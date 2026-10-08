ローレン・ジェームズ起用の実験か、それともエリカ・パーキンソンのデビューか。エラ・トゥーンの「レベル」への懸念がある中、イングランドとサリナ・ウィーフマン監督のトップ下オプション

2022年欧州選手権でのイングランドの優勝、そしてその後の数カ月でのフラン・カービーのイングランド代表引退以来、サリナ・ウィーフマン監督のチームで背番号10はほぼ一貫してエラ・トゥーンのものだった。マンチェスター・ユナイテッドのスターは、イングランドが決勝に進出した2023年女子ワールドカップで7試合中5試合に先発し、さらにウィーフマン監督のチームが大陸王者の座を守ったユーロ2025でも6試合中5試合に出場した。

もちろん、他の選手がそのポジションに入った時期もあった。特にウィーフマン監督がローレン・ジェームズを非常に自由な役割で試した時だ。それでもトゥーンは、ほとんどの場合でその背番号を取り戻してきた。だが、27歳のトゥーンが今週の女子ワールドカップ予選ギリシャ戦に向けたウィーフマン監督の最新メンバーに当初は含まれなかったことで、オランダ人指揮官がイングランドを率いるようになってから5年以上で、負傷以外の理由によって初めて外れたことになり、変化の兆しかもしれない。

この選外について説明したウィーフマン監督は、トゥーンへの信頼、そして同じく外れたクロエ・ケリーについても、トップフォームを取り戻し、その結果として再びイングランド代表に戻れる能力を信じていることを強調した。数日後、ルーシー・ブロンズが負傷で離脱を余儀なくされると、ウィーフマン監督が呼び戻したのはトゥーンだった。しかし、本来は今回関与する予定ではなかったユナイテッドのスターが外れていた後で、今週の背番号10の役割がどのようなものになるのかは非常に興味深く、そして将来に向けて極めて大きな意味を持つ可能性がある。