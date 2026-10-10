ニール・ピエールについて語る時、必ず最初に出てくる言葉がある。「背が高い」。それは避けようがない。スカウティングレポートもそこから始まり、彼が出会うほとんどすべての人から最初に投げかけられる質問も同じだ。「身長はどれくらい？」。その質問に少しうんざりすることはあるのか。ある。では、その理由も理解しているのか。今となっては、そうせざるを得ない。

「誰かと会えば、もちろん最初に目に入るのはそこですから」と、彼はGOALに語る。「理解はしていますし、わかっています。でも、ある時点では『わかったよ、自分がすごく背が高いのはもう知ってるでしょ』という感じにもなります」

この日、ミネアポリスにあるアメリカ男子代表の宿泊ホテルのロビーに座った身長195センチの新星は、自身の高さ以外の話題に踏み込めることを喜んでいた。彼が話したいのは、まだ世間に知られておらず、簡単には見えてこない人生の一面だ。

最近始め、習得に向けて懸命に取り組んでいるDJへの情熱がある。デンマークで料理を覚えた夜々の振り返りもある。そしてそれが不思議な形で、フィラデルフィアでのブレイクに備えることにもつながった。自分を形作るハイチ系アメリカ人としてのルーツもあれば、記念品で埋まり始めているマンケーブもある。さらにはマウリシオ・ポチェッティーノまで登場し、もしサッカーがうまくいかなかったとしても、ピエールならモデルになれると声をかける場面もあった。

公平を期せば、ピエール自身はその話題にはやや居心地の悪さも感じている。それでも言えるのは、彼が単にアメリカサッカー界で最も背の高い有望株というだけではないということだ。その長身によって定義されるのは、彼の持つ多彩な才能の一部にすぎない。

そして今、その才能はアメリカ代表でポチェッティーノの目にも留まっている。ピエールは直近の代表キャンプで13人いた初招集組の1人だった。また、アメリカ代表で初キャップを記録した8人の10代選手のうちの1人でもあった。その活動期間を終えるまでに、ピエールは3キャップを獲得し、シニアの国際舞台を初めて本格的に味わった。

もちろん、彼はそれをもっと求めている。

「デビューは素晴らしかったです」と彼は言う。「『うわ、すごいな』という感じでした。あの瞬間は一生記憶に残ると思います」

今では、すべてが現実になり得るように感じられる。だが、ほんの数カ月前まではそうではなかった。ピエールの物語はフィラデルフィアから始まるが、アメリカ代表へ向かう道筋を加速させたのは、デンマーク2部へのレンタル移籍だった。最終的にそれは、ピエールがピッチ内外で自らの才能に気づく助けとなった。