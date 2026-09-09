全ポジションでワールドクラス：ルート・フリットはいかにしてヨーロッパ最高の選手となったのか
ルート・フリットは、サッカー界における偉大な異端の一人だった。
1970年代後半に彼が台頭する以前、オランダ・サッカーは彼のような存在を見たことがなかった。長身でアスリート型の体躯を備え、なびくドレッドヘアでひと目でそれと分かるスリナム系オランダ人は、スプリンターのようなスピードに巧みな技術、そして純粋な優雅さを兼ね備えていた。
おそらく、このバロンドール受賞者について最も際立っているのは、引退から数十年が過ぎた今なお、そのポジションをひと言で定義できないことだろう。スイーパー、MF、ウイング、FW。彼はキャリアのさまざまな時期に、そのいずれでも卓越した力を発揮した。ACミランとオランダ代表で欧州を制し、攻撃的MFとして伝説を築いた後でさえ、全盛期にセンターバックへ戻ることにこだわっていた。
かつてミランでともにプレーしたロベルト・ドナドーニは、こう振り返っている。「彼はあれほどの身体能力を持っていたから、どこでもプレーできたはずだ。初めて彼を見たのはバルセロナでの大会だったが、彼はスイーパーでプレーしていた！ その後は右ウイング、中盤、セカンドストライカー、それ以外のどんな役割でもやっていた」
元PSVのチームメート、レネ・ファン・デル・ヒップはこう語った。「彼は世界で唯一、あらゆるポジションで最高だった選手だと思う。右SB、ストッパー、リベロ、左SB、守備的MF、攻撃的MF、FW、右ウイング。何でも関係なかった」
アムステルダムのストリートフットボール文化をプロの舞台へ持ち込み、フリットはその身体能力と万能性で頂点へと駆け上がった。同じく華麗さへのこだわりを持つ天才、ジョージ・ベストは、フリットの中に伝染するような喜びを見いだし、それを何より高く評価していた。1990年にはこう語っている。「彼はどんな基準で見ても偉大な選手だ。ボールで何かをやることを恐れない。そして、その一瞬一瞬を心から楽しんでいるように見える。私の考えでは、それこそが彼をマラドーナ以上の選手にしているんだ」
ロナルド・クーマンもこう指摘している。「1980年代後半には、ルートが世界最高の選手としてディエゴ・マラドーナに肩を並べていた時期があった。それも事実上どのポジションでもだ。センターバック、ウイング、セントラルMF、あるいは前線でもね」
マラドーナと比較され、バロンドールを受賞し、クラブと代表で欧州を支配する以前、フリットはアムステルダムでアヤックスからのオファーを待つ16歳のDFだった。そこに、風変わりなウェールズ人指揮官が現れ、欧州サッカーの流れを変えることになる。
DFから万能型アタッカーへ
バリー・ヒューズは実に興味深い人物だった。ウェールズ生まれの彼は、若手時代にウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンでプレーし、その後20代前半でオランダへ渡った。選手としてのキャリアは長く続かなかったが、指導者としてのキャリアのすべて、そしてその後の人生も低地の国で過ごした。
ヒューズが最も大きな影響を与えたのはHFCハールレムだった。2度の在任で計9年間にわたって監督を務めたこのクラブで、在任終盤にはクラブ史上でも特に重要な移籍のひとつを実現させている。1977年、このウェールズ人指揮官は、ユースチームのDWSで印象的なプレーを見せていた15歳の息子との契約を目指し、ジョージ・グリットとリア・グリットの自宅を訪れた。
だが、グリット家の父親が期待していたのは、伝説的なアヤックス指揮官リヌス・ミケルスがオファーを持って玄関を叩くことだった。子どもの母親が、よりしっかりした教育を重視していることに気づいたヒューズは、彼女に働きかけ、そこから物事を動かしていった。
ヒューズは1998年の著書『Grass, Sweat and Shampoo』でこう記している。「私はすぐに、にべもない拒絶に遭った。父親は強い意志でこう言った。『彼はまだ若すぎると思う。1年後にまた来てくれ』。私は腕時計を指さして言った。『今は9月22日午前11時ちょうどだ。ちょうど1年後、9月22日午前11時ちょうどに、私は再びあなたの玄関先に来る』」
ヒューズはその運命の日を待った。その間もハールレムを率いながら、同時にデビューシングル『Voetbal is Koning』（フットボールは王様）もリリースしていた。彼はこう続けている。「ちょうど1年後の9月22日、まさに午前11時ちょうど、1秒たりとも早くも遅くもなく、私は再びグリット家の家の呼び鈴を鳴らした。
「グリット家の父親は、彼らがアヤックスを待っていると告げた。いつものように、私はアムステルダムのビッグクラブと戦わなければならなかった。『ミケルスが来たら、その先の話をしよう』。私は尋ねた。『彼はもうここに来ましたか？』。そうではなかった。
「ルディの母親が、どうやら息子に良い教育を受けさせることを非常に重視していたので、私はすぐにハールレムでルディの学校を手配した……。彼女は私の説得に応じ、グリット氏を説き伏せ、こうしてルディ・グリットはハールレムへ来た」
加入からほぼ1年後、グリットは16歳245日でデビューを果たし、当時のエールディビジ史上最年少出場選手となった。すぐに先発メンバーの常連となり、1年目はスイーパーとしてプレー。しかしキャリア最初の大きな失望も味わうことになった。降格である。
2年目、クラブは彼をより攻撃的な役割へ移すという、キャリアを変える決断を下した。後方での経験があったことで、このティーンエイジャーはDFと対峙した際に優位に立てた。
「自分は生粋のストライカーではない。DFなんだ」と、彼は何年も後にポッドキャストで振り返っている。「だからDFとして分かるのは、DFが自分に何をさせたがるかだけだ。ハールレムでプレーしていた時、突然2年目にストライカーとしてプレーしなければならなくなった。
「通常練習の後、毎日トレーニングした。ストライカーとしての練習だ。ボールを受ける、ワンタッチ、シュート。だからDFがいるあらゆる状況で、ボールを受けて、とにかくワンタッチだけで打つことを試した。そこでひとつ気づいたんだ。自分にこう言った。『強く打つ必要はない。ただ置けばいい。左に、右に置くんだ』と。
「突然、そのこつをつかんだ……。たくさんゴールを決めた。簡単なゴールだ。ただこう思った。『これは簡単だ』」
彼は14得点を挙げ、ハールレムは1年でトップリーグ復帰を果たす中で、エールステ・ディビジの年間最優秀選手にも選ばれた。エールディビジに戻ると、この若手は攻撃的MFやウイングでも同じ得点数を記録しながら、周囲のチャンスも生み出した。
ハールレムは4位でシーズンを終えたが、グリットはすでにその環境を卒業しており、クラブにとって初となるUEFAカップでの欧州挑戦に残ることはなかった。
弟子が師匠と対面する
父の夢をかなえる形でオランダ王者アヤックスに加入するのではなく、フリットは6位に終わったフェイエノールトへ移籍した。ハールレムより2つ下の順位だった。
その決断を説明するため、彼はテレビのトーク番組に出演するよう求められた。フリットはこう振り返っている。「［司会のソニア・バレンドが］みんなが、僕がアヤックスではなくフェイエノールトへ行くことにとても驚いていると言った。ソニアは文字通り、あんなひどいクラブで何をしているのかと聞いてきた。僕は彼女を見てこう言った。『好きなように思えばいい。でも、もし僕たちが優勝したら、また番組に呼んでくれるよね？』」
「僕はクラブとチームの可能性を見ていた」
当時19歳だった彼は、そのシーズン終盤にすでにフェイエノールトへ痛手を与えていた。デ・カイプでの試合で、ハールレムが3-1で勝利した一戦でヘディング弾を決めていたのだ。フェイエノールトはその空中戦の強さを、自分たちの武器へと変えた。
エールディヴィジデビュー戦となったエクセルシオール戦でヘディングを決め、3-2の勝利に貢献。最高の滑り出しとなった。1週間後、PSVに3-1で勝った試合では、フリットはボールを受けると顔を上げたまま悠然と相手陣内を進み、ボックス付近でパスコースを探した。ボールが左へ展開された後もフリットは走り続け、ベン・ワインステケルスのクロスに高く合わせてネットを揺らした。
フリットはそのシーズンのリーグ戦で8得点を記録し、フェイエノールトは2位で終えた。すると、信じ難いことが起きた。
アヤックスから提示された契約に憤ったヨハン・クライフが、南部の宿敵からの大胆なオファーを受け入れたのだ。当時36歳。伝説的なFWは、もはやついていけないほど年を取りすぎていると多くが考えていた。さらに、象徴的存在のウィレム・ファン・ハネヘムを含む多くの主力が去っており、フェイエノールトは強大なアムステルダムのクラブに対抗するには力不足に見えた。
彼らはクライフとフリットを見誤っていた。
フリットは後に『ガーディアン』にこう語っている。「何よりも好奇心の方が強かった。彼がフェイエノールトに来た時、36歳だった。『よし、今度はボールを奪ってやる』と思う瞬間もあったけど、できなかった。『36歳？ 24歳の時はどれほどすごかったんだ？』と考えていた」
“ブーツを履いたピタゴラス”の異名を取ったその男はチームを掌握し、試合中にチームメートへ指示を出し、トレーニングメニューを決め、先発メンバーまで選んだ。何より重要だったのは、彼がなおボールを持てば手の付けられない存在だったことだ。フェイエノールトは相手をねじ伏せるようになり、老練な名手と愛弟子は躍動した。しばしば互いにゴールを演出し、ときには同じ試合でそろって得点も決めた2人は、守備陣にとって抑えようのない存在だった。しかし、アヤックスがエールディヴィジで今季初黒星をつけるまでは、である。
クライフのアムステルダム帰還は最悪のものとなった。25分で0-3とされながらも、フリットのアシストともう1点で、フェイエノールトは前半終了時点で望みをつないだ。だが、後半の猛攻には耐えられず、最後の30分で5失点を喫した。
フリットはこう回想している。「変に聞こえるかもしれないけど、長い時間、僕たちの方が良かった。先にリードできるチャンスもあった。3-2になってから、僕たちは全力で行った。すると相手が4-2にしたけど、あれはかなり運があった。ケイェ・モレナールの後頭部にたまたま当たってボールが入ったんだ。まあ、あの後は僕たちにとって一気に崩れた。そして彼らは、ほとんどすべての攻撃が入ったくらい幸運だった」
当時は勝利しても得られる勝ち点は2で、フェイエノールトはそれ以前の試合で立ち直る力があることを示していた。だからクライフは不安にならなかった。「おもしろいことに、あの敗戦はまったく痛くなかった」と、その攻撃的MFは語った。「むしろ転機だった。試合後、クライフはこう言った。『みんな、たった勝ち点2を失っただけだ』
「僕たちはいいサッカーができると分かっていた。あの8-2の敗戦のおかげで成長した。その後はほとんどすべての試合に勝った。アヤックス戦もそうだ。ホームでも、カップ戦でもね」
数カ月後のリーグ戦、デ・カイプでアムステルダムのクラブを4-1で下した試合では、フリットがFKを決め、クライフが追加点を挙げた。フェイエノールトはその後、エールディヴィジではフローニンゲンに敗れた1敗しか喫せず、10年ぶりのタイトルを獲得した。KNVBベーカーでも、アヤックスとのホーム＆アウェー2試合でフリットは得点とアシストを記録し、大会得点王としてフェイエノールトの2冠達成に貢献した。
「なんという1年だったか」とフリットは語った。
若き攻撃的MFは選手仲間の投票でオランダ年間最優秀選手に選ばれ、一方でメディアはクライフにゴールデンブーツを授与した。
そのシーズン限りで現役を引退したエル・サルバドールには、なお伝えるべき知恵があった。「シーズンの終わりに彼は僕にこう言った。『ルート、次に行くクラブでは、もう人々がおまえを好きではなくなるという事実に備えろ。それと、周囲の選手たちをもっと良くプレーさせる必要がある』
「僕はこう思った。『なるほどね……。でも、まずは自分のキャリアに集中しなければいけない。どうやって他人を助けるんだ？』とね。でも、PSVに行き、その後ミランへ行った時、突然すべてのピースがはまった。ヨハンが言っていたことを全部思い出した」
後に、謎めいたウェールズ人のヒューズはこう語っている。「フリットが［ハールレム］に入った時、周囲には酒に溺れ、けんかをし、ロッカールームで自分の性体験を話すような男たちがいた。そこから彼はフェイエノールトへ向かい、ヨハン・クライフが面倒を見るようになった。そして、あとは歴史が物語る通りだ」
アイントホーフェンへ向かう
ロッテルダムで再び有望さを示しながらも負傷に悩まされたシーズンを終えた後、フリットは物議を醸す形でPSVへ移籍し、すぐさま結果を残した。
加入後間もない出場機会のひとつで、彼はアヤックスと対戦した。当時のアヤックスを率いていたのは、いまやクライフだった。フリットは先制点を挙げる。中盤でのアヤックスのずさんなパスを完璧に読み切ると、猛烈なドリブルで持ち上がり、最後はスタンリー・メンゾを破る強烈なシュートを突き刺した。さらにファン・デル・ハイプのチーム3点目をアシストすると、その後はパスに抜け出し、ウイングを運んで高いコースへ叩き込み、4-2の勝利を締めくくった。
彼は面白いようにゴールを量産した。最初のシーズンにスイーパーへ戻ってからも前線へ果敢に攻め上がり、重要な得点を数多く決めた。終盤には4試合で9得点という荒稼ぎを見せ、最後はフェイエノールト戦の3-2の勝利で2得点を挙げた。
PSVはアヤックスに勝ち点8差をつけ、8年ぶりにリーグ優勝を果たした。23歳だったフリットは、2度目のオランダ年間最優秀選手に選ばれた。
1986-87シーズンの彼もまた、まさに手がつけられない存在だった。34試合で22得点を記録し、PSVは再びリーグを制した。この万能選手は、あらゆる意味で完全なプレーヤーへと変貌しつつあり、再び自らの環境を超える存在になっていた。シーズン終盤には、ハンス・クラーイ監督との確執が、世界記録となる移籍への道を開いた。
フリットは自分のポジションが絶えず変わることにうんざりしており、クラーイがフェーンダム戦で彼をスイーパーとして起用すると、少し前に自身を取材していた『Niewue Revu』の2人のジャーナリストに電話をかけ、怒りをぶちまけた。公の場での批判に憤慨したクラーイは、PSVにこの選手を売却するよう求めた。クラブはこれを拒否し、そのため監督は辞任、後任にはフース・ヒディンクが就任した。
PSVの移籍責任者だったケース・プルーグスマは後に、フリットがその騒動を仕組み、その後のACミラン移籍を強行しようとした結果、アイントホーフェンのクラブがUEFAに苦情を申し立てることになったと示唆している。
「ルート・フリットは出て行きたがっていた。あの『Nieuwe Revue』の記事全体と、ジャーナリストの［First］バレンド、［Henk］ファン・ドルプに関する件では、いくつかは演出されたものだった」と、彼はSupver-PSVに語った。
「ただ、ACミランがすでにルート・フリットとの契約に向けて動いているという情報をつかむまで、PSVは断固として譲らなかった。そこで我々はUEFAを巻き込み、［会長］シルヴィオ・ベルルスコーニを通じてそのことをACミランに伝えた。私は決して忘れない。あの時、シルヴィオ・ベルルスコーニが手を打たなかったなら、ACミランは欧州のフットボールから追放されていたはずだ。一定の期間中は、選手と契約について話すことは許されていなかった」
アイントホーフェンのクラブには、ベルルスコーニから驚きのファクスが届いた。翌日にアイントホーフェンを訪れ、契約をまとめるというものだった。「最終的に、1700万ギルダーで合意に達した」とプルーグスマは語った。「フリットがホテルの部屋に入ってきて、私がベルルスコーニを彼に紹介した時の顔は忘れられない。ルート・フリットは完全に幸せそうで、そうして話は進んだ。
「その後、すべてはうまく収まったが、彼はただ単にPSVから出て行く道を力ずくでこじ開けたんだ」
その後、フリットはBein Sportsにこう語っている。「当時、ミランが何らかの動きをしていたことは知らなかった。彼らが私に興味を持っているのは分かっていたが、聞いてもいなかったし、見てもいなかった。すると突然、ベルルスコーニがアイントホーフェンに現れ、PSVと契約をまとめたんだ」
フリットがヨーロッパを席巻する
1987年12月、フリットはPSVでの活躍と、ミランでのデビューシーズン前半戦の働きが評価され、バロンドールを受賞した。選考ではファン・バステンが2位だった。
主催者であるFrance Footballによれば、これは芸術家たちの勝利だった。「フリットは、サッカーを変革し、70年代の『トータルフットボーラー』たちを21世紀へ押し進めるためにオレンジの王国で生まれた現象である。卓越した技巧、チームワーク、そして華やかな芸術性をまれに見る形で兼ね備え、彼はアスリートでありダンサーであり、道化師であり魔術師でもある……。かつて計算とエネルギー管理に重きを置いていたこのスポーツに、彼がもたらす強靭な肉体、意欲、創造性を考えれば、おそらく彼の支配はまだ終わっていない」
ACミランは低迷期にあった。1979年のセリエA優勝以降、八百長による一度を含めて2度降格を経験し、1987年夏にフリット、マルコ・ファン・バステン、カルロ・アンチェロッティが加入した時点では、セリエAで5位に終わったばかりだった。すでにドナドーニ、パオロ・マルディーニ、フランコ・バレージらが在籍しており、新監督アリゴ・サッキの下で革命的なチームの土台は整っていた。彼らはその最初のシーズンでセリエA王座を取り戻し、フリットは右ウイングでプレーした。
その後、西ドイツで開催されたEURO1988に向けて代表チームに合流した。彼は何年にもわたってキャプテンマークを巻いていたが、チームは1982年と1986年のワールドカップ、さらにEURO1984の出場権を逃していた。伝説的な元アヤックス監督ミケルスが、ファン・バステン、ロナルド・クーマン、フランク・ライカールトを擁するチームを率い、希望は戻っていた。
オランダは初戦でソビエト連邦に敗れ、主将にはミケルスから批判が向けられた。「彼は流れに乗り遅れた。この試合では自由な役割を与えられていたが、チームが必要とした場面で支えになることができなかった」
しかし次戦、サー・ボビー・ロブソン率いるイングランドを相手にファン・バステンがハットトリックを決めた試合で、彼は重要な役割を果たして応えた。「ピッチ上で私はマルコと驚くほどかみ合っていた」と彼は語った。「イングランド戦を見れば、私が絶えず彼を探しているのが分かるはずだ。私は弱く、彼は強かった。だから私は彼のためにプレーした」
その後、アイルランドとドイツを下し、決勝ではソビエト連邦へのリベンジの時を迎えた。
フリットの強烈なヘディングが先制点となった。ファン・バステンがボックス中央でフリーだった彼を見つけた場面だった。25歳のフリットは両腕を広げ、満面の笑みを浮かべて駆け出した。後半にファン・バステンが歴史上最も象徴的なゴールのひとつを豪快に突き刺すと、フリットはオランダ人主将として初めて主要な国際タイトルを掲げた。
翌シーズンを前に、父親がフリットの父親と同じくスリナムからオランダへ移住していたライカールトが、ACミランに加入した。2人は9月の両端に生まれており、フリットは1日、ライカールトは30日だった。そして同じユースチームでプレーした後、プロでは別々の道を歩んだ。1981年にフリットがオランダ代表デビューを果たした際、交代した相手はライカールトだった。
「ファン・バステンの契約は、私の契約と同時ではなかった」とフリットは語った。「もちろん私たちはそのことを知っていたが、私はそれに何も関わっていなかった。だが翌年のフランク・ライカールトの契約には関わった。私たちは、彼こそがパズルに足りない最後のピースだと考えていたので、ライカールトをミランに連れてくるためにできることはすべてやった」
再びそろったオランダ人トリオは、大陸での支配を続ける準備ができていた。欧州カップ準決勝の第1戦、スペインでレアル・マドリーと1-1で引き分けた後、フリットはレオ・ベーンハッカー率いるチームを5-0で粉砕する勝利に貢献した。アンチェロッティとライカールトの得点でミランが2-0とすると、フリットはドナドーニのクロスを頭で合わせて追加点を奪い、さらにその後はヘディングで落としたボールをファン・バステンが鮮やかに決めて4点目となった。
しかしその後、彼は負傷交代し、半月板断裂と診断された。手術が必要となり、カンプ・ノウで行われるステアウア・ブカレストとの決勝に間に合わせるためには早期回復が求められた。それでも4-0の勝利で彼は決定的な働きを見せ、押し込むだけの形で先制点を決めると、ドナドーニのクロスをコントロールしてから3点目を強烈に蹴り込んだ。ライカールトはファン・バステンの2点目をアシストし、圧巻の勝利を締めくくった。
天才が退く
その翌シーズンは、このオランダ人にとって過酷なものとなった。負傷によってほぼシーズン全体を棒に振り、セリエAではわずか2試合、ヨーロピアンカップでは1試合にしか出場できなかった。その1試合は決勝で、前線で先発出場すると、ライカールトが決めた唯一の得点をファン・バステンのアシストで演出した。
フリットはその後さらに2年ミランに残ったが、ファビオ・カペッロの下で役割は次第に小さくなっていった。さらにセリエA優勝を1度果たしたものの、1993年のチャンピオンズリーグ決勝でACミランがマルセイユに敗れた試合では欠場した。その後、サンプドリアへローン移籍し、見事な15得点を記録してチームのリーグ4位フィニッシュに貢献。するとACミランは翌シーズン開幕時に彼を呼び戻したが、もう以前と同じではなかった。
「ケガの後、私は以前のルート・フリットではなくなっていた」と、彼は語った。「その負傷のせいで、そして長く試合から離れていたことで、プレーの仕方を変えなければならなかった。
「自分のプレーを順応させる必要があったが、それには対処できた。でももちろん、ミランでの役割は以前ほど重要ではなくなっていた。なぜなら、その時にローテーション制が導入されたからだ。外国人は3人しか登録できなかったので、時にはプレーできなかった。ほとんどの試合に出ることに慣れていて、突然休まなければならなくなるのはつらいことだ」
1995年、彼はグレン・ホドル率いるチェルシーに加入し、再び守備でキャリアをスタートさせたが、その攻撃的な本能を抑え込むことはできなかった。彼はたびたび前線へ出ていき、チャンスを作り始めた。そして最終的には、より前のポジションに戻らなければならなかった。
『The Times』に対し、彼はこう語っている。「難しいボールを受けてコントロールし、スペースを作って、右サイドバックの前方へいいボールを出していた。ただ、彼はそのパスを望んでいなかった。最終的にグレンは私にこう言った。『ルート、こういうことは中盤でやった方がいい』とね」
そのシーズンの終わりには、年間最優秀選手賞をエリック・カントナにさらわれた。その後、ホドルがイングランド代表の仕事に就き、フリットは18カ月間にわたってチェルシーの選手兼監督となった。自らを24試合で起用し、トッテナム戦では1得点を記録したが、チェルシーがミドルズブラを2-0で下してFAカップ決勝を制した際には、彼はタッチラインに立ったままだった。
1998年2月の時点でロンドンのクラブがリーグ2位につけていたにもかかわらず、彼は解任され、その後はニューカッスルの指揮官に就任。再びFAカップ決勝に進出した。5年後にはフェイエノールトに復帰したが、その指揮官としての期間は不本意なものに終わった。その後、LAギャラクシーとテレク・グロズヌイで短期間指揮を執ったのち、監督業は自分に向いていないと判断した。
「時々、それを思うと笑ってしまう。何も勝ち取っていないのに、いまだに仕事をしている監督たちがいる」と、彼は『The Guardian』に語った。「私はチェルシーでの最初のシーズンに優勝したし、ニューカッスルでは決勝まで進み、マンチェスター・ユナイテッドに負けただけだった。私は厳しく評価されてきたが、それは自分の性格によるものでもある。私は率直に物を言うからだ。
「でも、私はフットボールを分かっている。何かを証明する必要はない」
おそらくようやく、常に時代を先取りしていた男に、フットボールのほうが追いついたのかもしれない。