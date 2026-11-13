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ライブ
Wael Mohya NXGN GFX 1-1GOAL

ワエル・モヒヤとは？ボルシア・メンヒェングラートバッハでの目覚ましい活躍でユルゲン・クロップの目に留まった、歴史をつくった逸材

この10代の選手は、ボルシア・パルクでのプレーによって、すでにバイエルン・ミュンヘンなどの注目を集めている。

Peter McVitie
翻訳者：

  • ワエル・モヒヤは、アカデミーの有望株からブンデスリーガで定期的に先発する選手へと急成長を遂げた。その速さには、17歳の本人も驚いている。

    ボルシア・メンヒェングラートバッハのアカデミー出身であるモヒヤは、台頭する中でクラブとリーグの記録を更新。ユルゲン・クロップからドイツ代表に招集されるほどの活躍を見せている。

    足元の技術と俊敏性を備えた攻撃的MFには以前から他クラブが関心を寄せており、バイエルン・ミュンヘン、バイヤー・レヴァークーゼン、ボルシア・ドルトムントがいずれも動向を追っている。グラートバッハは、クラブの黄金世代を代表する生え抜きのヒーローをまだ手放すつもりはない。だが、シーズン序盤から苦戦が続く中、残留を果たせなければ、早期にモヒヤを失うことを懸念するだろう。

    GOAL は、この早熟なドイツ人選手に迫る。

  • 始まり

    Borussia Mnchengladbach U17 v RB Leipzig U17 - DFB U17 Youth League Final
    Getty Images Sport

    モヒヤはボルシアMGの黄金世代を担う中心選手として頭角を現している

    メンヒェングラートバッハの東に位置するメットマンで生まれたモヒヤは、7歳のときに地元クラブのSVシュトラーレンからボルシアMGの下部組織に加入し、サッカーを学び始めた。

    小柄で攻撃的なプレーを持ち味とするモヒヤが頭角を現すまで、そう時間はかからなかった。高い技術と尽きることのない運動量を武器に年代別チームを駆け上がり、15歳でU-17チームに加わると、そのわずか1年後にはU-19チームへ昇格した。

    2025年には、U-17ドイツ選手権での優勝に大きく貢献した。準決勝のバイエルン戦では2得点を挙げ、同クラブの新星レナート・カールを上回る活躍を見せた。決勝では開始9分、DFを置き去りにしてRBライプツィヒのペナルティーエリアに侵入し、ゴールを決めた。さらに、終盤に3-1の勝利を決定づけた得点では、ジャン・アルマンド・ギュネルへのパスでお膳立てした。

    その後まもなく、トップチームのプレシーズントレーニングに参加。ケガがなければ、シーズン開幕から数週間のうちにボルシアMGのベンチ入りを果たしていた可能性が高い。

    スポーツディレクターのローラント・ヴィルクスは「彼の資質を確信している。これはボルシアが若手選手に再びこうした舞台を与えるためのやり方だ」と語った。

    昨年10月、17歳の誕生日まであと2カ月という時期に、ウニオン・ベルリンとのアウェー戦でメンバー入りした。それから2週間足らずで、カールスルーエとのDFBポカールの試合でデビュー。12月にはラウンド16にも出場したが、ボルシアMGはザンクト・パウリに1-2で敗れた。

  • 突破口

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    ユース年代での目覚ましい活躍が、記録を更新するデビューとシニアレベルでの初ゴールにつながった。

    同月後半、オイゲン・ポランスキ監督はヴォルフスブルクとのブンデスリーガの試合で、彼を途中出場させた。16歳347日でブンデスリーガに出場したグラートバッハ史上最年少の選手となり、マルコ・マリンが18歳で樹立した従来の記録を更新した。

    シーズン後半に頭角を現し、ブンデスリーガで先発6試合を含む計15試合に出場した。

    「ワエルはプロとして初めて先発した試合で、素晴らしいパフォーマンスを見せた」とポランスキ監督は、2月のウニオン・ベルリン戦後に語った。「ワエルは毎日笑顔でピッチに立ち、ひたむきさとプレーを楽しむ姿勢を見せている。まさに我々が彼に求める姿勢だ」

    3月のバイエルン戦では初ゴールを記録し、クラブ史上最年少得点者、ブンデスリーガ史上3番目に若い得点者となった。アウェーチームが0-4とリードを許す中、シュートのこぼれ球に反応し、約5.5メートルの距離から押し込んだ。

    「ワエルのことをとても、とてもうれしく思う」とポランスキ監督は語った。「彼はこの数カ月、懸命に努力して出場機会を勝ち取った。長い間待たなければならなかった。我々のアカデミーで、これほど若い選手を育てられるのはうれしいことだ」

    その1カ月後には、左サイドからのパスを受けてハイデンハイム戦でゴールを決めた。さらにシーズン最終戦では、ホッフェンハイムに4-0で勝利した試合で、チームの先制点となるヒューゴ・ボリンのゴールをアシストした。

  • どう進んでいるか

    Germany Training Session And Press Conference
    Getty Images Sport

    ユルゲン・クロップは彼を間近で見るためにドイツ代表に招集したが、彼がセルビア戦やオランダ戦で代表デビューすることはない。

    モヒャは夏の休暇を終え、先発の座をつかむ準備を整えて戻ってきた。9月にポランスキが解任され、アレクサンダー・ブレシンが後任に就いてからも、その座を守っている。

    グラートバッハは厳しいスタートを切ったが、モヒャの重要性は明らかだ。

    ホッフェンハイム戦で見事なループシュートを決めた1週間後には、シュトゥットガルトで今季リーグ戦唯一の勝利を挙げた試合でも重要な役割を果たした。

    粘り強い10代のモヒャはペナルティーエリア内でDF2人と激しく競り合い、ボールを確保すると、町野修斗へ横パスを出し、見事なフィニッシュをお膳立てした。左サイドからボールを運ぶと、DFの股下を通したボールは、なぜかGKデニス・ザイメンも抜けていった。

    「彼は見ていて純粋に楽しい選手だ。練習では全力を尽くし、今でもコーンを運んでいる。それは大切なことだ。地に足がついている」と、ベシンは最近、モヒャについて語った。

    その活躍が評価され、クロップから代表に招集された。

    「本当にうれしかった」と、モヒャは著名な指揮官から連絡を受けた時を振り返った。「その後、夕食の席で両親に伝えた。もちろん2人もとても喜んで、泣き出したほどだ。僕にとって大きな意味がある。どの選手も、いつか代表に呼ばれることを夢見ていると思う。ここまで来られたのは本当に素晴らしいことで、とても誇らしい」

    クロップはモヒャについて「話し合いはとてもうまくいった。私が17歳の時には、あれほど自信を持てていなかったのは確かだ。ブンデスリーガでプレーする17歳は多くない。それだけでも傑出した成果だが、彼はプレーも非常にいい。本当にいい」と語った。

    ただし、ドイツ代表での初出場はまだ先になりそうだ。クロップが招集したのは、他の実績ある選手たちと一緒に練習するモヒャの姿を見るための追加メンバーとしてだった。木曜日には、セルビアとオランダとのネーションズリーグの試合に向けてチームを23人に絞る必要があり、メンバーから外れた。

    「彼と1週間一緒に取り組むことが目的だ」とクロップは、選手を1人追加招集する方針について説明した。「可能であれば、今後も続けたい。選手がピッチに立てるか、そもそも試合のメンバーに入れるかを見極められる状況をつくるためだ」

    モヒャはメンバーから外れたものの、チームの他の選手たちとともにベオグラードへ向かった。その後はドイツに戻り、来週のボルシア・ドルトムントとの重要なホームゲームに備える。

  • 強み

    Borussia Mönchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    機敏でスピードがあり、抑えるのが難しい彼は、ボルシアMGの先発の座を勝ち取った。

    スピードと敏捷性を備えたこの若手選手は、主に攻撃的MFとして起用されるが、ボルシアMGでは左ウイングでも脅威となることを証明している。

    素早くボールを追い、相手にスペースを与えないほど激しいプレッシャーをかける。地上でも空中でも、フィジカルの競り合いをいとわない。

    素早い方向転換とジグザグの足さばきでDFを翻弄し、狭いスペースでも素早い連係プレーをこなせるため、ボルシアMGがサイドから攻める際に貴重な存在となる。

    「練習で見る限り、彼は気負いがない。自由にプレーし、考えすぎない」とブレッシン監督は語った。

    同監督は精神的な強さにも感銘を受けており、プレッシャーを気にしていないと話す。「私が17歳でこれほどのメディアからのプレッシャーを受けていたら、完全に圧倒されていただろう」と続け、「彼がこの冷静さを保てるよう、我々は助けなければならない」と述べた。

  • 改善の余地あり

    Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    多くの長所を備えているものの、フィジカルとプレーの精度には改善の余地がある。

    まだ17歳のモヒャは、当然ながらプレーに発展途上の部分があり、指導者たちやドイツのスカウトは、選手としての幅を広げるために改善すべき点をいくつか挙げている。

    狭いスペースでは巧みにプレーする一方、ロングパスには改善の余地がある。また、印象的なゴールをいくつか決めているものの、シュートの精度は不足している。

    ユース年代のサッカーからブンデスリーガへの強度の違いには、今も適応している最中だ。ボールを巡るフィジカルコンタクトには積極的に飛び込むが、空中戦に弱く、上半身の力不足は明らかな課題となっている。その弱さからボールを奪うのに苦労するだけでなく、頻繁にボールを失っている。

    ブレッシン監督は、モヒャが「激しいタックルをする選手には決してならないかもしれない」と認めつつ、その能力を最大限に引き出そうとしている。「最終的には、課題を解消し、対話を通じて彼を支えることも私の仕事だ。浮き沈みは必ずある。着実に成長できるよう、彼の歩みを導ければと思っている」と語った。

  • 移籍を巡る状況

    Borussia Mnchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    ブンデスリーガの上位クラブがすでにこの攻撃的MFの獲得に動いており、アヤックスもかつては獲得を望んでいた。

    驚くことではないが、トップチームで頭角を現す前から他クラブが獲得を狙っていた。昨年、グラートバッハとの契約満了が近づく中、アヤックスは興味深い獲得候補として彼に目を付けていた。ただ、フランクフルトもオランダのクラブとの争奪戦に臨む構えだった。

    その年の6月に彼が新契約にサインし、幼少期から所属するクラブに2028年までとどまることが決まったのは、ボルシア・メンヒェングラートバッハにとって安堵の材料だった。さらに契約を延長するための話し合いが進んでいるとも報じられている。

    しかし、ボルシア・パルクを本拠とするクラブは現在最下位に沈み、降格の危機にある。状況がさらに悪化した場合に備えた妥当な契約解除条項がなければ、少なくとも契約延長には消極的かもしれない。グラートバッハは近く売却する場合、グラニト・ジャカの移籍で得た4500万ユーロを上回るクラブ史上最高額の移籍金を要求する構えだと報じられている。

    「ごく普通の話し合いをしており、どちらにもプレッシャーはない！　互いに信頼し合う、非常に強固な関係がある」と、スポーツディレクターのルーベン・シュレーダー氏は『Sky』に語った。「双方とも一緒に最善を尽くしたいと考えており、短期的に決断する必要はない」

    彼への関心はすでに非常に高い。『Sky』は最近、バイエルン・ミュンヘンがすでに代理人側と接触したと報じた。『Kicker』は、レヴァークーゼンが彼を獲得候補リストの最上位に置いていると伝えており、ドルトムントとRBライプツィヒもアカデミー出身の逸材を注視している。

    「若いドイツ人の有望選手は皆、FCバイエルンの獲得候補に入る。彼のことも注意深く見ている」と、スポーツディレクターのマックス・エーベル氏は語った。「我々は本人とも、代理人事務所とも、グラートバッハとも一言も話していない」

  • 次はどうなる？

    Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    まだ駆け出しのモヒヤは、クロップが自身を起用してA代表デビューさせざるを得ないような活躍を見せたいところだ。

    ドイツ代表メンバーから外されたことは、17歳の若手にとって痛手だったかもしれない。それでも、クロップの指導の下、フロリアン・ヴィルツ、ヨシュア・キミッヒ、カイ・ハヴァーツ、ヨナタン・ターらとともに練習したことは、プラスの経験になったはずだ。

    期待の若手は、ネーションズリーグ後も代表入りを争う立場にとどまろうと決意しているだろう。だが、まずはドイツ1部で低迷する所属クラブの浮上に貢献したいところだ。

    クロップ、ヴァンサン・コンパニ、ニコ・コヴァチが注目する中、ボルシアMGの降格回避に重要な役割を果たせば、その評価は大きく高まるだろう。