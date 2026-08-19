今しかない！ マンチェスター・ユナイテッドがハリー・ケイン獲得に向けた土壇場の動きを断行すべき理由
「我々は常に改善したいと思っているし、もっと上を求めている。必要なものはまだあるし、それをどう実現するかを探し続けている。だから、それが止まることはない」マンチェスター・ユナイテッドの補強計画について問われた際、マイケル・キャリックは先週、報道陣にそう語った。「そのことは十分に認識しているし、我々は前に進み続けなければならない」
キャリックは非常に冷静で落ち着いた指揮官であり、ルベン・アモリムやジョゼ・モウリーニョという2人の前任者とは違って、首脳陣への不満を公の場で口にすることは決してない。それでも今回の発言は、彼にできる限り感情のこもった訴えに最も近いものだった。ユナイテッドの分別あるファンなら誰もが理解しているのと同じように、彼もまた、MFユーリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスの2人に費やした8500万ポンド（1億1500万ドル）だけでは不十分だと分かっている。それだけでは、ユナイテッドを主要タイトル争いに押し上げることはできない。
再び週3試合から4試合をこなす体制に適応していく中で、ピッチ全体にわたる選手層の薄さは必ず痛手となる。カゼミーロのフィジカル面、そして得点力の喪失を補うための新たなMF獲得は不可欠であり、ルーク・ショーとポジションを争う新たな左SBの補強も同様に必要だ。
しかし、今季のユナイテッドが真に相手に恐れられる存在を取り戻すためには、ワールドクラスの絶対的エースも必要になる。そこで浮上するのがハリー・ケインだ。バイエルン・ミュンヘンのFWは現行契約の最終年に入っており、アリアンツ・アレーナでの契約延長交渉はまだ始まっていない。これを生かすだけの資金力と名声を持つクラブがあるとすれば、それはユナイテッドであり、少なくとも 獲得に動いて 彼の意思を試そうとしないのであれば、それは大きな機会損失となるだろう。
切迫感がない
ケインは2023年にトッテナムから移籍して以降、バイエルンで圧倒的な活躍を見せている。147試合で146ゴールを記録し、さらに33アシストもマーク。ロベルト・レヴァンドフスキの自然な後継者であることを証明し、直近2シーズンはいずれもクラブをブンデスリーガ優勝に導いたほか、DFBポカールとドイツ・スーパーカップも手にした。
そのため、来夏にフリーで退団を許すようなことになれば、バイエルンにとっては大惨事となる。1月までにケインと新契約を結ばなければ、どの獲得希望クラブとも事前契約の交渉が可能になってしまう。
ただ、現時点で舞台裏に切迫感はない。実際、先週金曜日にトレーニング場へ戻った後、ケインはこう語っていた。「僕たちは明らかに、ワールドカップと休暇の後に話し合いたいと言っていた。だから正確にいつになるかは分からないけど、今週か来週には始まるだろうし、そうした話し合いを始めることになる。前にも言ったように、僕たちは落ち着いているし、クラブもこの状況について落ち着いていると思う。もちろん、残り1年しかないから、今が話し合いを始める時だ。それは重要だよ。でも双方ともリラックスしているし、今週か来週には何らかの話し合いがあるとかなり確信している」
慌ただしい退団の可能性もある
バイエルンの余裕ある姿勢は、結果的に自らの首を絞めることになりかねない。移籍市場の閉幕まではまだ13日あり、ケインの将来を巡る不透明感は見過ごされていない。
talkSPORTによると、33歳の同選手の代理人はアル・ヒラルと交渉を行っており、ケイン自身も引退前にサウジアラビアへ移籍する可能性を「完全には否定していない」という。6月上旬にはバルセロナとも強く結びつけられており、Daily Mailは当時、スペイン王者がワールドカップでの彼の参加後に「状況を再検討する」計画だったと報じていた。
ケインは繰り返しバイエルンで幸せだと語っているが、クラブは相応の信頼を示すべきである。報道によれば、バイエルンは2029年までの2年延長、つまりケインが35歳になるまでの契約延長を望んでいる一方で、ケイン側はさらに1年の上積みを求めているという。どちらも歩み寄る意思がなければ、性急な退団が現実になる可能性は十分にある。
ケインに対して最も魅力的なオファーを提示する存在として、ユナイテッドが名乗りを上げる可能性もある。INEOS会長のジム・ラトクリフ卿が元トッテナムのスターを高く評価していることは広く知られている。昨年10月には、The Telegraphが、ケインがバイエルンを離れる場合の最有力候補はユナイテッドだと報道。オールド・トラッフォードのプロジェクトは、スパーズ復帰よりも彼にとって魅力が大きいとされた。ケインはマンチェスター・ユナイテッドを主要タイトル争いに加わらせることができる上、プレミアリーグ通算得点記録保持者アラン・シアラーの記録にも一気に迫れる可能性がある。なお、その記録まであと47得点に迫っている。
ユナイテッドにとって確かな追い風だ
キャリックの現在の9番タイプの選択肢は、控えめに言っても限られている。ベンヤミン・シェシュコはすねの負傷からようやくトレーニングに復帰したばかりで、新シーズン開幕から数週間は徐々に実戦へ戻していく形になる可能性が高い。そうなると、中央で自然な選択肢として残るのはジョシュア・ザークツィーだけだ。
もっとも、ザークツィーもそう長くは残らないかもしれない。元アタランタのこの選手には、ユヴェントスとナポリからの関心が報じられる中、セリエA復帰の可能性が浮上している。ブライアン・ムベウモはプレシーズンを通して偽9番としてプレーしており、マテウス・クーニャもそのポジションをこなせるが、理想を言えば、ユナイテッドはもう1人、専門職のストライカーを獲得すべきだ。
その役割にこれ以上ふさわしい選手はいない。ケインは、サー・アレックス・ファーガソンがかつて定期的に獲得していた、まさにプレミアリーグで実績を証明してきたスーパースターそのものだ。ロビン・ファン・ペルシ、ディミタール・ベルバトフ、アンディ・コール、エリック・カントナといったFW陣は、いずれもオールド・トラッフォードで即座に、そして長く続くインパクトを残した。
実際のところ、ユナイテッドはファン・ペルシが去って以降、本当の意味で信頼できる9番を持てていない。ケインが前線の中心に立てば、チーム全体に計り知れないほど大きな後押しとなる。シェシュコやザークツィーのような選手が逃しがちな半チャンスを確実に仕留め、ブルーノ・フェルナンデスとゲームメークの役割を分担し、さらにカゼミーロの空中戦での脅威が失われた穴も埋められるはずだ。
完璧なメンター
ケインの加入は、実際にはセスコにとっても良いことになる。確かに、このスロベニア代表は最も重要な試合ではベンチに座ることになるだろうが、その犠牲には見合うだけの価値がある。イングランド代表であり、トッテナムの歴代最多得点者でもある選手と毎日ともにプレーできる以上の学びの機会があるだろうか。
セスコは、長期的に見ればユナイテッドの主力ストライカーになれるだけの身体的、技術的資質をすべて備えている。だが現時点では、プレーにはまだ磨きをかける必要があり、その点でケインは彼にとって理想的な手本となる。
あらゆる角度から得点できる冷徹なフィニッシャーであり、背負ったプレーにも優れるケインは、セスコがなお目指しているすべてを体現する存在だ。23歳のセスコは引いて守る相手への対応に苦しんでおり、現時点ではボックス内でユナイテッドに十分な存在感ももたらせていない。それが一夜にして魔法のように変わることはない。彼には自分を押し上げてくれる助言者が必要だ。
ケインは18歳でスパーズでのトップチームデビューを果たしたが、大きな飛躍を遂げるまでにはそこからさらに3年を要した。そのため、セスコが直面している成長過程での問題にも共感できるはずだ。また、生まれながらのリーダーでもあり、RBライプツィヒのアカデミー出身であるセスコを、できる限りの形で進んで助けるだろう。
モデル・プロフェッショナル
ユナイテッドが獲得に動くとすれば、ケインはまさにキャリアの絶頂期にある。昨季はバイエルンで51試合61得点を記録し、イングランドでも12得点を挙げた。その中には、ワールドカップでの準決勝進出までの道のりで奪った6得点も含まれている。
そうした人間離れしたレベルの安定感により、ケインは2026年のバロンドール最有力候補となっている。そして、もう一つ重要な理由から、受賞すれば多くの支持を集める勝者となるはずだ。『Sky Germany』によれば、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は「ハリー・ケインは、スポーツにおける偉大さは人格の偉大さなしには完結しないという考えを体現している。彼は年間最優秀選手にふさわしい」と語っている。
ケインは模範的なプロフェッショナルでありアスリートでもある。勝者のメンタリティーとサッカーへの情熱を備え、その姿は世界中のファンに愛されている。オールド・トラッフォードで進む改革の“顔”に彼を据えることができれば、INEOSのオーナー体制にとって会心の一手となるだろう。
現代においてユナイテッドを背負うという巨大な責任を理解し、受け入れてきた選手は、ごくわずかしかいない。ケインの人間性はクラブの歴史的理念と完璧に一致しており、チームを再び頂点へ戻すためにすべてを捧げるはずだ。
レガシーを高める動き
もちろん、ケインがユナイテッドに加入すれば後退と見なされる、という議論はある。バイエルンは今季も国内ではほぼ確実に支配的な強さを維持するだろうし、2025-26シーズンの準決勝で大会2連覇中のパリ・サンジェルマンに惜敗しているだけに、チャンピオンズリーグ制覇の可能性も十分にある。
ただし、アリアンツ・アレーナでの在籍を延長するのであれば、彼のレガシーを高めるものは欧州での成功だけだ。バイエルンにはドイツ1部で十分な対抗勢力がいないため、ブンデスリーガをあと2、3回制することは当然のように期待される。優勝を逃すようなことがあれば、それはまれなケースであり、危機的状況と受け止められる。
一方で、マンチェスターで獲得するいかなるタイトルも、はるかに重みを持つ。ユナイテッドは2013年以降プレミアリーグ優勝から遠ざかっており、最後のチャンピオンズリーグ制覇はその5年前だ。クラブをかつての栄光へと取り戻す上で重要な役割を果たす選手には、レジェンドとしての地位が待っている。
ケインとユナイテッドはまさに理想的な組み合わせに思えるが、チャンスは今しかない。もしキャリックがチームを次のレベルへ引き上げ、自身の将来も守りたいのであれば、今から9月1日までのあらゆる移籍交渉の場でケインの名前を持ち出すのは極めて賢明だろう。