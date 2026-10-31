日曜日の午後、ロンドン・シティ・ライオネセスがマンチェスター・シティをイングランドの首都に迎える。試合会場はバロンドールをめぐる熱気に包まれるだろう。観戦に訪れるファンは誰でも、キックオフ前にその栄誉あるトロフィーを目にできる。今夏の目玉補強としてロンドン・シティに加入したアレクシア・プテジャスが、正式に世界最高の選手に選ばれたためだ。クラブにとって今季ここまでで最大の一戦を前にしての受賞だった。

月曜日、ハリー・ケインが地元の街で自身初のバロンドールを手にしたのはふさわしいことだった。授賞式が2015年以来初めてパリを離れて開催されたなか、プテジャスが3度目の受賞を果たした場所が、今では自らの故郷と呼ぶ街だったこともまた、ふさわしかった。その栄誉はバルセロナでの最後のシーズンの活躍によって勝ち取ったものだ。プテジャスは今夏、イングランドへ渡るために同クラブを離れた。だが、受賞後の数日間、新主将の大きな快挙を盛大に祝ってきたのはロンドン・シティの選手たちだ。

プテジャスはチームの施設でトロフィーを披露し、ユースチームの選手たちがそれと一緒に写真を撮ることも快く認めた。また、チームメートのダニエル・ファン・デ・ドンクが、受賞後にナイキから贈られた金色のスパイクを優雅なプレーを見せるMFに手渡すと、選手たちは歓声を上げた。今、プテジャスと同じロッカールームを使う恩恵を受けているのは、このチームの選手たちだ。

日曜日には、なぜ自分が第8回女子バロンドールに選ばれたのかを示すプレーを、チームメートたちも期待するだろう。受賞後のプテジャスにとって、これ以上ない女子スーパーリーグの一戦となる。前回王者がロンドン・シティの本拠地を訪れるからだ。

今季開幕からの7試合で、ロンドン・シティは特別なことを成し遂げる可能性を示してきた。夏に問われていたのは、プテジャスをはじめとするスター選手の新戦力が一体となり、始動間もないこのプロジェクトをWSLの上位へ押し上げられるかどうかだった。序盤の現時点で3位につけるロンドン・シティにとって、日曜日の試合はトップ3入りにふさわしい力をはっきりと示し、ひょっとすると優勝を狙える力まで証明する機会となる。