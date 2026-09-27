「人生最高の瞬間の一つ」 ジャスティン・エリスのアメリカ代表デビューが、恩師ジョバンニ・レイナの大胆な予言の助けで夢となった経緯
オーランド発 ジャスティン・エリスにとっての大きな瞬間を前にした前夜、ジョバンニ・レイナは19歳のFWの肩を抱き、「その時は来る」と約束していた。2人はアメリカ男子代表のホテルで時間をともにしていた。エリスが以前からレイナを一番好きな選手だと明かしたことをきっかけに始まった関係を、さらに深めていたのだ。そしてUSMNTデビュー前夜、憧れの存在はエリスに対し、デビュー戦でゴールを決め、自分がそのアシストをすることになると伝えていた。
その“ノストラダムス・レイナ”の予言が的中するまで、わずか4分しかかからなかった。USMNTがペルーに4-1で勝利した一戦で、試合開始直後にレイナのクロスがボックス内でエリスの頭にぴたりと合い、オーランド・シティのファンは地元の若者による夢のような瞬間に沸いた。
エリスはレイナについて「彼とは多くの時間を一緒に過ごしている」と語り、「昨夜、試合前に彼が『お前をアシストする』と言っていた。それが本当に起きたし、とても感謝している」と話した。
レイナも、その約束を果たせたことを喜んでいた。
レイナは「彼にはアシストをつけてあげたいと思っていた」と語った。「彼はトレーニングで本当にハードワークしているし、MLSでも明らかにとても良いプレーをしている。だから、それに値する選手だ」
その直後には、レイナによる2つ目の“アシスト”もあった。エリスのゴール直後、USMNTの選手たちは10代のスターを取り囲み、ファンは大歓声を上げた。その後、オーランド・シティの新星は輪の外へ押し出され、再び熱狂する観客の前に立たされた。エリスをもう一度前に押し出し、その瞬間を最大限に味わわせようとした人物こそレイナだった。
エリスは「ジオは、自分が地元に戻ってきていたこと、そして『ザ・ウォール』の前に立っていたことの意味を理解していたんだと思う」と語り、「本当に特別だった」と振り返った。
USMNTデビューで完璧な第一印象を残したMLS屈指の急成長株にとって、その日はすべてが特別な一日となった。
圧巻のゴール
アメリカ代表の先発メンバーが読み上げられると、エリスの名前にははっきりとした歓声が上がった。地元オーランドを代表し、自身のホームスタジアムでプレーする“地元の子”だったからだ。アメリカ代表デビューの舞台として、これ以上ない場所だった。
それだけでも忘れられないデビューになるはずだったが、エリスは試合前の歓声だけでは終わらせなかった。ヘディング弾は開始わずか4分で生まれた。レイナは試合後、エリスがゴールを決めたことにすら気づいていなかったと認めている。
「太陽のせいでちょっと変な感じで、入ったかどうかが本当によく見えなかった」とレイナは語った。「なぜか分からないけど、外れたと思った。でもその後で彼が走り出すのが見えた。とにかく彼を強く抱きしめたかったし、本当にうれしかった」
エリスの振り返りによれば、その時に聞こえたのはレイナが自分の名前を叫ぶ声だけだったという。それ以外は、本人いわく、どこか夢の中のようだった。それを完全に実感するまでには少し時間がかかった。その瞬間は慣れ親しんだものでもあり、同時に見慣れないものでもあったからだ。
「完璧な瞬間だった」と彼は語った。「プレーすることを夢見てきたし、このスタジアムでは普段からプレーしている。でも、自分の代表チームのためにこのスタジアムでプレーするなんて信じられないことだ。ただ神に感謝していた。たぶん人生で最高の瞬間のひとつだ」
しかもそれがレイナと一緒だったことで、なおさら特別なものになった。
お気に入りの選手とプレーする
アメリカ代表のキャンプを前に、エリスは誰とプレーするのを最も楽しみにしているかと問われた。その答えはレイナだった。エリスは以前からその選手のファンだった。アメリカ代表デビュー前日、エリスは、自分が憧れていた選手と知り合うことがどのようなものだったかについても質問を受けた。
「今あなたがしたその質問のことを、彼は僕に言ってくるはずだよ」と、はにかんだ様子のエリスは語った。「からかってくるだろうけど、このキャンプでは本当にすごく良くしてくれている。たぶん、年長の選手の中では僕に一番よく話しかけてくれる選手だね」
その数分後、2人は一緒にトレーニングピッチに出て、ウォームアップをしていた。2人は互いに押し合い、股抜きを狙い合っていた。そして数時間後、レイナはエリスに、2人でつながろうと約束した。それが最終的に、エリスのデビューゴールにつながった。
もちろん、エリスにとって憧れていた選手たちと一緒にプレーすることは珍しいことではない。クラブレベルでは、オーランド・シティでフランスとアトレティコ・マドリーのアイコン、アントワーヌ・グリーズマンをチームメートとする幸運にも恵まれており、共に取り組むうえでこれ以上ない手本を得ている。エリスもまた、その一方でグリーズマンに印象を残している。
「彼には信じられない才能がある」とグリーズマンはこの夏に語り、「そして、ここ2試合でそうしてきたように、さらに積み上げ続ければ、いつかヨーロッパのトップチームでプレーする選手になるだろう」
エリスは今や、自らをアメリカ代表の得点者と呼べる存在になった。それは彼の才能を示すさらなる証拠であり、その上昇を後押しするさらなる燃料でもある。とはいえ、彼はこのキャンプにいる若きスターの1人であり、長年憧れてきた年長の選手たちから導きを受けている数多くの選手の1人でもある。もちろん、それは意図されたものだ。すべてはマウリシオ・ポチェッティーノ監督のプランの一部だった。
おなじみの顔ぶれに導かれる新世代
ポチェッティーノがアメリカ代表のメンバーを選んだ際、その陣容はちょうど真ん中で二分されるような構成だった。キャンプに参加した28人のうち、13人はまだアメリカ代表でプレーしたことがなかった。さらにジョージ・キャンベルは、代表出場がわずか1試合だった。
ポチェッティーノはメンバー編成にあたり、若手選手たちがアメリカ代表のグループにどう入っていくのかを見極めたいと考えていた。同時に、その若手選手たちをアメリカ代表のグループがどう迎え入れるのか、そして加入初期の時期を自分がどう導くのかも確認したかった。
「見出しとして言えるのは、年長の選手たちは非常に大きな称賛に値するということだ」とポチェッティーノは語った。「彼らの接し方、導き方、支え方、迎え入れ方、そして彼らがとても居心地の良い環境をつくり、彼らがここを自分の家のように感じられるようにしていること。その価値は我々にとって非常に、非常に大きい。このような形で年長の選手が助けてくれるのは、本当に大きい」
「これは、我々が準備していたこと、そして連盟とともに進めてきたやり方が正しかったことを示したと思う」とポチェッティーノは付け加えた。
レイナもその役割を引き受けた多くの選手の一人だが、もちろん彼だけではない。タイラー・アダムズは、ニューヨーク・レッドブルズ出身のアドリ・メフメティとジュリアン・ホールという2人の後輩に寄り添ってきた。クリス・リチャーズは、クリスタル・パレスでのチームメートであるザビエル・ゴゾへのメンター役を続けている。マイルズ・ロビンソンとオーストン・トラスティは新たなセンターバックのニール・ピエールとともに取り組み、ジエゴ・コチェンとブライアン・シュワケはワールドカップ経験者のマット・フリーズ、クリス・ブレイディと一緒に動いてきた。
「昨日、自分たちがプレーすることは分かっていたし、共通の友人もいるので、それですぐに打ち解けることができた」とレイナは、エリスとの新しい友情について語った。「関係はとても良い。彼はこのキャンプでは僕にとって弟みたいな存在で、本当に素晴らしいよ」
一方で、レイナが兄貴分のような存在へと変化してきたことは、実に驚くべきことでもある。まだ23歳ながら、今やレイナはチーム内の古参格と見なされている。エリスが「彼を見て育った」と言うようなチームメートがいるほど、十分な経験を積んでいる。
「ジオは、こうした若い選手たちと僕の間にいる存在なんだ」と、27歳でキャンプ参加28選手中5番目の年長者である主将アダムズは語った。「あれだけの経験を持つ選手が『4年前の自分はこうだった』という感覚を持っていたり、会話をしたり、自然に溶け込んだりするのを見ると、そこにはクッションがある。それは多くの若い選手たちが周囲の環境で心地よく過ごすために大事なことだと思う。
「今の僕たちは本当に良いバランスを持っていると思う」
ハングリーであり続ける
もちろん、アダムズが語るバランスは、あくまで始まりにすぎない。ペルー戦の勝利は4連戦の初戦であり、このUSMNTのグループは全米を飛び回りながら、実力ある相手と真剣勝負を重ねていく。次はチリ戦で、その後には地域のライバルであるメキシコ、そしてカナダとの試合が控えている。ここから先、楽になることはない。
ただ、この夜に限って言えば、エリスはただそのすべてをかみしめようとしていた。試合後、彼は家族を探した。ともに祝うため、警備を説得して家族をピッチに入れてもらわなければならなかった。自分をここまで導いてくれた人たちと、この瞬間を分かち合いたかったのだ。そして、その瞬間を少しでも長く味わいたいとも思っていた。
実際のところ、その余韻はすぐには終わらない。USMNTの選手としてホームスタジアムを後にしようとしていたエリスは、自身にとっての大きな瞬間がしばらく頭から離れないだろうと認めた。
「メッセージやWhatsAppがたくさん届いていて、とにかくみんなに返信しているところだ」と彼は語った。「今はもう少し落ち着いてきたけど、うん、今夜はあまり眠れない気がする」
次の夜は、火曜日にセントルイスで行われるチリ戦からまた始まる。しかし、この最初の一夜がエリスの期待をさらに上回るものだったと言っていいだろう。憧れていた選手のアシストから初ゴールを決め、しかも自分の名前に歓声を送る観衆の前でそれを成し遂げる。そんな展開は誰にも予想できなかった。どうやら、レイナを除いては。