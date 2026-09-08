ロンド、チャンピオンズリーグ版：PSGは3連覇できるのか、そして期待外れに終わるのはどのチームか？
「ディー・マイスター！ ディー・ベステン！ レ・グランド・ゼキップ！ ザ・チャンピオンズ！」
あの有名な楽曲が今週、再び鳴り響く。2026-27シーズンのチャンピオンズリーグは、ついにリーグフェーズの幕が上がる。強豪クラブが顔をそろえ、それぞれが5月に最高のトロフィーを掲げられると信じているはずだ。いつものように、それは長い戦いになる。すべてが終わるまでに、世界最高のチームでさえ極限まで追い込まれるマラソンだ。
では、今季の優勝候補はどこなのか。違いを生み出すのはどの選手で、期待を裏切るのは誰なのか。GOAL の記者陣が、それらをすべて最新回の…『ザ・ロンド』で徹底解説する。
あなたが最も見るのを楽しみにしているのは誰？
トム・ヒンドル：リバプールは実に興味深い存在になりそうだ。アンドニ・イラオラのスタイルはユルゲン・クロップのそれと比較されており、やや持ち上げすぎではあるとしても、ハイプレスでヘビーメタル・フットボールという特徴はすべて備わっている。そうしたスタイルは以前のチャンピオンズリーグで絶大な効果を発揮したし、再びそうなる可能性もある。アンフィールドの照明の下でいくつかのビッグパフォーマンスが見られれば申し分ない。
ライアン・トルミッチ：本命は明らかにPSGだが、バルセロナも興味をそそる。カタルーニャの名門はここ数年、特別に優勝へ近づいていたわけではないが、ラ・リーガでの序盤の戦いぶりを見る限り、このチームはこの夏に一段階前進したのかもしれない。ロドリは欠けていた最後のピースなのか。ラミン・ヤマルは、すでに驚異的な実績に次のタイトルを加えることができるのか。そこは注目に値する。
アレックス・ラビドゥ：おそらく完全制覇にはまだ1年早いだろうが、ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリーにも言及しておきたい。ドラマという点でマドリーは決して期待を裏切らず、このチームは本格的な優勝争いと並行して、数多くのサブプロットも提供してくれるはずだ。私の見立てでは準決勝敗退だが、その道のりは楽しいものになるだろう。モウリーニョの復帰が続くものになるなら、今季どこかでタイトルが必要だ。ただ、このトロフィーはスペインの別のチーム、あるいはドイツのチームに渡る運命にあるように見える。
失望させるのは誰か。
TH: レアル・マドリーだ。もう筋書きは見えている。グループステージは比較的楽に見せるだろうが、決勝トーナメントに入ると崩れる。このチームにはスター性こそあるが、ヨーロッパを支配するための適切なバランスがない。
RT: 10年以上ぶりにペップ・グアルディオラ不在で迎える最初のシーズン、マンチェスター・シティは悪夢のような組み合わせを引いた。序盤でそれが響かない可能性はあるが、後になって厳しい戦いを強いられる流れになりかねない。再建期の様相を見せるクラブにとって、それは理想的ではない。
AL: アーセナルには大きな野心があるが、ここまでの兆候を見る限り、より大きなインパクトを残すのは国内戦になりそうだ。チャンピオンズリーグでの成功は優れたストライカーに左右されることが多いが、彼らは9番のポジションでまだ説得力のある答えを見つけ切れていない。1月に状況が変わる可能性はあるが、現時点ではこのチームは決勝トーナメント初戦で姿を消すように見える。
大会最優秀選手に輝くのは誰か。
TH: ラミン・ヤマル。バルセロナは非常に見応えのある戦いを何度か見せた末に優勝し、カタルーニャの魔術師はその道のりで個人タイトルも獲得しつつ、2027年のバロンドールを手にするだろう。
RT: このタイトルを勝ち取れる候補はいくつかあるが、バイエルン・ミュンヘンには最も分かりやすい成功の方程式がある。ハリー・ケインに大量得点を決めさせることだ。もし優勝すれば、その理由は明白であり、だからこそ彼は大会最優秀選手の有力候補になる。
AL: 素晴らしい候補者がそろっているが、私はラミン・ヤマルを推す。もっとも、ハンジ・フリックが彼の出場時間を慎重に管理することが条件だ。ロドリがバルセロナ最高の選手だと主張するだけの十分な根拠はある。ワールドカップでどれほど圧倒的だったかを見れば分かる。ただ、アンカーのポジションでは、こうした賞の判断材料になりがちな目立つ数字を残すのはより難しい。ヤマルには、この大会を自分の大会にするだけの才能がある。
PSGを止められる者はいるのか？
TH: ここでも見慣れた筋書きが展開しても不思議ではない。PSGはリーグフェーズで苦戦し、印象的な戦いを見せられず、ノックアウトステージ進出を確保するために最終節で劇的な展開を必要とするかもしれない。だが、敗退が懸かった戦いが始まれば、いつものようにギアを上げるPSGは多くのチームにとって手に負えない存在になるはずだ。
RT: まったくその通り。PSGが本命だが、そのすぐ下の層にはバイエルン、アーセナル、バルセロナの3チームがいる。いずれも十分に勝機を感じているはずだ。さらに、レアル・マドリー、マンチェスター・シティ、リヴァプール、インテルのような「優れてはいるが欠点もある」カテゴリーのチームも控えている。PSGは有力な賭けではあるが、これは決して楽な道のりにはならない。
AL: ワールドカップ後の反動なのか、それともここ数年の支配の副産物にすぎないのかは分からないが、PSGは今季これまでと同じようには見えない。それでもいつも通り優勝争いには加わるだろうが、今季のタイトルを手にする準備がより整っているのはバルセロナかバイエルン・ミュンヘンのように見える。
優勝するのは誰だ？
TH: バルセロナだ！ ここ数年ずっとあと一歩のところまで来ていたし、あの中盤の底にロドリがいれば……彼らからボールを奪うのは至難の業だ！ ラフィーニャのハムストリングについては、いくつか疑問が残るだろう。だが、彼が健康を維持できれば、カタルーニャの名門がすべてを勝ち取る。
RT: 少し波乱を起こす意味で、バイエルンを挙げたい。ケインはケインだし、オリーセにも一人で試合を決められる力がある。守備は十分にいいのか？ ジャマル・ムシアラはどうなるのか？ 大きな疑問ではあるが、バイエルンが渇望してきたトロフィー獲得につながる形で答えが出る可能性はある。
AL: バイエルンは世界最高の3トップを擁しているが、中盤、フルバック、そしてGKには深刻な疑問がある。この1年、マヌエル・ノイアーはクラブでも代表でも大一番でひどく苦しんできたが、それでも最後まで勝ち切れるのか？
そうなると、票はバルセロナに傾く。アンソニー・ゴードンとラミン・ヤマルを擁する攻撃陣にガブリエウ・ジェズスが加わり、中盤ではロドリがアンカーを務めることで、魅力的なバランスが生まれる。メッシ、スアレス、ネイマールの時代とまではいかないが、このスカッドはカタルーニャでのメッシの他のチームにも近い。要注意だ。