全ポジションでワールドクラス。ルート・フリットはいかにして欧州最高の選手になったのか
ルート・フリットは、サッカー界における大いなる異端のひとりだった。
1970年代後半に彼が頭角を現す以前、オランダ・サッカーは彼のような存在を見たことがなかった。長身でアスレティック、そしてなびくドレッドヘアでひときわ強烈な印象を放つスリナム系オランダ人は、スプリンターのようなスピードに巧みな技術、そして純粋な優雅さを兼ね備えていた。
おそらく、このバロンドール受賞者の最も際立った点は、引退から数十年が過ぎた今なお、そのポジションを定義しきれないことだろう。スイーパー、MF、ウイング、FW。彼はキャリアのさまざまな時期に、そのすべてで卓越していた。攻撃的MFとして伝説を築き、ACミランとオランダ代表で欧州を制した後でさえ、全盛期にセンターバックへ戻ることにこだわった。
ミランでともにプレーしたロベルト・ドナドーニは、こう回想している。「彼にはあれほどのフィジカルの強さがあったから、どこでもプレーできたはずだ。最初に彼を見たのはバルセロナでの大会で、その時はスイーパーでプレーしていた！ その後は右ウイングに出て、中盤でも、セカンドストライカーでも、それ以外のどこでもやっていた」
元PSVのチームメート、レネ・ファン・デル・ハイプは「彼は世界で唯一、あらゆるポジションで最高だった選手だと思う。右サイドバック、ストッパー、リベロ、左サイドバック、守備的MF、攻撃的MF、FW、右ウイング。どこでも関係なかった」と語った。
アムステルダムのストリートフットボール文化をプロの舞台へ持ち込んだフリットは、そのフィジカルの強さと万能性によって頂点へと駆け上がった。同じく華やかさを愛した天才ジョージ・ベストは、フリットの中に伝染するような喜びを見いだし、それを何より高く評価していた。1990年にはこう語っている。「彼はどんな基準で見ても偉大な選手だ。ボールを使って何かをやることを恐れない。そして、その一瞬一瞬を心から楽しんでいるように見える。私の考えでは、それこそが彼をマラドーナ以上の選手にしているんだ」
ロナルド・クーマンはこう指摘している。「80年代後半には、ルートが世界最高の選手の座をディエゴ・マラドーナと争っていた時期があった。しかも、センターバック、ウイング、センターミッドフィールド、あるいは前線と、実質的にどのポジションでもだ」
マラドーナと比較され、バロンドールを獲得し、クラブと代表で欧州を支配する以前、フリットはアヤックスからのオファーを待つアムステルダムの16歳のDFだった。そこに、風変わりなウェールズ人指揮官が現れ、欧州サッカーの流れを変えることになる。
DFから万能型アタッカーへ
バリー・ヒューズは実に興味深い人物だった。ウェールズ生まれで、若手時代にはウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンでプレーし、その後20代前半でオランダへ渡った。選手としてのキャリアは長く続かなかったが、指導者としてのキャリアのすべて、そして人生の残りも低地の国で過ごした。
ヒューズが最も大きな足跡を残したのはHFCハールレムだった。2度にわたる指揮で合計9年間にわたって監督を務めた。その在任終盤、クラブ史上でも最も重要な移籍のひとつを実現させた。1977年、このウェールズ人指揮官は、DWSのユースチームで印象的なプレーを見せていた15歳の息子と契約する決意を固め、ジョージとリア・フリットの自宅を訪れた。
だが、フリットの父は、伝説的なアヤックス指揮官リヌス・ミケルスがオファーを携えて玄関先に現れることを期待していた。その子どもの母親が、よりしっかりした教育を重視していることに気づいたヒューズは、彼女に訴えかけ、そこから一気に物事を動かしていった。
ヒューズは1998年の著書『Grass, Sweat and Shampoo』でこう記している。「私はいきなり、にべもない拒絶に遭った。父親は強い決意を込めてこう言った。『彼はまだ若すぎると思う。1年後にまた来てくれ』。私は自分の腕時計を指さしてこう言った。『今日は9月22日、午前11時だ。ちょうど1年後の9月22日午前11時、私は再びあなたの家の玄関先にやって来る』」
ヒューズはその運命の日を待った。その間もハールレムを率い、同時にデビューシングル『Voetbal is Koning』（フットボールは王様）もリリースしている。彼は続ける。「ちょうど1年後の9月22日、ぴったり午前11時、1秒たりとも早くも遅くもなく、私は再びフリット家の呼び鈴を鳴らした。
「フリット家の父は、彼らはアヤックスを待っているのだと告げた。私はいつものように、アムステルダムの大クラブと戦わなければならなかった。『ミケルスが来たら、その先の話をしよう』とね。私は尋ねた。『彼はもうここに来たのか？』。そうではなかった。
「ルディの母親は、どうやら息子に良い教育を受けさせることを非常に重視していたので、私はすぐにハールレムでルディが通う学校を手配した……彼女は私の説得を受け入れ、フリット氏を説得し、こうしてルディ・フリットはハールレムへやって来た」
加入からほぼ1年後、フリットは16歳245日でデビューを果たし、当時のエールディビジ史上最年少出場選手となった。すぐに先発の常連となり、1年目はスイーパーとしてプレー。そしてキャリア最初の大きな失望、降格を経験した。
2年目、クラブは彼をより攻撃的な役割へ移すという、キャリアを変える決断を下した。最終ラインでの経験は、DFと真正面から対峙する場面で彼に優位性をもたらした。
「僕は生粋のストライカーじゃない。DFなんだ」と、彼は何年も後にポッドキャストで振り返っている。「だからDFとして分かるのは、DFが僕に何をしてほしいかだけだ。ハールレムでプレーしていた時、2年目に突然ストライカーとしてプレーしなければならなくなった。
「通常のトレーニングが終わった後も、毎日練習していた。ストライカーとしての練習だ。ボールを受けて、ワンタッチ、シュート。つまり、DFがいるあらゆる状況でボールを受け、ワンタッチだけで打つことを試したんだ。そこでひとつ気づいたことがあった。自分にこう言ったんだ。『強く打つ必要はない。コースを狙えばいい。左でも右でも、コースを狙うんだ』ってね。
「すると突然、その感覚をつかんだ……たくさんゴールを決めた。簡単なゴールだよ。僕はただ、『こんなの簡単だ』と思ったんだ」
彼は14得点を挙げ、ハールレムが1年でトップリーグ復帰を果たす中で、エールステ・ディヴィジの最優秀選手にも選ばれた。エールディビジ復帰後、この若手は攻撃的MFやウイングでも同じ14得点を記録し、他の選手のチャンスも生み出した。
ハールレムは4位でシーズンを終えたが、フリットはすでにその環境を飛び越える存在になっており、クラブ史上初のUEFAカップ挑戦に同行することはなかった。
弟子が師匠と対面する
父の夢だったオランダ王者アヤックス入りを実現させるのではなく、フリットはハールレムを2つ下回る6位で終えたばかりのフェイエノールトへ移籍した。
その決断を説明するため、彼はテレビのトーク番組に呼ばれた。フリットはこう振り返っている。「［司会のソニア・バレントが］みんなが、僕がアヤックスではなくフェイエノールトに行くことにとても驚いていると言ったんだ。ソニアは文字通り、あんなにひどいクラブで何をしているのかと聞いてきた。僕は彼女を見てこう言った。『好きに思えばいい。でも、もし僕たちが優勝したら、また番組に呼んでくれるよね？』
「僕にはクラブとチームの可能性が見えていた」
19歳の彼は、そのシーズン終盤にすでにフェイエノールトへ痛手を与えていた。デ・カイプで行われた試合でヘディングを決め、ハールレムの3-1勝利に貢献していたのだ。フェイエノールトはその空中戦の強さを、今度は自分たちの武器に変えた。
エールディビジデビュー戦でエクセルシオールを3-2で下した試合ではヘディングで得点し、最高の滑り出しを見せた。1週間後、PSVに3-1で勝った一戦では、フリットはボールを受けると顔を上げたまま相手陣内を悠々と持ち上がり、ペナルティーエリア付近でパスコースを探した。ボールが左へ展開された後も走り続けたフリットは、高く跳び上がってベン・ワインステーカーズのクロスに合わせ、ネットを揺らした。
そのシーズン、フリットはリーグ戦で8得点を記録し、フェイエノールトは2位でフィニッシュした。そして、その後に信じがたいことが起きた。
アヤックスから提示された契約に憤ったヨハン・クライフが、南の宿敵からの大胆な提案を受け入れたのだ。36歳となっていた当時、多くの人々はこの伝説的FWがもう第一線で戦い続けるには年を取りすぎていると考えていた。さらに、象徴的存在だったヴィレム・ファン・ハネヘムを含む多くの主力選手が去っており、フェイエノールトは強大なアムステルダムのクラブに挑むにはあまりに戦力不足に見えた。
彼らはクライフとフリットを見誤っていた。
「何よりもまず、僕は興味があった」とフリットは後に『The Guardian』に語っている。「彼がフェイエノールトに来た時は36歳だった。『よし、今ならボールを奪える』と思った場面もあったけど、できなかった。僕はこう思ったよ。『36歳でこれなのか？ 24歳の時はどれほどすごかったんだ？』ってね」
“ブーツを履いたピタゴラス”の異名を取ったその男はチームを掌握し、試合中にチームメートへ指示を出し、練習メニューを設定し、先発メンバーまで決めた。決定的だったのは、それでもなおボールを持てば誰にも触れられない存在だったことだ。フェイエノールトは相手をねじ伏せるようになり、老練な名手とその愛弟子は躍動した。互いに得点を演出し合い、時には同じ試合でそろってゴールを決めることもあり、守備陣には手の打ちようがなかった。しかし、アヤックスがエールディビジで最初の黒星をつけるまでは、である。
クライフのアムステルダム帰還は最悪の展開となった。25分で0-3とされながらも、フリットのアシストとさらに1点でハーフタイム時点では望みをつないだ。しかし後半の猛攻には耐え切れず、最後の30分で5ゴールが飛び出した。
「変に聞こえるかもしれないけど、長い時間にわたって僕たちの方が良かった」とフリットは回想している。「先にリードできるチャンスもあった。3-2になってから僕たちは総攻撃に出た。すると彼らが4-2にしたけど、あれはかなり幸運だった。ケジェ・モレナールの後頭部にたまたま当たってボールが入ったんだ。まあ、あれで僕たちの方は堰を切ったようになった。そして彼らは、ほとんどすべての攻撃が決まったことに助けられた」
当時、勝利の勝ち点は2だったし、フェイエノールトはそれ以前の試合で立て直せるだけの力があることを示していたため、クライフは動じなかった。「面白いことに、あの敗戦はまったく痛くなかった」とその攻撃的MFは語った。「むしろ転機だった。クライフは試合後にこう言った。『みんな、たった勝ち点2を失っただけだ』。
「僕たちは良いサッカーができると分かっていた。あの2-8の敗戦のおかげで成長できた。その後は、ほとんどすべての試合に勝った。アヤックス戦もそうだ。ホームでも、カップ戦でもね」
数カ月後にデ・カイプで行われたリーグ戦では、フリットがFKを決め、クライフが追加点を挙げ、フェイエノールトはアムステルダムのクラブを4-1で下した。エールディビジでその後に喫した敗戦はフローニンゲン戦の1度だけで、10年ぶりのタイトルを獲得した。さらにフリットはKNVBベーカーのアヤックス戦でも2試合合計で1得点1アシストを記録し、大会得点王としてフェイエノールトの2冠達成に貢献した。
「あれは何という1年だったか」とフリットは語った。
若き攻撃的MFは選手仲間の投票でオランダ年間最優秀選手に選ばれ、一方でメディアはクライフにゴールデンブーツを授与した。
そのシーズン限りで現役を退いたエル・サルバドルには、なお伝えるべき知恵があった。「年末に彼は僕にこう言ったんだ。『ルート、次に行くクラブでは、もう人々が君を好きではなくなることを覚悟しておけ。それから、周囲の選手をもっと良くプレーさせなければならない』ってね。
「僕はこう思っていた。『なるほどね……でも、まずは自分のキャリアに集中しなきゃいけない。どうやって他人を助けるんだ？』って。でも、PSVに行き、その後ミランに行った時、突然すべてのピースがはまった。ヨハンが言っていたことを全部思い出したよ」
後に、謎めいたウェールズ人ヒューズはこう語っている。「フリットが［ハールレム］に入った時、周りには酒に溺れ、ケンカをし、あるいはロッカールームで自分の性生活の話をする男たちがいた。そこから彼はフェイエノールトへ向かい、ヨハン・クライフが目をかけた。そして、その先は歴史が物語っている」
アイントホーフェンへ向かう
ロッテルダムでもう一度、将来性を感じさせながらも負傷に悩まされたシーズンを過ごした後、フリットは物議を醸す形でPSVへ移籍し、いきなり結果を残した。
初期の出場試合の一つで、彼はアヤックスと対戦した。当時の指揮官はクライフだった。フリットは先制点を挙げると、中盤でのアヤックスのずさんなパスを完璧に読み切って一気に突進し、スタンリー・メンゾを破った。さらにファン・デル・ハイプのチーム3点目をアシストすると、その後はパスに走り込み、サイドを持ち上がってから強烈なシュートをネット上部へ突き刺し、4-2の勝利を締めくくった。
彼は面白いように得点を重ねていった。最初のシーズン中にスイーパーへ戻ってからも果敢に前線へ出て、多くの重要なゴールを奪った。終盤には4試合で9得点という大暴れを見せ、最後はフェイエノールト戦の3-2勝利で2得点を記録した。
PSVはアヤックスに勝ち点8差をつけ、8年ぶりにリーグ優勝を果たした。23歳のフリットは、2度目となるオランダ年間最優秀選手に選ばれた。
さらに1986-87シーズンの彼もまさに手が付けられなかった。34試合で22得点を挙げ、PSVのリーグ連覇に貢献した。何でもこなす万能型は、あらゆる意味で完全な選手へと変貌しつつあり、再び自らの環境を超える存在となっていた。シーズン終盤には、ハンス・クラーイ監督との不和が、世界記録となる移籍への道を開いた。
フリットは自らのポジションが絶えず変えられることにうんざりしていた。そしてクラーイがフェーンダム戦で彼をスイーパーとして起用すると、直近で自分を『Niewue Revu』のために取材していた2人のジャーナリストに電話し、怒りをぶちまけた。公の批判に憤慨したクラーイは、PSVにこの選手を売るよう求めた。クラブがこれを拒否すると、監督は辞任し、後任にはフース・ヒディンクが就いた。
PSVの移籍責任者キース・プローフスマは後に、フリットがその騒動を仕組み、結果としてACミラン移籍を実現させたと示唆している。この件はアイントホーフェンのクラブによるUEFAへの訴えにもつながった。
「ルート・フリットは退団を望んでいた。あの『Nieuwe Revue』の記事全体と、ジャーナリストの［First］バレント、［Henk］ファン・ドルプに関する件では、いくつか仕組まれたことがあった」と、彼はSupver-PSVに語った。
「ただ、PSVは断固として譲らなかった。ルート・フリットの契約について、ACミランがすでに動いているという情報をつかむまではね。そこで我々はUEFAを巻き込み、［会長］シルビオ・ベルルスコーニを通じてそのことをACミランに伝えた。私はあの時のことを決して忘れない。もしシルビオ・ベルルスコーニがあの時点で動かなかったなら、ACミランは欧州のフットボールから追放されていたはずだ。一定の期間中は、選手に契約の話をすることが認められていなかったからだ」
アイントホーフェンのクラブには、ベルルスコーニから驚きのファクスが届いた。翌日にアイントホーフェンへ行き、契約をまとめるという内容だった。「最終的に1700万ギルダーで合意に至った」とプローフスマは語った。「フリットがホテルの部屋に入ってきて、私がベルルスコーニを紹介した時の彼の表情は忘れられない。ルート・フリットは心の底から喜んでいて、話はそうして進んだ。
「その後、すべてはうまく収まったが、彼はただPSVからの退団を強行したんだ」
その後、フリットはBein Sportsにこう語っている。「あの時、ミランが何らかの動きをしていたことは知らなかった。関心を持たれていることは分かっていたが、耳にも目にも入ってこなかった。そして突然、ベルルスコーニがアイントホーフェンに現れ、PSVと契約をまとめたんだ」
フリットがヨーロッパを席巻
1987年12月、フリットはPSVでの活躍と、ミランでのデビューシーズン前半戦のパフォーマンスが評価され、バロンドールを受賞した。この争いではファン・バステンが2位だった。
賞の主催者であるFrance Footballによれば、これは芸術家たちの勝利だった。「フリットはオレンジの王国に生まれ、フットボールを革命し、70年代の“トータルフットボーラー”を21世紀へ押し進めるための現象である。妙技、チームワーク、そして壮観な芸術性をまれに見る形で兼ね備え、彼はアスリートでありダンサーであり、ジョーカーでありマジシャンでもある……かつては計算とエネルギー管理へと傾いていたスポーツに、彼がもたらす屈強な健康、食欲、創造性を考えれば、おそらく彼の支配はまだ終わっていない」
ACミランは低迷期を過ごしていた。1979年のセリエA優勝以降、八百長によるものを含めて2度の降格を経験し、1987年夏にフリット、マルコ・ファン・バステン、カルロ・アンチェロッティが加わった時点で、セリエAを5位で終えたばかりだった。すでにドナドーニ、パオロ・マルディーニ、フランコ・バレージらがおり、新監督アリゴ・サッキには革命的なチームの土台があった。彼らは最初のシーズンでセリエAの王座を奪還し、フリットは右ウイングでプレーした。
その後、彼は西ドイツで開催されたEURO1988に向けてオランダ代表に合流した。何年もキャプテンマークを巻いていたが、チームは1982年、1986年のワールドカップ、そしてEURO1984の出場権獲得に失敗していた。ファン・バステン、ロナルド・クーマン、フランク・ライカールトを擁するチームを、伝説的な元アヤックス監督ミケルスが率いることで、希望は戻っていた。
オランダは初戦でソ連に敗れ、主将にはミケルスから厳しい批判が向けられた。「彼は好機を逃した。この試合では自由な役割を与えられていたが、チームが彼を必要とした時に支えられなかった」
その次の試合では、サー・ボビー・ロブソン率いるイングランドを相手に、ファン・バステンのハットトリックが勝利をもたらす中で、彼は重要な役割を果たして応えた。「ピッチ上でマルコとはものすごい連係があった」と彼は語った。「イングランド戦を見れば、私が絶えず彼を探しているのが分かる。私は弱く、彼は強かった。そして私は彼に尽くす形でプレーした」
アイルランドとドイツを破った後、決勝では再びソ連との対戦となり、雪辱の時がやってきた。
ファン・バステンがボックス中央でフリーになっていた彼を見つけると、フリットは強烈なヘディングで先制点を決めた。25歳の彼は両腕を大きく広げ、満面の笑みを浮かべながら走り去った。後半にファン・バステンが歴史上でも最も象徴的なゴールの一つを豪快に突き刺すと、フリットはオランダ人主将として初めて主要国際大会のトロフィーを掲げた。
次のシーズンを前に、父親がフリットの父親と同じくスリナムからオランダへ移住していたライカールトが、ACミランに加入した。2人は9月の両端に生まれており、フリットは1日、ライカールトは30日だった。また同じユースチームでプレーしたが、プロでは別々の道を歩んだ。フリットが1981年にオランダ代表デビューを果たした際、交代で退いたのはライカールトだった。
「ファン・バステンの契約は、私の契約と同時ではなかった」とフリットは語った。「もちろん私たちはそのことを知っていたが、私は何も関わっていなかった。だが翌年のフランク・ライカールトの契約には関わった。彼こそ足りない最後のピースだと考えていたからで、ライカールトをミランに連れてくるためにできる限りのことをした」
オランダ人トリオは再びそろい、欧州での支配を継続する準備が整っていた。スペインで行われた欧州カップ準決勝第1戦でレアル・マドリーと1-1で引き分けた後、フリットはレオ・ベーンハッカー率いるチームを5-0で粉砕する勝利に貢献した。アンチェロッティとライカールトがミランを2-0とすると、フリットはドナドーニのクロスをヘッドで決め、さらに4点目では自身のヘディングの落としをファン・バステンが見事に仕留めた。
その後、彼は負傷交代し、半月板断裂と診断された。手術が必要で、カンプ・ノウで行われるステアウア・ブカレストとの決勝に間に合わせるには迅速な回復が求められた。決勝の4-0勝利でも彼は決定的な存在となり、こぼれ球を押し込んで均衡を破ると、ドナドーニのクロスをコントロールしてから3点目を叩き込んだ。ライカールトがファン・バステンの2点目をアシストし、驚異的な勝利を締めくくった。
天才が退く
その翌シーズンは、このオランダ人にとって過酷なものとなった。負傷によりシーズンのほぼ全てを棒に振り、セリエAでの出場はわずか2試合、ヨーロピアンカップでも1試合のみだった。その1試合は決勝で、最前線で先発出場。ファン・バステンのアシストからライカールトが唯一のゴールを決めた。
フリットはその後さらに2年間残留したが、ファビオ・カペッロの下では役割が小さくなっていった。さらにセリエA優勝を成し遂げた一方で、1993年のチャンピオンズリーグ決勝でACミランがマルセイユに敗れた際、彼は不在だった。サンプドリアへ期限付き移籍すると、リーグ4位フィニッシュに貢献する15ゴールを記録。そのためACミランは翌シーズン開幕時に彼を呼び戻したが、もはや以前と同じではなかった。
「負傷後、私は以前のルート・フリットではなくなっていた」と彼は語った。「ケガの影響もあったし、長く試合から離れていたこともあって、自分のプレーを別のやり方に適応させなければならなかった。
「自分のプレーを変える必要があったが、それには対応できた。ただもちろん、ミランでの役割は以前より重要ではなくなった。あの時点でローテーションシステムが導入されたからだ。外国人は3人しか登録できなかったので、プレーできないこともあった。ほとんどの試合に出るのが当たり前だったのに、突然休まなければならなくなるのはつらいものだ」
1995年、彼はグレン・ホドル率いるチェルシーに加入し、再び守備でスタートしたが、その攻撃的な本能を抑え込むことはできなかった。たびたび前線へ出ていき、チャンスを作り出すようになった。最終的には、より前の役割に戻らざるを得なかった。
彼は『The Times』にこう語っている。「難しいボールを受けてコントロールし、スペースを作って、右サイドバックの前方へいいボールを出す。ところが、彼はそのパスを欲していなかった。最終的にグレンは私にこう言った。『ルート、こういうプレーは中盤でやった方がいい』とね」
そのシーズンの終わりには、年間最優秀選手賞をエリック・カントナにさらわれた。その後、ホドルがイングランド代表の指揮官に就任し、フリットは18カ月間にわたってチェルシーの選手兼監督となった。自らを24試合で起用し、トッテナム戦で1得点を記録したが、チェルシーがFAカップ決勝でミドルズブラを2-0で下した際にはテクニカルエリアにとどまっていた。
1998年2月の時点でロンドンのクラブはリーグ2位につけていたにもかかわらず、彼は解任され、その後はニューカッスルを指揮して再びFAカップ決勝に進出した。5年後にはフェイエノールトに戻って不本意な指揮期間を過ごし、その後はLAギャラクシーとテレク・グロズヌイで短期間の仕事を経て、監督業は自分に向いていないと判断した。
「時々、そのことを思って笑ってしまう。何も勝ち取っていないのに、いまだに仕事をしている監督たちもいる」と彼は『The Guardian』に語った。「私はチェルシーで最初のシーズンにタイトルを獲ったし、ニューカッスルでも決勝まで進み、マンチェスター・ユナイテッドに負けただけだった。私は厳しく評価されてきたが、それは自分の性格にも関係している。私は率直に物を言うからね。
「だが、私はフットボールを分かっている。何かを証明する必要はない」
おそらくついに、常に時代の先を行っていた男にフットボールの方が追いついたのだろう。