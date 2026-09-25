低迷アーセナル、すでにWSL優勝の可能性を手放す危機に。プレシーズンの優勝候補は期待を大きく下回る出来だ
新たなウィメンズ・スーパーリーグのシーズンはまだ4週目に過ぎないかもしれない。しかし、多くの識者が開幕前に優勝候補とみていたアーセナルは、まだ形も見えていないタイトルレースで、早くも危険なほど後れを取るリスクに直面している。
アーセナルの今夏の移籍市場は見事だった。イングランドのスター、ジョージア・スタンウェイと、世界屈指のフルバックであるオナ・バトレの加入がその中心で、2026-27シーズンのノースロンドン勢の見通しには大きな期待が集まっていた。
しかし、アーセナルのWSLタイトル奪還へ向けた7年越しの願いは、すでにやや打撃を受けている。さらに、ホームでのケーゲ戦という比較的恵まれたチャンピオンズリーグ初戦も、望んでいたような立て直しの一戦にはならなかった。
そのため、次週末に王者マンチェスター・シティとのアウェー戦を控える中、日曜のチェルシー戦は極めて重要だ。昨季の失望を経て上向いているように見えるチェルシーに敗れれば、シティ戦を迎える時点で、アーセナルは早くも首位争いから勝ち点7差をつけられている可能性が高い。少なくとも、多くの人が予想したような状況では決してない。
無駄な
新たなWSLシーズンを好チームであるブライトンとのアウェー戦で、内容も評価できる僅差の1-0勝利でスタートさせた後、アーセナルにはやや暗い流れが訪れている。
昇格組のクリスタル・パレスとのスコアレスドローは期待外れだった。アーセナルは相手ゴールに次々と襲いかかり、期待得点（xG）2.56を記録したものの、エミレーツ・スタジアムに古巣を苦しめるため戻ってきたGKポリーヌ・ペイロー＝マニャンを最後まで攻略できなかった。とはいえ、こうした結果は起こり得るものであり、これだけ多くのチャンスを作れていたなら、前向きな材料を見いだして切り替えるのは難しくない。
その1週間後に続いたマンチェスター・ユナイテッド戦の引き分けにも、似たような空気があった。スタンウェイの珍しいミスでアウェーのユナイテッドに1-0のリードを許した後、アーセナルは同点弾を求めて守備的なユナイテッド相手にすべてを注ぎ込み、再び高いxGの1.96を記録した。すると最終的には、後半アディショナルタイム5分にスミラ・ホルムベリがゴールを決め、チームを救った。ここでもチャンスは作れていたが、決め切れなかった。ただ、状況が好転する道筋ははっきりしていた。
新たな懸念
しかし、火曜日の夜に行われた女子チャンピオンズリーグのホームでのコゲ戦で、際どく、率直に言ってかなり運にも恵まれた1-0の勝利は、さらなる問題を浮き彫りにした。
レネー・スレハース監督は、夏の移籍市場で手にした層の厚さを生かし、8人を入れ替えた。これだけのターンオーバーであれば、多少のかみ合わなさが出るのは予想できたが、それでもアーセナルが、たしかに印象的だったとはいえコゲ相手にほとんどチャンスを作れなかったのは驚きだった。マリオナ・カルデンテイの後半アディショナルタイム3分のPKがアーセナルを救うまで、チームは枠内シュートを1本しか放てず、xGも今季最低の1.2にとどまっていた。
2つの失望的な結果の後で、スレハース監督がここまで大きくメンバーを変えたのはミスだったのか。おそらくそうかもしれない。勢いを築こうとしているこのチームにとっては、変更の少ない先発11人の方がより良い結果を出せた可能性はある。ただ、それは保証されたものではないし、そもそも新たに構築されたこの選手層の厚みは、スレハース監督がローテーションを行うためのものではないのか。まだシーズン序盤で、選手たちがキレを取り戻している段階ではあるかもしれないが、このパフォーマンスは本当に懸念材料だった。
古い習慣はなかなかなくならない
これらの問題の一部は、ローブロックを敷く相手との対戦に関係している。これはアーセナルにとってあまりにもなじみ深い課題だ。実際、パレス戦とユナイテッド戦ではまさにそうだったし、ケーエにもある程度は当てはまった。ただ、デンマーク勢は時折うまく前に出てきており、その結果としてアーセナルに攻めるスペースを与えてもいた。それでもアーセナルは直近3試合で多くのチャンスを作っており、単にそれを決め切れていないだけでもある。
ケーエ戦の勝利後、チームが焦り始めていたと感じたかと問われたスレハースは、「そう思う。ここ3試合はずっとそうだった」と返答。では、どうすればチームをより決定力のあるものにできるのかについては、アーセナル指揮官は選手たちにとって物事をシンプルに、そして簡単にする必要性を強調した。
「最もポジティブなのは、最後まで試合にとどまり、粘り強さとメンタリティーを示し、最終的にゴールを奪えたことだ」と同監督は語った。「そこに私たちの焦点がある。私は物事を過度に分析したり、必要以上に複雑にしたりしたくない。シンプルに保ち、前に進むことだ」
朗報は、今週末のチェルシーはローブロックで戦ってはこないだろうし、来週のマンチェスター・シティもそうはならないということだ。悪い知らせは、アーセナルがなおも、より高い決定力を見いだしてボールをゴールネットに押し込む方法を見つける必要があるという点であり、それはスレハースにできることにも限界がある。
うれしい悩み
スティナ・ブラックステニウスは直近2試合で最前線を務めていたが、これは眉をひそめる向きもあった。というのも、このスウェーデン代表FWの強みは、低いブロックを敷く相手との試合よりも、走り込むスペースがよりある試合の方が確実に生きるからだ。火曜日の試合でシュートを1本も打てず、タッチ数もわずか15回にとどまり、ハーフタイムでアレッシア・ルッソと交代したことは、その見方を裏づけるものだった。
これは、今季序盤のスレガーズのチーム選考に対して出ている疑問の一例にすぎない。これほど大きなスカッドを初めて扱う中で、同監督はその対応に取り組んでいる。アーセナルの指揮官はここまで、毎試合のメンバーから実力者を外さざるを得ず、今夏の補強組でも特に興味深い存在の1人であるジェラルディン・ロイテラーはいまだ1分も出場していない。
「クラブとしては、日程が増えていくことや、トップチームが向かっていく先を考えると、おそらく先を行っていると思う。勝ち抜きたいなら、こうした層の厚さは必要だ。でも、どこがちょうどいいバランスなのか？」と、スレガーズは今週に考えを巡らせた。「うれしい悩みではある。とても多くの異なる選択肢があって、その中で課題になるのは、チームの核となる考え方や一貫性を保ちながら、特定の試合に向けてどう特定の選択をするかということだ。すべてを次々に変えてしまわないようにする必要がある」
もっとも、これだけ多くの選択肢があることは、欠点のないぜいたくでもない。テニスには昔から、あらゆるショットを高いレベルで打てる才能を持つ選手は、より特徴の限られた選手よりも成長に時間がかかることがある、という決まり文句がある。判断のプロセスがより複雑になるからだ。これをアーセナルに当てはめれば、これだけ多くのトップクラスのアタッカーから選べる時、どうすれば適切な試合に向けて適切な組み合わせにたどり着けるのか。スレガーズはいま、これまで以上にそのことを考えなければならなくなっている。
反応の機会
アーセナルは火曜日に土壇場で決勝点を挙げたとはいえ、日曜日のチェルシーとの重要なリーグ戦に、これといった勢いを持って臨むわけではない。しかも、この一戦の重要性は非常に大きい。アーセナルが敗れれば、チェルシーとは勝ち点5差となり、土曜日に昇格組のチャールトン・アスレティックに勝つ可能性が高い首位マンチェスター・シティには、おそらく勝ち点7差をつけられることになる。
今季のWSLではより多くの波乱の結果が生まれるという見方もあり、そのため優勝争いにおける許容範囲は広がるかもしれない。しかし、こうしたスロースタートがいかに高くつくかを、アーセナルは痛いほど知っている。実際、昨季のアーセナルは開幕から5試合で勝ち点7を落とし、優勝したシティに勝ち点4差及ばず終えた。
そして、アーセナルが本来の調子を取り戻すまでは、スレヘルスにこのスカッドを管理する力があるのかという疑問も残り続けるだろう。
だからこそ、日曜日にチェルシーに勝てば、そうした雑音は一気に静まるはずだ。アーセナルは依然として得点前で精度を欠き、慌てる場面が目立ち、自信も不足しているように見える。それでも、ロンドンのライバルであり、タイトル争いのライバルでもあるチェルシーを破れば、マンチェスター遠征の前に控える粘り強いパリFCとのチャンピオンズリーグ戦を含む、次の重要な1週間に向けて本物の勢いを取り戻すことができる。
このアーセナルに特別なチームになるポテンシャルがあることは間違いない。だが、この不振を早く断ち切れなければ、またしても後になってその代償を払うことになりかねない。