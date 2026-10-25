タピがマルセイユを率い始めて間もなく、クラブを欧州サッカーの頂点へ押し上げるためなら手段を選ばない人物だということが明らかになった。

1987年、モナコはマルセイユが獲得を狙っていたアベディ・ペレとの契約成立に近づいていた。しかしタピは、メディカルチェックの一環として行われる血液検査を拒否するよう、ガーナ人選手のペレを説得した。その後、スタッド・ルイ・ドゥの内部関係者の助けを借り、ペレがHIV陽性だという噂を広めた。まったくの嘘だったが、モナコは獲得を断念。タピはその隙に動き、攻撃的MFのペレをマルセイユに迎え入れた。「そういうものだ」とタピは後に語った。「どんな代償を払っても勝たなければならない」

そうした経緯を踏まえれば、マルセイユの会長が欧州カップ制覇の夢をかなえるため、文字通り法律を破ることもいとわなかったのは、さほど驚くことではない。ミュンヘンでのミランとのチャンピオンズリーグ決戦を6日後に控え、ヴァランシエンヌの選手に賄賂を渡してマルセイユ戦でわざと負けさせようとしたのだ。

タピと選手たちをつないだのはジャン＝ジャック・エデリーだった。マルセイユのMFエデリーは、ヴァランシエンヌの主将クリストファー・ロベール、アルゼンチン人アタッカーのホルヘ・ブルチャガとナントで一緒にプレーしていた。エデリーは自伝にこう記している。「ベルナール・タピは私に言った。『かつてのチームメートに連絡を取ることが絶対に必要だ。決勝前に彼らがばかなことをして、我々を潰してしまうのは困る』」

1993年5月20日、マルセイユはリーグ・アンの優勝を左右するヴァランシエンヌ戦で、ボクシッチの21分のゴールにより先制した。その直後、ロベールは負傷したとされて交代で退いた。ハーフタイムには、試合でわざと負けることへの協力をロベールから求められ、断っていたジャック・グラスマンが、ヴァランシエンヌのボロ・プリモラツ監督に不正の計画を伝えた。さらに後半には、主審のジャン＝マリー・ヴェニエルにも知らせた。

ヴェニエルは審判団のほか、マルセイユ主将ディディエ・デシャンとも話し、試合後の報告書にはグラスマンによる八百長の訴えを記した。それでも試合は続行させ、マルセイユが1-0で勝利。PSGに勝ち点2差をつけて首位でシーズンを終えた。

しかし2週間後、ロベールが賄賂を受け取ったと告白。その後、捜査員は叔母の家の裏庭に埋められた25万フランを発見した。一連の出来事は茶番じみており、ロベールにはレストランを開業するための資金を貸したのだというタピの弁明も同様だった。だが、マルセイユが負った代償は重い。1992-93シーズンの1部リーグ優勝を剥奪され、1994年にはフランスサッカーの2部へ強制降格となった。

翌年、タピは八百長と詐欺で有罪判決を受け、禁錮2年を言い渡されたが、実際に服役したのは6カ月だけだった。タピは一貫して容疑を否認したものの、その後も新たな贈賄疑惑が浮上した。

元レンジャーズ監督のウォルター・スミスは2011年、『デイリー・レコード』にこう語っている。「CSKAモスクワの監督（ゲンナジー・コスティレフ）とは良い関係で、アイブロックスでの試合前に一緒に酒を飲んだことがある［1992-93シーズンのチャンピオンズリーグ・グループステージで］。彼らはマルセイユに0-6で負けていたので、そのことを聞いた。すると彼は『うちのGKやほかの選手たちはみんな金を受け取っている』と言った」

「どうやら彼は、決勝に進むのはレンジャーズとマルセイユのどちらだと思うかとも聞かれたらしい。マルセイユだと答え、理由を尋ねられると『彼らのほうが多く払うからだ』と言ったそうだ」

ただし、タピがほかの八百長で有罪判決を受けることはなかった。また、2017年に胃がんと診断された際には、それまでのやり方に後悔はないと主張した。

「ツール・ド・フランスとチャンピオンズリーグで優勝し、大臣、歌手、俳優も務めた……私がやっていないことなどあるだろうか？」。タピは『ル・モンド』のインタビューでそう問いかけた。「人生にこの上なく恵まれてきたことは否定できない」

象徴的なのは、2021年10月に亡くなった後も、マルセイユのファンが「ル・ボス」を敬愛し続けたことだ。死去後初のホームゲームでは、ヴェロドロームに「あなたとともに、私たちは頂点に立った！」と書かれた横断幕が掲げられた。

ただし、誰もがタピの時代を好意的に振り返っているわけではない。元モナコ監督のアーセン・ヴェンゲルはかつて、こう語った。「フランスサッカーが経験した最悪の時期の話だ。マルセイユにおけるタピの影響力と手法によって、内側から腐敗していた」

タピは美しいサッカーをするチームを築いたかもしれない。だが、選手たちがピッチ上で生み出したものを、会長がピッチ外で行ったことと切り離すことはできない。それが目を背けられない醜い真実だ。マンチェスター・シティのサポーターも、まもなくそのことを思い知るはずだ。



