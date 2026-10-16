あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Cavan Sullivan Ryan RichterGetty

「今がその時だ、相棒」ライアン・リヒターはいかにしてキャバン・サリバンの力を引き出し、フィラデルフィア・ユニオンを最下位からMLSカップ優勝候補へと押し上げたのか

ライアン・リヒターが、徹底した準備、カバン・サリバンとニール・ピエールへの信頼、そして驚異的な逆転劇がフィラデルフィア・ユニオンのMLS8連勝をどう支えたか、GOALに語った。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • ライアン・リクターがフィラデルフィア・ユニオンのトップチーム監督に就くまでの道のりは、一つの質問から始まった。シーズン序盤にユニオンが苦戦する中、トップチームのブラッドリー・カーネル監督は、当時クラブのMLSネクスト・プロ所属チームを率いていたリクターに、自分なら何を変えるかと尋ねた。

    リクターはさっそく分析に取りかかった。フィラデルフィアの開幕から12試合をそれぞれ3回ずつ見直し、各試合について10項目の詳細な所見をまとめ、カーネルに報告した。

    「彼をサポートしていましたが、チームの一員というわけではありませんでした。チームが何を変えるべきかについて、外部の人間として意見を伝えるようなものでした。そのために多くの時間を費やしました」とリクターはGOALに語った。

    そのため、5月27日にカーネルが解任されたとき、リクターには後任を務める準備が十分にできていた。当時、ユニオンはMLS最下位で、わずか1勝しか挙げていなかった。

    「チャンスをもらったときには、何から着手したいか、チームが何を変える必要があると思うか、すでに分かっていました。選手たちがどのような状態にあるか、最適なメンバー構成は何か、それぞれがどのポジションでプレーすべきかについてもです。それだけ多くの時間を費やしていました」とリクターは話した。

    ただ、これほどうまくいくとは、本人も予想していなかったかもしれない。フィラデルフィアは直近14試合無敗で、8連勝中だ。MLSの試合では5カ月間負けていない。かつて外部の視点から所見をまとめるよう頼まれたリクターは、今や年間最優秀監督賞の有力候補となった。そして彼のチームは、リーグ史上屈指の快進撃を続けている。

  • ワールドカップによる中断期間を利用して

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    リヒターは5月27日、暫定監督に任命された。

    リヒターは首脳陣の大幅な刷新の一環として、5月末に暫定的に指揮を任された。新たに3人のアシスタントが加わり、ジョン・シェアーは正式なスポーツディレクターに昇格した。

    少なくとも外部から見れば、ユニオンがこれほど改善した理由には、もっと分かりやすいものもある。無敗期間中に10得点に関与した17歳のキャバン・サリバンを起用したことは大きい。カイ・ワグナーの復帰も同様だ。また、かつて落ち込んでいた選手たちを勢いづけた、いわゆる「監督交代効果」もあるだろう。

    しかしリヒターは、すべての根底にあったのは時間を得られたことだと強調する。MLSはワールドカップに伴い中断した。苦境にあったユニオンの選手たちは、約1カ月にわたって一種の休暇を得た。もちろん、チームは活動を続けていた。例えばサリバンは、米国男子代表がベスト16で敗退する間、ユースチームとともに練習した。それでも、選手たちを疲弊させていたMLSのシーズンの厳しさから、しばらく解放されたのだ。

    リヒターが動き始めたのは、その間だった。ある程度の戦術プランは持っていたが、何より選手たちと時間を過ごせたことが重要だった。

    「フィラデルフィアにいる選手の何人かとは、直接会って話すことができた。帰省していた選手や欧州にいた選手とは電話で話し、少し意見を聞いた。戦術的に何をしたいかについて、どこまで詳しく伝えるかは選手によって違った」とリヒターは語った。

    中には、極めて具体的な話もあった。リーグ1での期待外れの期間を経てバーミンガム・シティから復帰した新加入選手、カイ・ワグナーには、戦術面の指示に加え、リーダーシップについても話した。

    「カイについては、彼とともにやりたいことをすべてチームに共有した」とリヒターは語った。

    台頭するセンターバックのニール・ピエールには、戦術的な規律を高める必要があると伝えた。

    「彼への課題は、このレベルでそれを継続してできるか、このレベルで集中力を保てるかということだった。集中して、より早く試合を読み、ポジションを取り、スタート位置を継続的に修正できれば、間違いなくこのレベルで成功できる。フィジカル面では準備ができていると分かっていた。彼は試合を読むのがうまい。ただ、『それを20試合にわたって続けられるか』ということだった」とリヒターは説明した。

  • 「カヴァンには別の話し合いが必要だった」

    Cavan Sullivan, Philadelphia Union
    Getty

    サリバンはリヒターの下で、MLS屈指の破壊力を誇る攻撃の切り札となった。

    そして、カヴァン・サリバンがいた。ユニオンのファンは、現在17歳のサリバンが、その持ち味を生かせるシステムの中で能力を存分に発揮することを待ち望んでいた。彼は、MLSのアカデミーがこれまで輩出した中で、最も才能ある選手かもしれない。必要なのは力を発揮できるよう後押しすることだけだ、と主張する声もあった。

    リヒターは、少年サッカーを始めたばかりの頃からMLSネクスト・プロに至るまで、サリバンの成長のあらゆる段階に立ち会ってきた。サリバンに対して必要だったのは、意欲を引き出すことだった。

    「カヴァンには別の話し方が必要だった。『今がその時だ、カヴァン。今回は本当にチャンスがある。ここで数分出るだけじゃない。君ならできると信じている。チャンスは与えられるが、絶対につかみ取らなきゃいけない』と伝えた」とリヒターは語った。

    一方、サリバンにもリヒターへの確かな信頼があった。

    「8歳くらいの頃から知っている。プレアカデミーで、8歳か9歳くらいの時に指導してもらった。本当に素晴らしいよ。僕たちはとても良い関係を築いているし、彼がしてくれたすべてのことに本当に感謝している」とサリバンは8月、GOAL に語った。

    その信頼に、サリバンは十分に応えている。ユニオンにもたらした影響は、いくら強調してもしすぎることはない。好む右ウイングのポジションでトップチームにフルタイムで加わって以来、MLSで最も効果的な攻撃選手となった。

    今季のアシスト数はリオネル・メッシと同じだが、プレー時間は600分少ない。得点関与数は21に達し、10代選手の記録を更新した。

    リヒターでさえ、ここまでの活躍は予想していなかった。

    「このクラブでトップチーム、アカデミー、セカンドチームに携わってきた過去10年間で、彼のような選手は見たことがない。彼は特別だ……。だが、これほどの結果を残すとは、誰にも予想できなかった」とリヒターは語った。

    そしてリヒターは、サリバンにはまだ伸びしろがあると考えている。

    「彼のことをうれしく思うし、誇りに思う。ただ、地に足をつけて取り組み続けなければならない。彼には大きな目標があり、意欲にあふれた若者だから、そうするはずだ。私たちも彼を前進させ続け、さらに上を目指すよう促さなければならない。成長を続け、試合にもっと大きな影響を与えられるようにして、その先に何ができるか見てみたい」とリヒターは語った。

  • 「これは何か新しいことの始まりだ」

    New York City FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    NYCFC戦での逆転勝利は、フィラデルフィア・ユニオンの連勝継続に欠かせなかった。

    しかし、これほどの快進撃には、選手を奮い立たせる言葉やスター選手の活躍、戦術の修正だけでは足りない。確かにリヒターは必要なことをすべて口にし、適切な準備もした。だが、それを実際にやり遂げる力も、この快進撃を支えていた。

    リヒターにとって、それは大きな結果を一つずつ積み重ねた成果だ。そして、勝利そのものと同じくらい、その勝ち方も重要だった。ワールドカップによる中断明けの初戦が、その一例だ。ユニオンは開始9分に先制。ニューヨーク・レッドブルズを相手に24本のシュートを放ち、ボール支配率はわずか37％ながら、3-1で勝利した。

    この試合が、その後の戦い方を方向づけた。

    「シーズン後半の初戦を、僕らはああいう形でスタートできた。ホームでのその試合に勝つために、本当にエネルギッシュにプレーした。『これは何か違うことの始まりだ』という感じだった」とリヒターは語った。

    そして、逆転勝利もあった。以前のユニオンなら、アトランタを相手に66分時点で0-2とリードされれば、崩れていたかもしれない。だが、この日は残り25分で3得点。アディショナルタイムの2得点を含む反撃で、3-2の勝利を収めた。8月16日のNYCFC戦では、前半を終えて0-2とリードされていた。そこからサリバンが3アシストを記録し、3-2で逆転勝ちした。

    スポルティングKC戦で見せた鮮やかな反撃は、さらに見事だった。フィラデルフィアは、ウェスタン・カンファレンス最下位の相手に序盤から3失点。それでも後半のわずか9分間で実に4ゴールを奪い、試合をひっくり返した。

  • 「ユニオンの監督になりたい」

    Philadelphia Union v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    リヒターはユニオンの正式な監督に就任したい意向を明確にしている。

    ただ、この戦い方を持続できるのかという疑問は残る。快進撃は、いつになれば一過性ではないものになるのか。劣勢を覆し、攻撃力を爆発させる姿は見栄えがよく、士気も確かに高まる。だが、それは危うい戦い方でもある。

    リヒターはチームに、もう少し試合をコントロールさせる必要がある。若さがあり、見ていて楽しいほど予測不能なチームかもしれないが、多少は現実的な戦い方も求められるだろう。そして、もう一つの厳然たる事実がある。リヒターの肩書は今も「暫定監督」だ。雰囲気がどれほど良くても、この仕事は厳密には正式なものではない。

    もっとも、本人はそれを変えたいと考えている。

    「ユニオンの監督になりたい。それは明確だ。クラブも分かっているし、話し合いはすべて前向きだった」とリヒターは語った。「ただ、正直に言えば、今はそのことをあまり気にしていない」

    とはいえ、その立場に伴う多少の不確実性は、むしろ良いことなのかもしれない。リヒターがまだ外からチームを見つめ、試合のレポートを書き続けていた頃、何かがかみ合った。雰囲気は良く、結果も出ている。そうなれば、あとは自然と決まるものだ。

    「良い仕事を続ければ、その部分は自然と決まる。そう確信している」とリヒターは語った。