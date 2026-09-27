オーランド発 --ジャスティン・エリスにとっての大きな瞬間を前にした前夜、ジオ・レイナは19歳のFWの肩に腕を回し、それが起こると約束していた。2人はアメリカ男子代表のチームホテルで座っていた。エリスが以前からレイナを最も好きな選手だと明かしたことをきっかけに始まった関係を、そこでさらに深めていた。そしてUSMNTデビュー前夜、憧れの存在であるレイナは、デビュー戦でゴールを決めること、そのアシストは自分がするとエリスに伝えた。

そのノストラ・レイナの予言が的中するまで、わずか4分しかかからなかった。USMNTがペルーに4-1で勝利した一戦の立ち上がり、レイナのクロスがボックス内でエリスの頭にぴたりと合い、オーランド・シティの観衆は地元のスターが夢の瞬間を迎えたことに沸いた。

エリスはレイナについて「彼とは多くの時間を一緒に過ごしてきた」と語り、「昨夜、試合前に彼が自分をアシストすると言っていた。本当にそうなって、とても感謝している」と話した。

レイナもその約束を果たせたことを喜んでいた。

レイナは「彼にはアシストをつけたいと伝えていた」と述べ、「彼は練習で本当にハードワークしているし、MLSでも明らかに非常にいいパフォーマンスを見せている。だから、それに値する」と語った。

その直後には、レイナによる2つ目のアシストもあった。エリスのゴール直後、USMNTの選手たちは10代のスターを囲み、ファンは熱狂した。その後、オーランド・シティの新星は輪の中から押し出され、熱い声援を送る観衆の前へ戻された。エリスを再び前へ押し出した先見の明ある人物こそレイナだった。エリスにその瞬間を最大限味わってほしいと考えたからだ。

エリスは「ジオは、自分が地元に戻ってきていたこと、そして『ザ・ウォール』の前にいたことを理解していたのだと思う」と語り、「本当に特別だった」と振り返った。

USMNTデビューでこの上ない第一印象を残したMLS屈指の急成長株にとって、この日はすべてが特別な一日となった。