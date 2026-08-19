「我々は常に改善したいと思っているし、もっと上を求めている。必要なものはまだあるし、それをどう実現するかを探し続けている。だから、それが止まることはない」マンチェスター・ユナイテッドの補強計画について問われた際、マイケル・キャリックは先週、報道陣にそう語った。「そのことは十分に認識しているし、我々は前に進み続けなければならない」

キャリックは非常に冷静で落ち着いた指揮官であり、ルベン・アモリムやジョゼ・モウリーニョという2人の前任者とは違って、首脳陣への不満を公の場で口にすることは決してない。それでも今回の発言は、彼にできる限り感情のこもった訴えに最も近いものだった。ユナイテッドの分別あるファンなら誰もが理解しているのと同じように、彼もまた、MFユーリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスの2人に費やした8500万ポンド（1億1500万ドル）だけでは不十分だと分かっている。それだけでは、ユナイテッドを主要タイトル争いに押し上げることはできない。

再び週3試合から4試合をこなす体制に適応していく中で、ピッチ全体にわたる選手層の薄さは必ず痛手となる。カゼミーロのフィジカル面、そして得点力の喪失を補うための新たなMF獲得は不可欠であり、ルーク・ショーとポジションを争う新たな左SBの補強も同様に必要だ。

しかし、今季のユナイテッドが真に相手に恐れられる存在を取り戻すためには、ワールドクラスの絶対的エースも必要になる。そこで浮上するのがハリー・ケインだ。バイエルン・ミュンヘンのFWは現行契約の最終年に入っており、アリアンツ・アレーナでの契約延長交渉はまだ始まっていない。これを生かすだけの資金力と名声を持つクラブがあるとすれば、それはユナイテッドであり、少なくとも 獲得に動いて 彼の意思を試そうとしないのであれば、それは大きな機会損失となるだろう。