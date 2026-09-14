ローレン・ジェームズがWSLと女子ワールドカップで主役となる準備は整った。チェルシーのスターは、再び負傷に苦しむシーズンを避けることを目指している。
ローレン・ジェームズの才能は、もはや誰もが知るところだ。それでもなお、驚きを与える力は際立っている。日曜、古巣マンチェスター・ユナイテッドを相手にチェルシーの5-0大勝をけん引した一戦でも、そんな場面があった。タッチライン際でプレッシャーを受けながらボールを受けると、相手の複数のチャレンジをかわしつつ、どういうわけかコントロールを失わず、ボールをピッチ内に残したのだ。スタンドには戸惑いの表情が広がった。「どうやってあれをやったんだ？」と。
それはジェームズのパフォーマンスにおける小さな一場面にすぎなかった。この試合で彼女は、女子スーパーリーグでマンチェスター・ユナイテッド相手に5試合で5点目となるゴールも記録している。その得点は、見事なキーラ・ウォルシュのパスを受けてボックス内へ鋭く入り込み、冷静に決めたものだった。この日はチェルシーで最前線を務めたジェームズにとって、まさにセンターフォワードらしい一撃だった。昨季も負傷者の影響で時折その役割を担っており、今回は再びそう求められた。
ただ、ジェームズに求められたのはオーソドックスな9番ではなく、あくまでフォルスナインだった。指揮官ソニア・ボンパストルは彼女に自由に動く権限を与えつつ、ショイケ・ヌスケンやウィエケ・カプタインらには背後へのランを求め、ボックス内が空にならないようにしていた。その結果、ジェームズは持てる才能のすべてを披露することができた。驚異的な両足の技術に加え、左右へ流れる自由もあったことで、クロスを巻いて入れ、ファロン・タリス＝ジョイスを脅かすシュートを放ち、総じてユナイテッドが答えを見つけられないような問題を次々に突きつけた。
週末の一戦でボンパストルがこの形でジェームズを起用することは、当初のプランでも好みでもなかったのかもしれない。それでも、これほど多くの異なる状況で力を発揮できるイングランド代表の能力は称賛に値する。1年前の今ごろ、彼女は3カ月半に及ぶ負傷離脱の序盤にいた。だが今は、万全の状態で結果も出している。この状態を維持できれば、チェルシーが不本意な1年から立ち直るうえで重要な存在になるだけでなく、シーズン終了時に控えるワールドカップ制覇を目指すイングランドにとっても欠かせない存在になるだろう。
おなじみの問題点
チェルシーのセンターフォワード問題は、不本意な結果に終わった2025-26シーズンの大半でチームを苦しめた。サム・カーはACL損傷から復帰したばかりの状態で今季を迎えたため、最初の数カ月は出場時間が制限された。マイラ・ラミレスはプレシーズンで負ったハムストリングの問題により、最終的にシーズン全休となった。さらに、カタリナ・マカリオとアギー・ビーバー＝ジョーンズの両者にも細かな負傷があり、ボンパストールをさらに悩ませた。
その問題をこの夏に解決するのがプランだった。カディジャ・ショー、フェリシア・シュロダー、サルマ・パラジュエロの獲得をいずれも試みたが実現せず、その後、ボンパストールにとってリヨン時代からなじみのあるメルヴィン・マラールがマンチェスター・ユナイテッドから加入した。しかし、フランス代表の負傷と、ラミレスの欠場継続により、チェルシーは現時点でも昨季の状況からそれほど大きくは離れていない。
解決策を提示する
そこでジェームズだ。昨季は時折、偽9番として起用され、成功の度合いはさまざまだったが、日曜の勝利は、ボンパストルとそのスタッフ、そして選手たち全員が、そうした過去の事例から学んできたことを示していた。ジェームズの自由な動きを生かすための、理想的なサポート役がそろっていたのである。
「LJが本来の9番ではなく、下がって足元でボールを受けたがるタイプなのは、みんな分かっていると思う」と、ボンパストルは日曜日に語った。「だから、LJを9番で起用する時は、この2人の10番がハーフスペースで受けるだけでなく、背後へ抜けるランもできることが重要になる。だからこそ、彼女の周囲でプレーする選手のタイプを決める際には、そこに注意を払うことが重要になる。最終ラインの背後を突く脅威を持つことが大事だ。なぜなら、今日はユナイテッドの最終ラインの背後のスペースを突くことができたし、それをかなりうまく実行できたと思うからだ」
それによって、チェルシーには予測不能な雰囲気も加わった。ボンパストルは、それが「重要」だと考えている。「ピッチ上で何が起きていようとも、試合に影響を与え続けられる選手がいるなら、さらに良くなると思う」と、同監督は付け加えた。
高すぎる期待
まさにジェームズらしさである。右でも左でも、偽9番でもトップ下でも、彼女は常に試合に影響を与える。その異次元の才能があるからだ。だからこそ数年前、兄でチェルシー男子チームの主将リースがXに投稿し、当時まだ21歳で、イングランドA代表デビューからわずか数カ月しかたっていなかった彼女を、すでに「世界最高の女子選手」と断言したのである。「今後10〜15年はそうであり続ける。間違いない」と、彼は付け加えた。「技術的には、一部の［プレミアリーグ］選手より上だ」
身びいきがあるかもしれないが、彼がそう信じる理由はよく分かる。ジェームズの生来の才能と技術の質は、女子サッカー界でも最高峰の部類に入る。この点に異論を唱える者はほとんどいないだろう。だが、負傷によって、最大の舞台でその実力を継続的に示すことはできていない。
ジェームズは昨季に3カ月以上を欠場し、その前のシーズンにも3カ月に及ぶ離脱を2度経験した。そのため、彼女が持つ支配的でワールドクラスの質を、存分に証明することができていない。
それを正当化するだけの才能
今季こそは違う、そう期待されている。彼女は健康な状態にあり、好調を維持しており、クラブでも代表でもどんな試合でも勝たせる力を持っている。それは、ジェームズが創造性と、それに見合うラストパスを実行する能力を兼ね備えているからだ。さらに、フィジカルの強さ、敏捷性、電光石火のような素早い足さばきもある。右足でも左足でも決定的な仕事ができ、最近ではボールを持っていない時の動きや守備面での献身性も加わった。その姿勢は称賛に値するだけでなく、実際に大きな武器となっている。
チェルシーが過去7年で最悪のWSLシーズンからの巻き返しを目指し、女子チャンピオンズリーグ制覇という夢に向けてさらに前進しようとする中、そしてイングランドが3年前の準優勝を経て2027年女子ワールドカップでその先を目指す中で、ジェームズは鍵を握る存在となる。彼女が健康を維持できれば、クラブと代表の両方で栄光をつかむ可能性は非常に大きく、自身もまた、兄が掲げた大きくも十分にうなずける予言を実現するチャンスを大いに持っている。