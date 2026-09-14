ローレン・ジェームズの才能は、もはや誰もが知るところだ。それでもなお、驚きを与える力は際立っている。日曜、古巣マンチェスター・ユナイテッドを相手にチェルシーの5-0大勝をけん引した一戦でも、そんな場面があった。タッチライン際でプレッシャーを受けながらボールを受けると、相手の複数のチャレンジをかわしつつ、どういうわけかコントロールを失わず、ボールをピッチ内に残したのだ。スタンドには戸惑いの表情が広がった。「どうやってあれをやったんだ？」と。

それはジェームズのパフォーマンスにおける小さな一場面にすぎなかった。この試合で彼女は、女子スーパーリーグでマンチェスター・ユナイテッド相手に5試合で5点目となるゴールも記録している。その得点は、見事なキーラ・ウォルシュのパスを受けてボックス内へ鋭く入り込み、冷静に決めたものだった。この日はチェルシーで最前線を務めたジェームズにとって、まさにセンターフォワードらしい一撃だった。昨季も負傷者の影響で時折その役割を担っており、今回は再びそう求められた。

ただ、ジェームズに求められたのはオーソドックスな9番ではなく、あくまでフォルスナインだった。指揮官ソニア・ボンパストルは彼女に自由に動く権限を与えつつ、ショイケ・ヌスケンやウィエケ・カプタインらには背後へのランを求め、ボックス内が空にならないようにしていた。その結果、ジェームズは持てる才能のすべてを披露することができた。驚異的な両足の技術に加え、左右へ流れる自由もあったことで、クロスを巻いて入れ、ファロン・タリス＝ジョイスを脅かすシュートを放ち、総じてユナイテッドが答えを見つけられないような問題を次々に突きつけた。

週末の一戦でボンパストルがこの形でジェームズを起用することは、当初のプランでも好みでもなかったのかもしれない。それでも、これほど多くの異なる状況で力を発揮できるイングランド代表の能力は称賛に値する。1年前の今ごろ、彼女は3カ月半に及ぶ負傷離脱の序盤にいた。だが今は、万全の状態で結果も出している。この状態を維持できれば、チェルシーが不本意な1年から立ち直るうえで重要な存在になるだけでなく、シーズン終了時に控えるワールドカップ制覇を目指すイングランドにとっても欠かせない存在になるだろう。