モヒャは夏の休暇を終え、先発の座をつかむ準備を整えて戻ってきた。9月にポランスキが解任され、アレクサンダー・ブレシンが後任に就いてからも、その座を守っている。

グラートバッハは厳しいスタートを切ったが、モヒャの重要性は明らかだ。

ホッフェンハイム戦で見事なループシュートを決めた1週間後には、シュトゥットガルトで今季リーグ戦唯一の勝利を挙げた試合でも重要な役割を果たした。

粘り強い10代のモヒャはペナルティーエリア内でDF2人と激しく競り合い、ボールを確保すると、町野修斗へ横パスを出し、見事なフィニッシュをお膳立てした。左サイドからボールを運ぶと、DFの股下を通したボールは、なぜかGKデニス・ザイメンも抜けていった。

「彼は見ていて純粋に楽しい選手だ。練習では全力を尽くし、今でもコーンを運んでいる。それは大切なことだ。地に足がついている」と、ベシンは最近、モヒャについて語った。

その活躍が評価され、クロップから代表に招集された。

「本当にうれしかった」と、モヒャは著名な指揮官から連絡を受けた時を振り返った。「その後、夕食の席で両親に伝えた。もちろん2人もとても喜んで、泣き出したほどだ。僕にとって大きな意味がある。どの選手も、いつか代表に呼ばれることを夢見ていると思う。ここまで来られたのは本当に素晴らしいことで、とても誇らしい」

クロップはモヒャについて「話し合いはとてもうまくいった。私が17歳の時には、あれほど自信を持てていなかったのは確かだ。ブンデスリーガでプレーする17歳は多くない。それだけでも傑出した成果だが、彼はプレーも非常にいい。本当にいい」と語った。

ただし、ドイツ代表での初出場はまだ先になりそうだ。クロップが招集したのは、他の実績ある選手たちと一緒に練習するモヒャの姿を見るための追加メンバーとしてだった。木曜日には、セルビアとオランダとのネーションズリーグの試合に向けてチームを23人に絞る必要があり、メンバーから外れた。

「彼と1週間一緒に取り組むことが目的だ」とクロップは、選手を1人追加招集する方針について説明した。「可能であれば、今後も続けたい。選手がピッチに立てるか、そもそも試合のメンバーに入れるかを見極められる状況をつくるためだ」

モヒャはメンバーから外れたものの、チームの他の選手たちとともにベオグラードへ向かった。その後はドイツに戻り、来週のボルシア・ドルトムントとの重要なホームゲームに備える。