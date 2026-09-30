「伝統を売り込め」 ドミニカ共和国はいかにして野球一辺倒を脱し、待望のライバル対決を前にCONCACAFの脅威へと変貌したのか
マルセロ・ネベレフは、かつてあらゆることに「イエス」と言わなければならなかった。だが今は、「ノー」と言える。
かつて、ドミニカ共和国男子代表のヘッドコーチは、二重国籍で代表選択資格を持つあらゆる選手から送られてくる映像の一秒一秒を確認しなければならなかった。映像はあらゆる場所から届いた。スペイン、アルゼンチン、アメリカ、南米の各地からだ。ネベレフは、就任前にはフランス領ギアナのような相手にも敗れていたチームに何かをもたらせるような、質の片りん、何らかのひらめきを探しながら、根気強くそれらを見続けていた。なお、フランス領ギアナは現在、FIFAに加盟しておらず、ランキングにも含まれていないチームである。
しばらくの間、彼はヘッドコーチであり、チーフスカウトであり、リクルーターであり、フットボール界でほとんど存在感のなかった代表チームの文化的な象徴でもあった。だが、今は状況が違う。ドミニカ共和国はまだ世界的なフットボール強豪ではない。少なくとも現時点ではそうだ。それでも、ネベレフの就任から3年間で大きな進歩を遂げた。補強、指導、そして信念に注いできた地道な努力は実を結んでいる。
かつては取るに足らない存在だったドミニカ共和国は、今やCONCACAFで確かな存在感を放っている。今年この大会の最上位ディビジョンに昇格して以降、ネーションズリーグでは最初の2試合に勝利した。サッカーに関心の薄かった野球の国が、信じ始めている。
「驚くことではない」と、ネベレフはGOALに語った。「私たちはこの3年半、ここで取り組み続けてきた。この国にある可能性と才能を、私たちは常に信じていた」
次の試練では、懸かっているのはサッカーだけではない。木曜日に行われる隣国ハイチとの一戦は、13年ぶりの対戦であり、ピッチを超えて続くライバル関係をあらためて呼び起こすものになる。そして同時に、ドミニカ共和国がどこまで前進してきたのかを示す場にもなる。
「納得させるには相当な説得が必要だ」
実際のところ、これは国際サッカーにおける小国としては、かなり望ましい形の成長に見える。ドミニカ共和国は国内の1100万人に加え、約300万人に及ぶディアスポラからも人材を集めることができる。そのかなりの部分は米国に住んでいる。ただ、歴史的に見て、その多くがサッカーをそれほどプレーしてきたわけではない。実際、この国は徹底した野球の国である。ドミニカ共和国はこれまでも常にアスリートを育ててきた。だが、サッカー選手となると、そうではなかった。
ドミニカ共和国生まれで、現在はニューヨークを拠点とし、ポッドキャスト『The Cooligans』の共同司会を務めるクリスチャン・ポランコは、サッカー好きという点では自分が少数派の一員だったと振り返る。彼は、近所の子どもたちがほうきの柄でミルク瓶のふたを打ち、野球のスイングを磨こうとしているのを見ながら育った。
ポランコは「この国の主要スポーツではないし、人々に受け入れてもらい、関心を持ってもらうには、かなりの説得が必要だ。MLSが始まった時の［米国での］状況に似ている。現場での地道な取り組みや草の根活動を進め、人々にまずこのスポーツの存在を知ってもらわなければならない」と語った。
新監督が来たからといって、それを一夜にして変えることはできなかった。だが、ネベレフは見いだせる才能があると分かっていた。必要だったのは、それを探し出すことだけだった。
こうして、大規模なスカウティング活動が始まった。まず着手したのは国内の見直しだった。ドミニカ共和国1部のリーガ・ドミニカーナ・デ・フトボルは規模こそ小さいが、成長を続けており、隠れた逸材を代表選手へと育てられる場所でもあった。
「それは言葉だけのものではなかった」
その後、焦点はディアスポラへと移った。もちろん、候補にはより分かりやすい名前もいくつかあった。最初は誰か。サントドミンゴ生まれで、レアル・ベティスやバルセロナに在籍したフルバック、ジュニオール・フィルポである。世代別代表ではスペインを選んでいたが、ネベレフはこの果敢な左SBに対し、自分がこのムーブメントの中心的存在になれるのだと説得した。
それすら簡単ではなかった。まず電話をかけ、その後に直接会って契約をまとめた。
ネベレフは「まず何よりも心で彼らに語りかける。ここで必要とされていることを彼らに確実に知ってもらいたかったからだ」と説明した。「それは具体的なものだった。言葉だけのものではなかった」
その後も続いた。次は、オランダ代表の枠組みを離れるために一度限りの変更を行使した、屈強な守備的MFパブロ・ロサリオだった。マリアーノ・ディアスは、このパズルの奇跡的な3つ目のピースとなった。ネベレフが2025年3月の親善試合に向けたメンバーに彼を選出した時、ディアスは303日間クラブで試合に出場していなかった。それでもディアスは2-0の勝利で得点。突如として、この代表チームには強力な背骨が通った。
そして今回のインターナショナルブレイクを迎えた現在、DRのロースターには欧州を拠点とする選手が12人、さらに世界各地から数人が加わっている。
「私たちには、いつだって望んでいた全員がいる」
ネヴェレフは成人してからの人生の大半をアメリカで過ごしてきたが、それでもこの仕事にはまさにうってつけの人物に見える。アルゼンチン生まれで、アメリカの指導者育成システムの中でキャリアを築き、オーランド・シティ、ニューイングランド・レボリューション、そしてアメリカのユース代表チームで若手選手たちと取り組んできた実績も申し分ない。DRは2019年の時点で彼を求めていたが、ネヴェレフはその仕事を断り、代わりにニューイングランドに残る道を選んだ。
2023年に再び打診があった時、タイミングは整っていた。彼は新たな挑戦への準備ができていた。そしておそらくより重要だったのは、アメリカでの経験を別の場所で生かせるという点だった。
「私は基本的に、アメリカでデベロップメント・アカデミーの立ち上げ、あるいはその始まりの一部に関わっていた。あちらでの発展のすべてを見てきたし、この国に来た時、モデルや物事の進め方を再現できると分かった」とネヴェレフは語った。
その中で最大の課題は何だったのか。極めてシンプルに言えば、計画を立て、夢を売り込まなければならなかったということだ。
「組織があり、計画があると彼らが分かった時、彼らは来る意思を示してくれた。ありがたいことに、私たちは常に代表チームに欲しいと思っていた全員をそろえることができた」とネヴェレフは語った。
メキシコに謝罪させること
そして、陣容を刷新したチームには結果としてフットボールもついてきた。2024年、ドミニカ共和国はネーションズリーグBを快進撃し、グループDを首位通過。6試合で27得点を記録した。ネヴェレフが国外から招へいした選手の一人であるベテランFWドルニー・ロメロは、そのうち10得点をマーク。リーグ全体でも最多だった。これにより、チームはゴールドカップ出場権を手にした。
その強さは、メキシコが謝罪しなければならなかったほどだった。ドミニカ共和国はゴールドカップ初出場だった。初戦に向けて映像を確認した後、ハビエル・アギーレ監督は、ドミニカ共和国はもはや自分が思っていたような単なる野球の国ではないと認めた。
『ジ・アスレティック』によると、同監督は「正直に言えば、何年も前に若い選手だった頃の記憶では、ドミニカ共和国はサッカーでまったく存在感がなかった」と話した。「野球と、とても親切な人々で知られていた。映像を見た結果、彼らは良いチームだと分かったので、謝らなければならない。本当に競争力があり、ただ大会の数合わせでここにいるわけではない」
これは本物のサッカー国家だった。そして、実際に十分な爪痕を残した。
ドミニカ共和国はゴールドカップのグループステージ突破こそならなかったが、スリナムからは勝ち点1をもぎ取り、メキシコとコスタリカにはいずれも終盤に失点して敗れた。とはいえ、これは何かの始まりだった。終わりとはほど遠い。ファンもそれを分かっていた。
ポランコは「ゴールドカップでのパフォーマンスは2つのことをもたらした。国民をこのスポーツに熱狂させたこと、そして二重国籍を持つ選手たちに『ここでは本物の何かが始まっている』と示したことだ」と語った。「私たちはメキシコ相手に2点を取った。本当にチャンスがある」
それに、勝利、あるいは少なくとも成長していくことは助けになる。
ネヴェレフは「スポーツファンというのは、チームが勝っている時にその波に乗りたがるものだ。それが現実だ。だからこそ私は連盟やここにいるみんなにそう伝えた」と説明した。
では、その勝利についてだ。ドミニカ共和国は驚くほどスムーズにネーションズリーグAへ適応している。ニカラグアとトリニダード・トバゴをいずれも退けた。前者には97分の決勝点で勝利し、ルイス・アビナデル大統領がSNSで支持を示すほどだった。このカリブ海の島、いや正確にはその半分は、かつては倒すことを夢見ていた相手を、いまや次々となぎ倒している。
「本当に厳しい試合になるだろう」
そして今度はハイチだ。両国の関係は、控えめに言っても複雑である。欧州の植民地支配者への反感という点では、歴史的に一致してきた。一方で、歴史のさまざまな局面で戦争も経験している。同じ島を共有する2つの国の間には、不快な人種差別の底流や文化的衝突もある。
「ドミニカ共和国でハイチ人が二級市民のように扱われるやり方は嫌いだ」とポランコは語った。「フットボールの観点から言えば、こちらにも比較できる、そして渡り合える選手が何人かいる」
両国がピッチで対戦するのは2013年以来となる。木曜日、そのライバル関係が数十年にわたるくすぶりを経て再燃する。
「私たちは［ハイチ］を見てきた。非常に、非常に強いが、私たちも成長している。自分たちには競い合えるし、勝てるというメンタリティーがある。本当に厳しい試合になるだろう」とネベレフは語った。
ハイチは2026年ワールドカップ出場を決めた。ネベレフは、ドミニカ共和国も同様の偉業を成し遂げられると信じている。彼らもまた大規模なスカウティングを行い、あらゆる場所にいる選手たちに声をかけてきた。機能するモデルである。
自分たちにも同じことができると証明できれば、「イエス」も「ノー」も、ぼんやりした目でフットボーラーを探し続けた深夜の数々も、すべて報われることになる。
「私が売り込む必要があったのは、彼らが後に残すことになるレガシーだった。誰だってこの世界を生きて去る時、何かを残したいと思うものだ」とネベレフは語った。
そのレガシーは、まさに今、形になりつつある。