父の夢だったオランダ王者アヤックス入りを実現させるのではなく、フリットはハールレムを2つ下回る6位で終えたばかりのフェイエノールトへ移籍した。

その決断を説明するため、彼はテレビのトーク番組に呼ばれた。フリットはこう振り返っている。「［司会のソニア・バレントが］みんなが、僕がアヤックスではなくフェイエノールトに行くことにとても驚いていると言ったんだ。ソニアは文字通り、あんなにひどいクラブで何をしているのかと聞いてきた。僕は彼女を見てこう言った。『好きに思えばいい。でも、もし僕たちが優勝したら、また番組に呼んでくれるよね？』

「僕にはクラブとチームの可能性が見えていた」

19歳の彼は、そのシーズン終盤にすでにフェイエノールトへ痛手を与えていた。デ・カイプで行われた試合でヘディングを決め、ハールレムの3-1勝利に貢献していたのだ。フェイエノールトはその空中戦の強さを、今度は自分たちの武器に変えた。

エールディビジデビュー戦でエクセルシオールを3-2で下した試合ではヘディングで得点し、最高の滑り出しを見せた。1週間後、PSVに3-1で勝った一戦では、フリットはボールを受けると顔を上げたまま相手陣内を悠々と持ち上がり、ペナルティーエリア付近でパスコースを探した。ボールが左へ展開された後も走り続けたフリットは、高く跳び上がってベン・ワインステーカーズのクロスに合わせ、ネットを揺らした。

そのシーズン、フリットはリーグ戦で8得点を記録し、フェイエノールトは2位でフィニッシュした。そして、その後に信じがたいことが起きた。

アヤックスから提示された契約に憤ったヨハン・クライフが、南の宿敵からの大胆な提案を受け入れたのだ。36歳となっていた当時、多くの人々はこの伝説的FWがもう第一線で戦い続けるには年を取りすぎていると考えていた。さらに、象徴的存在だったヴィレム・ファン・ハネヘムを含む多くの主力選手が去っており、フェイエノールトは強大なアムステルダムのクラブに挑むにはあまりに戦力不足に見えた。

彼らはクライフとフリットを見誤っていた。

「何よりもまず、僕は興味があった」とフリットは後に『The Guardian』に語っている。「彼がフェイエノールトに来た時は36歳だった。『よし、今ならボールを奪える』と思った場面もあったけど、できなかった。僕はこう思ったよ。『36歳でこれなのか？ 24歳の時はどれほどすごかったんだ？』ってね」

“ブーツを履いたピタゴラス”の異名を取ったその男はチームを掌握し、試合中にチームメートへ指示を出し、練習メニューを設定し、先発メンバーまで決めた。決定的だったのは、それでもなおボールを持てば誰にも触れられない存在だったことだ。フェイエノールトは相手をねじ伏せるようになり、老練な名手とその愛弟子は躍動した。互いに得点を演出し合い、時には同じ試合でそろってゴールを決めることもあり、守備陣には手の打ちようがなかった。しかし、アヤックスがエールディビジで最初の黒星をつけるまでは、である。

クライフのアムステルダム帰還は最悪の展開となった。25分で0-3とされながらも、フリットのアシストとさらに1点でハーフタイム時点では望みをつないだ。しかし後半の猛攻には耐え切れず、最後の30分で5ゴールが飛び出した。

「変に聞こえるかもしれないけど、長い時間にわたって僕たちの方が良かった」とフリットは回想している。「先にリードできるチャンスもあった。3-2になってから僕たちは総攻撃に出た。すると彼らが4-2にしたけど、あれはかなり幸運だった。ケジェ・モレナールの後頭部にたまたま当たってボールが入ったんだ。まあ、あれで僕たちの方は堰を切ったようになった。そして彼らは、ほとんどすべての攻撃が決まったことに助けられた」

当時、勝利の勝ち点は2だったし、フェイエノールトはそれ以前の試合で立て直せるだけの力があることを示していたため、クライフは動じなかった。「面白いことに、あの敗戦はまったく痛くなかった」とその攻撃的MFは語った。「むしろ転機だった。クライフは試合後にこう言った。『みんな、たった勝ち点2を失っただけだ』。

「僕たちは良いサッカーができると分かっていた。あの2-8の敗戦のおかげで成長できた。その後は、ほとんどすべての試合に勝った。アヤックス戦もそうだ。ホームでも、カップ戦でもね」

数カ月後にデ・カイプで行われたリーグ戦では、フリットがFKを決め、クライフが追加点を挙げ、フェイエノールトはアムステルダムのクラブを4-1で下した。エールディビジでその後に喫した敗戦はフローニンゲン戦の1度だけで、10年ぶりのタイトルを獲得した。さらにフリットはKNVBベーカーのアヤックス戦でも2試合合計で1得点1アシストを記録し、大会得点王としてフェイエノールトの2冠達成に貢献した。

「あれは何という1年だったか」とフリットは語った。

若き攻撃的MFは選手仲間の投票でオランダ年間最優秀選手に選ばれ、一方でメディアはクライフにゴールデンブーツを授与した。

そのシーズン限りで現役を退いたエル・サルバドルには、なお伝えるべき知恵があった。「年末に彼は僕にこう言ったんだ。『ルート、次に行くクラブでは、もう人々が君を好きではなくなることを覚悟しておけ。それから、周囲の選手をもっと良くプレーさせなければならない』ってね。

「僕はこう思っていた。『なるほどね……でも、まずは自分のキャリアに集中しなきゃいけない。どうやって他人を助けるんだ？』って。でも、PSVに行き、その後ミランに行った時、突然すべてのピースがはまった。ヨハンが言っていたことを全部思い出したよ」

後に、謎めいたウェールズ人ヒューズはこう語っている。「フリットが［ハールレム］に入った時、周りには酒に溺れ、ケンカをし、あるいはロッカールームで自分の性生活の話をする男たちがいた。そこから彼はフェイエノールトへ向かい、ヨハン・クライフが目をかけた。そして、その先は歴史が物語っている」