スティナ・ブラックステニウスは直近2試合で最前線を務めていたが、これは眉をひそめる向きもあった。というのも、このスウェーデン代表FWの強みは、低いブロックを敷く相手との試合よりも、走り込むスペースがよりある試合の方が確実に生きるからだ。火曜日の試合でシュートを1本も打てず、タッチ数もわずか15回にとどまり、ハーフタイムでアレッシア・ルッソと交代したことは、その見方を裏づけるものだった。

これは、今季序盤のスレガーズのチーム選考に対して出ている疑問の一例にすぎない。これほど大きなスカッドを初めて扱う中で、同監督はその対応に取り組んでいる。アーセナルの指揮官はここまで、毎試合のメンバーから実力者を外さざるを得ず、今夏の補強組でも特に興味深い存在の1人であるジェラルディン・ロイテラーはいまだ1分も出場していない。

「クラブとしては、日程が増えていくことや、トップチームが向かっていく先を考えると、おそらく先を行っていると思う。勝ち抜きたいなら、こうした層の厚さは必要だ。でも、どこがちょうどいいバランスなのか？」と、スレガーズは今週に考えを巡らせた。「うれしい悩みではある。とても多くの異なる選択肢があって、その中で課題になるのは、チームの核となる考え方や一貫性を保ちながら、特定の試合に向けてどう特定の選択をするかということだ。すべてを次々に変えてしまわないようにする必要がある」

もっとも、これだけ多くの選択肢があることは、欠点のないぜいたくでもない。テニスには昔から、あらゆるショットを高いレベルで打てる才能を持つ選手は、より特徴の限られた選手よりも成長に時間がかかることがある、という決まり文句がある。判断のプロセスがより複雑になるからだ。これをアーセナルに当てはめれば、これだけ多くのトップクラスのアタッカーから選べる時、どうすれば適切な試合に向けて適切な組み合わせにたどり着けるのか。スレガーズはいま、これまで以上にそのことを考えなければならなくなっている。