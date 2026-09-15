「何を改善できるのか？」 ソキトがサッカースパイクを再発明し、大手ブランドに挑む取り組みの舞台裏
ソキート創業者のジェイク・ハーディは、自身のブランドがまだ成功をつかみ切ったわけではないと分かっている。それでも、「到達した」と感じた瞬間がいつだったかははっきりしている。2024年初頭に行われた2023年アフリカネーションズカップでのPKを思い返すと、今でも感情が込み上げるという。
そのスパイクを履いていたのは、元ナイジェリア代表主将のウィリアム・トロースト＝エコング。今ではハーディにとって、ビジネスパートナーであり友人でもある存在だ。当時それは、まだ完成品ですらなく、未発売のサンプルにすぎなかった。だが、ナイジェリアのグループステージ第2戦、コートジボワール戦でその瞬間が訪れた。ビクター・オシムヘンが最初はPKを蹴るためにボールの前に立ったものの、その後トロースト＝エコングにボールを託し、ソキートを履いたトロースト＝エコングがそれを力強く決めた。ナイジェリアはそのまま決勝まで勝ち進み、トロースト＝エコングは大会最優秀選手に選ばれた。
ハーディはGOALに対し、「あの感覚は今でも説明できない。思い出すだけで鳥肌が立つような感じだ。アパートの中を走り回って大興奮していた。本当に最高だった」と語る。
それから2年半以上が過ぎた今、ソキートはその飛躍を足がかりに前進を続けている。ハーディの寝室とベトナムへの旅の中で形作られていったこのビジネスは、複数のスパイクデザインを発表し、数十人のアスリート投資家も引きつけてきた。トロースト＝エコングの大舞台での瞬間は、世界のフットボール界への紹介状だった。そして、その後に続くものも現れている。
そうした“紹介”は今も続いており、それが起きているのは急速に変化する環境の中だ。長年、スパイク市場はかなり明確に区分されていた。ナイキ、アディダス、プーマ、リーボック、アンダーアーマー。潤沢な予算、大勢のアスリート、そして太刀打ちできないほど長い歴史を持つ大手ブランドが支配する空間だった。
だが、あらゆるスポーツで状況は変わりつつある。だからこそ、キリアン・エムバペがナイキを離れるという衝撃的な決断は、別のブランドがサッカー界を席巻することを可能にするかもしれない。だからこそ、ステフィン・カリーは、自身のブランドを世界展開しようとしている中国のシューズメーカー、リーニンにもたらしたのだ。そしてもちろん、だからこそソキートのようなブランドが存在し、長らくニッチの余地がほとんどなかったこの分野で独自の地位を築くことができる。
ソキートの使命はシンプルだ。地球環境により良く、なおかつピッチ上でも非常に優れたスパイクを作ること。そのために、廃棄物を減らし、選手たちが自分たちの履くスパイクのデザインに発言権を持てるようにしている。
「スパイク業界は本当に興味深いと思う」とハーディは言う。「この業界にいるすべてのブランド、そして今ではスケッチャーズやリーボックのように、かなり新しい挑戦者と言える存在もあるけれど、いずれも世界有数の大きなブランドだ。僕たちは、消費者がそう受け取りたいと僕たちが信じるやり方で物事を進めていることを示そうとしている。地球への影響、製品をどう発売するか、そして選手として、シューズを履くアスリートたちをどう巻き込むか。僕たちは彼らのためのブランドを作ろうとしているんだ。
ソキートはスパイクに再生プラスチックやゴムを使用しており、ソールプレートにはヒマシ油由来のプラスチックなど、植物由来の素材も取り入れている。
「とても人間的で、つながりを感じられるものにしたいと思っている。実際、多くの時間でそう感じるんだけど、いわば小さなファミリーブランドのようなものなんだ。要するに、業界の巨大企業に挑もうとしているわけだから」とハーディは付け加えた。
長年、ソキートのような企業がこの世界に入る余地はなかったが、その状況は変わった。ハーディは、自分とチームがそれをさらに変えられることも願っている。目標はナイキやアディダス、プーマに追いつくことではない。スパイクの世界で自分たちなりの小さな居場所を築くことだ。狙っているのは市場の1％ですらない。だが、それで構わない。少なくとも今はまだ。
「僕たちは選手たちに、パフォーマンスと目的意識のどちらかを諦める必要はないと伝えている」とハーディは話す。「その両方が同じ製品、同じブランドの中で成立し得ることを示しているんだよね。それが僕たちの理念なんだ」
「フットボールという業界は、非常に長い間、3つか4つのブランドに完全に支配されてきた」と彼は説明する。「でも、変化は起きている。あらゆる場所で起きているんだ」
では、巨大企業に挑めるブランドはどう始まるのか。答えは、どこからでも始まり得るということだ。10代の少年の寝室からでもいい。そして、この物語はまさにそこで始まる。
ブーツブランドの始め方
イングランドの多くの子どもたちと同じように、ハーディにも幼い頃の夢があった。そして多くの子どもたちと同じく、最初の夢が現実にはならないと、ある時点で分かった。
「間違いなくサッカー選手になりたかった」と、ハーディは笑いながら振り返る。「ある時は自分にもなれると思っていた。でもすぐに、それには全然届かないレベルだと気づいた」
ただ、15歳の時点でハーディはセミプロレベルでプレーしており、その頃に新しいスパイクを自分で買った。問題は、それが足に合わなかったことだ。ハーディはそれを売ることにし、実際に売ってみると、支払った額の2倍を取り戻した。その金を元手に、今度は新たに2足のスパイクを買った。そこから一気に広がっていった。2足だったスパイクはやがて何足にも増え、ハーディはプレーするたびに足元を変えることで知られる存在になっていった。
「練習のたび、試合のたびに、毎回まったく違うスパイクを履くようになった時期があった」と彼は話す。「それだけたくさん持っていたからだ。売り買いをしていて、時間がたつにつれて、どんどん興味が深まり、オタクっぽくものめり込んでいった。
「昔から、いわばプロダクトが好きな人間だったと思う。触感だったり、素材だったり、作りだったり。たぶん昔から血の中にあったんだと思う。父がずっと極東の工場レベルでプロダクトの仕事をしていたからだ。そこからさらに広がっていった。中に何が入っているのか見たくて、少しずつ分解するようになり、自分で修理するようになり、それをまた売るようになった」
ソキトは、そうした愛情から生まれた。ベトナムを訪れた際、ハーディは履物製造で生み出される廃棄物の多さに衝撃を受けた。問題は工場の現場だけにとどまらない。ソキトの推計によれば、米国とEUでは毎年1250万足のスパイクが埋め立て地に行き着いている。ハーディは、パフォーマンスを損なうことなく、そうした環境負荷を減らすスパイクを作りたいと考えた。
「サッカーは、世界で最も大きな人と人とのつながりの要素だ」とハーディは言う。「何より多くの人を結びつけている。僕たちがこうして話している理由でもあるだろう。みんなをつなげている一方で、地球に悪影響を及ぼす一因にもなっている。つまり、気温上昇や住む場所を追われることによって、いずれサッカーができなくなる人たちが出てくるかもしれない。それが自分にはどうしても受け入れられなかった。それがこの旅の始まりだった」
そうしてソキトは誕生した。ただ、その誕生した世界は新参者に優しいとは限らない。会社を立ち上げること自体が簡単ではない。それを、世界でも有数の知名度を持つ企業が支配する世界でやるのだからなおさらだ。挑戦と呼ぶだけでは足りない。
選手紹介
何か自分の好きなものを見つけること自体は、一般的にはそれほど難しくない。だが、その愛情を実際にビジネスへと変えるのは、できることの中でも最も難しいことの一つである。ハーディがまさにそれを実現しようと突き進むまでには、何年もの歳月を要した。
20歳のとき、彼は営業職を辞め、ソキートに専念した。友人や家族は支えてくれた。もしうまくいかなければ、また金属を売ればいい、そういう考えだった。その一方で、彼はビールを配達し、鍋を洗っていた。午後2時から深夜0時までは地元のパブで働き、その後は午前5時に起きて正午までソキートに取り組んだ。友人の家のソファで寝泊まりし、創業初期の長い期間、自分に給料を払うことすらできなかった。
ソキートを本格的に立ち上げるため、ハーディはアスリートの協力が必要であり、大きなスポンサー資金を彼らに渡せない以上、投資家として迎え入れなければならないと分かっていた。本人も認めるように、それは簡単な売り込みではなかった。そもそも見せられるシューズすらなかったからだ。それでも、約1年をかけてビジョンを示し続けた末、どうにか2人をほぼ同時に仲間へ引き入れることに成功した。
最初の1人はジョン・ボストック。トッテナムとクリスタル・パレスの下部組織出身で、この20年ほど、考え得るほとんどあらゆる場所でプレーしてきた選手だ。幸運にも、ボストックはハーディの両親の家のすぐ近くに住んでいた。ボストックのスパイクが壊れたという投稿を見たハーディは、助けを申し出るメッセージをインスタグラムで送った。
「僕はセールスマンじゃない」とハーディは語る。「何かを無理に押しつけるつもりはない。しっくりこないといけないんだ」
2人目はジャマイカ代表のエイドリアン・マリアッパ。ワトフォード時代で最もよく知られる存在だ。ハーディは、環境に優しいものを作るという自分の使命を最も理解してくれそうなのはヴィーガンのアスリートだと考え、ヴィーガンのアスリート一覧を探した末に彼とつながった。
「本当に、ほぼ全員にメッセージを送った」とハーディは振り返る。「こういうアスリートたちは、ブランドから投資話をいつも持ちかけられている。お金を投じられる先はいくらでもある。でも、こちらが話をして、『これが自分たちの計画で、こういうことをやりたい』と伝え、1年後にまた戻って『自分たちはそれを実現したし、その上でこれもやった』と言えたら、『うわ、こいつらは本物だ』となる。たいていは、少し時間がたってからそれが人を動かすんだ」
ハーディはこの数年で多くの人々を納得させてきた。現在では、90人のプロアスリートがこのブランドの一部を保有している。その中には、トゥルースト＝エコング、オラ・アイナ、デアンドレ・イェドリン、ミリー・ブライト、トレヴォ・チャロバー、マイルズ・ロビンソンといった名前がある。ソキートのスパイクは、正式ローンチからわずか4年で46カ国で販売されるまでになった。この夏にはワールドカップでソキートのスパイクが着用され、さらにほんのこの前の週末には、NFLスターのジェイク・エリオットがフィラデルフィア・イーグルスでキックする際、このブランドの「スクデッタ」クリーツを着用した。
ソキートは今や多国籍かつ多競技のブランドとなった。それでも、スパイクをデザインするプロセスは大部分において変わらない。常にアスリートと環境を第一に置き、すべてのデザインはその考えに基づいて行われている。
ビジョンを現実に
ソキトは10月に新しいシューズを発売する。その1足は完成までに2年を要した。それでも、プロセスが止まることはない。ハーディは最近、MLSの選手であるイェドリン、セバスティアン・イベアガ、マティアス“ザンカ”・ヨルゲンセンと会い、次の大きなプロジェクトの構想づくりを始めた。
「我々はあらゆることに選手を関わらせている」とハーディは語る。「彼らはこのビジネスのオーナーでもあるので、あらゆる段階に関わっている。座って話し合い、『よし、スピード系のスパイクが欲しい。こうあるべきだと考えている』となる。素材、スタッドの配置、長さ、どんな感触にしたいかについて話す、とにかく信じられないほどマニアックな3〜4時間のセッションになる。これまでスパイクではやられてこなかったこともある。誰かが気に入っていて、このシューズに取り入れたいランニングシューズの要素がある。実に細かいんだ」
そこから、初期コンセプトに取り組むデザイナーの作業へと移る。この工程には約6カ月かかり、最終的にテックパックが作成され、それが工場に送られて最初のサンプルにつながる。だが、ここからが本当に厄介だ。わずかな変更であってもシューズのバランスは崩れかねず、素材をわずか1センチ変えるだけで、数カ月分の進捗が後戻りすることもある。
「12カ月進んだ段階で、『もうほとんどできた』となることもある」と彼は言う。「選手による着用テストに回して感触もすごくいい。でも、かかとの一部を少し変えないといけない。そこを変えると、シューズ全体が別物になってしまい、また最初からやり直しになるんだ」
それでも最終的には、すべてがうまく収まり、スパイクは見た目も履き心地も理想的なものになる。着用テストとラボテストを経て、そのスパイクは約6カ月前に小売向けの提案が行われる。その後に生産、発売、マーケティング、流通が続く。大きなプロセスであり、ハーディは、最初の電話から商品を顧客の手元に届けるまでには大勢の力が必要だと強調する。
ただ、他と比べれば、自分の“軍勢”は小さいことをハーディも分かっている。ソキトはナイキでも、アディダスでも、プーマでもない。そうした大手に追いつくのは、実現するとしても、まだはるか先の話だ。それでも、ソキトは彼らに追いつかなくても、この世界で独自の居場所を見つけることはできる。
強豪への挑戦とスパイクの未来
ハーディにとって最大のロールモデルであり、自社の「ノーススター」となる存在は、ナイキでもアディダスでもない。ほかの伝統的なサッカーブランドでもない。では、ハーディが自分たちの目指す姿を思い描くとき、彼が見ているのはONである。
ONは長年、小さなランニングシューズ会社だった。2019年、テニス界のスター、ロジャー・フェデラーが事業に加わったことで、その状況は変わった。現在、同社の価値は数十億規模に達している。それでも、その成功をもってしても、さらに大きな競合との争いを強いられている。これは市場がいかに巨大であるか、そして新規参入者が自分たちのビジネスを築く余地がどれほど残されているかを示している。
その大きな差をどう埋めるのか。答えは、埋めないということだ。ただ海の中で自分たちの居場所を見つければいい。それは音楽にも当てはまる。SoundCloudはアーティストがレコード会社を介さずに才能を発揮することを可能にした。InstagramやTikTokにも当てはまる。どんな分野であれ、クリエイターが自分の作品を発信できるようにした。そしてもちろん、サッカースパイクにも当てはまる。
「10年前に誰かに『ランニング市場で大きなシェアを奪うブランドが現れる』と言ったら、正気じゃないと思われただろう」とハーディは語る。「でも今は、あらゆるものにチャンスがある。車を見てもそうだ。電気自動車メーカーは、巨大企業が支配する業界に挑んだ。その企業は力強いが、動きは遅い。彼らはその業界を見て、『自分たちなら何をもっと良くできるか。消費者として、ゼロから設計できるなら何を望むか』と考えた。
「それが僕たちのやっていることだ。すべてをアスリートとともに作ることは本当に重要だ。持続可能な素材を使い、環境への影響を減らすことも、そうあるべきだと感じる。製品をどうリリースするかも重要で、マーケティングのサイクルに左右されるものではない。業界を見たとき、フラストレーションを感じることや、単純に間違っているように思えることがあった。この20年、30年で作られてきた業界の慣習に従う必要はない。『それはあまり理にかなっていない。なら逆をやろう。本当に理にかなったことをやろう』と言えるんだ」
その業界は日々変化している。コロナ後には、大手ブランドでさえビジネスのやり方を変えた。2020年以前、大手企業は大量にスポンサー契約を打ち出し、できる限り多くのアスリートとスパイク契約を結んでいた。その結果、プレミアリーグのほぼすべての選手がナイキ、アディダス、あるいはプーマを履いていた。
しかし、もはやそうではない。Sokitoのような小規模ブランドでも独自のニッチを切り開くことができ、アスリートは自分が信じるブランドと提携できるだけでなく、単なるスポンサー選手としてではなく、オーナーとしてそのブランドの一部になることもできる。製品をデザインすることもできる。どんな色や技術革新が理にかなっているかを決めることもできる。そして、すべてがうまくいけば、大手企業から得られる保証された金額を犠牲にすることなく、それを実現できるかもしれない。
「大手はこれからも存在し続けるよね」とハーディは語る。「スーパースター向けの巨額スパイク契約もこれからもあるだろうし、そうした立場の選手にとってはおそらく理にかなっている。今は一種の選手エンパワーメントの流れがあって、すべてはそこから来ていると思う。価値があるのはブランドではなく自分たちだと、彼らは理解し評価し始めている。個性があって、それを追求する意欲があるなら、型にはまらない発想をすることで、自分自身のブランド価値と収益をはるかに大きく伸ばせる。
「たとえば今、『よし、年間2万を失うことになるとしても、すぐに報酬が出ないことをやって、年間2万が戻ってくるのか？』と考えたとする。実際のところ、うまく実行されれば、その答えはイエスかもしれないし、場合によってはそれよりはるかに大きい可能性もある」
では、Sokitoにとって成功とは何なのか。小さな魚はどうやって大きな魚に向き合うのか。20年後、ハーディが新しいスパイクを手にリビングルームでいじりながら座っているとき、何が彼を誇らしい気持ちにさせるのだろうか。
それを説明するのは難しいと彼は言う。ただ最終的には、すべてがうまくいったかどうかは自分で分かるはずだ。そして、彼とともに歩み、子どもの頃の夢を、自分でもまだ現実とは信じ切れないようなものへと築き上げる手助けをしてきたアスリートたちも、同じように分かるはずである。
「大事なのはインパクトで、それを測るのはかなり難しい。でも、僕たちはそのアプローチにかなり満足している」とハーディは語る。「僕たちは、2年後に2億で売却することが成功だとか、1年間で5000万足のシューズを売ることが成功だとか言っているわけではない。そうしたことはずっと先の話だ。僕たちは正しい形でブランドを成長させ続けたいし、自分たちのモラルを妥協したくない。インパクトを生み出したいんだ。そのための多くの方法に取り組んでいる。財団の準備も進めている。製品を埋立地に送ることは一切しない。すべて再分配しているし、リサイクルもしている。
「フットボールは誰にとっても本当に素晴らしいインパクトを持ち得る。とても人を結びつける力があるし、僕たちは本当にその最前線に立ちたい。そして、本当に良いシューズも作りたい」