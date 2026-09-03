ワールドカップのユニフォーム、記録更新のスパイク、そして世界で最も有名なナプキン。これまでに売却されたリオネル・メッシの記念品で最もユニークな5つの品々
リオネル・メッシは輝かしいキャリアを通じて驚くべき数の歴史を築いてきた。しかし、最近の代表からの引退発表は、これから新たに刻める歴史に限りがあることを痛感させるものとなった。メッシはキャリアの終盤に差しかかっている。アルゼンチン代表での活動から退くという決断は、その事実をかなり明確に示している。
それでも、メッシのファンがメッシの歴史の一部に触れる方法は数多くある。彼はこれまで何度もサインを残してきており、メッシの大きな瞬間を記念するカードやコレクターズアイテムも数多く存在する。まだ生で彼を見る時間も残されている。そして、メッシを最も熱心に、そして最も裕福に追いかけるファンにとっては、単なる一人の選手ではなく、一つの時代そのものを象徴する息をのむようなコレクターズアイテムもある。
では、それらのコレクターズアイテムとは何なのか。GOALが、これまで市場に出たメッシ関連記念品の中でも特にユニークな5点を紹介する。
5. ポルトとのデビュー親善試合のチケット 4万9200ドル
2003年11月16日にエスタディオ・ド・ドラゴンに足を運んだ人のうち、そこで何を目撃することになるのかを理解していた者はほとんどいなかったと考えていいだろう。その親善試合を訪れた多くの人は、ポルトガル屈指のビッグクラブの一つによる新スタジアムのこけら落としを見るだけだと思っていた。だが実際には、サッカー史に残る偉大な選手の一人によるトップチーム初出場を目にしたのである。
メッシはその試合で後半から途中出場し、後に彼を現在の彼たらしめることになる片りんをのぞかせた。その日、バルセロナはポルトに0-2で敗れたが、最大の勝者は、ただの親善試合に見えたその一戦のチケットを手元に残していた人々だった。
『Collectors Tools』によると、メッシの2003年デビュー戦のチケットは、フルチケットと半券を合わせて合計229枚が鑑定されている。PSAが付与した最高評価は8だった。 Goldinで売却されたPSA 7は、現在4万9200ドルでの売却が最高額として認識されている。
もちろん、この歴史的瞬間に触れるための、より安価な入口もある。また、一部のファンにとっては、1年後に実現したラ・リーガでのデビュー戦の方が収集意欲をかき立てるかもしれない。それでもPSA 8は、すべての始まりを物語る記念品を確保したい人にとって、間違いなく垂涎の一品である。
4. 2017年のレモンターダで着用されたユニフォーム 20万〜40万ドル
PSG戦での有名な2017年の「レモンターダ」ほど、記憶に残るチャンピオンズリーグの日はそう多くない。バルセロナはこれまでチャンピオンズリーグの象徴的な場面で何度も苦杯をなめてきたが、PSGに6-1で勝利した一戦は、その中でも最も有名かもしれない。その日を迎えた時点で0-4と追い込まれていた中、メッシはその試合でバルセロナの6得点のうち4点目を決め、今なおチャンピオンズリーグ史上最大の逆転劇として残るカムバックを完成させた。
その歴史的な日にメッシが実際に着用していたシャツは、この夏にサザビーズのオークションに出品された。PSAによってフォトマッチされたそのシャツは、最終的に20万ドルから40万ドルの価格で売却された。
3. ペレの記録を破ったブーツ、16万9000ドル
サッカー界の記録で、そこに存在するものならメッシが持っている可能性はかなり高い。もしそうでなければ、ペレである可能性も十分に高い。メッシの多くの記録は、この伝説的なブラジル人から引き継いだもので、その中には単一クラブでの最多得点記録も含まれる。2020年12月22日、メッシはバルセロナでの644点目を決め、ブラジルのサントスでペレが記録した得点数を上回った。
メッシの妻と子どもたちの名前が入ったこのスパイクは、バルセロナの病院への資金集めのため、メッシ本人が寄付した後、クリスティーズ・オンラインでオークションにかけられた。実際に試合で使用されたスパイクだけに、予想される通りの使用感はあるが、そこで刻まれた歴史が失われることはない。そしてその歴史は一部、メッシがその記録を奪った相手によっても形作られている。
2. バルセロナとのナプキン契約 - 96万4450ドル
メッシのファンなら誰もが知る話だ。2000年、スポーツディレクターのカルレス・レシャックは、13歳の小柄なアルゼンチン人の少年をカタルーニャへ連れてくる契約をまとめた。その合意は昼食中にナプキンの上で交わされ、最初のトライアル後にバルセロナからの連絡不足を懸念していたメッシ一家の不安もあって、レシャックにはひと仕事が必要だった。
そのナプキンには、英訳するとこう書かれている。「2000年12月14日、バルセロナにて、ミングエジャ氏およびオラシオ氏の立ち会いのもと、FCバルセロナのスポーツディレクターであるカルレス・レシャックは、自らの責任において、またいかなる異論があろうとも、合意済みの金額を守ることを条件に、選手リオネル・メッシと契約することに同意する」
このナプキンが何を変えることになるのかを知る者はほとんどおらず、その後どれほどの価値を持つことになるかを予想できた者もいなかった。2024年、このナプキンはオークションで96万4450ドルで落札された。メッシ本人の署名が入っているわけではないが、すべての始まりとなった現物であり、これほど小さいにもかかわらず、これほど重要なものを複製したり再現したりすることは不可能だ。
メッシが2022年W杯で着用した6枚のユニフォーム、780万ドルで落札
2022年ワールドカップは、間違いなくメッシを象徴する瞬間だった。少なくとも一因として、あの大会の中には時代を決定づける瞬間がいくつもあったからである。とはいえ、メッシのカタールでの戦いを象徴する究極の記念品を探していたとしても、1つを選ぶ必要はなかった。サザビーズはその6点をまとめてオークションにかけた。
2023年、メッシにまつわる象徴的な記念品ロットが市場に出た。そこには、アルゼンチンのカタールでの戦いの中でメッシが着用した6枚のユニフォームが含まれており、決勝戦の前半で着用したシャツも入っていた。メキシコ戦でのゴール、オランダとの激闘、フランスとの象徴的な決勝戦。いずれも、その試合でメッシ自身が着用したユニフォームによって記念されていた。もちろん、そのコレクションは安くはなかった。最終落札額は780万ドルだったが、あのワールドカップ制覇の象徴的な価値を考えれば、このコレクションは真に値段の付けようがないと言うこともできる。