ソキート創業者のジェイク・ハーディは、自身のブランドがまだ成功をつかみ切ったわけではないと分かっている。それでも、「到達した」と感じた瞬間がいつだったかははっきりしている。2024年初頭に行われた2023年アフリカネーションズカップでのPKを思い返すと、今でも感情が込み上げるという。

そのスパイクを履いていたのは、元ナイジェリア代表主将のウィリアム・トロースト＝エコング。今ではハーディにとって、ビジネスパートナーであり友人でもある存在だ。当時それは、まだ完成品ですらなく、未発売のサンプルにすぎなかった。だが、ナイジェリアのグループステージ第2戦、コートジボワール戦でその瞬間が訪れた。ビクター・オシムヘンが最初はPKを蹴るためにボールの前に立ったものの、その後トロースト＝エコングにボールを託し、ソキートを履いたトロースト＝エコングがそれを力強く決めた。ナイジェリアはそのまま決勝まで勝ち進み、トロースト＝エコングは大会最優秀選手に選ばれた。

ハーディはGOALに対し、「あの感覚は今でも説明できない。思い出すだけで鳥肌が立つような感じだ。アパートの中を走り回って大興奮していた。本当に最高だった」と語る。

それから2年半以上が過ぎた今、ソキートはその飛躍を足がかりに前進を続けている。ハーディの寝室とベトナムへの旅の中で形作られていったこのビジネスは、複数のスパイクデザインを発表し、数十人のアスリート投資家も引きつけてきた。トロースト＝エコングの大舞台での瞬間は、世界のフットボール界への紹介状だった。そして、その後に続くものも現れている。

そうした“紹介”は今も続いており、それが起きているのは急速に変化する環境の中だ。長年、スパイク市場はかなり明確に区分されていた。ナイキ、アディダス、プーマ、リーボック、アンダーアーマー。潤沢な予算、大勢のアスリート、そして太刀打ちできないほど長い歴史を持つ大手ブランドが支配する空間だった。

だが、あらゆるスポーツで状況は変わりつつある。だからこそ、キリアン・エムバペがナイキを離れるという衝撃的な決断は、別のブランドがサッカー界を席巻することを可能にするかもしれない。だからこそ、ステフィン・カリーは、自身のブランドを世界展開しようとしている中国のシューズメーカー、リーニンにもたらしたのだ。そしてもちろん、だからこそソキートのようなブランドが存在し、長らくニッチの余地がほとんどなかったこの分野で独自の地位を築くことができる。

ソキートの使命はシンプルだ。地球環境により良く、なおかつピッチ上でも非常に優れたスパイクを作ること。そのために、廃棄物を減らし、選手たちが自分たちの履くスパイクのデザインに発言権を持てるようにしている。

「スパイク業界は本当に興味深いと思う」とハーディは言う。「この業界にいるすべてのブランド、そして今ではスケッチャーズやリーボックのように、かなり新しい挑戦者と言える存在もあるけれど、いずれも世界有数の大きなブランドだ。僕たちは、消費者がそう受け取りたいと僕たちが信じるやり方で物事を進めていることを示そうとしている。地球への影響、製品をどう発売するか、そして選手として、シューズを履くアスリートたちをどう巻き込むか。僕たちは彼らのためのブランドを作ろうとしているんだ。

ソキートはスパイクに再生プラスチックやゴムを使用しており、ソールプレートにはヒマシ油由来のプラスチックなど、植物由来の素材も取り入れている。

「とても人間的で、つながりを感じられるものにしたいと思っている。実際、多くの時間でそう感じるんだけど、いわば小さなファミリーブランドのようなものなんだ。要するに、業界の巨大企業に挑もうとしているわけだから」とハーディは付け加えた。

長年、ソキートのような企業がこの世界に入る余地はなかったが、その状況は変わった。ハーディは、自分とチームがそれをさらに変えられることも願っている。目標はナイキやアディダス、プーマに追いつくことではない。スパイクの世界で自分たちなりの小さな居場所を築くことだ。狙っているのは市場の1％ですらない。だが、それで構わない。少なくとも今はまだ。

「僕たちは選手たちに、パフォーマンスと目的意識のどちらかを諦める必要はないと伝えている」とハーディは話す。「その両方が同じ製品、同じブランドの中で成立し得ることを示しているんだよね。それが僕たちの理念なんだ」

「フットボールという業界は、非常に長い間、3つか4つのブランドに完全に支配されてきた」と彼は説明する。「でも、変化は起きている。あらゆる場所で起きているんだ」

では、巨大企業に挑めるブランドはどう始まるのか。答えは、どこからでも始まり得るということだ。10代の少年の寝室からでもいい。そして、この物語はまさにそこで始まる。