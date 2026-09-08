トム・ヒンドル：リバプールは実に興味深い存在になりそうだ。アンドニ・イラオラのスタイルはユルゲン・クロップのそれと比較されており、やや持ち上げすぎではあるとしても、ハイプレスでヘビーメタル・フットボールという特徴はすべて備わっている。そうしたスタイルは以前のチャンピオンズリーグで絶大な効果を発揮したし、再びそうなる可能性もある。アンフィールドの照明の下でいくつかのビッグパフォーマンスが見られれば申し分ない。

ライアン・トルミッチ：本命は明らかにPSGだが、バルセロナも興味をそそる。カタルーニャの名門はここ数年、特別に優勝へ近づいていたわけではないが、ラ・リーガでの序盤の戦いぶりを見る限り、このチームはこの夏に一段階前進したのかもしれない。ロドリは欠けていた最後のピースなのか。ラミン・ヤマルは、すでに驚異的な実績に次のタイトルを加えることができるのか。そこは注目に値する。

アレックス・ラビドゥ：おそらく完全制覇にはまだ1年早いだろうが、ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリーにも言及しておきたい。ドラマという点でマドリーは決して期待を裏切らず、このチームは本格的な優勝争いと並行して、数多くのサブプロットも提供してくれるはずだ。私の見立てでは準決勝敗退だが、その道のりは楽しいものになるだろう。モウリーニョの復帰が続くものになるなら、今季どこかでタイトルが必要だ。ただ、このトロフィーはスペインの別のチーム、あるいはドイツのチームに渡る運命にあるように見える。