユの前例のない成功期の不名誉な終わりとなった。

  • 「何が何でも勝たなければならない」

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    AFP

    マルセイユがサッカーの試合に勝つためなら、タピは本当にどんなことでも厭わなかった。

    タピがマルセイユを率い始めて間もなく、クラブを欧州サッカーの頂点へ押し上げるためなら手段を選ばない人物だということが明らかになった。

    1987年、モナコはマルセイユが獲得を狙っていたアベディ・ペレとの契約成立に近づいていた。しかしタピは、メディカルチェックの一環として行われる血液検査を拒否するよう、ガーナ人選手のペレを説得した。その後、スタッド・ルイ・ドゥの内部関係者の助けを借り、ペレがHIV陽性だという噂を広めた。まったくの嘘だったが、モナコは獲得を断念。タピはその隙に動き、攻撃的MFのペレをマルセイユに迎え入れた。「そういうものだ」とタピは後に語った。「どんな代償を払っても勝たなければならない」

    そうした経緯を踏まえれば、マルセイユの会長が欧州カップ制覇の夢をかなえるため、文字通り法律を破ることもいとわなかったのは、さほど驚くことではない。ミュンヘンでのミランとのチャンピオンズリーグ決戦を6日後に控え、ヴァランシエンヌの選手に賄賂を渡してマルセイユ戦でわざと負けさせようとしたのだ。

    タピと選手たちをつないだのはジャン＝ジャック・エデリーだった。マルセイユのMFエデリーは、ヴァランシエンヌの主将クリストファー・ロベール、アルゼンチン人アタッカーのホルヘ・ブルチャガとナントで一緒にプレーしていた。エデリーは自伝にこう記している。「ベルナール・タピは私に言った。『かつてのチームメートに連絡を取ることが絶対に必要だ。決勝前に彼らがばかなことをして、我々を潰してしまうのは困る』」

    1993年5月20日、マルセイユはリーグ・アンの優勝を左右するヴァランシエンヌ戦で、ボクシッチの21分のゴールにより先制した。その直後、ロベールは負傷したとされて交代で退いた。ハーフタイムには、試合でわざと負けることへの協力をロベールから求められ、断っていたジャック・グラスマンが、ヴァランシエンヌのボロ・プリモラツ監督に不正の計画を伝えた。さらに後半には、主審のジャン＝マリー・ヴェニエルにも知らせた。

    ヴェニエルは審判団のほか、マルセイユ主将ディディエ・デシャンとも話し、試合後の報告書にはグラスマンによる八百長の訴えを記した。それでも試合は続行させ、マルセイユが1-0で勝利。PSGに勝ち点2差をつけて首位でシーズンを終えた。

    しかし2週間後、ロベールが賄賂を受け取ったと告白。その後、捜査員は叔母の家の裏庭に埋められた25万フランを発見した。一連の出来事は茶番じみており、ロベールにはレストランを開業するための資金を貸したのだというタピの弁明も同様だった。だが、マルセイユが負った代償は重い。1992-93シーズンの1部リーグ優勝を剥奪され、1994年にはフランスサッカーの2部へ強制降格となった。

    翌年、タピは八百長と詐欺で有罪判決を受け、禁錮2年を言い渡されたが、実際に服役したのは6カ月だけだった。タピは一貫して容疑を否認したものの、その後も新たな贈賄疑惑が浮上した。

    元レンジャーズ監督のウォルター・スミスは2011年、『デイリー・レコード』にこう語っている。「CSKAモスクワの監督（ゲンナジー・コスティレフ）とは良い関係で、アイブロックスでの試合前に一緒に酒を飲んだことがある［1992-93シーズンのチャンピオンズリーグ・グループステージで］。彼らはマルセイユに0-6で負けていたので、そのことを聞いた。すると彼は『うちのGKやほかの選手たちはみんな金を受け取っている』と言った」

    「どうやら彼は、決勝に進むのはレンジャーズとマルセイユのどちらだと思うかとも聞かれたらしい。マルセイユだと答え、理由を尋ねられると『彼らのほうが多く払うからだ』と言ったそうだ」

    ただし、タピがほかの八百長で有罪判決を受けることはなかった。また、2017年に胃がんと診断された際には、それまでのやり方に後悔はないと主張した。

    「ツール・ド・フランスとチャンピオンズリーグで優勝し、大臣、歌手、俳優も務めた……私がやっていないことなどあるだろうか？」。タピはル・モンド』のインタビューでそう問いかけた。「人生にこの上なく恵まれてきたことは否定できない」

    象徴的なのは、2021年10月に亡くなった後も、マルセイユのファンが「ル・ボス」を敬愛し続けたことだ。死去後初のホームゲームでは、ヴェロドロームに「あなたとともに、私たちは頂点に立った！」と書かれた横断幕が掲げられた。

    ただし、誰もがタピの時代を好意的に振り返っているわけではない。元モナコ監督のアーセン・ヴェンゲルはかつて、こう語った。「フランスサッカーが経験した最悪の時期の話だ。マルセイユにおけるタピの影響力と手法によって、内側から腐敗していた」

    タピは美しいサッカーをするチームを築いたかもしれない。だが、選手たちがピッチ上で生み出したものを、会長がピッチ外で行ったことと切り離すことはできない。それが目を背けられない醜い真実だ。マンチェスター・シティのサポーターも、まもなくそのことを思い知るはずだ。