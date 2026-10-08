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Lionesses No.10s 1:1Getty/GOAL

ローレン・ジェームズ起用の実験か、それともエリカ・パーキンソンのデビューか。エラ・トゥーンの「レベル」への懸念がある中、イングランドとサリナ・ウィーフマン監督のトップ下オプション

マンチェスター・ユナイテッドのMFは当初、ギリシャ戦に臨むメンバーから外れていたが、その後になって追加招集された。序列が下がっていることを示しており、トップ下では先発しない見込みだ。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 2022年欧州選手権でのイングランドの優勝、そしてその後の数カ月でのフラン・カービーのイングランド代表引退以来、サリナ・ウィーフマン監督のチームで背番号10はほぼ一貫してエラ・トゥーンのものだった。マンチェスター・ユナイテッドのスターは、イングランドが決勝に進出した2023年女子ワールドカップで7試合中5試合に先発し、さらにウィーフマン監督のチームが大陸王者の座を守ったユーロ2025でも6試合中5試合に出場した。

    もちろん、他の選手がそのポジションに入った時期もあった。特にウィーフマン監督がローレン・ジェームズを非常に自由な役割で試した時だ。それでもトゥーンは、ほとんどの場合でその背番号を取り戻してきた。だが、27歳のトゥーンが今週の女子ワールドカップ予選ギリシャ戦に向けたウィーフマン監督の最新メンバーに当初は含まれなかったことで、オランダ人指揮官がイングランドを率いるようになってから5年以上で、負傷以外の理由によって初めて外れたことになり、変化の兆しかもしれない。

    この選外について説明したウィーフマン監督は、トゥーンへの信頼、そして同じく外れたクロエ・ケリーについても、トップフォームを取り戻し、その結果として再びイングランド代表に戻れる能力を信じていることを強調した。数日後、ルーシー・ブロンズが負傷で離脱を余儀なくされると、ウィーフマン監督が呼び戻したのはトゥーンだった。しかし、本来は今回関与する予定ではなかったユナイテッドのスターが外れていた後で、今週の背番号10の役割がどのようなものになるのかは非常に興味深く、そして将来に向けて極めて大きな意味を持つ可能性がある。

  • ジェームズの実験

    Lauren James England Women 2026
    Getty Images

    ウィーグマンはこれまでジェームズをトップ下でたびたび起用してきたが、3-5-2の布陣をやめる決断以降は、それが以前ほどうまく機能していない。

    トゥーンとは別に、ワイグマンがここ最近、10番の役割で試行錯誤の主な対象としてきたのがジェームズだった。2023年のワールドカップでは、大会序盤の2試合でやや精彩を欠くパフォーマンスが続いた後、イングランドの指揮官は3-5-2へとシステムを変更。この変更により、ジェームズは自由に動き回る役割を与えられ、圧巻のパフォーマンスで中国を翻弄した。

    しかし、次戦のナイジェリア戦でチェルシーのスターが退場処分を受けると、その出場停止によってトゥーン復帰への道が開かれた。その大会からさほど時間を置かずして、ジェームズに与えられた自由を最も生かせるそのシステムでの試行は終わりを迎えた。

    ワイグマンが再び採用した4-3-3では、チーム全体の適切なバランスを保ちながら、ジェームズを10番として起用するのは難しい。それはユーロ2025でも明らかだった。ワイグマンは大会のスタート時、ジェームズを中央で起用したが、フランスに内容で圧倒される懸念の残る敗戦を目の当たりにすると方針を変更。ジェームズを再びワイドに戻し、トゥーンを10番に据えて大会の残りを戦った。そしてイングランドはその大会を制した。

  • バランスを見つける

    England v Wales - UEFA Women's EURO 2025 Group D
    Getty Images Sport

    この代表ウインドーでは、イングランド代表においてジェームズを中央で起用する適切な形を見いだすことが、ウィーグマンにとって特に重要な焦点となる可能性がある。

    トゥーンは負傷者の代替として土壇場で追加招集され、現在はチームとともにクレタ島へ向かっている。しかし、ウィーフマン監督はつい先週、トゥーンの状態は自身が期待するレベルに達していないと話しており、それが当初招集を見送った理由でもあった。そうしたことから、今度の試合で10番のポジションの第一候補になるとは考えにくい。

    そのため、今回の代表ウィークに向けて、このポジションをめぐってはいくつかの考え方がある。イングランドはギリシャとのホーム＆アウェー2連戦に臨むが、相手には快勝してしかるべきだ。

    その一つはジェームズを軸にしたもので、ウィーフマン監督がチェルシーのスターを中央で起用するために適切なチーム構成を見つけられるかどうか、そしてそれが本人の良さを最大限に引き出しつつ、チームにとってもプラスになる形にできるかという点である。

    ジェームズは、自由に動き回り、相手に最もダメージを与えられるスペースを見つけてプレーできる時にこそ、明らかにベストを発揮する。ただし、それは必ずしも中央である必要はない。例えばチェルシーでは、ソニア・ボンパストル監督が左サイドで起用することで大きな成果を得ている。

    重要なのは、ウィーフマン監督とこのイングランド代表にとって何が最善かということだ。指揮官は今回の活動期間でその点に手を加えるかもしれない。

  • 未来を見据える

    Erica Parkinson England Women 2026
    Getty Images

    その代わりにウィーフマン監督は、才能ある10代のエリカ・パーキンソンにデビューの機会を与え、攻撃的MFで新たな選択肢を試す可能性もある。

    ただ、ギリシャが低い位置にブロックを敷いて引いて守ってくることを考えると、こうした試合でウィーグマンがそれらについてどこまで多くを学べるのかには疑問がある。イングランドというチームのバランスが試されるような試合にはなりそうにない。

    そうであれば、むしろ注目すべきはエリカ・パーキンソンかもしれない。将来的にイングランドの10番を担う存在になる可能性が十分にある選手だ。18歳の彼女は4月に初めてキャンプに招集され、アメリカでノースカロライナ・カレッジでのスタートも好調だったことを受け、今週再びメンバー入りしており、デビューの可能性もある。

    パーキンソンは驚くべき才能の持ち主で、スペースを見つけ、パスを通し、ゴールを狙う、そのすべてを高いレベルでこなせるうえ、献身的な運動量も備えている。それらすべてが、バラダレス・ガイアでプレーしていた時期にポルトガルで年間最優秀若手選手に輝き、イングランドの年代別代表を一気に駆け上がり、18歳の誕生日を迎える前に初のイングランド招集を勝ち取る後押しとなった。パーキンソンは次のステップに進む準備ができており、この試合はその第一歩として理想的な舞台になるだろう。

  • 選択肢を評価する

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    今後のギリシャ戦では、ウィーフマンが検討できる別の選択肢もあり、これまでにも他の選手をトップ下で起用してきた。

    その意味でも、ウィーグマンが他の中盤オプションの適性をさらに見極めることには価値がある。ローラ・ブリンドカイルド・ブラウン、ルシア・ケンダル、ジェス・パークのいずれも、現時点ではクラブでトップ下の役割を担ってはいないが、過去にはそこでプレーしており、その役割をこなす資質もあり、以前にはイングランドでもその位置で起用されている。

    また、グループに加わった今、トゥーンがピッチに立ち、自身のレベルがさらに高いことを証明するチャンスを得ても不思議ではない。

    しかし、ユナイテッドのスターが直近のパフォーマンスを理由に当初は選外となり、代表に初めて食い込んだ際にはトップ下の有力な選択肢だったグレース・クリントンも、マンチェスター・シティでの厳しいスタートを受けて依然として外から状況を見つめる立場にある中、攻撃的MFの層をより厚くすることは、今週から始まる2027年女子ワールドカップを見据えるウィーグマンとイングランドにとって、優先事項であるべきだ。