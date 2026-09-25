さて、この選手層が本当にどれほど厚いのかを試す時が来た。マウリシオ・ポチェッティーノはUSMNT指揮官としての最初の18カ月で、起用可能なアメリカのシニア選手をほぼ全員チェックしてきた。中にはワールドカップのメンバー入りの可能性がほとんどないにもかかわらず出場機会を得た選手もいた（正直に言えば、GOALのスタッフの半分は招集されなかったことに落胆していた）。そして今、次世代の番が回ってきた。

今回のUSMNTメンバーは、シニアレベルではこれまででも屈指の若さを誇る陣容であり、通常であれば代表がなかなか託さないような高評価の有望株が並んでいる。もっとも、今回はかなり重要性の薄いウインドーでもある。まずまずの相手との親善試合が4試合あるのは確かだ。だが、そこに何も懸かっていないのなら、若手を選んで何が悪いのか。少なくとも、そうした理屈のようだ。

では、この若いスカッドが本当に意味するものは何なのか。注目に値する選手はいるのか。そして土曜の夜のペルー戦で成功と言える結果は何なのか。GOAL の記者たちが、今回も『The Rondo』で徹底的に掘り下げる。