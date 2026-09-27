「人生で最高の瞬間の一つ」 ジャスティン・エリスのUSMNTデビューは、メンターであるジオ・レイナの大胆な予言の助けでいかにして夢となったのか
オーランド発 --ジャスティン・エリスにとっての大きな瞬間を前にした前夜、ジオ・レイナは19歳のFWの肩に腕を回し、それが起こると約束していた。2人はアメリカ男子代表のチームホテルで座っていた。エリスが以前からレイナを最も好きな選手だと明かしたことをきっかけに始まった関係を、そこでさらに深めていた。そしてUSMNTデビュー前夜、憧れの存在であるレイナは、デビュー戦でゴールを決めること、そのアシストは自分がするとエリスに伝えた。
そのノストラ・レイナの予言が的中するまで、わずか4分しかかからなかった。USMNTがペルーに4-1で勝利した一戦の立ち上がり、レイナのクロスがボックス内でエリスの頭にぴたりと合い、オーランド・シティの観衆は地元のスターが夢の瞬間を迎えたことに沸いた。
エリスはレイナについて「彼とは多くの時間を一緒に過ごしてきた」と語り、「昨夜、試合前に彼が自分をアシストすると言っていた。本当にそうなって、とても感謝している」と話した。
レイナもその約束を果たせたことを喜んでいた。
レイナは「彼にはアシストをつけたいと伝えていた」と述べ、「彼は練習で本当にハードワークしているし、MLSでも明らかに非常にいいパフォーマンスを見せている。だから、それに値する」と語った。
その直後には、レイナによる2つ目のアシストもあった。エリスのゴール直後、USMNTの選手たちは10代のスターを囲み、ファンは熱狂した。その後、オーランド・シティの新星は輪の中から押し出され、熱い声援を送る観衆の前へ戻された。エリスを再び前へ押し出した先見の明ある人物こそレイナだった。エリスにその瞬間を最大限味わってほしいと考えたからだ。
エリスは「ジオは、自分が地元に戻ってきていたこと、そして『ザ・ウォール』の前にいたことを理解していたのだと思う」と語り、「本当に特別だった」と振り返った。
USMNTデビューでこの上ない第一印象を残したMLS屈指の急成長株にとって、この日はすべてが特別な一日となった。
夢のようなゴール
アメリカ代表の先発メンバーが読み上げられると、エリスの名前にははっきりとした歓声が上がった。地元オーランドを代表し、自身のホームスタジアムでプレーする“地元の子”だったからだ。アメリカ代表デビューの舞台として、これ以上ない場所だった。
それだけでも間違いなく記憶に残るデビューになるはずだったが、エリスはこの特別な日を試合前の歓声だけで終わらせなかった。開始わずか4分でヘディング弾を決めたのだ。レイナは試合後、エリスが得点したことにさえ気づいていなかったと認めている。
「太陽のせいでちょっと見えづらくて、入ったのかどうか本当によく分からなかった」とレイナは語った。「なぜか分からないけど、外れたと思っていた。それで彼が走り出すのを見たんだ。とにかく彼を強く抱きしめたくて、本当にうれしかった」
エリスの振り返りによれば、その時に聞こえていたのはレイナが自分の名前を叫ぶ声だけだったという。それ以外のことは、本人の言葉を借りれば、どこかぼんやりとしていた。それが現実だと実感するまでには少し時間がかかった。慣れ親しんだ場所でありながら、同時に慣れない舞台でもあったからだ。
「完璧な瞬間だった」と彼は語った。「プレーすることを夢見てきたし、このスタジアムでは普段からプレーしている。でも、自分の代表チームのためにこのスタジアムでプレーするなんて信じられないことだよ。ただ神に感謝していた。たぶん人生最高の瞬間のひとつだ」
しかも、それがレイナと一緒だったことで、なおさら特別なものになった。
お気に入りの選手とプレーする
USMNTのキャンプを前に、エリスは誰とプレーするのを最も楽しみにしているかと聞かれた。その答えはレイナだった。以前からファンだった選手である。USMNTデビュー前日には、自身が憧れてきた選手と親しくなるのがどのようなものだったかについて、エリスが質問を受けた。
「今の質問のことは、彼に絶対言われますね」と、はにかみながらエリスは語った。「からかわれるでしょうけど、このキャンプでは本当に良くしてくれているんです。たぶん、年長の選手の中で一番よく話しかけてくれる存在です」
その数分後、2人は一緒にトレーニングピッチに出て、ウォームアップを行っていた。互いに体をぶつけ合い、股抜きを狙い合っていた。その数時間後、レイナはエリスに対し、2人でつながろうと約束した。そして、それが結果的にエリスのデビューゴールにつながった。
もちろん、エリスは憧れてきた選手たちと並んでプレーすることに慣れていないわけではない。クラブレベルでは、オーランド・シティでフランスとアトレティコ・マドリーの象徴的存在アントワーヌ・グリーズマンをチームメートとする幸運にも恵まれており、彼にとっては理想的な手本となっている。エリスもまた、グリーズマンに強い印象を残している。
「彼には信じられない才能がある」とグリーズマンはこの夏に語った。「そして、直近2試合でやってきたように、さらに積み上げ続ければ、いつかヨーロッパのトップクラブでプレーする選手になるだろう」
エリスは今や、自らをUSMNTの得点者と呼べる存在になった。それは彼の才能をさらに裏付ける証拠であり、その飛躍を後押しする新たな燃料でもある。ただし、このキャンプにいる若きスターは彼1人ではない。長年憧れてきた年長選手たちの薫陶を受けている若手の1人にすぎない。もちろん、それは意図されたものだ。すべてはマウリシオ・ポチェッティーノ監督のプランの一部なのである。
見慣れた顔ぶれに導かれる新世代
ポチェッティーノがアメリカ代表のメンバーを選んだ際、その構成はちょうど真っ二つに分かれていた。キャンプに参加した28人のうち、13人はまだアメリカ代表でプレーした経験がなかった。さらにジョージ・キャンベルも代表出場はわずか1試合だった。
ポチェッティーノはメンバー編成にあたり、若手選手たちがアメリカ代表のグループにどう入っていくのかを見極めようとしていた。同時に、その若手たちを既存のアメリカ代表グループがどう迎え入れるのか、そして合流初期の数日間を自身がどう導くのかも確認したかった。
「見出しとして言えるのは、ベテラン選手たちは非常に大きな称賛に値するということだ」とポチェッティーノは語った。「彼らの接し方、導き方、支え方、歓迎の仕方、そして彼らが若手にとってまるで自分の家のように感じられる、とても居心地の良い環境をつくっていること。その価値は我々にとって非常に、非常に大きい。こうした形でベテラン選手が助けてくれるのは本当に大きい」
「このことは、我々がしっかり準備できていたこと、そして連盟とともに進めてきたやり方が正しかったことを示していると思う」とポチェッティーノは付け加えた。
レイナはその役割を引き受けた多くの選手の一人だが、もちろん彼だけではない。タイラー・アダムズは、同じニューヨーク・レッドブルズ出身のアドリ・メフメティとジュリアン・ホールの2人を気にかけてきた。クリス・リチャーズはクリスタル・パレスのチームメートであるザビアー・ゴゾへのメンター役を続けている。マイルズ・ロビンソンとオーストン・トラスティは新たなセンターバックのニール・ピエールと取り組み、ジエゴ・コチェンとブライアン・シュウェイクはワールドカップ経験者のマット・フリーズ、クリス・ブレイディとともにトレーニングを積んでいる。
「昨日プレーすることは分かっていたし、共通の友人もいたので、すぐに打ち解けることができた」とレイナはエリスとの新しい友情について語った。「関係はすごくいい。彼はこのキャンプで自分にとって弟みたいな存在で、本当に素晴らしいよ」
一方で、レイナが“兄貴分”のような存在へと変化してきたこと自体、驚くべきことでもある。まだ23歳ながら、今やレイナは古参の一人と見なされている。エリスが、自分は彼を見て育ったと言うほどの経験を積んでいるのだ。
「ジオは、こうした若い選手たちと僕の間にいる存在だ」と、27歳でキャンプ参加28選手の中で5番目に年長の主将アダムズは語った。「あれだけの経験がある選手が、『4年前の自分はこうだった』という感覚を持っていたり、会話をしたり、うまく溶け込んだりするのを見ると、そこにはクッション役がある。それは、こうした若い選手たちの多くが自分の置かれた環境で心地よく過ごすうえで重要だと思う。
「今の僕たちは本当にいいバランスにあると思う」
ハングリーであり続ける
もちろん、アダムズが語る「バランス」は、あくまで始まりにすぎない。ペルー戦の勝利は4連戦の初戦であり、このUSMNTのグループは全米を飛び回りながら、本格的な競争力を持つチームと戦っていく。次はチリ戦、その後には地域のライバルであるメキシコ、そしてカナダ戦が控えている。ここから先は、さらに簡単にはならない。
ただ、この夜に関して言えば、エリスはただそのすべてをかみしめたいと思っていた。試合後、彼は家族を探した。一緒に祝うため、警備員を説得して家族をピッチに入れてもらわなければならなかった。自分をここまで導いてくれた人たちと、この瞬間を分かち合いたかったのだ。そして、その瞬間をもう少し長く味わっていたかった。
現実には、それはすぐには終わらない。USMNTの選手として本拠地スタジアムを後にする準備を進める中、エリスはこの大きな瞬間がしばらく頭から離れないだろうと認めた。
「たくさんのメッセージやWhatsAppが来ていて、とにかくみんなに返事をしているところだ」と彼は語った。「今は少し落ち着いたけど、でも、そうだね、今夜はあまり眠れないかもしれない」
こうした夜は、火曜日にセントルイスで行われるチリ戦を皮切りに、これからもあるだろう。ただ、この最初の一夜が、エリスの期待をさらに上回るものだったと言っていい。憧れていた選手からのアシストで代表初ゴールを決め、自分の名前への歓声に慣れた観客の前でそれを成し遂げる。そんな展開を予想できた者はいなかった。どうやら、レイナを除いては。