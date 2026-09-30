マルセロ・ネベレフは、かつてあらゆることに「イエス」と言わなければならなかった。だが今は、「ノー」と言える。

かつて、ドミニカ共和国男子代表のヘッドコーチは、二重国籍で代表選択資格を持つあらゆる選手から送られてくる映像の一秒一秒を確認しなければならなかった。映像はあらゆる場所から届いた。スペイン、アルゼンチン、アメリカ、南米の各地からだ。ネベレフは、就任前にはフランス領ギアナのような相手にも敗れていたチームに何かをもたらせるような、質の片りん、何らかのひらめきを探しながら、根気強くそれらを見続けていた。なお、フランス領ギアナは現在、FIFAに加盟しておらず、ランキングにも含まれていないチームである。

しばらくの間、彼はヘッドコーチであり、チーフスカウトであり、リクルーターであり、フットボール界でほとんど存在感のなかった代表チームの文化的な象徴でもあった。だが、今は状況が違う。ドミニカ共和国はまだ世界的なフットボール強豪ではない。少なくとも現時点ではそうだ。それでも、ネベレフの就任から3年間で大きな進歩を遂げた。補強、指導、そして信念に注いできた地道な努力は実を結んでいる。

かつては取るに足らない存在だったドミニカ共和国は、今やCONCACAFで確かな存在感を放っている。今年この大会の最上位ディビジョンに昇格して以降、ネーションズリーグでは最初の2試合に勝利した。サッカーに関心の薄かった野球の国が、信じ始めている。

「驚くことではない」と、ネベレフはGOALに語った。「私たちはこの3年半、ここで取り組み続けてきた。この国にある可能性と才能を、私たちは常に信じていた」

次の試練では、懸かっているのはサッカーだけではない。木曜日に行われる隣国ハイチとの一戦は、13年ぶりの対戦であり、ピッチを超えて続くライバル関係をあらためて呼び起こすものになる。そして同時に、ドミニカ共和国がどこまで前進してきたのかを示す場にもなる。