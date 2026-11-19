マウリシオ・ポチェッティーノの契約書のインクが乾く間もなく、タブロイド紙はマンチェスター・ユナイテッドと、間もなく同監督の教え子となる選手たちを結びつけ始めた。米国男子代表にはユナイテッドの力になれる選手がいる。メディアもすぐにそこに目を向け、ポチェッティーノが誰を獲得候補とし得るか、誰を狙うべきかを論じ始めた。

ポチェッティーノの退任を前に、米国の主力選手たちはこの話題について相次いで質問を受けた。ポチェッティーノ自身も、代表で起用してきた選手が近いうちにオールド・トラッフォードへ同行する可能性をどう考えるか問われた。

「優れた選手は皆、最高のレベルに到達する夢を持っている」とポチェッティーノは語った。「ユナイテッドはその最高のレベルにあるチームの一つだと思う。多くの選手にとって夢だが、今は目の前のことに集中する必要があると思う……。私は彼らをもう2年以上、本当によく知っている。全員が信じられないほどの才能を持った選手だと思う。

「もちろん、将来その時が来て何らかの決断を下すことになれば、注目することになる。よく知っている選手たちには目を向けるつもりだ」

では、噂が飛び交う中、どの米国人選手がポチェッティーノ率いるマンチェスター・ユナイテッドの力になれるのか。GOALが検証する。