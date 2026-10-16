ライアン・リクターがフィラデルフィア・ユニオンのトップチーム監督に就くまでの道のりは、一つの質問から始まった。シーズン序盤にユニオンが苦戦する中、トップチームのブラッドリー・カーネル監督は、当時クラブのMLSネクスト・プロ所属チームを率いていたリクターに、自分なら何を変えるかと尋ねた。
リクターはさっそく分析に取りかかった。フィラデルフィアの開幕から12試合をそれぞれ3回ずつ見直し、各試合について10項目の詳細な所見をまとめ、カーネルに報告した。
「彼をサポートしていましたが、チームの一員というわけではありませんでした。チームが何を変えるべきかについて、外部の人間として意見を伝えるようなものでした。そのために多くの時間を費やしました」とリクターはGOALに語った。
そのため、5月27日にカーネルが解任されたとき、リクターには後任を務める準備が十分にできていた。当時、ユニオンはMLS最下位で、わずか1勝しか挙げていなかった。
「チャンスをもらったときには、何から着手したいか、チームが何を変える必要があると思うか、すでに分かっていました。選手たちがどのような状態にあるか、最適なメンバー構成は何か、それぞれがどのポジションでプレーすべきかについてもです。それだけ多くの時間を費やしていました」とリクターは話した。
ただ、これほどうまくいくとは、本人も予想していなかったかもしれない。フィラデルフィアは直近14試合無敗で、8連勝中だ。MLSの試合では5カ月間負けていない。かつて外部の視点から所見をまとめるよう頼まれたリクターは、今や年間最優秀監督賞の有力候補となった。そして彼のチームは、リーグ史上屈指の快進撃を続けている。