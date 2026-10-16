リヒターは首脳陣の大幅な刷新の一環として、5月末に暫定的に指揮を任された。新たに3人のアシスタントが加わり、ジョン・シェアーは正式なスポーツディレクターに昇格した。

少なくとも外部から見れば、ユニオンがこれほど改善した理由には、もっと分かりやすいものもある。無敗期間中に10得点に関与した17歳のキャバン・サリバンを起用したことは大きい。カイ・ワグナーの復帰も同様だ。また、かつて落ち込んでいた選手たちを勢いづけた、いわゆる「監督交代効果」もあるだろう。

しかしリヒターは、すべての根底にあったのは時間を得られたことだと強調する。MLSはワールドカップに伴い中断した。苦境にあったユニオンの選手たちは、約1カ月にわたって一種の休暇を得た。もちろん、チームは活動を続けていた。例えばサリバンは、米国男子代表がベスト16で敗退する間、ユースチームとともに練習した。それでも、選手たちを疲弊させていたMLSのシーズンの厳しさから、しばらく解放されたのだ。

リヒターが動き始めたのは、その間だった。ある程度の戦術プランは持っていたが、何より選手たちと時間を過ごせたことが重要だった。

「フィラデルフィアにいる選手の何人かとは、直接会って話すことができた。帰省していた選手や欧州にいた選手とは電話で話し、少し意見を聞いた。戦術的に何をしたいかについて、どこまで詳しく伝えるかは選手によって違った」とリヒターは語った。

中には、極めて具体的な話もあった。リーグ1での期待外れの期間を経てバーミンガム・シティから復帰した新加入選手、カイ・ワグナーには、戦術面の指示に加え、リーダーシップについても話した。

「カイについては、彼とともにやりたいことをすべてチームに共有した」とリヒターは語った。

台頭するセンターバックのニール・ピエールには、戦術的な規律を高める必要があると伝えた。

「彼への課題は、このレベルでそれを継続してできるか、このレベルで集中力を保てるかということだった。集中して、より早く試合を読み、ポジションを取り、スタート位置を継続的に修正できれば、間違いなくこのレベルで成功できる。フィジカル面では準備ができていると分かっていた。彼は試合を読むのがうまい。ただ、『それを20試合にわたって続けられるか』ということだった」とリヒターは説明した。