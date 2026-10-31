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Alexia Putellas London City gfx 1:1Getty Images/GOAL

ロンドン・シティ・ライオネスは女子スーパーリーグの強豪に。だが、バロンドール受賞者アレクシア・プテジャスらは優勝争いに加われるか？

7試合を終えて3位につけるロンドン・シティ・ライオネス。女子チャンピオンズリーグ出場権を獲得する可能性は明らかだが、リーグ優勝も果たせるのか？

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 日曜日の午後、ロンドン・シティ・ライオネセスがマンチェスター・シティをイングランドの首都に迎える。試合会場はバロンドールをめぐる熱気に包まれるだろう。観戦に訪れるファンは誰でも、キックオフ前にその栄誉あるトロフィーを目にできる。今夏の目玉補強としてロンドン・シティに加入したアレクシア・プテジャスが、正式に世界最高の選手に選ばれたためだ。クラブにとって今季ここまでで最大の一戦を前にしての受賞だった。

    月曜日、ハリー・ケインが地元の街で自身初のバロンドールを手にしたのはふさわしいことだった。授賞式が2015年以来初めてパリを離れて開催されたなか、プテジャスが3度目の受賞を果たした場所が、今では自らの故郷と呼ぶ街だったこともまた、ふさわしかった。その栄誉はバルセロナでの最後のシーズンの活躍によって勝ち取ったものだ。プテジャスは今夏、イングランドへ渡るために同クラブを離れた。だが、受賞後の数日間、新主将の大きな快挙を盛大に祝ってきたのはロンドン・シティの選手たちだ。

    プテジャスはチームの施設でトロフィーを披露し、ユースチームの選手たちがそれと一緒に写真を撮ることも快く認めた。また、チームメートのダニエル・ファン・デ・ドンクが、受賞後にナイキから贈られた金色のスパイクを優雅なプレーを見せるMFに手渡すと、選手たちは歓声を上げた。今、プテジャスと同じロッカールームを使う恩恵を受けているのは、このチームの選手たちだ。

    日曜日には、なぜ自分が第8回女子バロンドールに選ばれたのかを示すプレーを、チームメートたちも期待するだろう。受賞後のプテジャスにとって、これ以上ない女子スーパーリーグの一戦となる。前回王者がロンドン・シティの本拠地を訪れるからだ。

    今季開幕からの7試合で、ロンドン・シティは特別なことを成し遂げる可能性を示してきた。夏に問われていたのは、プテジャスをはじめとするスター選手の新戦力が一体となり、始動間もないこのプロジェクトをWSLの上位へ押し上げられるかどうかだった。序盤の現時点で3位につけるロンドン・シティにとって、日曜日の試合はトップ3入りにふさわしい力をはっきりと示し、ひょっとすると優勝を狙える力まで証明する機会となる。

  • 一体感を見いだす

    London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    夏に多くの変化があったものの、ロンドン・シティはうまく対応し、新シーズンに好スタートを切った。

    クラブが充実しながらも動きの多い移籍市場を過ごしたとき、常に問われるのは、新たに加わった選手たちがかみ合い、一体感のあるチームを作れるかどうかだ。今季序盤の状況を見て、同じロンドンのアーセナルに目を向ければ、異なる展開もあり得ることが分かる。

    アーセナルとロンドン・シティでは状況が大きく異なり、特に前者は開幕から難しい相手との対戦が続いた点を考慮しなければならない。一方、ロンドン・シティ・ライオネセスはここまでの7試合で、下位8チームのうち5チームと対戦している。それでも、多くの変化にうまく対応してきたロンドン・シティは評価に値する。決して簡単なことではないからだ。

    現在、ロンドン・シティ・ライオネセスはWSLで3位につけ、得点数はリーグで3番目に多いタイ記録、失点数は首位チェルシーに次いで少ない。得点期待値（xG）などの指標も良好だ。xGの合計で上回るのはチェルシーだけで、1本のシュート当たりのxGとシュートを得点につなげた割合ではリーグのどのチームもロンドン・シティを上回っていない。

    一方、数字をざっと見れば、守備面にはそこまでの説得力がないようにも映る。被xGはWSLで7番目に良い数字にとどまる。実際、ここまで唯一のWSLでの敗戦では、ウェストハムの攻守の切り替えの強さに高い守備ラインを2度突かれ、失点の場面は見栄えの良いものではなかった。

    ただ、このチームは守備陣に多くの負傷者を抱えてきた。それでも失点数をリーグで2番目に少ないタイ記録に抑えているのは称賛に値し、離脱中の選手たちが復帰した後にも期待が持てる。

    特に称賛に値するのがエレネ・レテだ。このGKはクラブでの最初のシーズンに苦しみ、夏にイングランドの象徴的存在であるメアリー・アープスが加入した際には、先発の座を失うかに見えた。しかし、新たなチームメイトとの競争に打ち勝って正GKの座を守り、ここまではるかに高いレベルのプレーを見せている。

  • より良い状況

    Eder Maestre 2026
    Getty Images

    マエストレ監督は夏の間に自身の考えをチームにうまく浸透させることができた。早期の選手補強もその助けとなった。

    では、ロンドン・シティはどうしてこれほど短期間でチームをうまくまとめ上げることができたのか。

    今夏は8人が加入し、12人が退団したにもかかわらず、チームへの影響は昨夏よりもずっと小さかった。新加入選手は全員が7月末までに加わっていた一方、昨年は8月以降に7人が加入したからだ。

    「昨年の経験を通じて私たち全員が成長し、今は新加入選手の適応をよりうまく手助けできると思います」と、2025-26シーズン開幕直前に加入した選手の一人、アランナ・ケネディは、夏の選手の入れ替わりについてGOALから質問を受けた際に語った。「それによって、少しでもスムーズに進むといいですね」

    ここまでは、その言葉どおりに見える。また、前シーズンの冬の中断期間に就任したエデル・マエストレ監督が、昨季に続いて指揮を執っていることもプラスに働いている。昨季はシーズン途中から短期間で自身の考えを浸透させようとしたスペイン人指揮官だが、その後、考えを伝えるために夏の期間を丸々使うことができた。

    ケネディはさらに「全員が監督から何を求められているか、監督の哲学や私たちのプレースタイルを理解しています。だから新加入選手にも、監督が何を求めているかを私たちが伝えやすくなりました」と話した。

  • 存在感を示すチャンス

    Alexia Putellas London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    プテジャスはイングランドでの生活を堅実にスタートさせたが、ロンドン・シティにとっては、バロンドール受賞時のパフォーマンスを再現してくれれば、なお心強いだろう。

    すべてが完璧だったわけではない。ウェストハム戦の敗戦は悔やまれるし、週末のリヴァプール戦で引き分けた試合内容も同様だ。勝利した試合でも、毎回説得力のあるプレーを見せたわけではない。それでも、トッテナムを6-1で圧倒した一戦を筆頭に、際立ったパフォーマンスもあった。「評価すべき良い点はたくさんあると思う」とマエストレは今週語った。「だからこそ、すべてが順調に進んでいることをとてもうれしく思っている」

    何より心強いのは、このチームにはまだ伸びしろがあると感じられることだ。例えばプテジャスは、最初の7試合で3ゴール1アシストと堅実なスタートを切ったものの、WSLでその存在を広く印象づけるような試合はまだ見せていない。同じことは、ほかのスター選手にも言えるだろう。

    今後数週間で、そうした存在感を示すプレーが見られるだろうか。ロンドン・シティは開幕からの7試合で勝ち点16を獲得し、リーグ3位につけている。この好位置を築いた上で、今後5試合ではマンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナルと対戦する。3位以内に入る実力があるかどうかが、ここで真に試される。こうした場面でこそ、バロンドール受賞者に力を発揮し、チームを結果へと導いてほしいところだ。その結果は、欧州大会出場圏内で終える可能性を裏付けるだけでなく、さらに上を本気で狙えることを示すかもしれない。

    「この試合は、この大会で自分たちにどれほどの可能性があるかを本当に［測る］ことができる一戦だ」とマエストレはマンチェスター・シティをホームに迎える前に語った。この一戦を経て、率いるチームはどんな姿を見せるのか。間もなく分かるだろう。