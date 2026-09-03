リオネル・メッシは輝かしいキャリアを通じて驚くべき数の歴史を築いてきた。しかし、最近の代表からの引退発表は、これから新たに刻める歴史に限りがあることを痛感させるものとなった。メッシはキャリアの終盤に差しかかっている。アルゼンチン代表での活動から退くという決断は、その事実をかなり明確に示している。

それでも、メッシのファンがメッシの歴史の一部に触れる方法は数多くある。彼はこれまで何度もサインを残してきており、メッシの大きな瞬間を記念するカードやコレクターズアイテムも数多く存在する。まだ生で彼を見る時間も残されている。そして、メッシを最も熱心に、そして最も裕福に追いかけるファンにとっては、単なる一人の選手ではなく、一つの時代そのものを象徴する息をのむようなコレクターズアイテムもある。

では、それらのコレクターズアイテムとは何なのか。GOALが、これまで市場に出たメッシ関連記念品の中でも特にユニークな5点を紹介する。