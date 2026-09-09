父の夢をかなえる形でオランダ王者アヤックスに加入するのではなく、フリットは6位に終わったフェイエノールトへ移籍した。ハールレムより2つ下の順位だった。

その決断を説明するため、彼はテレビのトーク番組に出演するよう求められた。フリットはこう振り返っている。「［司会のソニア・バレンドが］みんなが、僕がアヤックスではなくフェイエノールトへ行くことにとても驚いていると言った。ソニアは文字通り、あんなひどいクラブで何をしているのかと聞いてきた。僕は彼女を見てこう言った。『好きなように思えばいい。でも、もし僕たちが優勝したら、また番組に呼んでくれるよね？』」

「僕はクラブとチームの可能性を見ていた」

当時19歳だった彼は、そのシーズン終盤にすでにフェイエノールトへ痛手を与えていた。デ・カイプでの試合で、ハールレムが3-1で勝利した一戦でヘディング弾を決めていたのだ。フェイエノールトはその空中戦の強さを、自分たちの武器へと変えた。

エールディヴィジデビュー戦となったエクセルシオール戦でヘディングを決め、3-2の勝利に貢献。最高の滑り出しとなった。1週間後、PSVに3-1で勝った試合では、フリットはボールを受けると顔を上げたまま悠然と相手陣内を進み、ボックス付近でパスコースを探した。ボールが左へ展開された後もフリットは走り続け、ベン・ワインステケルスのクロスに高く合わせてネットを揺らした。

フリットはそのシーズンのリーグ戦で8得点を記録し、フェイエノールトは2位で終えた。すると、信じ難いことが起きた。

アヤックスから提示された契約に憤ったヨハン・クライフが、南部の宿敵からの大胆なオファーを受け入れたのだ。当時36歳。伝説的なFWは、もはやついていけないほど年を取りすぎていると多くが考えていた。さらに、象徴的存在のウィレム・ファン・ハネヘムを含む多くの主力が去っており、フェイエノールトは強大なアムステルダムのクラブに対抗するには力不足に見えた。

彼らはクライフとフリットを見誤っていた。

フリットは後に『ガーディアン』にこう語っている。「何よりも好奇心の方が強かった。彼がフェイエノールトに来た時、36歳だった。『よし、今度はボールを奪ってやる』と思う瞬間もあったけど、できなかった。『36歳？ 24歳の時はどれほどすごかったんだ？』と考えていた」

“ブーツを履いたピタゴラス”の異名を取ったその男はチームを掌握し、試合中にチームメートへ指示を出し、トレーニングメニューを決め、先発メンバーまで選んだ。何より重要だったのは、彼がなおボールを持てば手の付けられない存在だったことだ。フェイエノールトは相手をねじ伏せるようになり、老練な名手と愛弟子は躍動した。しばしば互いにゴールを演出し、ときには同じ試合でそろって得点も決めた2人は、守備陣にとって抑えようのない存在だった。しかし、アヤックスがエールディヴィジで今季初黒星をつけるまでは、である。

クライフのアムステルダム帰還は最悪のものとなった。25分で0-3とされながらも、フリットのアシストともう1点で、フェイエノールトは前半終了時点で望みをつないだ。だが、後半の猛攻には耐えられず、最後の30分で5失点を喫した。

フリットはこう回想している。「変に聞こえるかもしれないけど、長い時間、僕たちの方が良かった。先にリードできるチャンスもあった。3-2になってから、僕たちは全力で行った。すると相手が4-2にしたけど、あれはかなり運があった。ケイェ・モレナールの後頭部にたまたま当たってボールが入ったんだ。まあ、あの後は僕たちにとって一気に崩れた。そして彼らは、ほとんどすべての攻撃が入ったくらい幸運だった」

当時は勝利しても得られる勝ち点は2で、フェイエノールトはそれ以前の試合で立ち直る力があることを示していた。だからクライフは不安にならなかった。「おもしろいことに、あの敗戦はまったく痛くなかった」と、その攻撃的MFは語った。「むしろ転機だった。試合後、クライフはこう言った。『みんな、たった勝ち点2を失っただけだ』

「僕たちはいいサッカーができると分かっていた。あの8-2の敗戦のおかげで成長した。その後はほとんどすべての試合に勝った。アヤックス戦もそうだ。ホームでも、カップ戦でもね」

数カ月後のリーグ戦、デ・カイプでアムステルダムのクラブを4-1で下した試合では、フリットがFKを決め、クライフが追加点を挙げた。フェイエノールトはその後、エールディヴィジではフローニンゲンに敗れた1敗しか喫せず、10年ぶりのタイトルを獲得した。KNVBベーカーでも、アヤックスとのホーム＆アウェー2試合でフリットは得点とアシストを記録し、大会得点王としてフェイエノールトの2冠達成に貢献した。

「なんという1年だったか」とフリットは語った。

若き攻撃的MFは選手仲間の投票でオランダ年間最優秀選手に選ばれ、一方でメディアはクライフにゴールデンブーツを授与した。

そのシーズン限りで現役を引退したエル・サルバドールには、なお伝えるべき知恵があった。「シーズンの終わりに彼は僕にこう言った。『ルート、次に行くクラブでは、もう人々がおまえを好きではなくなるという事実に備えろ。それと、周囲の選手たちをもっと良くプレーさせる必要がある』

「僕はこう思った。『なるほどね……。でも、まずは自分のキャリアに集中しなければいけない。どうやって他人を助けるんだ？』とね。でも、PSVに行き、その後ミランへ行った時、突然すべてのピースがはまった。ヨハンが言っていたことを全部思い出した」

後に、謎めいたウェールズ人のヒューズはこう語っている。「フリットが［ハールレム］に入った時、周囲には酒に溺れ、けんかをし、ロッカールームで自分の性体験を話すような男たちがいた。そこから彼はフェイエノールトへ向かい、ヨハン・クライフが面倒を見るようになった。そして、あとは歴史が物語る通りだ」